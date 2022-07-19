天然氣危機加上凜冬將至，堅定廢核的德國重新考慮延長3座核電廠壽命
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在俄羅斯入侵烏克蘭、全球天然氣供應陷入危機後，民眾對核能的支持率上升，德國正在考慮延長現有3座核電廠的運轉年限。
面臨俄羅斯可能切斷天然氣供應的能源危機，德國經濟部週日（17日）表示，德國正在考慮延長現有3座核電站的運轉年限，將分析延長核電廠運行時間是否有助於提高能源安全。
2011年日本發生福島核災後，德國前總理梅克爾（Angela Merkel）承諾逐步淘汰核電，德國預計在今（2022）年12月31日前關閉境內剩餘的3座核電廠──伊薩2號（Isar 2）、埃姆斯蘭（Emsland）和內卡維斯特海姆2號（Neckarwestheim II）。不過在俄羅斯入侵烏克蘭、全球天然氣供應陷入危機後，民眾對核能的支持率上升，德國政府重新考慮延長現有3座核電廠的運轉年限。
德國政府發言人週日表示，德國政府將對核電廠進行第二次可行性評估，關鍵是要確定在更嚴格的假設之下，是否仍能保證電力供應和電網安全，預計在接下來的幾週內會有結果。
德國環境和經濟部在今年3月對這3座核電廠進行第一次可行性評估，結果不建議延長核電廠的使用壽命，理由是對能源供應的少量貢獻將帶來重大的經濟、法律和安全風險，需要進行廣泛且可能成本高昂的安全檢查，此外，這3個電廠在今年12月31日後就沒有足夠的燃料棒可以繼續運作。
德國環境部的一位發言人再次強調，關於延長使用壽命的爭論仍是在猜測階段。3月份的測試結果「非常清楚的」表明，「鑑於目前的情況，我們不建議延長運轉年限」。不過德國政府發言人表示，「我們現在正在重新計算，然後將根據明確的事實做出決定」，發言人強調，任何有關核能的決定都將根據事實和分析做出，此壓力測試將於未來幾週公布。
直到2022年第一季，這3座核電廠的發電量佔德國發電量的6%，足以為大約700萬戶家庭供暖。
德國各黨對於延長核電廠的立場如何？
擔心俄羅斯如果完全切斷天然氣供應，德國恐面臨一個不可預測的冬天，德國國會的三大黨社會民主黨、綠黨和自由民主黨正在共同努力尋找解決方案。
德國最後3座核電廠的淘汰對執政聯盟非常敏感：聯合執政的綠黨態度堅決，而直到週一，逐步廢核一直是德國政府的官方立場。
然而在當前危機中，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）所屬的自由民主黨強烈主張延長核電的運轉年限到2023年，認為這將減少使用天然氣發電廠進行能源生產的需要，從而有助於遏制德國對俄羅斯天然氣的總體依賴。
梅克爾所屬的基督教民主黨（CDU）則對第二次可行性評估表示歡迎。該黨的環境政策發言人魏斯格柏（Weisgerber）週一表示，政府必須確保供應安全，並為此考慮所有必要的選擇，包括允許最後3個核電廠暫時繼續運作。
俄羅斯最大的天然氣供應商、俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）7月以維修為由關閉了北溪一號管線，輸氣量下降了60%，雖然北溪一號管預計在7月21日維護完成，但根據《路透社》週一（18日）看到一封俄羅斯天然氣工業股份公司（Gasprom）寫給歐洲客戶的信，該公司表示供應遭遇不可抗力，無法保證對歐洲的天然氣供應，俄羅斯可能會繼續關閉管道，以報復歐洲因烏克蘭戰爭對俄羅斯實施的制裁，從而加劇歐洲的能源危機。
新聞來源
- Gas crisis spurs Germany to mull extending life of nuclear plants（Reuters）
- Exclusive: Russia's Gazprom tells Europe gas halt beyond its control（Reuters）
- Is Germany about to decide to keep its nuclear power plants open?（The Local）
- Regierung rückt von striktem Nein zu AKW-Laufzeit-Verlängerung ab（Spiegel）
延伸閱讀
- 烏克蘭戰爭加劇能源危機，歐洲議會立法稱天然氣和核能可以是「永續能源」
- 日本因應入冬能源需求將重啟9座核電機組，卻沒有1座在有缺電危機的東日本
- 烏克蘭戰爭引發全球能源危機，英國首相強森承諾未來「一年蓋一座核電廠」
- 馬英九：歐盟認定核能是綠能，勿死守非核家園，民進黨反擊：論述如同九二共識般貧瘠
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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