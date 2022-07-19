澤倫斯基開除檢察總長與安全局長，烏克蘭大批官員成「內鬼」涉嫌叛國勾結俄羅斯

（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）17日開除檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）與安全局（SBU）局長巴卡諾夫（Ivan Bakanov），原因是兩人的部會官員多人與俄國勾結。這是俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，烏國政府最大的人事地震。

烏克蘭國內危機發生之際，歐洲聯盟（EU）18日討論加強對俄羅斯制裁。在此同時，基輔指控莫斯科對烏克蘭東部和南部多個住宅區發動新攻擊。

新攻擊發生在莫斯科宣布將加強軍事行動、以及烏克蘭指控俄羅斯在歐洲最大核電廠安裝飛彈發射器之後。

澤倫斯基17日表示，大批烏克蘭執法官員涉嫌叛國，他已開除檢察總長維涅迪克托瓦和安全局局長巴卡諾夫。

澤倫斯基在全國講話中表示，正在調查烏克蘭安全官員涉嫌叛國、夥同俄羅斯侵害國家利益的650多起案件。澤倫斯基表示，其中60例的涉案官員仍在俄羅斯占領的領土上「與我們國家作對」。

澤倫斯基表示：「如此大量侵犯國家安全基礎的罪行，以及烏克蘭執法官員與俄羅斯情報機關之間建立的聯繫，對相關領導人帶來非常嚴重的問題。」

澤倫斯基還強調莫斯科對烏克蘭使用毀滅性軍事力量，指稱截至17日，俄軍已向烏克蘭境內目標發射了3000多枚巡弋飛彈。

隨著衝突愈演愈烈、並日益擴大導致全球能源和糧食危機，歐盟外長正考慮禁止從俄羅斯購買黃金。

更多的俄羅斯人物也可能被列入歐盟黑名單。

歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示：「莫斯科必須繼續為其侵略行為付出高昂代價。」

歐盟高級官員表示，歐盟在17日初步討論加強制裁俄羅斯，但不會在當天做出決定。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航