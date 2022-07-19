美前國務卿蓬佩奧有意投入共和黨2024總統初選，川普也正在醞釀「何時」宣布參選
我們想讓你知道的是
對於川普表態參與2024年美國總統選舉一事，蓬佩奧承認，他的參選多少會讓川普感到不悅，但如果川普最終贏得共和黨的黨內提名，其仍然會大力支持川普，且若川普勝選，蓬佩奧也相當樂意在川普政府內接任要職。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近日在接受《泰晤士報》（The Times）專訪時表示，其已準備好投入2024年美國總統大選，成為競逐美國總統大位的潛在候選人。
據《泰晤士報》報導，現年58歲的蓬佩奧曾擔任美國中央情報局（CIA）局長，他近期在減重有成後重返政壇拼鬥，並開始於愛荷華州（Iowa）、新罕布什爾州（New Hampshire）以及南卡羅來納州（ South Carolina）等地區發表參選演說及投放競選廣告。
蓬佩奧也向《泰晤士報》透露，他將在今（2022）年11月8日的期中選舉（ Midterm Election）結束後，與其關係最親密的顧問、妻子蘇珊（Susan Pompeo）討論是否參選，且不會在乎是否有其他共和黨的同僚參加黨內初選。
「如果我和蘇珊的結論是『這個位置』適合我們追求，且時間點也合宜，那我們就會全力以赴、盡力拿出好表現」蓬佩奧如此說道。
美國民調網站《Real Clear Politics》指出，蓬佩奧備戰選舉的行程越來越頻繁，但其當前仍在「試水溫」，倘若最後他能通過黨內初選，並成功贏得2024年的總統大位，則蓬佩奧將是繼美國第15任總統布坎南（James Buchanan）後、165年以來再次有國務卿當選美國總統。
川普是否有可能復出參選？
有關美國前總統川普（Donald Trump）是否角逐2024年美國總統職位，美國《有線電視新聞網》（CNN）指出，川普目前正在決定「何時」宣布參選，而非「是否」要選總統。
川普於2022年7月14日在接受媒體採訪表示，其會考慮是在美國期中選舉之前宣布競選總統，還是在期中選舉後才發表這項重要決定。
《華盛頓郵報》（The Washington Post）揭露，由於川普團隊擔心其選民支持度將逐漸減少，且2024年競逐總統大位的態勢將更加競爭，因此已有消息指出，川普私下和團隊表示，希冀能盡快宣布參選，以此鞏固其在共和黨內的地位，以及選民的高支持度。
2名川普的顧問告訴《華盛頓郵報》，川普在期中選舉前公布參選的機率高達70％，最快甚至在2022年9月之前便會宣布投入選戰。
然而，也有部分支持者表示，倘若川普在美國期中選舉前表態參選總統，該選舉有可能將演變為外界針對川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）等極端主義公投，即共和黨期中選舉的候選人，恐被迫表態是否在2024年總統大選支持川普，最終造成選舉失焦，影響共和黨原有的選情優勢。
美國《有線電視新聞網》也提到，川普及其競選團隊，正在謹慎評估何時宣布參選，能將效益最大化，讓其他共和黨內部的潛在競爭對手，在黨內總統候選人初選時，不會貿然挑戰川普。
儘管如此，根據美國《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）轉述《紐約時報》（The New York Times）與謝納學院（Siena College）所做的最新民調顯示，如果現在就舉行選舉，有意尋求連任的現任美國總統拜登（Joe Biden）將再次擊敗川普，並有約44％的選民會支持拜登，而川普則為41％。
對於川普表態參與2024年美國總統選舉一事，蓬佩奧承認，他的參選多少會讓川普感到不悅，但如果川普最終贏得共和黨的黨內提名，其仍然會大力支持川普，且若川普勝選，蓬佩奧也相當樂意在川普政府內接任要職。
「如果我可以幫助到我所屬的政黨，並為我們的國家帶來良好的發展，那我當然不會拒絕相關的內閣職位。」蓬佩奧在接受美國《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News）訪談時如此說道。
但這並不代表蓬佩奧過往全然支持川普的任何決策或作為，蓬佩奧也曾告訴《哥倫比亞廣播公司新聞網》，其認為川普在「2021年美國國會大廈遭衝擊事件」（2021 Storming of United States Capitol）中，需要負起一定的責任。
蓬佩奧在共和黨內還有哪些潛在競爭對手？
美國《德律撒新聞報》（Deseret News）分析，同屬共和黨的美國前副總統彭斯（Mike Pence），有可能表態參選2024年總統大選。彭斯於2022年6月於芝加哥（Chicago）發表演說時便抨擊美國當前在拜登的帶領下，所面臨的經濟困境。
「事實是，美國正面臨日趨惡化的經濟危機，這是美國發展近244年來最特殊的一年，通貨膨脹嚴重、天然氣和食品價格上漲，勞工薪資下降，股市暴跌，這讓美國人民原有的自信和自豪感，完全被恐懼和焦慮所取代。」彭斯在演說中提及。
彭斯亦將美國當前的經濟窘境歸咎於拜登（Joe Biden）政府治理不力，然而彭斯也不忘誇讚川普執政時的經濟政策，其稱這些政策「讓美國走向繁榮」。
不過，《德律撒新聞報》亦轉述部分政治分析人士的說法表示，彭斯積極在愛荷華州（Iowa）、新罕布什爾州（New Hampshire）參加期中選舉相關的造勢活動，其實是想衡量自己參與2024年總統大選的前景，並尋求共和黨提名其擔任總統候選人之機會。
彭斯過往在接受《紐約時報》專訪時，雖沒有直接宣布參選，但他也坦承，自己並沒有排除這種可能性。
Tags：
【一圖看懂】「農膜回收三原則」正確回收、減少污染，友善環境愛地球
我們想讓你知道的是
將農膜以正確方式妥善回收，有助於減少環境污染，更可以增加資源再利用的機會，達到友善環境、永續資源的目標。
在農業生產的過程中，農民會運用許多不同的資材來讓農活更順利進行，其中最常見的資材之一就是「農膜」。
農膜是什麼呢？農膜是用於覆蓋農地或溫(網)室披覆的塑膠布，其中，覆蓋農地的塑膠布常見用於栽培草莓、小番茄、瓜果等農作物。使用農膜的好處包含抑制雜草生長、防止雨水沖刷土壤，也能降低肥料與農藥的使用，雙色農膜的淺色面還有反射陽光、幫助日照均勻的效果，因此是許多農民不可或缺的資材。
然而農田覆蓋用的農膜屬於消耗品，必須年年更換，根據農糧署統計，每年農業生產過後所衍生的農膜超過一萬公噸，數量相當可觀。這些用過的農膜大多夾雜泥土或植物殘株，難以回收再利用，因此有部分農民會將其作為垃圾丟棄，甚至是違法棄置掩埋、私下焚燒，造成環境負擔與空氣污染。
農膜問題OUT！農委會與環保署攜手打造完整農膜回收流程
為解決農膜對環境的影響，農糧署與環保署共同合作，一起解決農膜去化問題，由農糧署提供宣導與講習、輔導農民使用正確回收方式收集農膜，環保署負責協調地方環保單位集中清運，交由再利用業者進行回收處理，以跨部會合作方式建立完整農膜回收流程，有效解決廢棄農膜問題。
使用過的農膜可透過人工、機械方式進行回收，收集過程務必遵循「農膜回收三原則」，才能讓回收農膜的再利用性變得更好。農膜回收三原則分別為：
- 在天氣好且土壤乾燥時進行回收
- 將農膜上的殘株、石子與沙土抖落，減少異物夾雜
- 將回收好的農膜折疊整齊並依照材質分類
農民可以採取人工方式回收農膜，不論是單人、雙人回收，農糧署都建議依照回收三原則的執行方式讓回收效率最佳化；若以機械方式回收農膜，則能同時初步清潔與摺疊農膜，省時省力又增加回收可利用性，目前農糧署有補助購置農膜回收機（附掛式塑膠布回收機），個別農民補助1/3、農民團體補助1/2，幫助農民做好回收工作。
要解決農膜衍生的環境問題，需要農民與政府一同攜手努力達成，除了回收時遵循農膜回收三原則整理農膜外，也建議優先採購可回收利用材質，或者採用替代材料取代傳統塑膠農膜，例如改用稻殼、稻稈、生物性可分解農膜等，以多管齊下的方式，改善農膜污染問題，讓環境變得更好！
[行政院農業委員會農糧署 廣告]