動保團體披露宜蘭縣29家動物展演場所僅1家合法，前員工爆業者不當訓練、故意讓小豬挨餓再讓遊客餵食
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動保團體質疑動物農場像農地工廠，如雨後春筍冒出來，諸多表演也令人質疑非人道。
（中央社）動物權益團體「鳥語獸躍」調查員林婷憶7月18日表示，宜蘭縣29家動物展演場所僅1家可合法經營，未經許可的動物農場仍在不當展演。農委會說，將行文請縣府執法開罰。
林婷憶接受中央社記者電話訪問時指出，根據她跟地方政府接觸所掌握的資訊顯示，近期約計有29家動物展演場所，但只有6家提出申請中，迄今僅1家業者斑比山丘取得動物展演許可，其餘都沒有許可，卻仍在展演。
她說，其中一家網美景點的農場日前爆出動物受傷、無照展演，但至今人潮不減。另一家去年爆出非法展演動物，包含讓人騎牛、把山羊肚皮朝外抱在懷中名為「羊撒嬌」，以及讓遊客任意抓起麝香豬仔豬、小兔子等。
透過林婷憶聯繫，記者電話訪問到汪小姐，她說，1、2年前曾短暫在宜蘭某個農家樂工作，「因為受不了」、「親眼見到老闆怎麼對待動物」，跟她想像中的農場完全不同，沒幾天就決定辭職不做。
汪小姐舉例，這家農家樂將幼小動物任意拿進拿出，親眼見過小豬、小天竺鼠、小兔子就這樣「死掉1隻」，羊撒嬌就是不當抱羊又刻意訓練羊頭不自然靠在人的肩膀，以及故意讓小豬挨餓，再讓遊客餵食等。
林婷憶說，汪小姐也告知，不當訓練還包含「拖山羊角走」、「打頭」、「打屁股」、「表演完丟放很大力」等，這家業者到今年7月間還在營業。
據《華視》報導，宜蘭另有一家知名農場被遊客指控，農場環境壅擠，動物無處休息，梅花鹿身上還有大塊掉毛的痕跡。對此，農場業者則澄清，剛好拍到梅花鹿換毛期，飼育員表示：「我們在3月的時候有送件，然後我們最近又有送一次（申請）。」宜蘭動植物防疫所股長劉必揚回應：「目前有受理他的申請案，那在審核當中，截至目前為止，它（農場）的動物照顧狀況，是沒有發現它有虐待傷害的情形。」
宜蘭縣動植物防疫所所長卓盟翔向中央社記者表示，縣府為提升展演動物福利及輔導縣內動物展演場域合法化，已於1月12日公告「指定經營動物展演申請人資格為本縣已領有商業登記、畜牧場登記或畜禽飼養登記具展演動物事實之業者」。
縣府並於4月15日邀集相關業者召開「本縣動物展演申請案流程及展演動物法規簡介暨動物保護法規講習」，並配合現場提問與討論後，於6月10日函文通知縣內展演型態業者須於3個月提出申請，否則可依動物保護法第26條，處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。
卓盟翔指出，縣府除輔導外，針對已有展演事實的場域也持續辦理訪視查察，如確實舉證有違反動保法第6條騷擾、虐待或傷害動物行為者，將依法裁罰。
農委會畜牧處副處長江文全指出，農委會將行文請宜蘭縣府調查並執法，因為依照動物保護法第6-1條規定，未取得動物展演許可，任何人不得進行動物展演，賣、不賣票都不可以，如果查獲未取得許可卻進行動物展演，就已違反動保法規定。
另外，動保團體質疑動物農場像農地工廠，如雨後春筍冒出來，諸多表演也令人質疑非人道。江文全說，「動物展演管理辦法」第7及8條已針對專任動物經理人員、專任或特約的專門技術人員（獸醫師、畜牧技師、水產養殖技師）設定條件，不只對硬體設有標準。
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責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：翁世航
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薩爾瓦多的喬瓦尼：在農田中辛勤耕耘，等待夢想實現的孩子
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在薩爾瓦多，貧困的家庭使童工現象普遍，據統計三分之二的童工從事務農或雇工工作，生活艱困。但最近年僅11歲的喬瓦尼加入世界展望會兒童資助計畫，生命因此產生巨大轉變。
根據聯合國兒童基金會（UNICEF）及國際勞工組織（ILO）的綜合報告，過去4年全球增加了840萬名童工、達到1.6億人。在薩爾瓦多，三分之二童工生活在農村地區，主要從事務農或雇工工作，其中55%的孩子來自貧困家庭。
年僅11歲的喬瓦尼（Geovanni），小小雙手佈滿耕作時工具使用不慎而受傷的疤痕，臉頰也因長期農事工作曬傷，但他雙眼中卻依然閃爍著光。
「我7歲就在玉米田幫爺爺的忙，去年收穫季節時，我開始去其他人的田裡工作。因為爸爸愛喝酒，家裡只靠媽媽賣雜貨生活，我很希望一起幫家裡賺錢，有了錢，家人才有食物。媽媽答應我的請求，前提是我不能因為工作輟學。」
有工作的日子，喬瓦尼清晨5點就得起床，5點半出門、6點上工，一直在田裡工作到中午12點，再利用下午去學校上課。這樣工作大半天後，可以賺到約7美元，他會拿一半工資購買食物，另一半付學費。
「烈日下工作很難熬，使用鋤頭也要很專心，不然容易發生意外。我只受過一點小傷，沒出過大事故，其他大人也特別照顧我、教我怎麼做。我喜歡工作，更喜歡學習，我希望未來可以學會修理機械器具。」
就讀七年級的喬瓦尼，在校每科成績都達到B以上，同村的20個同學感情很好，大家常玩在一起，一些同學也是他的「同事」。最近，喬瓦尼加入世界展望會兒童資助計畫，收到資助人寄來的信和一份特別禮物──送給全家人的新衣服和食物，令他開心不已。
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