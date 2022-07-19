捷克高規格接待台灣訪團，參議院高掛中華民國國旗，游錫堃：捷克是台灣在歐洲的貴人

捷克高規格接待游錫堃，參議院掛中華民國國旗

（中央社）立法院長游錫堃昨（18）日率團抵達布拉格，受到捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）熱烈歡迎及高規格禮遇，參議院大門掛上中華民國國旗，維特齊稱接待台灣代表團就是繼承前總統哈維爾（Václav Havel）的精神。

應捷克參議院議長維特齊邀請，游錫堃率朝野立委黃世杰、張其祿、孔文吉、萬美玲等4人，搭乘土耳其航空班機當地時間早上9點飛抵首都布拉格的哈維爾機場（Václav Havel Airport Prague），受到維特齊熱烈歡迎。

游錫堃從接駁車下車後，立即張開雙手與在航廈前等待的維特齊擁抱，兩人彷彿一見如故熱情交談。維特齊還特地拿出2020年8月訪台時、台灣政府為訪團訂製的口罩，可見他對台灣行念念不忘。

休息片刻後，游錫堃與維特齊隨即在機場召開記者會。維特齊首先對游錫堃一行表達歡迎之意，強調捷克與台灣都是民主國家，分享共同的價值觀，不應卑躬屈膝對極權國家屈服，他因此在2年前率團訪問台灣。

維特齊認為游錫堃這次訪問捷克具有重要的象徵意義。他表示，捷克從7月開始擔任歐盟輪值主席國，選擇前總統哈維爾說過的「歐洲作為任務」當口號，接待台灣代表團就是繼承哈維爾的精神，找回歐洲的良知和責任，為包括台灣在內的世界負起責任。

Photo Credit: 中央社 立法院長游錫堃（前左）昨天率團飛抵捷克首都布拉格，在機場受到捷克參議院議長維特齊（右）熱烈歡迎。

游錫堃表示，他懷著朝聖的心情訪問捷克，因為捷克是他嚮往已久的民主聖地，1968年的布拉格之春和1989年的絲絨革命廣為世人傳頌。

他尤其感謝維特齊2年前克服萬難訪問台灣，成為台灣史上第一位在立院演講的非邦交國議長，間接促成去（2021）年10月歐洲議會高票通過強化歐盟和台灣政治關係的報告。

游錫堃稱讚捷克是台灣在歐洲的貴人，指維特齊不畏強權欺壓，勇敢率團訪台，不僅粉碎中共戰狼外交的惡行，也讓世界更珍視台灣的價值，「台灣人民想念您」。

立院訪團隨後驅車前往哈維爾家族的墓地，在維特齊陪同下向這位前總統獻花致敬。出身劇作家的哈維爾是絲絨革命的領導者，1993年出任總統後對台灣高度友好，支持台灣加入聯合國，並在2004年、卸任後次年訪問台灣。

游錫堃一行明天將拜訪維特齊的故鄉泰爾奇（Telč）。游錫堃20日將到參院發表演說，接著拜會眾議院、布拉格市府並參加「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）的座談會。

值得一提的是，游錫堃這次訪問捷克受到高規格禮遇，座車車頭懸掛中華民國國旗，沿途都有警車開道，參議院大門在游錫堃來訪期間也懸掛中華民國國旗，可見捷克對立院訪團的高度重視。

Photo Credit: 中央社 立法院長游錫堃18日率團抵達布拉格，受到捷克高規格禮遇，捷克參議院大門掛上中華民國國旗。

游錫堃：捷克是台灣在歐洲貴人，以朝聖心情造訪

（中央社）立法院長游錫堃率團出訪捷克，他昨天在臉書發文表示，捷克是嚮往已久的國際民主聖地，是以「朝聖的心情」來訪問；他提及，捷克等於是台灣在歐洲的貴人，也是台灣歐盟關係的關鍵推手。

游錫堃指出，與捷克參議院議長維特齊睽違兩年，非常高興終於在捷克見面。更高興的是，捷克是嚮往已久的國際民主聖地，他是以「朝聖的心情」來訪問，捷克人爭自由、爭民主、反壓迫、反威權，不屈不撓的精神，令他非常敬佩，尤其是1968年的布拉格之春、1989年的絲絨革命，至今仍廣為世人傳頌。

他表示，此次捷克之行，與訪團成員台灣民眾黨立委張其祿、國民黨立委萬美玲、國民黨立委孔文吉、民進黨立委黃世杰，有包括促進邦誼、國會交流、發揚民主、深化文化、科技、經貿關係等多方目的，其中一個非常重要的目的，就是「要向維特齊參議長致謝」。

游錫堃指出，維特齊2020年克服萬難訪台，是台灣史上第一位在立法院演說的非邦交國國會議長，撼動人心的一篇「我是台灣人」演說，不只深化兩國間的民主友誼，還引領歐洲與國際更加認識台灣，並影響了去年10月20日歐洲議會以580票支持、26票反對、66票棄權，高票通過「歐盟–台灣政治關係與合作」報告案。

游錫堃表示，捷克等於是台灣在歐洲的貴人，也是台灣歐盟關係的關鍵推手。

他指出，維特齊不畏強權欺壓，勇敢帶團訪問台灣，堅持民主自由價值的行動，不只粉碎了中共戰狼外交惡行，亦凸顯出台灣對國際民主的貢獻及在國際地緣政治的重要地位，讓世界更加珍視台灣的價值。

游錫堃表示，維特齊為了捍衛捷克的主權和名譽，選擇用堅強行動回應強權壓迫，率領89人的捷克代表團訪問台灣，不但成功完成前議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）遺願、順利擊退中共戰狼外交、更印證了國際交流除經濟利益外，還有更重要的理念和原則應該捍衛。

維特齊2020年訪台，率近90人大陣仗訪問台灣，當時引發中國外長王毅公開揚言要他付出沉重代價。游錫堃在臉書表示，兩年後的今天來到捷克，他帶來一句話：「台灣人民想念您」。游錫堃也帶來了立法院編製、紀錄台捷兩國同舟共濟情誼的「捷克維特齊參議長訪台紀實」，要當面送給維特齊及所有訪團成員留念。

另外，游錫堃也提及，昨天與訪團成員一起到捷克前總統哈維爾（Václav Havel）的墓碑獻花和點蠟燭致意。

Photo Credit: 中央社 立法院長游錫堃（左）與捷克參議院議長維特齊 （右）一同向捷克前總統哈維爾的陵墓獻花致敬並點蠟燭。

游錫堃表示，哈維爾曾帶領捷克走過1989年的「絲絨革命」及民主轉型，一生都奉獻於自由、民主及人權的推動；許多捷克現任政治領袖都是繼承哈維爾的遺志，不畏強權威脅，只為了捍衛對民主的信念。