鴻海入股「中國半導體國家隊」紫光集團，是對中共「輸誠」也是不得不然

文：藏紅花（資深媒體人、國會幕僚）

上週，鴻海集團旗下工業富聯斥資人民幣98億元（約合新台幣435.45億元）參與出資入股破產的紫光集團，引發外界關注。紫光一向有中國半導體國家隊的稱號，過去董事長趙偉國曾揚言收購台積電、聯發科，如今破產落魄下台，換成台資鴻海旗下工業富聯入股。此一時也彼一時也，也代表中國半導體業面臨一大挫敗。

投資紫光就是對中共「輸誠」

投資紫光，對鴻海來說是「輸誠」必要的動作，畢竟這兩年來鴻海幾乎沒有宣布在中國有重大的投資案，但在全球，馬來西亞、美國都有鴻海投資的身影，唯獨中國沒有。選在此刻布局中國半導體國家隊，宣示與實質意義都兼顧了。

然而，當外界一片看好鴻海能藉此進入半導體產業時，卻忘了「工業富聯」雖是鴻海集團轉投資，但實際上卻是在上海證交所A股掛牌上市的公司。與其講鴻海風光入主，不如說工業富聯因屬於中國的資本市場的一份子，資金根本動彈不得，既不可能投資其他國家產業，也不可能匯回台灣轉投資，只能硬生生的留在中國繼續投資。

加上紫光又是中國指標性的半導體國家隊，入股一來能向高層「輸誠」，二來又能跨入鴻海一直無法切入的半導體產業，對其未來發展電動車的晶片需求有迫切的必要。

尤其，當年工業富聯以超快速上A股，中國官方證監會對持股超過八成的鴻海訂有「不平等條約」，根本讓鴻海無法「印股票換鈔票」。第一，鴻海承諾，上市後36個月內，不轉讓股份；如果股票上市之後六個月內，股價連續20天低於發行價，鎖定期就要再延長六個月；就算鎖定期滿，兩年內，鴻海也不能以低於發行價的價格賣出工業富聯股票。

中國證監會還對工業富聯設下第二條防線：上市三年內，如果股價20日低於每股淨資產價值，主管機關就可以要求工業富聯、鴻海以及公司董事、高階主管買回工業富聯股票。由於以上的種種條件，依規定，自去年12月8日後的兩年內，鴻海不能以低於發行價的價格賣出工業富聯股票。

工業富聯的資金只能在中國流動

因此對鴻海來說，工業富聯上市集資的271億只是一場紙上富貴，在中國的資本市場圈錢，最終還是得乖乖回流到中國的其他投資。至於未來紫光對鴻海的幫助有多大？

這家公司畢竟是破產重整，財務結構必定還有其他的問題。中國公司的內外帳也不是秘密，紫光集團的技術也僅有旗下做手機晶片設計的紫光展銳，表現差強人意，但做手機晶片轉做車用晶片畢竟還有一段不小的差距，能對鴻海切入電動車市場有多大助益，還很難說。

至於為何是工業富聯出面，而不是另一家在港股掛牌的「FIH」？這當然也是想藉此拉抬長期股價低迷的工業富聯。事實上，當年「工業富聯」風光上市，上市發行價格13.77人民幣，一上市股價直奔漲停，但蜜月期一過，四個月後就跌破發行價，時間長達三、四個月，到今年一直在9.4元附近，不僅中國小股東罵聲連連，連帶使得工業富聯配到股票的中籍員工士氣也很低迷。

所以鴻海入股紫光，是好事嗎？

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航