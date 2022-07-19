英國準備迎接史上最高溫41°C：熱到機場跑道融化、倫敦地鐵誤點，政府警告「非必要別出遠門」

歐洲大部分地區正面臨夏季高溫，英國在週一（18日） 迎來了今年迄今為止最熱的一天，氣溫飆升至攝氏38.1度（°C），氣象預報表示，週二最高溫恐怕達到41°C，這將是英國有紀錄以來最熱的一天。英國氣象局已經發布了極高溫的紅色警戒，呼籲 英國人待在家裡，避免任何不必要的旅行。

根據英國氣象局的即時數據，英格蘭東部沙福郡（Suffolk）的桑頓唐納姆（Santon Downham）高溫來到38.1°C，是今年為止最熱的一天，包括倫敦、劍橋幾個地方的氣溫超過了37°C，北部的蘇格蘭和北愛爾蘭也正經歷一年中最熱的時候， 蘇格蘭和北愛爾蘭也正在經歷一年中最溫暖的日子，蘇格蘭的 阿博伊恩（Aboyne）氣溫為31 °C，北愛爾蘭德里林（ Derrylin ）氣溫為31.1°C。

英國氣象局的氣象學家米勒（Luke Miall）更警告，本週二英國全國氣溫將更高，倫敦高溫可能超過攝氏40度，英格蘭南部的氣溫可能超過41°C。這將打破英國有紀錄以來的高溫紀錄，目前最高溫是2019年劍橋出現的38.7°C。

「 我當一位氣象學家10年了，在英國告訴人們41°C似乎不太真實。」米勒表示，他從未在模型中看過這些現象。

Hellish heat forecast in the UK this week. Highest in recorded history. https://t.co/yX784uf4yp pic.twitter.com/E9hr4pzCK8 — Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) July 18, 2022

英國政府建議民眾避免在上午11點到下午3點之間外出，如果非得外出盡量在陰涼處行走並做好防曬。英國氣象局發表了極高溫的紅色警戒，這是該系統去年被引進以來首次發布這樣級別的警戒。

英國氣象局局長 恩德斯比（ Penny Endersby）表示，

這是我們第一次針對極端高溫發布國家級的紅色警戒，這也是英國首次預測到40°C的高溫。 在這個國家，我們習慣於把炎熱的天氣當作去曬太陽的機會。但這次 不是「那種天氣」。 我們已經看到氣候變遷在全球引發前所未見的嚴峻氣象，這會讓我們很難做出最佳決定，因為過往的生活經歷無法幫助我們了解，什麼樣的事將會發生。

英國氣象局警告說，到週三以前，夜間氣溫將維持在20°C左右，這可能是英國有記錄以來最溫暖的夜晚。 英國人不習慣這種極端溫度，英國絕大多數家庭沒有空調。英國氣象局警告稱，高溫將對人員和基礎設施產生廣泛影響。

天氣熱到機場跑道融化、鐵路全面限速

在高溫影響下，英國目前已經有兩個機場的跑道融化。倫敦魯頓機場（Luton Airport）週一發佈聲明，表示因為高溫跑道表面出現缺陷，機場緊急調度維修人員進行檢查，該機場被EasyJet、Wizz Air、Ryanair和TUI在內的航空公司使用，一些航班正被轉移到附近的其他機場。

Flights suspended at Luton airport as heat affects runway https://t.co/AZJ66ggCQT — BBC News (UK) (@BBCNews) July 18, 2022

同日，根據《天空新聞》報導，英國軍方人員表示，英國最大空軍基地 - 布萊茲諾頓皇家空軍基地（ RAF ）的跑道融化，已經禁止所有飛機進出該基地。 英國皇家空軍 則回應 ，在極端高溫期間，飛安仍是英國皇家空軍的首要任務，飛機正根據長期制定的計劃使用替代機場，英國皇家空軍強調，這對空軍的運作沒有影響。

BREAKING NEWS: Flights in and out RAF Brize Norton in Oxfordshire have been halted because the "runway has melted" in the hot weather, Sky News understands.



Live updates: https://t.co/tZQg6mIto4



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/WduzBmcEIg — Sky News (@SkyNews) July 18, 2022

而在倫敦，5條地鐵線週一都出現嚴重延誤， 漢默史密斯及城市線（Hammersmith & City Line）則由於高溫的緣故停駛。

MONDAY EVENING TRAVEL UPDATE



The Hammersmith & City Line is suspended.



London Overground and the Bakerloo, District and Metropolitan Lines are part suspended.



Severe delays on the Tram and Central Line.



Minor delays on the Elizabeth, Jubilee and Piccadilly lines. pic.twitter.com/jIzm0S38E6 — London Live (@LondonLive) July 18, 2022

一些學校已經預防性關閉，雖然政府的指令仍要求學校開放；而由於極端氣溫迫使英國國鐵（Network Rail）大部分地區實行全面限速，國鐵建議民眾週一和週二「除非絕對必要才外出旅行」，而一些地區的班次已經取消，或遭到限制。

根據《衛報》， 鐵路基礎設施在極端高溫下容易受到損壞。如果氣溫達到40 °C，鐵軌的溫度可能會達到60°C，而當火車在其上運行時，可能會導致鐵軌彎曲。另外架空電纜也會在高溫下膨脹並下垂，增加碰撞損壞和停電的風險。

高溫野火已在南歐肆虐

專家們也擔心，隨著氣溫可能飆升至40 °C ，大火可能會席捲鄉村。

自上週以來，炎熱的天氣席捲了南歐，在西班牙、葡萄牙和法國引發了野火。據報導，西班牙和葡萄牙有近600人死於高溫，上週氣溫達到47 °C。

法國南部度假勝地吉倫特省（Gironde）17日也因為高溫發生野火，當局一共疏散了3500人，有1500名消防人員、灑水機 正試圖撲滅該地區松樹林中的火焰。

#France - Tactical and supporting firefighters controlled fires as they attempt to prevent the wild fire from spreading due to wind change near Louchats in Gironde.

📸 Thibaud Moritz #AFP pic.twitter.com/CFTdqcZEnp — AFP Photo (@AFPphoto) July 18, 2022

氣候專家警告說，全球暖化增加了極端天氣事件的頻率，英國高溫達到40 °C 的可能性現在是前工業時代的10倍，另外與氣候暖化有關的乾旱與熱潮也讓野火更難撲滅。

People keep telling me that because the UK had a heatwave in 1976, climate change is overhyped.



So here’s the global heat anomaly maps from June 1976 and June 2022. https://t.co/GGVg46UTcI pic.twitter.com/tngiGoEEUl — Will Norman (@willnorman) July 17, 2022

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元