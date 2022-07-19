出生馬來西亞、澳洲外長黃英賢訪大馬引旋風：「這趟旅程也是為了致敬我出生的國家」　

文：李國豪

澳洲有一半人口具移民背景

「能夠以澳洲外交部長的身份來到馬來西亞，是我莫大的榮幸。我想我的婆婆應該沒有想過我會以這個身份回到馬來西亞。」

近日風塵僕僕到訪馬來西亞的澳洲外長黃英賢，因其馬國後裔背景，在當地掀起了一陣旋風。

與此同時，也透過其移民背景，充分發揮在外交上的柔軟力量。

父親是馬國沙巴華人，母親是澳洲人的黃英賢在馬國沙巴亞庇出生，一直到8歲那年父母離異，才隨母親到澳洲生活。

53歲的黃英賢在行程中，和馬國擁有深厚連結的黃英賢也分享了她和兩個馬國家人的生活點滴，一個是她婆婆（外婆），另一個是她父親。

婆婆是她的力量來源

黃英賢表示，她的婆婆是客家人，當馬來亞發生戰爭時，家中大多數人都在戰爭中喪命，而婆婆是在最艱難的情況下獨自撫養她的孩子，因此婆婆是她的「力量泉源」。

「她幾乎不識字，但她充滿愛心，人也謙遜，她是我見過最堅強的人。」

「當我面對困境時，我總是會想到她，想著她不得不承受的一切。」

「她為了生存、為了拯救自己和孩子而展現的毅力，是我每天獲得力量的來源。」

在其中一場演說中，黃英賢還給自己的籍貫開了個小玩笑：

「我的婆婆是客家人，我的爺爺是廣東人，所以維基百科到現在還在爭論我的籍貫究竟是客家還是廣東，我留給他們決定好了。」

澳洲教育改變父親的一生

維基百科資料顯示，黃英賢的父親黃悅成是一名客家人，他是一名建築師。

黃英賢形容，她的父親是一名聰明、勤奮的學生，他努力爭取到科倫坡計劃（Colombo Plan）獎學金，讓家境貧困的他得以進入澳洲阿德萊德大學就讀建築系。

也就是那時候，黃悅成在澳洲遇見了黃英賢的母親。

「他們結婚並搬回了亞庇，即我出生的地方，我也在那裡度過了人生的前8年。」

她表示，父親從澳洲帶回知識與技能，在沙巴設計了著名的市政建築，成為當地聞人。但遺憾的是，有許多建築如今已被取代。

黃英賢也說，澳洲的獎學金，徹底改變了父親的一生。

「這意味著他可以擺脫小時候經歷過的貧困、意味著原本牢牢卡住的門被打開了、意味著他可以到澳洲——一個與我們今天所知道的非常不同的澳洲。」

黃英賢的父親一直銘記負笈澳洲的收穫，而她很慶幸，她的父親不是唯一一個從澳洲教育中獲益的馬國人。

黃英賢的父親如今已遷往澳洲墨爾本居住。

澳媒形容黃英賢的移民背景是澳洲的軟實力

看在馬國人眼中，與當地頗有淵源的黃英賢成了澳洲的重要閣員，自然讓他們與有榮焉。

當地主流媒體幾乎都給了黃英賢極大版面，讓黃英賢的工作訪問，除了嚴肅的外交辭令，更多了些許溫情。

而對澳洲而言，黃英賢的這場旋風之旅，更是他們外交上的一大成功。

黃英賢在馬國一舉一動、一言一語、以及所受到的矚目，都展現了澳洲作為一個移民天堂的魅力與多元性。

Photo Credit: AP/ 達志影像 馬來西亞外交部長Saifuddin Abdullah於6月28日在馬來西亞布城外交部會見了澳洲外交部長黃英賢。

澳洲大報《雪梨先驅晨報》（The Sydney Morning Herald）給黃英賢訪馬之旅下了以下標題：

我是黃英賢，我出生自這裡：澳洲在亞洲展現的新軟實力（‘I’m Penny Wong and I was born here’: Australia’s new soft power in Asia）

澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corporation，ABC）則下標：

外交部長黃英賢出訪馬國期間回老家，宣揚了澳洲的多元性（Foreign Minister Penny Wong visits hometown during Malaysian visit, spruiks Australian diversity）

《雪梨先驅晨報》寫道，黃英賢的馬國行程，是她個人難忘的衣錦還鄉之旅，同時也是澳洲政府借助她和亞洲的深厚連結，所施展的一種軟實力。

該報指出，就在黃英賢到訪沙巴亞庇不到四周前，中國外交部長王毅也造訪了當地。中國在亞太區域影響力日增之際，黃英賢希望能藉助其馬國移民背景，拉近澳洲與東南亞國家的距離。

黃英賢說，她的訪馬行程是「Balik Kampung」（馬來文的「回鄉」）。

「除了回家，這趟旅程也是為了致敬我出生的國家，以及我如今所屬的國家。」

在黃英賢的訪馬行程中，不難發現她透過展現自己這副「活招牌」，突出澳洲的兼容並蓄，強調澳洲將善用該國的多元背景和世界往來。

「你們看到了我在這裡（沙巴）生活的一部分，其實還有很多澳洲人也經歷過這樣的故事。」

「在澳洲有很多海外出生或其父母是在海外出生的澳洲人，他們和東南亞及世上其他國家都有連結。」

黃英賢指出，如今澳洲有一半人口為海外出生，或父母至少其中一人是海外出生者。

「我希望我的經歷能夠告訴本區域和全世界的人們，澳洲是一個現代、多元及充滿各種文化的社會，而我們致力於和本區域交流。」

她表示，移民的故事，包括他們對原生地的記憶，以及原生地給他們個人帶來的影響，都是澳洲故事中非常重要的一部分。

「我認為，澳洲與東南亞溝通的方式，須體現出東南亞也是本區域的一份子，兩者的未來密不可分。」

據澳洲媒體報導，黃英賢接下來仍會將重心放在東南亞區域，下週她將首次到訪新加坡，屆時她將發表演說，闡述澳洲在本區域的外交政策藍圖，緊接著再前往印尼巴厘島參與G20外交部長會議。

黃英賢的亞裔面孔及來自東南亞的移民身份，是否能讓澳洲在本區域取得外交突破，值得進一步觀察。

本文獲新加坡紅螞蟻授權轉載，原文發表於此。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒