中國持續侵擾台灣防空識別區的副作用已現，此舉無疑正中美國的下懷

文：王臻明

中國一開始是以遠航訓練為名，從東海穿越宮古海峽，再由台灣東部的空域南下，最後經巴士海峽返回，繞行台灣本島，進行政治施壓。但這樣的軍事行動後來慢慢停止，改為侵擾台灣防空識別區的西南角，可能的原因是繞島遠航的風險太高，耗損又太大，解放軍難以頻繁進行，最後只能喊停。

現在中國所採取的騷擾策略，的確是比過去的繞島遠航訓練要安全有彈性，成本又相對較低，因此幾乎天天出現。有時甚至還會短暫越過海峽中線挑釁，進一步施壓；或在美國進行重大演訓時，飛入菲律賓海，展現反制的實力。

不得不說，這樣的策略在一開始時，是非常聰明的。因為台灣的航空識別區在特殊的歷史因素下，劃的比較大，西南角一帶的空域，目前的台灣空軍已經鞭長莫及。再者，這個空域位於台灣本島與東沙島之間，必要時能截斷台灣與東沙島的交通連繫，利用奪取外島的方式來恫嚇台灣政府。

而且持續不斷的騷擾，能保持對台灣社會的壓力，並試探國軍的反應與底線。有時候中國派出的甚至只是一架次的運－8反潛機，進行日常訓練，順便飛入台灣的防空識別區而已，增加的負擔極小，效益卻極大。

Photo Credit: 國防部 中國的侵擾行動，有時會深入菲律賓海，以反制美國在菲律賓島的演習

不過，這樣的戰術在運用一段時間後，慢慢變的很僵化，甚至副作用已經開始出現。最明顯的例子，是中國持續不斷的侵擾，坐實了中國威脅論，所有討論中國野心的新聞報導與文章，都會談及中國軍機的頻繁活動，幾乎不必再論述別的理由，就可以證明中國窮兵黷武，有侵略的野心。

在美國正想方設法，努力想把中國形塑成全球公敵之時，中國此舉無疑正中美國的下懷。這也讓美國派遣軍機在中國領空外圍徘徊不去，偵察並監視中國的情況，變的師出有名。甚至還能邀集美國盟邦，一起增加在中國周邊的活動。

對台灣來說，中國施加的威脅不斷出現，讓社會大眾感到厭惡，長期下來除了危機感更重，對中國的好感度也越來越低。這一方面讓民進黨政府可以操作抗中保台的論述，另一方面也壓制了親中派的聲音，任何主張與中國交流的人，都成了與敵人裡應外合的叛徒，使中國多年的統戰工作，付之一炬。同時也讓加速軍備發展成為台灣的共識。

面對這樣的情況，中國卻沒有隨之調整這種侵擾戰術，甚至連討論的空間都沒有。徹底顯示了一個專制國家的最大缺點，就是政策於過僵化，完全聽從獨裁者的命令，無人能及時提出警告。

這其實與目前中國進行的清零政策一樣，在疫情一開始時，中國採取的強硬措施有效阻止了疫情擴散，雖然雷厲風行的手段，有時難免失之嚴苛，但在面臨一種未知病毒的侵襲時，多數民眾還能接受這樣的政策。而隨著疫苗的施打、病毒致命性的弱化、國際的逐步開放，現在還繼續執行嚴格的篩檢與清零手段是否有必要，就有很大的討論空間了。

可惜在專制政權下，無人敢違逆習近平，難以改變清零政策，結果就是累積大量民怨，付出慘痛的經濟代價，這樣的政策很明顯已經出現問題，卻依然要堅持到底。

而且這樣的情況不只出現在台海，中國與俄羅斯近來也派出多批艦艇，在日本周邊海域活動，故意繞行日本列島或穿越之間的海峽，恫嚇意味強烈，引發日本社會的震動。

俄羅斯會這麼做，原因與俄烏戰爭有關，日本不只積極響應美國的制裁活動，還強硬主張北方四島的主權，讓陷入戰爭泥淖的俄羅斯必需證明自己仍然有能力在亞太地區活動，以避免在西太平洋失去影響力。但中國卻選擇在這個時候，配合俄羅斯一起行動，就顯得非常不智。可以說是被俄羅斯拖下水，未來的影響恐怕會非常深遠。

Photo Credit: 日本防衛省 日本防衛省統合幕僚監部公布中國海軍艦艇繞行日本列島的情況

雖然過去中國的軍機也常侵入日本的防空識別區，讓日本航空自衛隊的戰機緊急起飛攔截，或不時派遣海巡艦或漁政船，闖入與日本有主權爭議的海域，宣誓自己的主權，但此次的情況完全不同。

因為俄羅斯的前身蘇聯，曾在二戰末期對日宣戰，趁火打劫，奪取日本多處領土，並在冷戰時期不斷威脅日本，隨時可能入侵北海道，是日本民眾長期憂慮的敵人，在歷史上還與日本爆發過日俄戰爭。中國此次與俄羅斯聯手，無疑是讓日本感覺，舊有的敵人與今日的對手，已經開始合作，未來勢必嚴重威脅日本。

Photo Credit: 日本防衛省 日本防衛省統合幕僚監部公布俄羅斯海軍艦艇繞行日本列島的情況

歷史的軌跡很多時候會因為一些意外而改變方向，此次前首相安倍晉三遇刺，就意外讓日本確定走向修憲的道路。雖然目前不知道修憲的範圍有多廣，會不會動到最重要的第九條，但有幾個情況，頗值得注意。

其一就是美國國內的重要媒體如《華盛頓郵報》已經表態支持日本修憲，暗示美國可能為了與日本聯手，一起對抗中國的威脅，有意放手讓日本修改和平憲法。其二是日本已決定將大幅調高軍事支出，最新的情況是對2023年的國防預算不設天花板，未來甚至可能逐步調高到GDP的2%，讓日本重新快速武裝。

可以這麼說，中國與俄羅斯的動作，助長了日本的修憲與建軍，在意外事件的推波助瀾下，形成無法挽回的局面。中國不論出於什麼理由，決定與俄羅斯一致行動，情況恐怕都已經超過了預期的反應，這樣的策略徹底反應出中國在這種侵擾戰略上的僵化。

對比之下，雖然美國與北約一樣在做這樣的戰略巡弋，但相對靈活許多，能配合國際政治情勢快速調整，以獲得最大的利益。或許最大的差異在於美國與北約的決策者，是第一線的將領與技術官僚，要對國會負責，不是一意孤行的習近平吧。