美前國務卿蓬佩奧有意投入共和黨2024總統初選，川普也正在醞釀「何時」宣布參選

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近日在接受《泰晤士報》（The Times）專訪時表示，其已準備好投入2024年美國總統大選，成為競逐美國總統大位的潛在候選人。

據《泰晤士報》報導，現年58歲的蓬佩奧曾擔任美國中央情報局（CIA）局長，他近期在減重有成後重返政壇拼鬥，並開始於愛荷華州（Iowa）、新罕布什爾州（New Hampshire）以及南卡羅來納州（ South Carolina）等地區發表參選演說及投放競選廣告。

蓬佩奧也向《泰晤士報》透露，他將在今（2022）年11月8日的期中選舉（ Midterm Election）結束後，與其關係最親密的顧問、妻子蘇珊（Susan Pompeo）討論是否參選，且不會在乎是否有其他共和黨的同僚參加黨內初選。

「如果我和蘇珊的結論是『這個位置』適合我們追求，且時間點也合宜，那我們就會全力以赴、盡力拿出好表現」蓬佩奧如此說道。

美國民調網站《Real Clear Politics》指出，蓬佩奧備戰選舉的行程越來越頻繁，但其當前仍在「試水溫」，倘若最後他能通過黨內初選，並成功贏得2024年的總統大位，則蓬佩奧將是繼美國第15任總統布坎南（James Buchanan）後、165年以來再次有國務卿當選美國總統。

川普是否有可能復出參選？

有關美國前總統川普（Donald Trump）是否角逐2024年美國總統職位，美國《有線電視新聞網》（CNN）指出，川普目前正在決定「何時」宣布參選，而非「是否」要選總統。

川普於2022年7月14日在接受媒體採訪表示，其會考慮是在美國期中選舉之前宣布競選總統，還是在期中選舉後才發表這項重要決定。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）揭露，由於川普團隊擔心其選民支持度將逐漸減少，且2024年競逐總統大位的態勢將更加競爭，因此已有消息指出，川普私下和團隊表示，希冀能盡快宣布參選，以此鞏固其在共和黨內的地位，以及選民的高支持度。

2名川普的顧問告訴《華盛頓郵報》，川普在期中選舉前公布參選的機率高達70％，最快甚至在2022年9月之前便會宣布投入選戰。

然而，也有部分支持者表示，倘若川普在美國期中選舉前表態參選總統，該選舉有可能將演變為外界針對川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）等極端主義公投，即共和黨期中選舉的候選人，恐被迫表態是否在2024年總統大選支持川普，最終造成選舉失焦，影響共和黨原有的選情優勢。

美國《有線電視新聞網》也提到，川普及其競選團隊，正在謹慎評估何時宣布參選，能將效益最大化，讓其他共和黨內部的潛在競爭對手，在黨內總統候選人初選時，不會貿然挑戰川普。

儘管如此，根據美國《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）轉述《紐約時報》（The New York Times）與謝納學院（Siena College）所做的最新民調顯示，如果現在就舉行選舉，有意尋求連任的現任美國總統拜登（Joe Biden）將再次擊敗川普，並有約44％的選民會支持拜登，而川普則為41％。

對於川普表態參與2024年美國總統選舉一事，蓬佩奧承認，他的參選多少會讓川普感到不悅，但如果川普最終贏得共和黨的黨內提名，其仍然會大力支持川普，且若川普勝選，蓬佩奧也相當樂意在川普政府內接任要職。

「如果我可以幫助到我所屬的政黨，並為我們的國家帶來良好的發展，那我當然不會拒絕相關的內閣職位。」蓬佩奧在接受美國《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News）訪談時如此說道。

但這並不代表蓬佩奧過往全然支持川普的任何決策或作為，蓬佩奧也曾告訴《哥倫比亞廣播公司新聞網》，其認為川普在「2021年美國國會大廈遭衝擊事件」（2021 Storming of United States Capitol）中，需要負起一定的責任。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

蓬佩奧在共和黨內還有哪些潛在競爭對手？

美國《德律撒新聞報》（Deseret News）分析，同屬共和黨的美國前副總統彭斯（Mike Pence），有可能表態參選2024年總統大選。彭斯於2022年6月於芝加哥（Chicago）發表演說時便抨擊美國當前在拜登的帶領下，所面臨的經濟困境。

「事實是，美國正面臨日趨惡化的經濟危機，這是美國發展近244年來最特殊的一年，通貨膨脹嚴重、天然氣和食品價格上漲，勞工薪資下降，股市暴跌，這讓美國人民原有的自信和自豪感，完全被恐懼和焦慮所取代。」彭斯在演說中提及。

彭斯亦將美國當前的經濟窘境歸咎於拜登（Joe Biden）政府治理不力，然而彭斯也不忘誇讚川普執政時的經濟政策，其稱這些政策「讓美國走向繁榮」。

不過，《德律撒新聞報》亦轉述部分政治分析人士的說法表示，彭斯積極在愛荷華州（Iowa）、新罕布什爾州（New Hampshire）參加期中選舉相關的造勢活動，其實是想衡量自己參與2024年總統大選的前景，並尋求共和黨提名其擔任總統候選人之機會。

彭斯過往在接受《紐約時報》專訪時，雖沒有直接宣布參選，但他也坦承，自己並沒有排除這種可能性。