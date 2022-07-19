「中國版N號房」猥褻受害者擴及女童，5萬人私密群組專門圍獵未成年少女拍片

我們想讓你知道的是
這次爆料並非對「中國版N號房」的首度爆料。歷來陸續有中國年輕女性爆料，指自己的私密照片及影像，卻被公布在類似的「N號房」 網站，乃至於境外的色情網站。而這種行徑，在中國甚至形成了「產業鏈」。
（中央社）韓國不法分子脅迫女性作性奴，且上網分享影像的「N號房」事件也在中國上演。中國網友相繼爆料，指有人架設私密網站展示猥褻女童影片，更有多達5萬人的私密群組專門圍獵女童拍片。
這一被中國網友稱為「中國版N號房」的關鍵詞，近2天來在新浪微博瘋傳。據中國網友反映，相關討論已超過5000萬則，但在過濾機制下，並沒有進入熱搜排行榜內。
事實上，這次爆料並非對「中國版N號房」的首度爆料。歷來陸續有中國年輕女性爆料，指自己的私密照片及影像，卻被公布在類似的「N號房」 網站，乃至於境外的色情網站。而這種行徑，在中國甚至形成了「產業鏈」。
但這次爆料的內容，較先前的爆料更令人咋舌。《鳳凰週刊》日前報導，中國微博網友爆料，指中國網路上存在一個名為「秘密花園」的私密網站，擁有大量對未成年女性甚至女童猥褻或性侵的影片，且數量龐大，內容不堪入目。而這些影片都需要登錄帳號才能觀看。
「私密花園」曝光後，更有其他中國網友接力爆料。一名暱稱「梁州Zz」的網友指控，一個名為「小白菜」的群組內含大量猥褻內容，其中包括用聊天等多種方式「誘捕」未成年少女。而在這個群組內參與「誘捕」的成員達到5萬人。
「梁州Zz」說，這個「小白菜」群組裡每天都有人在討論的是「如何誘捕一個未成年少女」，並把目標稱為「白菜」，而誘捕女孩則被稱為「拱白菜」。成員經常透過假裝有意交往等方式，贈送小禮物「引誘獵物上鉤」。過程中，有成員會拍攝傳播上鉤女子的不雅影像上傳，甚至另行透過其他管道販賣影像牟利。
根據報導，將「私密花園」曝光的中國網友，已經向警方報案。而警方截至目前為止，僅以「報警內容已記錄」回覆。
這名網友指出，他是先報警再曝光此事，目的是希望得到網友們的關注，讓社會重視這種惡劣的行為及現象，讓大家知道現在正有身心仍末發育好的兒童及青少年「正在受到傷害，犯罪分子仍在消遙法外」。
而「梁州Zz」表示，這種群組的危害性，是「在陰暗的角落中，形成不良的社會風氣」，割裂了正常情感交往的紐帶，致使部分年輕一代對於情感問題喪失信心，甚至於對於生活喪失希望。而隱私內容的傳播，更會侵犯當事人隱私，甚至會給她們帶來心理上的諸多困擾，甚至給當事人身心帶來巨大損害。
眼見上述2項爆料，部分中國網友將這些受害女童與徐州「鐵鏈女」事件作聯想，直指「又是一條黑色鏈」，要求警方嚴肅處理；但不少網友則質疑，新浪微博上明明有數千萬條討論，卻一直上不了熱搜；也有人質疑中國各大官媒為何選擇忽略此事，做婦女工作的婦聯「又上哪兒去了」？
在此之前，《新京報》今（2022）年1月間曾報導，多名女性受害者發現，自己的私密影像被肆意傳播。而發布者有身邊的熟人、朋友，也有以「網戀」為名軟磨硬泡獲得影像的網友。且調查發現，「對年輕女性進行圍獵已經成為一條產業鏈」。
據當時報導，這類「中國版N號房」被曝光後，有些受害女性決定站出來，組成志工隊伍，在一些聊天室內臥底，收集其他成員發布的淫穢影像和消息，再向警方報案，並幫助其他受害者維權。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
夏日限定！以香草入菜徘徊舌尖，友善地球的開胃美食
我們想讓你知道的是
今年夏天，全家和社會企業芙彤園（Blueseeds）合作，使用台灣在地、以自然農法生產的香草，特製而成四款聯名夏季開胃美食，讓你在自己家旁邊就能幫地球還有小農一個忙，美味、環保、公益一次滿足。
近年友善地球的意識抬頭，我們越來越在乎那些跟我們息息相關的日常用品，在安全無毒之餘，是不是也能夠為地球的永續發展盡一份心力。換句話說，對食安或環保議題的討論和實踐，已經從「消費者可以安心使用」，提升至「降低生產過程中對環境的傷害」的層次。這樣進步的地球居民意識，除了歸功於我們對環境資訊的敏感度和接受度大幅提高之外，也多虧了許多富有使命感的企業，願意加入協助地球永續發展的行動。
100%零污染香草， 來自好山好水的台東
芙彤園成立的第一天起，就為了環保、自然、無毒而持續努力。
因為芙彤園看到了化學農藥與肥料，是如何剝削我們的土地，甚至形成環境荷爾蒙，對人體造成危害。這就是為什麼芙彤園願意用最古老、緩慢，但是可以與大地和平地共存共生的自然農法，和台東的在地小農合作栽植香草。這些天然、純淨、無污染的香草，製成精油之後可以加入最貼身的洗沐用品中，讓天然的力量來分解污垢，不只有效，對環境也不會有任何傷害。今年全家更進一步將芙彤園的天然香草入菜，香氣隨著美味一同安心下肚。
除了推廣自然農法之外，芙彤園也有一套公平的銷售系統，希望可以透過合理的經濟分配，協助農民加入建構土地復育的行列，讓農民願意以土地本身的條件為前提來適性栽種，就能緩慢但踏實的創造、恢復我們土地的多樣性；同時照顧土地及小農，讓環境能夠永續發展，這就是芙彤園持續努力的方向。
從此開始，用芙彤園香草妝點生活
對環境永續同樣有心的企業，還有就是你家的「全家」。
一直以來，全家相當積極的運用通路力量，不遺餘力展現社會價值，推動全台店舖化身綠色消費平台。今年和芙彤園攜手合作，以天然有機的左手香作為原料，共同開發了自有品牌的土地友善洗沐商品，包括「左手香甜橙精油洗髮露」、「左手香甜橙精油沐浴露」、「左手香甜橙精油洗手露」，以及「左手香甜橙精油旅行組」。這些洗沐商品都是全植物配方，完全不添加人工化學合成物、人工界面活性劑、防腐劑，能被大自然完全分解； 洗感清爽自然、不刺激，真正適合全家人使用。
不僅如此，除了洗沐產品之外，全家和芙彤園再加碼合作推出四款香草美食。用最簡單的食材，最自然的料理方法，創造出美味又沒有負擔，還有著迷人香氣的夏日輕食，跟大家一起對抗沒有食慾的炎熱夏天。四款香草美食包括每天都想來上一杯消消暑氣的「冰香蘭拿鐵」；午後有點饞又有點餓，適合忙裡偷閒品嚐的「薰衣草黑醋栗塔」和「百香果卡士達軟歐」；以及香味和份量都是恰到好處的「羅勒海鮮冷義大利麵」。嚴選芙彤園生產的萬壽菊、薰衣草和馬鬱蘭入菜，讓香草的清爽風味，與果香、乳酪香或海鮮滋味巧妙平衡，讓人迫不及待想試試看！
四款美食，四種夏天的迷人香氣
很多人每天早上都少不了的咖啡，在這次的聯名美食中當然不會缺席。冰香蘭拿鐵加入了號稱東南亞香料之王的香蘭葉，用清恬的香味強化了冰涼的氣息，一掃含奶咖啡免不了的厚重感。 香蘭葉特有的氣味，讓人喝一口就好像置身東南亞國家，無法出國旅遊的時候，就靠這杯咖啡解解癮頭吧！說到輕食，當然就是那些有點餓又有點饞的時候，最無法抗拒的小點心們。一塊水果塔、一片軟歐麵包，都是工作之餘、下午茶時間的最佳選擇。薰衣草黑醋栗塔和百香果卡士達軟歐，用水果作為基底，酸酸甜甜的氣氛已經太勾人，再加上萬壽菊的清爽甜香、薰衣草的恬靜悠香，一口咬下的瞬間，彷彿在安靜又涼爽的森林中，偷得浮生半日閒。
最後壓軸的是羅勒海鮮冷義大利麵，在這款十分適合夏日品嚐的冷義大利麵中，以羅勒青醬搭配蝦子、魷魚，以及香氣逼人的麝香葡萄白酒醋，時尚的大人感十足； 再添加帶有一股清香的馬鬱蘭入菜，是在忙碌緊湊的一天之後，最適合用來安撫自己的療癒美食。
7/13香草系列優惠起跑，讓土地的美好延續
迫不及待想讓來自台東的小農香草，陪你清爽地度過香氣迷人的夏天嗎？7月13日開始，除了可以在全家享用四款香草美食之外，還可以優惠價格購買左手香洗沐系列商品。你的每一次消費，都會用來支持公益捐贈計畫，響應《用飲食改變一個世代》活動，同步捐助賽德克族兒童永續食農教育計畫。現在就上官網，為自己安排一個不煩不悶的夏天吧！