【關鍵專訪】鄭承嘉：棒球是真愛，高科技主管45歲挑戰職棒夢
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昔日心中的棒球夢未逝，但卻只能沈默地為生活奔忙。掛念著嗷嗷待哺的家小，倏忽間就這樣來到中年，無以名狀的情緒與擔憂，能寄託的又是什麼？「棒球。」鄭承嘉黯淡的眼神頓時有了光說道，「運動員在職場上的辛苦都可以撐得下來，我只差願不願意給自己一個再次去嘗試的機會。」
2022年6月27日，天氣晴，各方棒球好手聚集於天母棒球場，進行「2022年中職新人測試會」，挑戰自己的職棒夢。45歲的鄭承嘉站上打擊區，身上不見歲月的淬鍊，反倒保持著年輕時期的精實壯碩，眉下藏著一雙波瀾不興的眼神。面對年輕投手，他沉著穩重地猛力一揮，敲出帶有二分打點的一壘安打。
鄭承嘉是繼2004年藝人澎恰恰（當時48歲）後，第二位超過40歲報名測試會的選手。
參與測試會選手的平均年齡，國立台灣體育運動大學運動健康學系系主任洪暐說明在這20年來，受到球團經營、課業與國外球團簽約等因素，參加者年齡層從20歲初頭，持續有提升至30歲左右的趨勢。但他也說以40-50歲的年紀來說，倘若身體一受傷，運動能量再回填的恢復能力是會變差的。
談到棒球選手的黃金階段，「30至35歲左右將會是巔峰狀態，在這階段他們的體能、技術是最成熟的。」洪暐提到，但也有像鈴木一朗般的例外，到了40多歲還上演超級雷射肩的守備，可是這類人相對少數。另外在密集賽季中選手是否能應付輪值需求，這也是球團會考慮的因素之一。
故事的原點：一組水泥袋手套、一支樹幹球棒
民國66年出生於新北市三重區的鄭承嘉，經歷十大建設時期，那時小型鑄模、車床等產業，「三步一家，五步一店」駐廠在鄰里巷道間。在大家族出生的鄭承嘉有三個姊姊、一個哥哥和一位雙胞胎弟弟，由於父母經常忙於不鏽鋼管工廠的事業，無暇顧及每一位孩子，因此，他和弟弟鄭承瑋感情最好。
隨著經濟起飛，整個台灣社會也進入棒球民族主義狂熱的時代。
1986年至1990年間，台北縣三重市市民代表蔡明堂（現為穀保家商校友會會長）致力於三重區棒球發展，開始自資設立三級棒球隊。草創初期，球隊陸續到台北縣各個國小舉辦球員測試徵選，「那時我沒有被選上，但弟弟入選了。」回憶當時和鄭承瑋一起去參加選拔的鄭承嘉笑著說。
鄭承嘉放學後時常和堂兄們在工廠旁的曠地，用著自製的水泥袋當手套、隨地而撿的樹幹做為球棒，一來一往練著球，直到黃昏。「練完球，我常常騎著腳踏車去學校球隊看鄭承瑋打棒球，順便載他回家。」久了，他在球場圍欄旁牽著車的身影，落入了教練的眼裡。
「我很想打棒球。」於是鄭承嘉國小五年級就離家正式加入興穀國小棒球隊，扛起隊上的主力投手與中心棒次。
和鄭承嘉在三重國中、東海高中（穀保家商前身）球隊同窗6年的中職前興農牛退役選手曾華偉說，長期在嚴格紀律的球隊訓練裡，鄭承嘉成熟獨立的個性，常常白天訓練、晚上讀書。甚至半夜閉燈就寢時，很常看他帶著球棒到鏡子前反覆調整打擊姿勢，有習慣去思考改善自己的錯誤。
模具學徒、科技業、澳洲打工換宿，「我是不是要走不一樣的路？」
在台灣大環境的教育體制裡，棒球隊、體育班一直都是以較弱勢的形象存在著，多數球員似乎只能被困在職棒殿堂中計畫人生。高中畢業後，鄭承嘉和鄭承瑋沒有選擇升學，而是到剛創立的台灣大聯盟參加業餘培訓隊。
「台灣大聯盟正式轉職業聯盟後，業餘培訓球員不是轉職業約，就是去當兵。」鄭承嘉帶著對棒球生涯的未知與父母的期待，轉去當模具學徒，「我對自身球技有自信，但球場有時候談的是機運，現況不是說你想要怎樣就能夠怎樣。」
在悶熱雜亂無章的工廠裡，聽著鏗鏘有秩序的金屬撞擊聲，鄭承嘉看著因練球而長滿厚繭的雙手，仍不忘情棒球。他心想「一輩子待在工廠，真的是我想要的嗎？」於是決定辭掉模具工作到和信鯨當練習生。
當時，鄭承嘉沒想到台灣職棒竟敗給了慾望、金錢與欺騙，曾風光一時的國球陷入了前所未見的黑暗期。「遇到職棒簽賭案後，我開始思考是不是要走不一樣的路？」褪下練習生球衣，鄭承嘉決定重拾課業。
他以體保生身份進入大葉大學，雙主修人力資源暨公共關係學系與休閒事業管理學系，大四時先修工業關係學系研究所課程，撰寫研究職棒公關的論文。兼顧打球和課業，鄭承嘉不到一年半就順利從大葉工業關係學系研究所畢業，「我們其實不比讀普通班學制的學生還差。」鄭承嘉臉上流露出驕傲的神情說。
出社會後，鄭承嘉陸續至Dbtel手機品牌、英業達集團、私人小型企業以及緯創資通任職。也曾遠赴澳洲打工換宿，參與當地棒球俱樂部，從中學習球技與培訓體制。鄭承嘉笑著說，當初隨隊比賽時場場都有好成績，「我沒有讓台灣的棒球丟臉，甚至還被要求留在球隊當教練。」回台之後，則是持續參與公司一年一次的壘球賽。
鄭承嘉長期秉持「堅持做對的事，對的事堅持做」的人生哲學，不但替自己的棒球人生開創一條新路，更深深影響弟弟。「我以為從科班出身只能、也只會打棒球，從沒想過我在科技業也有一番事業，一直以來這都是受哥哥的影響。」目前在緯創資通擔任主管一職的鄭承瑋說道。
留下價值：彌補心中缺憾，創業圓夢回饋基層球員
婚姻，象徵著兩個人決定攜手共度餘生。棒球對鄭承嘉來說像追求了一輩子的情人，雖然不能嫁給棒球，但他選擇在棒球場上向妻子求婚。「結婚11年了，每次回憶這段往事，他總是洋洋得意說，這是他做過最浪漫的事。」妻子藏不住甜蜜的笑容說。
當事業有成、家庭美滿，下一步就是實現夢想。鄭承嘉從小全力投入訓練，但仍無法踏進所嚮往的職棒殿堂，「我一直想要做一件不一樣的事，不是想著要賺多少錢，而是要能留下什麼價值。」為一圓棒球夢，他創立「BASENEFIT」運動品牌，希望回歸球界反饋社會，將熱愛棒球的心與態度傳遞給基層運動員。
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【馬力歐陪你喝一杯】設計師的人生相談室：插畫家微疼 X 設計師顏伯駿：靈感怎麼找？動畫也可以用Photoshop做？不只是工具而是溝通語言！設計麻瓜也能用的Photoshop
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不同領域的創意工作者怎麼應用 Photoshop 來創作？插畫家微疼與設計師顏伯駿在節目中分享他們各自入行以來的甘苦，從自學修圖軟體到得心應手地使用，做出近百萬粉絲追蹤的圖文與動畫，以及讓業主很有感覺的設計提案。
收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜ https://apple.co/2ZCn2je
- Spotify ｜ https://spoti.fi/32dSc27
- KKBOX｜http://bit.ly/36PKdgZ
- Castbox｜ http://bit.ly/mariodrink
- Stitcher ｜ http://bit.ly/2mmA46t
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/drinkwithmario/pplep06
這集節目邀請到插畫家微疼與設計師顏伯駿，兩位創意人來聊聊他們使用Adobe Photoshop的心得，與他們一路堅持在創意產業的工作的動力。微疼在10多年前自己慢慢摸索PS繪圖，透過Photoshop自學從無名小站發跡，走上全職插畫家之路；顏伯駿是三頁文設計公司藝術總監，大學時期就開始接案做MV，從五月天演唱會的動畫設計開始踏入唱片產業，而後又從音樂產業拓展到許多大型活動的視覺統籌，包括多屆金曲獎、文博會、全運會、白晝之夜等。
沒有靈感的時候就睡一覺吧！（01:05）
兩位的平時的工作都是產量高、創意強度密集，讓人非常好奇他們平時的靈感來源，以及他們是怎麼紀錄與整理這些靈感，最後轉化成廣受歡迎的動畫作品與視覺規劃，沒想到兩人竟不約而同地在睡夢中找到答案！
微疼以白色兔子為主角創作插畫，他分享自己一開始都是從生活周遭親友的經驗，延伸發展出創作主題與角色，「但我發現最大的問題是，這些東西很容易被消磨殆盡，就像切蛋糕一樣，有一天會被切完。」對他來說找到更多靈感的方式之一就是走上街去，多多接觸人、觀察人。
顏伯駿則反問：「大家是不是對靈感太執著了？」他在帶領設計團隊時會透過幾種不同的路徑找到「靈感」或所謂的解法。顏伯駿認為找到靈感的前提是「先對生活有感覺」，接著按照主題分析每件事情，把累積的資料放進對應的資料夾，需要時把它們調出來，組合成一個完整的內容。
相較於這樣井然有序的整理方式，微疼形容自己屬於感覺派，「找不到的時候就睡一覺，靈感就來了。」聽到這個回應，顏伯駿直呼自己也有類似的經驗，笑說大家以後會不會要發想題目之前，都會跑來說「老闆，我要睡一覺」！而有趣的是，微疼也分享，現在工作室裡面還真的就有放一張床！
從 0 開始的 PS 之路（09:00）
要成就好作品當然不能只是睡個覺，而是要動手將這些絕佳的靈感實現，這時候設計師和插畫家使用的工具就扮演了非常重要的角色。顏伯駿分享他除了就讀設計系因為課堂考試而學習使用Photoshop之外，早期使用PS創作的前輩像是藝術家李小鏡，以及言情小說封面繪者平凡、陳淑芳，都是促使他探索 PS 強大功能的榜樣，「我從PS 10一路到現在的Adobe CC，每年看著這個軟體，你本來想某個功能怎麼沒有，有一天突然間就蹦出來，到最後有一些讓你覺得『這是黑魔法嗎？』的功能。」顏伯駿感觸很深地說道。
微疼接觸Photoshop的路徑比較特別。大學時期因為一場車禍讓他必須長期在家休養，從未受過美術訓練但熱愛畫畫他，在朋友介紹下認識Photoshop，「那時候無名小站很風靡，有些前輩創作者像我是馬克、彎彎都在上面做自己的圖文創作。」微疼心想自己也許也能試試看，而當年Photoshop自學的他已經進化成PS老手，從PS畫圖到影片製作，拓展出更多創作上的應用，「說出來大家可能很驚訝，我Youtube上的動畫影片都是在PS完成的。」
儘管有不少人推薦過他用其他軟體，但微疼始終認為Photoshop是最直觀也最好調整細節的，工作室的所有夥伴也都非常熟悉這套軟體，在溝通過程中有任何不清楚的地方，只要打開PS示範就能讓大家馬上理解，「我覺得PS已經不是工具，而是一個語言了。」
提案雙神器：Photoshop與Illustrator（13:31）
顏伯駿接著分析 Adobe 兩套重要的軟體：Illustrator跟Photoshop，許多學習設計的人在初初接觸繪圖軟體時，「就像戴上分類帽一樣分成Illustrator派跟Photoshop派，這兩種人是截然不同的思考路徑。」 前者是向量繪圖軟體，像工程圖一樣非常理性；後者則接近畫畫的原理，有PS筆刷、圖層和色調等功能可搭配使用。雖然設計師們對於習慣使用的軟體各有鍾愛，但Adobe在跨軟體、跨平台的高度整合性，現在不論是PS轉AI，或是反之，都能輕鬆跨軟體操作，是他認為非常優異又親民的特點。
「我做所有的簡報一定都是從Photoshop和Illustrator開始。」顏博駿分享他與團隊在向客戶提案時會做PS mockup，讓客戶看到Logo在不同介面上的呈現，除了提供客戶意想不到的創意，更要透過圖面證明你怎麼實現它。「下一個世代，應該是人人都會用Photoshop和Illustrator，不只是設計系，而是所有的企劃、專案都會用。」
保持初衷？不！別再說那些熱血的話（28:18）
節目尾聲談到兩位在各自的領域努力多年，除了有一路陪伴他們創作、成長的Adobe，他們持續投入的動力是什麼呢？微疼坦承他過去在演講中常用熱血的話鼓勵其他人，「可是我後來發現什麼初衷都是屁啦，」他笑說自己從小到大幾乎沒有別的擅長的技能，「我堅持下去的原因就是，這輩子我可以做好的就是這件事了。」
顏伯駿也提到自己不想再對人說「保持初衷」，設計產業裡的每個崗位都有不同的挑戰，到處都會遇到挫折，但要思考那個挫折是否有跟成就感達成平衡，「如果沒有的話，你就要換個路走。」找到自己最擅長的事，不斷突破難關、維持品質，如同他們多年來的累積都是最好證明了。
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