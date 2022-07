出生馬來西亞、澳洲外長黃英賢訪大馬引旋風：「這趟旅程也是為了致敬我出生的國家」　

文:李國豪

「能夠以澳洲外交部長的身份來到馬來西亞,是我莫大的榮幸。我想我的婆婆應該沒有想過我會以這個身份回到馬來西亞。」

近日風塵僕僕到訪馬來西亞的澳洲外長黃英賢,因其馬國後裔背景,在當地掀起了一陣旋風。

與此同時,也透過其移民背景,充分發揮在外交上的柔軟力量。

父親是馬國沙巴華人,母親是澳洲人的黃英賢在馬國沙巴亞庇出生,一直到8歲那年父母離異,才隨母親到澳洲生活。

53歲的黃英賢在行程中,和馬國擁有深厚連結的黃英賢也分享了她和兩個馬國家人的生活點滴,一個是她婆婆(外婆),另一個是她父親。

黃英賢表示,她的婆婆是客家人,當馬來亞發生戰爭時,家中大多數人都在戰爭中喪命,而婆婆是在最艱難的情況下獨自撫養她的孩子,因此婆婆是她的「力量泉源」。

「她幾乎不識字,但她充滿愛心,人也謙遜,她是我見過最堅強的人。」

「當我面對困境時,我總是會想到她,想著她不得不承受的一切。」

「她為了生存、為了拯救自己和孩子而展現的毅力,是我每天獲得力量的來源。」

在其中一場演說中,黃英賢還給自己的籍貫開了個小玩笑:

維基百科資料顯示,黃英賢的父親黃悅成是一名客家人,他是一名建築師。

黃英賢形容,她的父親是一名聰明、勤奮的學生,他努力爭取到科倫坡計劃(Colombo Plan)獎學金,讓家境貧困的他得以進入澳洲阿德萊德大學就讀建築系。

也就是那時候,黃悅成在澳洲遇見了黃英賢的母親。

「他們結婚並搬回了亞庇,即我出生的地方,我也在那裡度過了人生的前8年。」

她表示,父親從澳洲帶回知識與技能,在沙巴設計了著名的市政建築,成為當地聞人。但遺憾的是,有許多建築如今已被取代。

黃英賢也說,澳洲的獎學金,徹底改變了父親的一生。

「這意味著他可以擺脫小時候經歷過的貧困、意味著原本牢牢卡住的門被打開了、意味著他可以到澳洲——一個與我們今天所知道的非常不同的澳洲。」

黃英賢的父親一直銘記負笈澳洲的收穫,而她很慶幸,她的父親不是唯一一個從澳洲教育中獲益的馬國人。

黃英賢的父親如今已遷往澳洲墨爾本居住。

看在馬國人眼中,與當地頗有淵源的黃英賢成了澳洲的重要閣員,自然讓他們與有榮焉。

當地主流媒體幾乎都給了黃英賢極大版面,讓黃英賢的工作訪問,除了嚴肅的外交辭令,更多了些許溫情。

而對澳洲而言,黃英賢的這場旋風之旅,更是他們外交上的一大成功。

黃英賢在馬國一舉一動、一言一語、以及所受到的矚目,都展現了澳洲作為一個移民天堂的魅力與多元性。

澳洲大報《雪梨先驅晨報》(The Sydney Morning Herald)給黃英賢訪馬之旅下了以下標題:

我是黃英賢,我出生自這裡:澳洲在亞洲展現的新軟實力(‘I’m Penny Wong and I was born here’: Australia’s new soft power in Asia)