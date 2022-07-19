澤倫斯基開除檢察總長與安全局長，烏克蘭大批官員成「內鬼」涉嫌叛國勾結俄羅斯
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澤倫斯基在全國講話中表示，正在調查烏克蘭安全官員涉嫌叛國、夥同俄羅斯侵害國家利益的650多起案件。澤倫斯基表示，其中60例的涉案官員仍在俄羅斯占領的領土上「與我們國家作對」。
（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）17日開除檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）與安全局（SBU）局長巴卡諾夫（Ivan Bakanov），原因是兩人的部會官員多人與俄國勾結。這是俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，烏國政府最大的人事地震。
烏克蘭國內危機發生之際，歐洲聯盟（EU）18日討論加強對俄羅斯制裁。在此同時，基輔指控莫斯科對烏克蘭東部和南部多個住宅區發動新攻擊。
新攻擊發生在莫斯科宣布將加強軍事行動、以及烏克蘭指控俄羅斯在歐洲最大核電廠安裝飛彈發射器之後。
澤倫斯基17日表示，大批烏克蘭執法官員涉嫌叛國，他已開除檢察總長維涅迪克托瓦和安全局局長巴卡諾夫。
澤倫斯基在全國講話中表示，正在調查烏克蘭安全官員涉嫌叛國、夥同俄羅斯侵害國家利益的650多起案件。澤倫斯基表示，其中60例的涉案官員仍在俄羅斯占領的領土上「與我們國家作對」。
澤倫斯基表示：「如此大量侵犯國家安全基礎的罪行，以及烏克蘭執法官員與俄羅斯情報機關之間建立的聯繫，對相關領導人帶來非常嚴重的問題。」
澤倫斯基還強調莫斯科對烏克蘭使用毀滅性軍事力量，指稱截至17日，俄軍已向烏克蘭境內目標發射了3000多枚巡弋飛彈。
隨著衝突愈演愈烈、並日益擴大導致全球能源和糧食危機，歐盟外長正考慮禁止從俄羅斯購買黃金。
更多的俄羅斯人物也可能被列入歐盟黑名單。
歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示：「莫斯科必須繼續為其侵略行為付出高昂代價。」
歐盟高級官員表示，歐盟在17日初步討論加強制裁俄羅斯，但不會在當天做出決定。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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Z世代成消費市場潛力股，如何突破痛點搶攻新藍海？
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信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。
Z世代指從1990年代末期到2010前期出生的族群，首批Z世代族群已逐漸步入社會，開始有了消費力。根據美國銀行《OK Zoomer：Gen A Primer》的分析報告，預測2030年Z世代將佔全球購買力的四分之一以上，是品牌不可忽視的重要族群。
Z世代成市場消費主流，解密Z世代消費習慣
Z世代被稱為數位原生代，在3C產品與社群媒體中長大，習慣透過數位科技來表達自我及與世界建立連結，也喜歡擺脫框架，展現特色，消費行為是他們表達自我的媒介之一。解密Z世代的消費習慣，Z世代成長於數位金融蓬勃發展的時代，數位支付平台越來越普及，只要擁有行動裝置就可以進行消費，因此金流對他們來說，並非掌握在手中的實體交易媒介，而是流動的數字，因此也較為敢衝敢花。
Z世代認為勤奮工作並不是財富成長的唯一方式，開源理財能幫助自己有更多的資本可以運用，且網路的資訊無遠弗屆，線上理財教學平台十分多元，因此Z世代也比父母輩有更多機會且更早接觸理財，對優惠的敏感度也提升，例如在消費之前會上網爬文比價、使用哪張信用卡較為優惠、回饋點數較多、較實用？哪裡可以得到優惠券？
另外，Ｚ世代生長在資訊爆炸的時代，快狠準的資訊和流程才能抓住他們的偏好，因此簡化的消費流程更是他們所求，尤其是即時順暢的使用體驗，能讓他們滿足當下的享受，更能打中他們的痛點。
想搶攻Z世代市場，傳統消費方式阻礙多
放眼望去目前的金融機構，雖然都想要搶攻Ｚ世代的市場，但傳統的模式卻仍豎起一道高牆。如傳統信用卡的優惠主要綁實體，但對於Ｚ世代消費者而言，他們重視數位體驗且已習慣在線上消費，不管是3C用品、化妝品、日常用品，甚至保險等服務都能在電商平台搞定，實體的優惠方式對Z世代而言拉力不足。
除此之外，過去信用卡核卡過程繁複、時間久，尤其是身為信用卡小白、沒有任何信用紀錄的Z世代，等待核卡的過程也會較久；再加上許多信用卡的首刷禮，都有要求在核卡的30~50天內完成條件，但是從核卡後到拿到卡片的期間便已耗上幾天，無形中也提高了優惠門檻。等拿到信用卡後，Z世代當下的消費欲望也已經消失。
點數跨業串聯，新興理財方式打中Z世代痛點
難道信用卡對Z世代而言已經是過去式了嗎？信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。電商回饋對於Z世代的吸引力龐大，近期電商和零售商不斷在擴展自己的金融生態圈，積極發展通路，因此電商回饋常常不僅能運用在電商平台，甚至是包抄線上線下通路，全面覆蓋消費者的生活圈。
近期台灣電商PChome與中華電信、中國信託推出ALL ME卡，主打無須綁定實體卡，即時綁定就能夠即時在Pi拍錢包、PChome 24h購物及Hami Pay進行消費；另外，特別首創業界全新點數架構，突破過去跨業轉換不易的門檻，讓回饋點數可同時跨平台自動累點顯示、兌點，消費者可依據當下使用需求，自由選擇要以「P幣」或「Hami Point」進行抵用，更提供橫跨電商、電信、四大超商、百貨、生活繳費等指定通路最高12%回饋，升級服務體驗，累計全台超過38萬個通路都可以使用。
為了提升Z世代的消費體驗，中國信託ALL ME卡推出快發服務，讓申請者無須綁定實體卡，在核卡當下就能夠進行即時消費。在中國信託ALL ME卡推出不久，便可看到討論區消費者回饋幾乎是「秒核」並能立即綁定進行消費，更吸引許多Z世代投入辦卡行列。
Z世代較長輩世代重視消費流程與體驗，若能了解Z世代的消費習慣對症下藥掌握未來市場趨勢，即使是傳統的消費方式，也能有新玩法進而奪得先機。
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