天然氣危機加上凜冬將至，堅定廢核的德國重新考慮延長3座核電廠壽命

面臨俄羅斯可能切斷天然氣供應的能源危機，德國經濟部週日（17日）表示，德國正在考慮延長現有3座核電站的運轉年限，將分析延長核電廠運行時間是否有助於提高能源安全。

2011年日本發生福島核災後，德國前總理梅克爾（Angela Merkel）承諾逐步淘汰核電，德國預計在今（2022）年12月31日前關閉境內剩餘的3座核電廠──伊薩2號（Isar 2）、埃姆斯蘭（Emsland）和內卡維斯特海姆2號（Neckarwestheim II）。不過在俄羅斯入侵烏克蘭、全球天然氣供應陷入危機後，民眾對核能的支持率上升，德國政府重新考慮延長現有3座核電廠的運轉年限。

德國政府發言人週日表示，德國政府將對核電廠進行第二次可行性評估， 關鍵是要確定在更嚴格的假設之下，是否仍能保證電力供應和電網安全， 預計在接下來的幾週內會有結果。

德國環境和經濟部在今年3月對這3座核電廠進行第一次可行性評估，結果不建議延長核電廠的使用壽命，理由是對能源供應的少量貢獻將帶來重大的經濟、法律和安全風險，需要進行廣泛且可能成本高昂的安全檢查，此外，這3個電廠在今年12月31日後就沒有足夠的燃料棒可以繼續運作。

Germany has examined "whether a longer operation of nuclear power plants would help us” Vice-Chancellor Robert Habeck said Tuesday.



“The answer is negative”



The assessment was by ministries headed by Habeck and Steffi Lemke, both from the Green party. https://t.co/OlNemdAemb — T. Marshall Eubanks (@TM_Eubanks) March 16, 2022

德國環境部的一位發言人再次強調，關於延長使用壽命的爭論仍是在猜測階段。 3月份的測試結果「非常清楚的」表明，「鑑於目前的情況，我們不建議延長運轉年限」。不過德國政府發言人表示， 「我們現在正在重新計算，然後將根據明確的事實做出決定」，發言人強調，任何有關核能的決定都將根據事實和分析做出， 此壓力測試將於未來幾週公布。

直到2022年第一季，這3座核電廠的發電量佔德國發電量的6%，足以為大約700萬戶家庭供暖。

德國各黨對於延長核電廠的立場如何？

擔心俄羅斯如果完全切斷天然氣供應，德國恐面臨一個不可預測的冬天，德國國會的三大黨社會民主黨、綠黨和自由民主黨正在共同努力尋找解決方案。

德國最後3座核電廠的淘汰對執政聯盟非常敏感：聯合執政的綠黨態度堅決，而直到週一，逐步廢核一直是德國政府的官方立場。

然而在當前危機中，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）所屬的自由民主黨強烈主張延長核電的運轉年限到2023年，認為這將減少使用天然氣發電廠進行能源生產的需要，從而有助於遏制德國對俄羅斯天然氣的總體依賴。

梅克爾所屬的基督教民主黨（CDU）則對第二次可行性評估表示歡迎。該黨的環境政策發言人魏斯格柏（Weisgerber）週一表示，政府必須確保供應安全，並為此考慮所有必要的選擇，包括允許最後3個核電廠暫時繼續運作。

俄羅斯最大的天然氣供應商、俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）7月以維修為由關閉了北溪一號管線，輸氣量下降了60%，雖然北溪一號管預計在7月21日維護完成，但根據《路透社》週一（18日）看到一封俄羅斯天然氣工業股份公司（Gasprom）寫給歐洲客戶的信，該公司表示供應遭遇不可抗力， 無法保證對歐洲的天然氣供應，俄羅斯可能會繼續關閉管道，以報復歐洲因烏克蘭戰爭對俄羅斯實施的制裁，從而加劇歐洲的能源危機。

Europe going to experience Biden's 'Dark Winter'. All pre-planned to weaken European autonomy & keep them US vassal states.



Reuters: Russia's Gazprom has told customers in Europe it cannot guarantee gas supplies because of 'extraordinary' circumstances



- https://t.co/KjlmThes0L pic.twitter.com/byYqxwZ6Gz — Silver Gold News (@SilverGold_News) July 18, 2022

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元