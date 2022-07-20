斯里蘭卡陷入前所未有的經濟危機，令人擔憂的是，其他亞洲國家處在相似的軌道上

斯里蘭卡正陷於前所未有的深重的經濟危機當中。這引發了大規模抗議，還令總統在逃離國家後辭職。但是，在國際貨幣基金組織（IMF）總裁看來，其他國家也可能會遇上類似的麻煩。

「承擔著高額債務且政策空間有限的國家將會面臨額外的壓力，斯里蘭卡就是一個警示，」IMF總裁克里斯塔琳娜・格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）在上周六（7月16日）這樣表示。

她說，發展中國家也已經經歷連續四個月的資本外流，令它們想要追上發達經濟體的夢想面臨危機。

斯里蘭卡正苦於為糧食、燃料和藥物等2200萬國民的關鍵進口貨品買單，同時在掙扎著應對一場外匯危機。通貨膨脹飆升了約50%，糧食價格比一年前高了80%。斯里蘭卡貨幣盧比兌美元及其他全球主要貨幣也在今年大幅貶值。

很多人歸咎於前總統戈塔巴雅・拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）在處理經濟問題上採取了災難性的政策，而新冠疫情全球大流行只不過是加劇了其危害。

多年來，斯里蘭卡積累起了巨額債務。上月，它成為亞太地區20年來第一個拖欠外債的國家。

官員們一直在與IMF談判，尋求30億美元（25億英鎊）的救助，但是這些談判目前又在政治危機之下停滯了。

但是，全球都面臨著同樣的阻力——通脹加劇、利率飆升、貨幣貶值、債台高築以及外匯儲備減少——這些都對這一地區的其他經濟體帶來影響。

中國一直是好幾個這些發展中國家的大債主，因此可以在一些至關重要的方面控制它們的命運。不過，北京之前的借貸條款如何，以及可以如何重組這些債務，很大程度上都是不明確的。

國際危機組織（International Crisis Group）的研究員阿蘭・基南（Alan Keenan）認為，中國的過錯在於鼓勵和支持一些昂貴的基建項目，而這些項目並沒有產生重大的經濟回報。

「同樣重要的是，他們在政治上積極支持拉賈帕克薩家族的統治和政策……這些政治上的失敗是斯里蘭卡經濟崩盤的核心所在，而在通過憲改和更民主的政治文化來獲得補救之前，斯里蘭卡都不太可能脫離當前的噩夢。」

令人擔憂的是，其他國家似乎正處在相似的軌道上。

寮國

這個人口超過750萬的東亞內陸國家，幾個月來一直面臨著無法償還外貸的風險。

現在，由於俄羅斯入侵烏克蘭而造成的油價上漲，燃油供應進一步受壓，令寮國的糧食成本被推高。該國估計有三分之一人生活在貧困之中。

當地媒體報道人們排長隊等買燃油，並指一些家庭付不起賬單。

寮國的貨幣基普（kip）在急劇下跌，今年兌美元已經下跌了超過三分之一。

美國提高利率穩固了美元，同時削弱了各國的當地貨幣，加重了他們的債務負擔，也令進口成本更高。

已經負債累累的寮國正苦於償還這些貸款和支付像燃油之類的進口物資。世界銀行（The World Bank）表示，該國至去年12月有13億美元儲備。

但是，寮國的年度對外債務在2025年之前都大約是同樣的金額——相當於該國國內收入的一半。

結果，穆迪投資者服務公司（Moody's Investors Service）在上月將這個共產主義政權國家的級別下調至「垃圾級」（junk），這一級別的債務被認為處於高危。

中國在近年向寮國提供了巨額貸款，以資助一些大項目，比如一個水電站和一條鐵路。據接受中國官媒新華社採訪的寮國官員說，北京單在去年就承接了813個項目，價值超過160億美元。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 中國延長了給寮國的貸款，而寮國被認為已經在破產邊緣。

據世界銀行數據，寮國的公共債務在2021年已經達到了其國內生產總值（GDP）的88%，其中有近一半是欠中國的。

專家指出該國多年的經濟管理不善。寮國人民革命黨自1975年以來一直一黨專政。

但是穆迪分析（Moody's Analytics）指，與中國的貿易加強，以及水力發電的輸出都是積極的進展。「寮國有一線可能避免落入危險區和需要救助的情況，」經濟學家希隆・林（Heron Lim）在最近一份報告中說。

巴基斯坦

自從政府結束燃油補貼之後，巴基斯坦的油價自5月底以來上漲了約90%。該國在試圖控制支出，同時與IMF商討繼續一個救助項目。

物價上漲令經濟舉步維艱。6月，年度通脹率已經達到21.3%，為近13年來最高。

和斯里蘭卡及寮國一樣，巴基斯坦也面臨著低外匯儲備的問題，自去年8月以來削減了近一半。

該國已經向大型企業徵稅10%，持續一年，來籌取19.3億美元，試圖縮小政府入不敷出的程度——這是IMF的核心要求之一。

「如果能夠解鎖這些資金，其他財政貸款提供者，比如沙特阿拉伯和阿聯酋，就可能願意擴大信貸額，」標普全球評級（S&P Global Ratings）的分析師安德魯・伍德（Andrew Wood）這樣向《BBC》表示。

前總理伊姆蘭・汗（Imran Khan）曾聲言要解決其中一部分的問題，但是卻被推下了台，儘管經濟不穩並不是其中的唯一原因。

上月，巴基斯坦政府的一個高級部長要求國民減少喝茶，以減輕國家的進口負擔。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 巴基斯坦是世界最大的茶葉進口國，每年花超過5.15億美元買入這種商品。

中國又再次在當中扮演了角色，因為巴基斯坦據報有超過四分之一債務是欠北京的。

「巴基斯坦似乎與中國續訂了一個一對一的商業貸款機制，而這增加了它的外匯儲備，而且有跡象顯示，它在今年下半年會再度請中國出手，」伍德說。

馬爾地夫