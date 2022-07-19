英國準備迎接史上最高溫41°C：熱到機場跑道融化、倫敦地鐵誤點，政府警告「非必要別出遠門」
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英國史上從來沒有這樣的高溫，英國人不習慣這種極端溫度，絕大多數家庭沒有空調。英國氣象局警告稱，高溫將對人員和基礎設施產生廣泛影響。
歐洲大部分地區正面臨夏季高溫，英國在週一（18日）迎來了今年迄今為止最熱的一天，氣溫飆升至攝氏38.1度（°C），氣象預報表示，週二最高溫恐怕達到41°C，這將是英國有紀錄以來最熱的一天。英國氣象局已經發布了極高溫的紅色警戒，呼籲英國人待在家裡，避免任何不必要的旅行。
根據英國氣象局的即時數據，英格蘭東部沙福郡（Suffolk）的桑頓唐納姆（Santon Downham）高溫來到38.1°C，是今年為止最熱的一天，包括倫敦、劍橋幾個地方的氣溫超過了37°C，北部的蘇格蘭和北愛爾蘭也正經歷一年中最熱的時候，蘇格蘭和北愛爾蘭也正在經歷一年中最溫暖的日子，蘇格蘭的阿博伊恩（Aboyne）氣溫為31°C，北愛爾蘭德里林（Derrylin）氣溫為31.1°C。
英國氣象局的氣象學家米勒（Luke Miall）更警告，本週二英國全國氣溫將更高，倫敦高溫可能超過攝氏40度，英格蘭南部的氣溫可能超過41°C。這將打破英國有紀錄以來的高溫紀錄，目前最高溫是2019年劍橋出現的38.7°C。
「我當一位氣象學家10年了，在英國告訴人們41°C似乎不太真實。」米勒表示，他從未在模型中看過這些現象。
英國政府建議民眾避免在上午11點到下午3點之間外出，如果非得外出盡量在陰涼處行走並做好防曬。英國氣象局發表了極高溫的紅色警戒，這是該系統去年被引進以來首次發布這樣級別的警戒。
英國氣象局局長恩德斯比（Penny Endersby）表示，
這是我們第一次針對極端高溫發布國家級的紅色警戒，這也是英國首次預測到40°C的高溫。在這個國家，我們習慣於把炎熱的天氣當作去曬太陽的機會。但這次不是「那種天氣」。
我們已經看到氣候變遷在全球引發前所未見的嚴峻氣象，這會讓我們很難做出最佳決定，因為過往的生活經歷無法幫助我們了解，什麼樣的事將會發生。
英國氣象局警告說，到週三以前，夜間氣溫將維持在20°C左右，這可能是英國有記錄以來最溫暖的夜晚。英國人不習慣這種極端溫度，英國絕大多數家庭沒有空調。英國氣象局警告稱，高溫將對人員和基礎設施產生廣泛影響。
天氣熱到機場跑道融化、鐵路全面限速
在高溫影響下，英國目前已經有兩個機場的跑道融化。倫敦魯頓機場（Luton Airport）週一發佈聲明，表示因為高溫跑道表面出現缺陷，機場緊急調度維修人員進行檢查，該機場被EasyJet、Wizz Air、Ryanair和TUI在內的航空公司使用，一些航班正被轉移到附近的其他機場。
同日，根據《天空新聞》報導，英國軍方人員表示，英國最大空軍基地 - 布萊茲諾頓皇家空軍基地（RAF）的跑道融化，已經禁止所有飛機進出該基地。英國皇家空軍則回應，在極端高溫期間，飛安仍是英國皇家空軍的首要任務，飛機正根據長期制定的計劃使用替代機場，英國皇家空軍強調，這對空軍的運作沒有影響。
而在倫敦，5條地鐵線週一都出現嚴重延誤，漢默史密斯及城市線（Hammersmith & City Line）則由於高溫的緣故停駛。
一些學校已經預防性關閉，雖然政府的指令仍要求學校開放；而由於極端氣溫迫使英國國鐵（Network Rail）大部分地區實行全面限速，國鐵建議民眾週一和週二「除非絕對必要才外出旅行」，而一些地區的班次已經取消，或遭到限制。
根據《衛報》，鐵路基礎設施在極端高溫下容易受到損壞。如果氣溫達到40°C，鐵軌的溫度可能會達到60°C，而當火車在其上運行時，可能會導致鐵軌彎曲。另外架空電纜也會在高溫下膨脹並下垂，增加碰撞損壞和停電的風險。
高溫野火已在南歐肆虐
專家們也擔心，隨著氣溫可能飆升至40°C，大火可能會席捲鄉村。
自上週以來，炎熱的天氣席捲了南歐，在西班牙、葡萄牙和法國引發了野火。據報導，西班牙和葡萄牙有近600人死於高溫，上週氣溫達到47°C。
法國南部度假勝地吉倫特省（Gironde）17日也因為高溫發生野火，當局一共疏散了3500人，有1500名消防人員、灑水機正試圖撲滅該地區松樹林中的火焰。
氣候專家警告說，全球暖化增加了極端天氣事件的頻率，英國高溫達到40°C的可能性現在是前工業時代的10倍，另外與氣候暖化有關的乾旱與熱潮也讓野火更難撲滅。
新聞來源
- UK heatwave: Temperature tops 38C and likely to rise on Tuesday（BBC）
- Second airport suspends flights after ‘runway melts’ in 38°C heatwave（Metro）
- Millions swelter as UK endures its 1st extreme heat warning（AP）
延伸閱讀
- 熱浪侵襲歐洲、英國氣溫恐創41度新高，工會呼籲訂定法定工作氣溫上限
- 熱浪致命：高溫如何影響我們的身體？哪些人風險更大？某些藥物會增加風險嗎？
- 義大利面臨70年最嚴重乾旱：農產減收40％，米蘭關閉公共噴泉，河床乾涸水力發電停運
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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在溫泉的「聖地」長崎縣雲仙市，享受從源頭流出的酸性硫磺泉
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位於日本長崎縣海拔約700米的溫泉小鎮──雲仙市，幾乎可被稱為日本溫泉起源聖地，擁有豐富的酸性硫磺溫泉、地熱景觀以及美食佳餚，非常適合想要遠離塵世、度過一段特別時光的旅行者們。
長崎縣雲仙市
在過去「溫泉」不是「ONSEN」而是「UNZEN」（雲仙），據說長崎縣島原半島的雲仙很久以前就被稱為「溫泉山」（UNZENSAN）。這是一個或許該被稱為日本全國「溫泉」之起源地的「聖地」。
由火山氣體、地下水和雨水混合而成的美肌溫泉
雲仙或許對平時習慣「價錢便宜、距離近、時間短」的旅行者來說，會覺得有點距離。這是座位於海拔約700米的溫泉小鎮，被島原半島高達1000米的山脈環繞，距離長崎機場和長崎市需要1.5個小時的車程。而從羽田機場坐飛機到長崎機場大約需要2個小時，這可不是讓你隨便穿個拖鞋就可以出門的距離。
然而，旅行本來就是這樣的事情。遠離塵世，度過一段平時看不到或體驗不到的特別時光。「雲」之上的「仙」人們居住的另一個世界，是忘卻日常生活的理想場所。光是去一趟「雲仙地獄」享受被蒸氣包圍、觀賞被稱為「溫泉餘土」的白土覆蓋的廣闊景觀，就應該能夠體驗到非現實生活的世界。還可以從步道觀賞包括「阿糸地獄」、「清七地獄」、「大叫喚大地獄」等三十多個地獄，這些噴出的蒸汽來源是從地下岩漿室升起的火山氣體，以及氣體與地下水和雨水混合而成的溫泉。
在今年迎來創業118週年的「雲仙有明飯店」（TEL：+81-957-73-3206），您可以享受直接從源泉引流而來的溫泉。據說酸鹼度為1.9的強酸性硫磺泉有收緊皮膚的作用，只需要輕鬆地泡一下，就能讓你的身心得到放鬆，體驗一邊聽著流淌的潺潺水聲，一邊在露天浴池中溫暖身心的奢侈享受。晚餐時您還可以品嚐到使用小濱港炸鮑魚和使用當地島原產日本和牛烹調成的精美菜餚。
館內陳列著明治和大正時代的餐具和器物，給人一種老字號飯店的感覺，但從去年開始負責人平湯晃先生認為「飯店沒有跟上時代的變化」，而開始了一些新的嘗試。其中之一是推出邊在飯店工作，並幫忙在社群發文的話，就可以獲得住宿費折扣的「包住宿副業工作假期」服務。再下個月，還將重現昔日的熱鬧繁華場景的「雲仙浪漫高爾夫」活動，以作為外國人的避暑勝地。在這個活動中，客人們可以換上燈籠褲在「雲仙高爾夫球場」打球後，品嚐昭和時代初期在英國流行的美食。此外飯店也邀請以神奈川縣為主要活動據點的食育活動專家的川村裕子來擔任「遠距老闆娘」，對員工教育和公關活動也相當重視。運氣好的話，說不定有機會碰到這位一個月只有四分之一的日子住在雲仙的，日本第一位新型態的旅館老闆娘。
從普玄山噴發而誕生的「平成新山」
於 1913 年（大正2年）開業的「雲仙高爾夫球場」（TEL：+81-957-73-3368），是日本最古老的大眾球場。球場座落在在雲仙天草國家公園內，可以一邊打球一邊隨著四季變化欣賞美麗的風景，結束後再搭30分鐘車程回到溫泉小鎮，泡了溫泉出汗後配上一杯啤酒更是好喝。
從高爾夫球場駕駛汽車，穿過觀光公路前往仁田峠，就能從展望台近距離看到1991 年（平成 3 年）因普玄山噴發形成的「平成新山」。崎嶇的山面，似乎向我們傳達雄偉的大自然的可怕。如果您乘坐雲仙纜車到妙見山山頂，則可以欣賞到360度壯大的環繞景觀。
提供「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）名酒的物超所值居酒屋
位於雲仙南邊南島原市的「吉田屋」（TEL：+81-957-82-2032）是1917年（大正6年）創立的釀酒廠，他們使用名為「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）的傳統釀造技術。「長木棒」是被當作平衡桿的堅硬樹木，只要對木棒施加壓力，慢慢壓榨，就可以製作出清爽無雜味的清酒。在現在以機器壓榨為主流的時代，日本全國僅剩5、6個釀酒廠使用這樣的方式。
在同地一草町的「繽紛四季 Hiro」（四季彩々ひぃろ，TEL：+81-957-87-3342）是深受當地人喜愛，物超所值的居酒屋，包括現炸的鯖魚和黄尾鰤（平政）生魚片外，窯烤鰤魚、豬五花肉串燒和雲仙火腿等料理讓您吃到滿足。
位於雲仙北側山腳的「岩戶神社」則是一個傳說從前繩文人曾經居住過的，洞穴狀神體能量景點，被巨大的柏樹和杉樹環繞，宛如動畫《魔法公主》的世界。
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