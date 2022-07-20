斯里蘭卡陷入前所未有的經濟危機，令人擔憂的是，其他亞洲國家處在相似的軌道上
我們想讓你知道的是
中國一直是好幾個這些發展中國家的大債主，因此可以在一些至關重要的方面控制它們的命運。不過，北京之前的借貸條款如何，以及可以如何重組這些債務，很大程度上都是不明確的。
斯里蘭卡正陷於前所未有的深重的經濟危機當中。這引發了大規模抗議，還令總統在逃離國家後辭職。但是，在國際貨幣基金組織（IMF）總裁看來，其他國家也可能會遇上類似的麻煩。
「承擔著高額債務且政策空間有限的國家將會面臨額外的壓力，斯里蘭卡就是一個警示，」IMF總裁克里斯塔琳娜・格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）在上周六（7月16日）這樣表示。
她說，發展中國家也已經經歷連續四個月的資本外流，令它們想要追上發達經濟體的夢想面臨危機。
斯里蘭卡正苦於為糧食、燃料和藥物等2200萬國民的關鍵進口貨品買單，同時在掙扎著應對一場外匯危機。通貨膨脹飆升了約50%，糧食價格比一年前高了80%。斯里蘭卡貨幣盧比兌美元及其他全球主要貨幣也在今年大幅貶值。
很多人歸咎於前總統戈塔巴雅・拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）在處理經濟問題上採取了災難性的政策，而新冠疫情全球大流行只不過是加劇了其危害。
多年來，斯里蘭卡積累起了巨額債務。上月，它成為亞太地區20年來第一個拖欠外債的國家。
官員們一直在與IMF談判，尋求30億美元（25億英鎊）的救助，但是這些談判目前又在政治危機之下停滯了。
但是，全球都面臨著同樣的阻力——通脹加劇、利率飆升、貨幣貶值、債台高築以及外匯儲備減少——這些都對這一地區的其他經濟體帶來影響。
中國一直是好幾個這些發展中國家的大債主，因此可以在一些至關重要的方面控制它們的命運。不過，北京之前的借貸條款如何，以及可以如何重組這些債務，很大程度上都是不明確的。
國際危機組織（International Crisis Group）的研究員阿蘭・基南（Alan Keenan）認為，中國的過錯在於鼓勵和支持一些昂貴的基建項目，而這些項目並沒有產生重大的經濟回報。
「同樣重要的是，他們在政治上積極支持拉賈帕克薩家族的統治和政策……這些政治上的失敗是斯里蘭卡經濟崩盤的核心所在，而在通過憲改和更民主的政治文化來獲得補救之前，斯里蘭卡都不太可能脫離當前的噩夢。」
令人擔憂的是，其他國家似乎正處在相似的軌道上。
寮國
這個人口超過750萬的東亞內陸國家，幾個月來一直面臨著無法償還外貸的風險。
現在，由於俄羅斯入侵烏克蘭而造成的油價上漲，燃油供應進一步受壓，令寮國的糧食成本被推高。該國估計有三分之一人生活在貧困之中。
當地媒體報道人們排長隊等買燃油，並指一些家庭付不起賬單。
寮國的貨幣基普（kip）在急劇下跌，今年兌美元已經下跌了超過三分之一。
美國提高利率穩固了美元，同時削弱了各國的當地貨幣，加重了他們的債務負擔，也令進口成本更高。
已經負債累累的寮國正苦於償還這些貸款和支付像燃油之類的進口物資。世界銀行（The World Bank）表示，該國至去年12月有13億美元儲備。
但是，寮國的年度對外債務在2025年之前都大約是同樣的金額——相當於該國國內收入的一半。
結果，穆迪投資者服務公司（Moody's Investors Service）在上月將這個共產主義政權國家的級別下調至「垃圾級」（junk），這一級別的債務被認為處於高危。
中國在近年向寮國提供了巨額貸款，以資助一些大項目，比如一個水電站和一條鐵路。據接受中國官媒新華社採訪的寮國官員說，北京單在去年就承接了813個項目，價值超過160億美元。
據世界銀行數據，寮國的公共債務在2021年已經達到了其國內生產總值（GDP）的88%，其中有近一半是欠中國的。
專家指出該國多年的經濟管理不善。寮國人民革命黨自1975年以來一直一黨專政。
但是穆迪分析（Moody's Analytics）指，與中國的貿易加強，以及水力發電的輸出都是積極的進展。「寮國有一線可能避免落入危險區和需要救助的情況，」經濟學家希隆・林（Heron Lim）在最近一份報告中說。
巴基斯坦
自從政府結束燃油補貼之後，巴基斯坦的油價自5月底以來上漲了約90%。該國在試圖控制支出，同時與IMF商討繼續一個救助項目。
物價上漲令經濟舉步維艱。6月，年度通脹率已經達到21.3%，為近13年來最高。
和斯里蘭卡及寮國一樣，巴基斯坦也面臨著低外匯儲備的問題，自去年8月以來削減了近一半。
該國已經向大型企業徵稅10%，持續一年，來籌取19.3億美元，試圖縮小政府入不敷出的程度——這是IMF的核心要求之一。
「如果能夠解鎖這些資金，其他財政貸款提供者，比如沙特阿拉伯和阿聯酋，就可能願意擴大信貸額，」標普全球評級（S&P Global Ratings）的分析師安德魯・伍德（Andrew Wood）這樣向《BBC》表示。
前總理伊姆蘭・汗（Imran Khan）曾聲言要解決其中一部分的問題，但是卻被推下了台，儘管經濟不穩並不是其中的唯一原因。
上月，巴基斯坦政府的一個高級部長要求國民減少喝茶，以減輕國家的進口負擔。
中國又再次在當中扮演了角色，因為巴基斯坦據報有超過四分之一債務是欠北京的。
「巴基斯坦似乎與中國續訂了一個一對一的商業貸款機制，而這增加了它的外匯儲備，而且有跡象顯示，它在今年下半年會再度請中國出手，」伍德說。
馬爾地夫
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別讓你的「胰」心病，升高你的糖尿病風險！
我們想讓你知道的是
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標，本篇文章採訪臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，探討治療糖尿病的正確觀念與方法。
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標*1，本篇文章特別採訪到臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，透過臨床專業經驗探討血糖控制的相關迷思，提供讀者與糖友治療糖尿病的正確觀念與方法！
多年來，糖尿病一直是台灣民眾健康的極大威脅，身為第一線醫療人員的北醫內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任觀察到兩個隱憂，其一是糖尿病病人越來越年輕化，卻因身為就業市場與家庭主力，錯過病情初期較好控制的階段；另一個問題是，病人透過不同管道接收太多似是非的知識，反而因此對正統醫療建議抱持存疑的態度，這是在門診時感到最困擾的地方。「例如許多病人只願意口服降血糖藥，他們一聽到要注射胰島素就以為自己過往治療失敗，必須採取更激烈的手段，進而產生許多難過、憤怒、挫折的負面情緒，因此許多醫生不太敢勸病患打胰島素。」
工欲善其事，必先利其器：注射胰島素是治療糖尿病的聰明利器
根據2022第2型糖尿病臨床照護指引建議，若糖尿病患者在確診後合併高血糖問題時，應先以胰島素治療，穩定血糖後，再決定後續的治療方式。此外，根據研究顯示，若糖化血色素超標至8.5~9%的糖尿病患者，即早使用胰島素治療，可有效降低合併心血管疾病的風險*2。
翁瑄甫進一步說明，其實及早施打胰島素是治療糖尿病的好方法，因為注射胰島素能有效地控制血糖，讓胰臟好好休息，但目前國人僅有12%糖友使用胰島素*3，使用率遠低於歐美國家。「這情況讓我所屬的內分泌新陳代謝專科更加困擾，因為我們負責接收各地轉診過來病情最難控制的病患，然而明明病情已經很嚴重了，卻在說服他們注射胰島素這裡卡關好幾個月甚至好幾年，病情因此被耽誤。」
由於這樣的原因，讓翁瑄甫致力於透過積極衛教，讓糖尿病病患重新建立施打胰島素的正確觀念。「我們常看到病人口服藥越吃越多，血糖值還是不理想，加上藥物本身有額外風險與副作用，所以導入胰島素反而是比較好的選擇。」翁瑄甫表示，胰島素可以彈性調整劑量，比口服藥好調整，吃藥只能以半顆或一顆為單位，但糖尿病患者需要更細膩的劑量調整。而胰島素就能從一個單位到十個單位不等，依據每天身體與飲食需求的細微差異來調整。「像現在新冠肺炎確診者的血糖波動很大，胰島素就能靈活因應這些情況，調整注射的單位數。」
靈活運用多種形態胰島素 讓健康生活更加便利
除了彈性調整劑量的好處之外，臨床上更能依照胰島素作用時間長短、藥效啟動快慢等多種分類，給予病人最適切的醫療，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效啟動快、長效啟動慢但是持久。「通常我們會讓病人的口服藥劑量先維持不變，然後多打一針長效型胰島素作搭配。它的好處是一天打一針、藥效維持一天，用來控制飯前血糖，對病人心理衝擊也較小，所以長效型胰島素又稱作基礎胰島素。」
如果病人血糖狀況還是不佳，例如飯後血糖太高，可以在用餐後另外注射短效型飯後胰島素。現在的胰島素產品越來越進化，為了減少病人注射的頻率與針數，也發展出混和速效與長效的混和型胰島素。且醫學進步快速，目前也有了「全日加值型」的胰島素，兼具長效型胰島素超過24小時穩定血糖的功能，同時也可控制餐後血糖，讓糖友彈性選擇補充時間，也能讓病人在心理上與便利上更容易接受胰島素，更快掌握自己糖尿病的病況。
第二型糖尿病是文明社會的產物，在重視享樂、美食的社會中，逐漸對身體帶來負擔，進而產生不樂見的健康問題，尤其高齡化時代已然來臨，當人們越來越長壽，勢必有更多時間要面對身體機能漸漸損壞的狀況。
「身為內分泌新陳代謝專科醫師，我其實希望民眾能懂得預防糖尿病，遠勝過治療糖尿病。除了透過控制飲食與體重、養成規律運動習慣保有健康的身體，請務必接受正統醫療建議，不要對注射胰島素存有錯誤迷思，才能在正確觀念下及時治療、擁抱快樂的正常生活！」
參考資料：
1. 台灣第四次TADE(2018)品管調查 The 4th Quality Survey (2018) of Diabetes Control by TADE (糖尿病健康促進機構)
2. Rationale for Timely Insulin Therapy in Type 2 Diabetes Within the Framework of Individualised Treatment: 2020 Update
3. 台灣糖尿病年鑑2019第2型糖尿病公告