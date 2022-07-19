斯里蘭卡破產成前車之鑑？中國同意菲律賓重啟鐵路貸款談判
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儘管向中國申請貸款被終止，小馬可仕仍決定與中國回到談判桌前，試圖推進停滯不前的鐵路項目。但由於日前斯里蘭卡才因國家破產，引發外界對中國「一帶一路」債務陷阱的質疑，小馬可仕尋求北京援建基礎建設會否遭遇類似危機，格外受到關注。
（德國之聲中文網）在菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）下令研擬重啟與中國的鐵路項目貸款協議後，中國駐菲律賓大使館週日（7月17日）發布聲明回應稱，中國願意與菲律賓就鐵路合作進行討論，雙方都表現出積極態度。
根據中國官媒《環球時報》英文網報導，中國駐菲律賓大使館表示，兩國就中菲鐵路、橋樑等基礎設施合作保持磋商，「取得積極進展」，中方對鐵路等基礎設施項目合作持開放態度，願與菲方繼續磋商。
此前，菲律賓交通部副部長查維斯（CesarChavez）週六（16日）表示，小馬可仕已下令交通部重啟前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）與北京達成的、價值49億美元（約新台幣1466億元）的鐵路項目貸款協議。
查維斯說，在北京對杜特蒂政府提出的資金批准申請沒有下文之後，三項鐵路援助貸款協議被認為形同「撤回」。如今，菲律賓政府也正考慮其他的籌資備選方案，比如通過公私合營來取得私人資本。
儘管如此，一名匿名中國官員當時仍對路透社表示：「我可以說，中菲在鐵路方面的合作將繼續下去。中國對與菲律賓的討論持開放態度。」
對此，菲律賓當地媒體亦報導，中國駐菲律賓大使館週日（17日）稱，兩國已在三項鐵路項目合作中取得「積極進展」。這三項鐵路項目為比科爾（Bicol）、蘇比克-克拉克（Subic - Clark）和棉蘭老島（Mindanao）路段。
中菲關係「穩交」中？
根據菲國政府數據，菲律賓鐵路總里程在二戰前尚有1100多公里（680英里），但及至2016年，還在營運的只剩下77公里，遠遠落後於亞洲其他城市中心。
中國援建菲律賓的鐵路項目談判始於2018年。路透社指出，杜特蒂執政期間尋求與北京建立更緊密的關係，也將長期以來的南海領土爭執擱置一旁，以換取北京數十億美元的援助、貸款和投資承諾，包括用於發展該國的基礎設施計劃。
菲律賓新總統小馬可仕自競選期間到上任以後，矢言要捍衛國家主權的同時，也強烈表示需要在其他領域加強與中國的關係。
針對中菲鐵路貸款協議，中國駐菲大使館週日（17日）稱「中國有綜合實力，以質量和速度而聞名。中國將挖掘自身的優勢，支持菲律賓改善其基礎設施」，並指出過去6年以來，中國和菲律賓深化了「一帶一路」倡議的協同作用，共計有17個項目已經完成，20多個項目正在進行中。
中國駐菲大使館還表示，盡管COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響採購、物流等進度，但「雙方一直不懈地努力推動項目，並產生了豐富的成果」，並稱中國對菲政策「一直是、並將繼續是『一如既往的穩定』」。
對此，中國社科院國際戰略研究所副研究員劉曉雪向中國官媒《環球時報》表示，菲律賓尋求重啟鐵路貸款協議，純粹是出於經濟和商業方面的考慮，兩國關係正朝積極方向發展。
劉曉雪說：「中國對發展中國家的雙邊貸款通常是『優惠』的，這意味著與商業貸款相比，貸款利率相當低」， 並表示在全球經濟放緩的情況下，部分新興經濟體遇到了債務問題，因此不得不放緩基礎設施項目投資，「一旦情況好轉，這些項目就會恢復，所以有關方面應該對這些問題保持開放的態度。」
如何避免債務陷阱？
根據菲律賓當地媒體報導，菲律賓交通部副部長查維斯此前表示，當中國金融機構未能在2022年5月21日有效日期之前批准鐵路貸款時，申請已被自動撤回。
對此，菲律賓前財政部長多明格斯三世（Carlos Dominguez III）亦解釋，由於中方遲遲未能批准，自己在卸任之前才會取消有關申請，而不是讓它處於擱置狀態。
根據兩人的來回訊息，多明格斯三世並警告小馬可仕政府，北京可能將對鐵路貸款收取超過3%的利率；查維斯則稱，相比之下，日本提供的貸款利率低至0.1%，這將促使菲國政府要求中國降低利息費用。
儘管申請被終止，小馬可仕仍決定與中國回到談判桌前，試圖推進停滯不前的鐵路項目。但由於日前斯里蘭卡才因國家破產，引發外界對中國「一帶一路」債務陷阱的質疑，小馬可仕尋求北京援建基礎建設會否遭遇類似危機，格外受到關注。
對此，在被問到當全世界利率都在上升時，向中國進出口銀行借款是否還是個好主意時，多明格斯三世回答稱：「（菲律賓）謹慎的做法，是要確定債務成本低於所資助項目的經濟收益。」
多明格斯三世表示，如果小馬可仕政府所追求的項目收益超過貸款成本，那麼將可避免陷入債務陷阱。他說，避免債務陷阱的其中一種方法，是確定所資助項目的經濟回報高於貸款成本；另一方法則是確保貸款條款與國際貸款條款一致。
（綜合報導）
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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