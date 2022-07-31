20年調查關於樹木和森林的生與死：如何延續巨大古樹的基因？
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那麼我們能做些什麼呢? 減少二氧化碳排放以減緩氣候變暖是首要任務，但這可能在幾十年內都不見好轉。在一些地方，人為消減森林或定期放火會有所幫助。一些森林每英畝有800-1000棵樹，這意味著樹木對水的激烈競爭；健康森林的樹木密度應該是它的十分之一。另外人們正在考慮對一些紅杉林進行灌溉。
2005年，在我所擁有的位於蒙大拿州（Montana）洛磯山脈（Rocky Mountains）北部面積約15英畝（0.06平方公里）的森林裏，幾棵有著數百年歷史的黃松突然死亡。我很快發現，它們是被山松甲蟲殺死的，這種致命的殺手只有鉛筆一端的橡皮那麼大，會在樹上挖洞。
第二年，死亡樹木的數量呈級數增長。當看到這些巨大的、高聳入雲的樹木在我周圍逐漸消失時，我感到無力和悲傷，我無法阻止它們消亡。
雖然原生昆蟲是直接原因，但在我家鄉乃至整個洛磯山脈，樹木死亡的間接原因是冬天不再變得寒冷。當我1970年代末第一次搬到蒙大拿州時，冬天的氣溫通常是攝氏零下34度，甚至有時一連好幾個星期低於零下40度。蒙大拿有記錄以來最低溫度是攝氏零下57度。如今，冬季的最低氣溫很少會低於-18攝氏度左右。即使有，也只是一兩天而已。這種低溫不足以殺死天生耐凍的松樹甲蟲。
三年之內，我森林裏90%以上的樹都死了。我們僱了伐木工把樹砍倒，用卡車運到工廠，在那裏把樹做成漿，做成纖維板。
這不僅僅發生在蒙大拿。整個北美西部的樹木都在死亡。在2006年和2007年，英屬哥倫比亞省（British Columbia）失去了80%的成熟松樹，從碳匯變成碳源。在整個西部，樹木持續死亡；幾年前，加州有1.29億棵樹死亡。
眼看我的森林死去，這激發了我的興趣，想弄清楚這些樹木到底怎麼了。在蒙大拿州和全球範圍內，我開始了一項長達20年的調查，關於樹木和森林的生與死。
樹木讓我們的水源變得清潔，讓氣候變得宜人，為建築提供木材，並為人類和人類食用的動物提供食物來源。它們甚至以某種方式與恆星有關。然而，令人驚訝的是，我們對它們的作用知之甚少。
我們也缺乏關於樹木基因的知識：尤其是幾個世紀以來遭到砍伐的最大、最強壯的樹木對基因庫的影響。我們也不知道那些存活下來的樹木在更熱、更乾燥的世界裏會如何生存。
然而，在過去的幾年裏，科學家們開始研究古樹基因的重要性，越來越多的證據表明，古樹基因將對森林發揮關鍵作用。這項研究是在一群樹木愛好者試圖種植這些巨型樹種的基礎上進行的，以保護他們稱之為「生命圖書館」的古老DNA，這似乎很有先見之明。
克雷格・艾倫（Craig D Allen）把大部分時間都花在觀測森林死亡的工作上。他渴望了解樹木是如何因氣候變化而死亡的，因此被稱為「樹木驗屍官」。儘管最近從美國地質調查局（US Geological Survey）退休，但他現在比以往任何時候都忙著研究世界森林危機，還擔任了新墨西哥大學（University of New Mexico）生態學的兼職教授。
多年前的今天，我和他一起走過聖達菲（Santa Fe）附近一片又一片瀕臨死亡的小松樹林，這些小松樹林被長期的乾旱和炎熱殺死了。當我最近再次見到他時，他告訴我，全球森林滅絶正在加速。
艾倫所在的科研小組一絲不苟地揭示了氣候變化對全球古老森林的影響——這些森林的壽命至少有幾百年，我們都很喜歡這些古老的森林。這是一個複雜的課題，但艾倫指出，過去十年發表的研究論文總結了地球變暖對這些生態系統的惡劣影響。
其中一篇是艾倫在2012年與人合著的論文，結合了樹木年輪數據、氣候記錄和美國西南部未來的氣候預測。研究發現，未來由氣候變化引發的特大乾旱可能會對該地區的森林造成毀滅性影響。問題的關鍵是，空氣溫度線性上升，大氣保存水分的能力卻是指數級增長。這意味著大氣正以驚人的速度變得越來越幹，乾旱讓土壤、樹木和其他植物中的水分迅速減少。
2012年，一個澳大利亞研究小組發表了第二項研究，收集了數百種樹木的數據——關於水在樹內從根部到樹冠的路徑。研究發現，加劇的乾旱正在以更快的速度從森林中抽走水分，在許多地方，樹木再也無法跟上不斷增加的缺水壓力，這導致了類似於栓塞的症狀。
第三項研究是2015年發佈的，研究了世界各地樹木對乾旱的適應性。艾倫告訴我，「報告說，從亞利桑那州（Arizona）、阿爾及利亞（Algeria）到阿爾伯塔省（Alberta）和阿根廷（Argentina），每一種主要的森林樹木，無論潮濕還是乾燥，因為高溫和乾旱，都在以歷史罕見的方式死亡。」
最重要的是，越來越頻繁、越來越熱的高溫乾旱，對樹木的壓力達到了極限。
佛羅里達大學（University of Florida）植物生態學家和全球變化生態學家威廉・哈蒙德（William Hammond）說，因為變暖的大氣可以容納更多的降水，在一些既溫暖又潮濕的地方，一些森林生長得非常好，比以往任何時候都好。但在炎熱乾旱地區，死亡樹木數量也越來越多。「極端氣候會殺死樹木，」艾倫說。「情況越來越糟糕。」前所未有的極端事件正在發生，比如今年夏天英屬哥倫比亞省氣溫達到了攝氏49度。
在這個不斷變化的世界中，首當其衝的是古老的樹木，其中許多樹的高度超過200英尺（61米），甚至300英尺（91米）。
哈蒙德說：「巨大古樹面臨的風險之一是它們生存的成本變得非常高。」它們需要更多的水，需要更多的能量把水泵到樹冠。它們可能會被乾旱破壞，或者被嚴重削弱，成為昆蟲、疾病或火災的犧牲品。
Ｚ世代報到元年！夢幻產業大公開：創意舞台比薪水更重要
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Z世代開始進入社會，對職場的想像和期待更重視成就感及發揮舞台。因此PChome也透過產學合作及實習生招募計畫提供年輕人發展舞台，分享企業經驗和資源，為電商產業帶來永續新血。
根據教育部統計，每年有超過20萬學生進入職場，今年更是首批00後，也就是Z世代首度進入職場。這群年輕人對於工作的想法跳脫傳統思維，認為工作首重成就感及發揮的舞台，也因此喜歡投入創意產業，如新創公司或是跟隨時代前進的品牌。
如根據微軟調查指出，Z世代重新定義「工作」的概念，由於傳統辦公室的文化和產業模式已經吸引不了他們，近62%的Z世代正打算創業或是投入新創產業。《富比士》專欄作家在「如何管理Z世代工作者」一文提出，Z世代對於工作價值已和過去不同，相較於升遷，給予創意、具挑戰性的任務以及即時的成就感回饋更吸引他們。
成長於數位時代，受創意鼓動爭相投入夢幻產業
Dcard是時下台灣青年著名的社交論壇之一，使用者高達500萬人。此平台以社群功能起家，讓學生能認識更多來自不同學校的朋友，此外Dcard也拓展觸角到電商平台、廣告等，透過論壇匯集大量Z世代年輕人，並運用Dcard大使分享合作產品，最後在平台上的電商進行販售。近來也在YouTube平台上發展許多特別企劃，如Dcard調查局、加班不孤單等單元，以Z世代年輕人的角度切入，也經營幕後工作人員及小編人設，讓Z世代看見Dcard工作者是如何發揮創意。Dcard一直打造青春、活力、校園的氛圍感，在近期的求職網調查中，也成為2022年新鮮人最心動工作之一。
中國電商品牌小紅書，是中國Z世代女孩討論度最高的平台，主要提供創作者分享影片或圖文。使用者在初始註冊時就能選擇自身的喜好，程式會依據消費者的喜好進行推送文章，並將選擇相同喜好的使用者，組成社群，聚集共同話題使用者，再透過創作者們各種經營方式，加上全方位的實測影片，貼近大眾生活，吸引觀看的粉絲轉化成消費者，透過影片下方的產品連結，直接導入小紅書中的電商平台，成功吸引Z世代年輕人加入。目前擁有近3億的註冊用戶，成為Z世代不可或缺的平台，也吸引許多Z世代年輕人成為內容產製者，發展出各式如短影片、購物筆記、口碑行銷等，不僅提供年輕人發揮的空間，也是中國年輕人前仆後繼想要投入的公司。
電商完整培訓計畫培育產業人才，逾2,000位Z世代搶進創意搖籃
電商產業也是Z世代爭相想投入的產業之一，跟著時事脈動及科技發展的變動性，有很多發揮創意的空間。台灣電商如PChome在創意發想上也提供年輕人舞台，像是今年時報金犢獎的得獎作品，就是來自於中原大學商設系的團隊。他們以PChome既有的心禮節為主題，規劃出「八月心禮節，好個星期8！」行銷案，將PChome的心禮節再進化！
今年進入第四年的PChome心禮節，是將八月的三個重要節日，父親節、七夕、中元節包裝在一起的節慶檔期，以行銷策略造節也奠定PChome的品牌印象。中原大學的團隊融入自己對社會的觀察，在八月心禮節加上流浪動物節及祖父母節，最後更回到送給自己的「愛自己吧！」既完整傳達心禮節的概念，更發展出自己的創意，獲得評審的青睞。電商提供舞台激發年輕人發揮創意，讓Z世代從「好喜歡這個品牌」到「好想成為這個品牌的一份子」，也想看自己天馬行空的想法體現在品牌行銷上，為產業界挹注新思維。
PChome看到年輕人大膽創新的優勢，持續培養年輕人的電商產業力，今年也持續擴大行之有年的實習生招募計畫，讓年輕人可以近距離接近實務，找到發揮應用的機會。根據PChome統計，今年共計收到1,800多份履歷，較去年更多了近2成，更囊括商管、財金、資管、外語及傳播等不同領域的學生，突顯Z世代年輕人把電商視為夢幻產業，而完整的企業編制和經營電商豐富的經驗，也吸引年輕人爭相投入夢幻企業。
除了持續提供Z世代年輕人產學銜接的機會外，PChome也希望藉由企業的優勢提供年輕人和專業人才更多開闊視野的機會，例如預計將於下半年啟用A7智慧物流中心，身為台灣首座高密度導入AI人工智慧技術與全自動化倉儲設備的物流中心，提供許多培養AI專才的機會。PChome近來也宣布將擴大招聘AI核心技術應用、AI創新服務應用、AIoT智慧運籌等三大核心領域的專業人才，同時提供「物流人才育成獎學金」，讓相關領域的年輕人有機會進到目前台灣最先進的自動化物流中心實習，接觸世界級的設備和技術並獲得獎學金，全力扶植年輕世代，為電商產業注入新血。
Z世代年輕人樂於擁抱創意與挑戰，不怕競爭，只怕沒有舞台可以展現，若企業能提供經驗和資源，將會相得益彰，也為產業永續帶來更多正面效益。
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