出生馬來西亞、澳洲外長黃英賢訪大馬引旋風：「這趟旅程也是為了致敬我出生的國家」
我們想讓你知道的是
黃英賢指出，如今澳洲有一半人口為海外出生，或父母至少其中一人是海外出生者。「我希望我的經歷能夠告訴本區域和全世界的人們，澳洲是一個現代、多元及充滿各種文化的社會，而我們致力於和本區域交流。」
文：李國豪
澳洲有一半人口具移民背景
「能夠以澳洲外交部長的身份來到馬來西亞，是我莫大的榮幸。我想我的婆婆應該沒有想過我會以這個身份回到馬來西亞。」
近日風塵僕僕到訪馬來西亞的澳洲外長黃英賢，因其馬國後裔背景，在當地掀起了一陣旋風。
與此同時，也透過其移民背景，充分發揮在外交上的柔軟力量。
父親是馬國沙巴華人，母親是澳洲人的黃英賢在馬國沙巴亞庇出生，一直到8歲那年父母離異，才隨母親到澳洲生活。
53歲的黃英賢在行程中，和馬國擁有深厚連結的黃英賢也分享了她和兩個馬國家人的生活點滴，一個是她婆婆（外婆），另一個是她父親。
婆婆是她的力量來源
黃英賢表示，她的婆婆是客家人，當馬來亞發生戰爭時，家中大多數人都在戰爭中喪命，而婆婆是在最艱難的情況下獨自撫養她的孩子，因此婆婆是她的「力量泉源」。
「她幾乎不識字，但她充滿愛心，人也謙遜，她是我見過最堅強的人。」
「當我面對困境時，我總是會想到她，想著她不得不承受的一切。」
「她為了生存、為了拯救自己和孩子而展現的毅力，是我每天獲得力量的來源。」
在其中一場演說中，黃英賢還給自己的籍貫開了個小玩笑：
「我的婆婆是客家人，我的爺爺是廣東人，所以維基百科到現在還在爭論我的籍貫究竟是客家還是廣東，我留給他們決定好了。」
澳洲教育改變父親的一生
維基百科資料顯示，黃英賢的父親黃悅成是一名客家人，他是一名建築師。
黃英賢形容，她的父親是一名聰明、勤奮的學生，他努力爭取到科倫坡計劃（Colombo Plan）獎學金，讓家境貧困的他得以進入澳洲阿德萊德大學就讀建築系。
也就是那時候，黃悅成在澳洲遇見了黃英賢的母親。
「他們結婚並搬回了亞庇，即我出生的地方，我也在那裡度過了人生的前8年。」
她表示，父親從澳洲帶回知識與技能，在沙巴設計了著名的市政建築，成為當地聞人。但遺憾的是，有許多建築如今已被取代。
黃英賢也說，澳洲的獎學金，徹底改變了父親的一生。
「這意味著他可以擺脫小時候經歷過的貧困、意味著原本牢牢卡住的門被打開了、意味著他可以到澳洲——一個與我們今天所知道的非常不同的澳洲。」
黃英賢的父親一直銘記負笈澳洲的收穫，而她很慶幸，她的父親不是唯一一個從澳洲教育中獲益的馬國人。
黃英賢的父親如今已遷往澳洲墨爾本居住。
澳媒形容黃英賢的移民背景是澳洲的軟實力
看在馬國人眼中，與當地頗有淵源的黃英賢成了澳洲的重要閣員，自然讓他們與有榮焉。
當地主流媒體幾乎都給了黃英賢極大版面，讓黃英賢的工作訪問，除了嚴肅的外交辭令，更多了些許溫情。
而對澳洲而言，黃英賢的這場旋風之旅，更是他們外交上的一大成功。
黃英賢在馬國一舉一動、一言一語、以及所受到的矚目，都展現了澳洲作為一個移民天堂的魅力與多元性。
澳洲大報《雪梨先驅晨報》（The Sydney Morning Herald）給黃英賢訪馬之旅下了以下標題：
我是黃英賢，我出生自這裡：澳洲在亞洲展現的新軟實力（‘I’m Penny Wong and I was born here’: Australia’s new soft power in Asia）
澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corporation，ABC）則下標：
外交部長黃英賢出訪馬國期間回老家，宣揚了澳洲的多元性（Foreign Minister Penny Wong visits hometown during Malaysian visit, spruiks Australian diversity）
《雪梨先驅晨報》寫道，黃英賢的馬國行程，是她個人難忘的衣錦還鄉之旅，同時也是澳洲政府借助她和亞洲的深厚連結，所施展的一種軟實力。
該報指出，就在黃英賢到訪沙巴亞庇不到四周前，中國外交部長王毅也造訪了當地。中國在亞太區域影響力日增之際，黃英賢希望能藉助其馬國移民背景，拉近澳洲與東南亞國家的距離。
黃英賢說，她的訪馬行程是「Balik Kampung」（馬來文的「回鄉」）。
「除了回家，這趟旅程也是為了致敬我出生的國家，以及我如今所屬的國家。」
在黃英賢的訪馬行程中，不難發現她透過展現自己這副「活招牌」，突出澳洲的兼容並蓄，強調澳洲將善用該國的多元背景和世界往來。
「你們看到了我在這裡（沙巴）生活的一部分，其實還有很多澳洲人也經歷過這樣的故事。」
「在澳洲有很多海外出生或其父母是在海外出生的澳洲人，他們和東南亞及世上其他國家都有連結。」
黃英賢指出，如今澳洲有一半人口為海外出生，或父母至少其中一人是海外出生者。
「我希望我的經歷能夠告訴本區域和全世界的人們，澳洲是一個現代、多元及充滿各種文化的社會，而我們致力於和本區域交流。」
她表示，移民的故事，包括他們對原生地的記憶，以及原生地給他們個人帶來的影響，都是澳洲故事中非常重要的一部分。
「我認為，澳洲與東南亞溝通的方式，須體現出東南亞也是本區域的一份子，兩者的未來密不可分。」
據澳洲媒體報導，黃英賢接下來仍會將重心放在東南亞區域，下週她將首次到訪新加坡，屆時她將發表演說，闡述澳洲在本區域的外交政策藍圖，緊接著再前往印尼巴厘島參與G20外交部長會議。
黃英賢的亞裔面孔及來自東南亞的移民身份，是否能讓澳洲在本區域取得外交突破，值得進一步觀察。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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【享受人生EP.5 】誰說降血糖只能靠飲食控制？新陳代謝科劉漢文醫師教你治療糖尿病不遲「胰」！
我們想讓你知道的是
若要疾病康復，病人除了要有病識感，更要對致病原因有正確認識，才能接受精準的治療方式，糖尿病患者也不例外。藉由萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師在《享受人生》Podcast裡的分享，將能幫助糖友更了解胰島素的重要性，及早使用將可獲得妥善治療！
台灣每年新發生的糖尿病個案數高達16萬人，其中絕大多數是第二型糖尿病。目前糖尿病治療藥物除了口服降血糖藥物外，注射胰島素仍是糖尿病治療中重要的方法之一，可幫助患者直接補充胰島素，幫助胰臟喘息。但是根據調查顯示*1，國人僅有12%糖友使用胰島素，使用率遠低於歐美國家，原因不外乎是糖友對胰島素存在錯誤的迷思。
本集《享受人生》探討糖尿病的治療觀念與方法，邀請到萬芳醫院新陳代謝科的劉漢文醫師與我們分享。
收聽連結：
認識胰島素作用原理 了解注射胰島素的好處
萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師指出：「我們身體調控血糖最主要的荷爾蒙是胰島素，而胰島素是胰臟β細胞分泌出來的，第二型糖尿病核心致病原因就是胰島素阻抗，以及胰島素分泌能力缺失。」舉例來說，一單位胰島素可以降十毫克血糖，讓血中糖分進到細胞裡面，被細胞利用代謝儲存能量，但因為胰島素阻抗，一單位胰島素只降了五毫克血糖，於是刺激β細胞分泌出更多胰島素讓血糖降下來。當血糖已經超過β細胞能夠負擔的程度，長時間賣力工作很容易疲勞，導致β細胞衰退。「這時如果適時有外來胰島素介入，補自己胰島素不足、讓β細胞休息，可以讓β細胞功能維持更久。蠻多患者注射胰島素半年、一年後就可以停掉，這也是及早注射胰島素的好處之一。」
- 01:32 第二型糖尿病致病成因
- 15:19 胰島素作用原理
即使如此，劉漢文略帶遺憾地說，臨床上跟病人提注射胰島素時，病人會非常抗拒，因為大家總以為注射胰島素代表腎臟壞掉，或一開始用就要一直用下去，其實這些都是錯誤迷思。「事實上是因為較少病人接受這種皮下注射的方式，大家都等到糖尿病控制不了、已經產生慢性併發症了才願意注射胰島素，那麼當然看到注射胰島素的病人都是很嚴重的。其實當糖友發現口服藥控制效果沒那麼好時，就可以及早注射胰島素控制血糖，減少併發症發生的機會。」
- 05:32 對胰島素的迷思與錯誤的認知
實例見證：糖化血色素九的阿嬤在注射胰島素後終於好轉
有一位七十幾歲阿嬤，她使用口服藥七、八年治療糖尿病，卻一直沒有控制得很好，糖化血色素高達九點多。劉漢文建議阿嬤要注射胰島素，但每次她都拒絕。有次阿嬤終於同意打看看，於是劉漢文便教她打長效胰島素，並指導她如何一邊觀測血糖一邊在家調整劑量，結果注射之後不僅糖化血色素降到七點多，也沒有為阿嬤生活帶來什麼困擾。「病人吃藥那麼久都沒有效果，就代表她身體需要胰島素幫助控制血糖。其實很多病人是因為怕打針怕痛而抗拒，他們不知道注射胰島素的針很短很細，不是像抽血那種針。我的經驗是怕痛的人開始打就不會再怕了，只需要突破一開始的心理關卡。」
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去除不理性的恐懼與迷思 才能正確治療糖尿病
目前糖尿病治療包括飲食控制、運動控制、藥物這三個主要層面，但是糖尿病並非都是吃出來的，所以要適時透過藥物治療，其中包含口服與注射這兩種方法。而注射的人工合成胰島素，其分子結構與身體分泌的幾乎一模一樣，並且透過改變胺基酸排列，讓它有不同作用時間與效果，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效胰島素負責控制餐後血糖，要與吃飯時間相互配合；長效胰島素則負責控制空腹血糖，與吃飯時間沒有關係，只要自己固定一個時間打就好。
- 02:28 糖尿病治療方式有三個最主要層面
- 03:38 治療糖尿病的藥物包含口服與注射型藥物
- 08:01 胰島素的種類
劉漢文建議病人，在剛發現有血糖很高、小便很多、容易口渴、體重減輕、容易累等糖尿病症狀時，就可以使用口服藥加上注射胰島素，這樣血糖便可以很快降下來，且依據病情未來不一定要一直使用；若是已經罹患糖尿病很久、身體分泌胰島素的能力已經退步，更要注射胰島素，以免拖太久讓腎功能惡化或產生其他併發症。「其實現在糖尿病衛教越來越好，民眾逐漸知道胰島素的正確觀念，近年建議病人注射胰島素的成功率已經上升。所以我們更要持續努力，讓病人重新擁抱美好生活，不再被糖尿病的陰影壟罩！」
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