新竹棒球場未驗收先開打、廠商爆違法前科，在野黨痛批：林智堅和沈慧虹「落跑二人組」難辭其咎

耗資12億的新竹棒球場重啟，被視為是民進黨桃園市長參選人、前新竹市長林智堅任內政績，但完工卻爆多項缺失，上週末重啟後問題多，造成球員受傷，中華職棒只能宣布延賽，讓新竹棒球場重新整修。時代力量今（25）日召開記者會，批評；另外國民黨的市長和議員參選人也表示，監造廠商「艾奕康」缺乏相關專業經驗，而且還有被起訴豆腐渣工程的前科，應該徹底查清楚並將施工發包過程公開。

時代力量：未驗收先開打，為了剪綵讓球員球迷用身體勘驗

時代力量立委邱顯智、王婉諭，新竹市議員林彥甫、廖子齊、蔡惠婷等人今日早上召開記者會指控「先剪綵再驗收，政治陋習幾時休」，批評新竹市球場未驗收先開打，讓球員、球迷用身體勘驗，呼籲正參選桃園市長的林智堅應停止選舉，回到新竹徹查相關爭議。

邱顯智指出，新竹棒球場重新開幕，整修花了12億元的棒球場發現缺失一堆，包含外野區碎石造成球員受傷、女廁所門裝反等問題，「請問這到底怎麼通過驗收的？」為了剪綵，把市民朋友、球員安全開玩笑，這非常離譜；他要求地檢署、廉政署應該出面調查，公共工程委員會出面回應。

林彥甫指出，他曾要求進球場會勘，但林智堅市府以工程進行中，不讓議員進場查看，還放任人在網路攻擊他，直到比賽開打前一週，林智堅市長都辭職了，議會才讓他們進去會勘，然而只是短短2、3小時無法看細節，正式比賽一開打，比賽強度和觀眾數跟測試賽不同，場地的缺失就完全暴露出來，最後變成球員、球迷用身體勘驗才發現缺失。

林彥甫指控，他日前和負責球場工程的市府工務處確認，才發現球場根本沒驗收就開打，罔顧球員、球迷安全，「是把球員當成場地測試員嗎？」呼籲市府應主動說明12億的棒球場工程經費去向，並公開驗收過程。他也表示，他身為議員本於職責發文向市府索取公共工程資料如東門城廣場、火車站前廣場等工程預算，市府都以內部文件為由不提供。批評林智堅市府長期藐視議會監督，沒有外界壓力有恃無恐。

蔡慧婷出示照片，一一盤點球場瑕疵，包含地板落漆、樓梯不平整、廁所門鎖裝反、外野廁所牆壁有鐵釘、座位有尖銳的鐵面等，而對選手來說，發現投手丘的黏土、紅土比例不對，內野土質和草地不合格等缺失。

林佳瑋則列出統包工程得標廠商「巨佳營造工程股份有限公司」爭議，巨佳工程資本額1.6億，曾多次參與政府工程標案，遍布中央至北北桃竹政府的公共工程標案，包含此次的新竹棒球場、2017年世大運場館桃園體育館整修工程等，是包攬北部縣市學校公共工程常客。

然而翻開查詢系統，巨佳從2016年至2022年間，違反《職業安全衛生法》達38次、《營造安全衛生設施法》20次及《職業安全衛生設施規則》12次，在公開裁罰資料上，包含違反《噪音管制法》、《空氣污染防制》、《廢清法》等相關環保法規也有18件；林呼籲，參選桃園的林智堅應停止選舉行程，回到新竹徹查相關爭議。

國民黨議員參選人質疑廠商「艾奕康」

國民黨新竹市長候選人林耕仁指出，先前在議會就有議員質詢，監造廠商「艾奕康」過去根本沒有球場、運動場館工程興建經驗，提出專業性不足的質疑。但是市府只護航稱資格沒有問題，然現在工程品質屢出狀況，林智堅和沈慧虹「落跑二人組」難辭其咎。

林耕仁也說，發現這幾年艾奕康公司標下新竹市政府很多工程，如「全國水環境改善計畫新竹市政府生態檢核暨相關工作計畫」、「新竹市藝文特區工程專案管理技術服務案」、「新竹市中正市場空間再利用之整體規劃與招商作業委託技術服務案」等等。其中有些案子還屬於「限制性招標」，不明白為何明明有那麼多廠商，市府卻偏偏鍾愛「艾奕康」。

國民黨桃園市議員參選人凌濤則指出，新竹棒球場標案金額從一開始3.5億元一路到12億元，每一次經費增加完全沒說明，有2種可能性，可能是標案內容一開始設定3.5億元就不符合棒球場興建目標；或者施工過程中持續膨脹經費，浪費人民納稅錢；無論哪種都代表林智堅公共工程的管理品質完全不及格。

凌濤提到，新竹棒球場在2016年11月7日正式對外公開招標，由艾奕康工程顧問公司獲得興建工程委託專案管理（含監造）技術服務案。2015年1月6日，艾奕康才被南檢起訴豆腐渣工程，理由是「省下工程地質勘驗檢測費，錯誤設計而導致工程單位施工不當」。

隔年2016年12月19日，艾奕康就獲選新竹市棒球場標案。且11個評審委員中，6位外部委員中就有半數沒出席，其他5個不是市府的參議就是處長，等於新竹市政府的想法在評選會議上佔多數，新竹市政府有必要應該針對評選的過程說明。

國民黨台北市議員參選人楊植斗、柳采葳、桃園市議員參選人謝克洋25日上午到監察院檢舉新竹市政府；柳采薇表示，新竹市立棒球場問題一堆，包括觀眾席視野不佳、球場品質糟糕，這2天造成球員受傷，這種品質外界無法接受。整個球場花了12億元重建，到底用了哪些陽春兩光的建材，應調查清楚。

謝克洋提及，新竹棒球場除了出現球員受傷等事件外，還有廁所門裝反、地板破洞等情形，林智堅與新竹市副市長沈慧虹都說要一肩扛下，但「請問一個桃園市民跟新竹市民要怎麼扛？還是要找其他人一起扛？」請林智堅與沈慧虹提出具體方案，既然這是任內政績，就別只喊口號，必須跟外界說清楚講明白。