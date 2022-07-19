歐洲議會高層首度正式訪台，副議長畢爾將晉見蔡總統：「中國絕不能點燃該地區的和平」
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外交部強調，畢爾此次首度訪台，將深入了解台灣民主發展，關切台海和平穩定，並探尋台歐就高科技供應鏈韌性合作的潛能。畢爾來訪將可深化台歐盟在各領域的實質夥伴合作，彰顯台歐基於民主自由的共享價值，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，以及維護區域和平穩定的決心。
（中央社）外交部昨（18）日表示，歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）將於今天至21日來台灣訪問，期間將晉見總統蔡英文，並與國防、民主、人權領域的智庫及公民團體座談，這也是歐洲議會高層首度正式訪問台灣。
外交部傍晚發布新聞稿表示，歐洲議會副議長畢爾將於今天至21日以外交泡泡方式來台灣訪問。這是歐洲議會高層首度正式訪問台灣，繼去（2021）年11月歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」（INGE）特別委員會首度籌組官方代表團訪台後， 再度展現歐洲議會對台灣的強力支持，外交部對此表達誠摯歡迎。
德國籍的畢爾訪台期間將晉見總統蔡英文、拜會行政院長蘇貞昌、立法院副院長蔡其昌、行政院政務委員唐鳳、大陸委員會主委邱太三，及接受外交部長吳釗燮款宴。
另外，將與國防、民主、人權領域的智庫及公民團體座談，並參訪台灣文經建設。訪團抵離以及在台灣期間的各項活動規劃安排，均完全配合中央流行疫情指揮中心的防疫規定。
外交部指出，畢爾長期支持台灣自由民主，不僅力挺與有關台灣決議案，並連署聯名函聲援台灣參與世界衛生大會（WHA）及相關國際組織，並多次透過書面及口頭質詢，對台海安全情勢表達高度關切；更曾在2020年12月與台灣舉辦聯合線上記者會，公開呼籲歐盟及其會員國以具體行動提升台歐盟關係，是台灣的重要友人。
外交部強調，畢爾此次首度訪台，將深入了解台灣民主發展，關切台海和平穩定，並探尋台歐就高科技供應鏈韌性合作的潛能。畢爾來訪將可深化台歐盟在各領域的實質夥伴合作，彰顯台歐基於民主自由的共享價值，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，以及維護區域和平穩定的決心。
畢爾也在臉書上寫道，這對台灣和歐洲來說，是一個很大的第一步。畢爾還寫道：「台灣的民主價值就是我們的價值。中國絕不能點燃該地區的和平。」
畢爾：我們是民主陣營一家人
《中央社》報導，畢爾的班機上午7時54分降落於桃園機場，外交部由政務次長田中光代表前往B9國賓門接機。兩人以互碰手肘方式取代握手，並接受媒體拍照。
畢爾發表談話表示，這次是以歐洲議會副議長的官方身分正式訪台，她也向田中光說，台灣民主自由的成就也就是歐洲的成就，歐洲不會漠視中國施加給台灣的壓力，會即時伸出援手，台灣不會是下一個香港，台灣的民主自由就是華人世界的典範。
畢爾指出，目前歐洲正發生戰爭，不希望亞洲也發生戰爭，現在是站在台灣身邊的時刻，歐洲與台灣是民主自由陣營的一家人。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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