【關鍵專訪】鄭承嘉：棒球是真愛，高科技主管45歲挑戰職棒夢

2022年6月27日，天氣晴，各方棒球好手聚集於天母棒球場，進行「2022年中職新人測試會」，挑戰自己的職棒夢。45歲的鄭承嘉站上打擊區，身上不見歲月的淬鍊，反倒保持著年輕時期的精實壯碩，眉下藏著一雙波瀾不興的眼神。面對年輕投手，他沉著穩重地猛力一揮，敲出帶有二分打點的一壘安打。

鄭承嘉是繼2004年藝人澎恰恰（當時48歲）後，第二位超過40歲報名測試會的選手。

參與測試會選手的平均年齡，國立台灣體育運動大學運動健康學系系主任洪暐說明在這20年來，受到球團經營、課業與國外球團簽約等因素，參加者年齡層從20歲初頭，持續有提升至30歲左右的趨勢。但他也說以40-50歲的年紀來說，倘若身體一受傷，運動能量再回填的恢復能力是會變差的。

談到棒球選手的黃金階段，「30至35歲左右將會是巔峰狀態，在這階段他們的體能、技術是最成熟的。」洪暐提到，但也有像鈴木一朗般的例外，到了40多歲還上演超級雷射肩的守備，可是這類人相對少數。另外在密集賽季中選手是否能應付輪值需求，這也是球團會考慮的因素之一。

Photo Credit: 鄭承嘉提供

故事的原點：一組水泥袋手套、一支樹幹球棒

民國66年出生於新北市三重區的鄭承嘉，經歷十大建設時期，那時小型鑄模、車床等產業，「三步一家，五步一店」駐廠在鄰里巷道間。在大家族出生的鄭承嘉有三個姊姊、一個哥哥和一位雙胞胎弟弟，由於父母經常忙於不鏽鋼管工廠的事業，無暇顧及每一位孩子，因此，他和弟弟鄭承瑋感情最好。

隨著經濟起飛，整個台灣社會也進入棒球民族主義狂熱的時代。

1986年至1990年間，台北縣三重市市民代表蔡明堂（現為穀保家商校友會會長）致力於三重區棒球發展，開始自資設立三級棒球隊。草創初期，球隊陸續到台北縣各個國小舉辦球員測試徵選，「那時我沒有被選上，但弟弟入選了。」回憶當時和鄭承瑋一起去參加選拔的鄭承嘉笑著說。

鄭承嘉放學後時常和堂兄們在工廠旁的曠地，用著自製的水泥袋當手套、隨地而撿的樹幹做為球棒，一來一往練著球，直到黃昏。「練完球，我常常騎著腳踏車去學校球隊看鄭承瑋打棒球，順便載他回家。」久了，他在球場圍欄旁牽著車的身影，落入了教練的眼裡。

「我很想打棒球。」於是鄭承嘉國小五年級就離家正式加入興穀國小棒球隊，扛起隊上的主力投手與中心棒次。

和鄭承嘉在三重國中、東海高中（穀保家商前身）球隊同窗6年的中職前興農牛退役選手曾華偉說，長期在嚴格紀律的球隊訓練裡，鄭承嘉成熟獨立的個性，常常白天訓練、晚上讀書。甚至半夜閉燈就寢時，很常看他帶著球棒到鏡子前反覆調整打擊姿勢，有習慣去思考改善自己的錯誤。

模具學徒、科技業、澳洲打工換宿，「我是不是要走不一樣的路？」

在台灣大環境的教育體制裡，棒球隊、體育班一直都是以較弱勢的形象存在著，多數球員似乎只能被困在職棒殿堂中計畫人生。高中畢業後，鄭承嘉和鄭承瑋沒有選擇升學，而是到剛創立的台灣大聯盟參加業餘培訓隊。

「台灣大聯盟正式轉職業聯盟後，業餘培訓球員不是轉職業約，就是去當兵。」鄭承嘉帶著對棒球生涯的未知與父母的期待，轉去當模具學徒，「我對自身球技有自信，但球場有時候談的是機運，現況不是說你想要怎樣就能夠怎樣。」

在悶熱雜亂無章的工廠裡，聽著鏗鏘有秩序的金屬撞擊聲，鄭承嘉看著因練球而長滿厚繭的雙手，仍不忘情棒球。他心想「一輩子待在工廠，真的是我想要的嗎？」於是決定辭掉模具工作到和信鯨當練習生。

當時，鄭承嘉沒想到台灣職棒竟敗給了慾望、金錢與欺騙，曾風光一時的國球陷入了前所未見的黑暗期。「遇到職棒簽賭案後，我開始思考是不是要走不一樣的路？」褪下練習生球衣，鄭承嘉決定重拾課業。

他以體保生身份進入大葉大學，雙主修人力資源暨公共關係學系與休閒事業管理學系，大四時先修工業關係學系研究所課程，撰寫研究職棒公關的論文。兼顧打球和課業，鄭承嘉不到一年半就順利從大葉工業關係學系研究所畢業，「我們其實不比讀普通班學制的學生還差。」鄭承嘉臉上流露出驕傲的神情說。

出社會後，鄭承嘉陸續至Dbtel手機品牌、英業達集團、私人小型企業以及緯創資通任職。也曾遠赴澳洲打工換宿，參與當地棒球俱樂部，從中學習球技與培訓體制。鄭承嘉笑著說，當初隨隊比賽時場場都有好成績，「我沒有讓台灣的棒球丟臉，甚至還被要求留在球隊當教練。」回台之後，則是持續參與公司一年一次的壘球賽。

鄭承嘉長期秉持「堅持做對的事，對的事堅持做」的人生哲學，不但替自己的棒球人生開創一條新路，更深深影響弟弟。「我以為從科班出身只能、也只會打棒球，從沒想過我在科技業也有一番事業，一直以來這都是受哥哥的影響。」目前在緯創資通擔任主管一職的鄭承瑋說道。

Photo Credit: 鄭承嘉提供

留下價值：彌補心中缺憾，創業圓夢回饋基層球員

婚姻，象徵著兩個人決定攜手共度餘生。棒球對鄭承嘉來說像追求了一輩子的情人，雖然不能嫁給棒球，但他選擇在棒球場上向妻子求婚。「結婚11年了，每次回憶這段往事，他總是洋洋得意說，這是他做過最浪漫的事。」妻子藏不住甜蜜的笑容說。

當事業有成、家庭美滿，下一步就是實現夢想。鄭承嘉從小全力投入訓練，但仍無法踏進所嚮往的職棒殿堂，「我一直想要做一件不一樣的事，不是想著要賺多少錢，而是要能留下什麼價值。」為一圓棒球夢，他創立「BASENEFIT」運動品牌，希望回歸球界反饋社會，將熱愛棒球的心與態度傳遞給基層運動員。