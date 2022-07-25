新竹棒球場未驗收先開打、廠商爆違法前科，在野黨痛批：林智堅和沈慧虹「落跑二人組」難辭其咎
我們想讓你知道的是
新竹市棒球場球場瑕疵，包含地板落漆、樓梯不平整、廁所門鎖裝反、外野廁所牆壁有鐵釘、座位有尖銳的鐵面等，而對選手來說，發現投手丘的黏土、紅土比例不對，內野土質和草地不合格等缺失。
耗資12億的新竹棒球場重啟，被視為是民進黨桃園市長參選人、前新竹市長林智堅任內政績，但完工卻爆多項缺失，上週末重啟後問題多，造成球員受傷，中華職棒只能宣布延賽，讓新竹棒球場重新整修。時代力量今（25）日召開記者會，批評；另外國民黨的市長和議員參選人也表示，監造廠商「艾奕康」缺乏相關專業經驗，而且還有被起訴豆腐渣工程的前科，應該徹底查清楚並將施工發包過程公開。
時代力量：未驗收先開打，為了剪綵讓球員球迷用身體勘驗
時代力量立委邱顯智、王婉諭，新竹市議員林彥甫、廖子齊、蔡惠婷等人今日早上召開記者會指控「先剪綵再驗收，政治陋習幾時休」，批評新竹市球場未驗收先開打，讓球員、球迷用身體勘驗，呼籲正參選桃園市長的林智堅應停止選舉，回到新竹徹查相關爭議。
邱顯智指出，新竹棒球場重新開幕，整修花了12億元的棒球場發現缺失一堆，包含外野區碎石造成球員受傷、女廁所門裝反等問題，「請問這到底怎麼通過驗收的？」為了剪綵，把市民朋友、球員安全開玩笑，這非常離譜；他要求地檢署、廉政署應該出面調查，公共工程委員會出面回應。
林彥甫指出，他曾要求進球場會勘，但林智堅市府以工程進行中，不讓議員進場查看，還放任人在網路攻擊他，直到比賽開打前一週，林智堅市長都辭職了，議會才讓他們進去會勘，然而只是短短2、3小時無法看細節，正式比賽一開打，比賽強度和觀眾數跟測試賽不同，場地的缺失就完全暴露出來，最後變成球員、球迷用身體勘驗才發現缺失。
林彥甫指控，他日前和負責球場工程的市府工務處確認，才發現球場根本沒驗收就開打，罔顧球員、球迷安全，「是把球員當成場地測試員嗎？」呼籲市府應主動說明12億的棒球場工程經費去向，並公開驗收過程。他也表示，他身為議員本於職責發文向市府索取公共工程資料如東門城廣場、火車站前廣場等工程預算，市府都以內部文件為由不提供。批評林智堅市府長期藐視議會監督，沒有外界壓力有恃無恐。
蔡慧婷出示照片，一一盤點球場瑕疵，包含地板落漆、樓梯不平整、廁所門鎖裝反、外野廁所牆壁有鐵釘、座位有尖銳的鐵面等，而對選手來說，發現投手丘的黏土、紅土比例不對，內野土質和草地不合格等缺失。
林佳瑋則列出統包工程得標廠商「巨佳營造工程股份有限公司」爭議，巨佳工程資本額1.6億，曾多次參與政府工程標案，遍布中央至北北桃竹政府的公共工程標案，包含此次的新竹棒球場、2017年世大運場館桃園體育館整修工程等，是包攬北部縣市學校公共工程常客。
然而翻開查詢系統，巨佳從2016年至2022年間，違反《職業安全衛生法》達38次、《營造安全衛生設施法》20次及《職業安全衛生設施規則》12次，在公開裁罰資料上，包含違反《噪音管制法》、《空氣污染防制》、《廢清法》等相關環保法規也有18件；林呼籲，參選桃園的林智堅應停止選舉行程，回到新竹徹查相關爭議。
國民黨議員參選人質疑廠商「艾奕康」
國民黨新竹市長候選人林耕仁指出，先前在議會就有議員質詢，監造廠商「艾奕康」過去根本沒有球場、運動場館工程興建經驗，提出專業性不足的質疑。但是市府只護航稱資格沒有問題，然現在工程品質屢出狀況，林智堅和沈慧虹「落跑二人組」難辭其咎。
林耕仁也說，發現這幾年艾奕康公司標下新竹市政府很多工程，如「全國水環境改善計畫新竹市政府生態檢核暨相關工作計畫」、「新竹市藝文特區工程專案管理技術服務案」、「新竹市中正市場空間再利用之整體規劃與招商作業委託技術服務案」等等。其中有些案子還屬於「限制性招標」，不明白為何明明有那麼多廠商，市府卻偏偏鍾愛「艾奕康」。
國民黨桃園市議員參選人凌濤則指出，新竹棒球場標案金額從一開始3.5億元一路到12億元，每一次經費增加完全沒說明，有2種可能性，可能是標案內容一開始設定3.5億元就不符合棒球場興建目標；或者施工過程中持續膨脹經費，浪費人民納稅錢；無論哪種都代表林智堅公共工程的管理品質完全不及格。
凌濤提到，新竹棒球場在2016年11月7日正式對外公開招標，由艾奕康工程顧問公司獲得興建工程委託專案管理（含監造）技術服務案。2015年1月6日，艾奕康才被南檢起訴豆腐渣工程，理由是「省下工程地質勘驗檢測費，錯誤設計而導致工程單位施工不當」。
隔年2016年12月19日，艾奕康就獲選新竹市棒球場標案。且11個評審委員中，6位外部委員中就有半數沒出席，其他5個不是市府的參議就是處長，等於新竹市政府的想法在評選會議上佔多數，新竹市政府有必要應該針對評選的過程說明。
國民黨台北市議員參選人楊植斗、柳采葳、桃園市議員參選人謝克洋25日上午到監察院檢舉新竹市政府；柳采薇表示，新竹市立棒球場問題一堆，包括觀眾席視野不佳、球場品質糟糕，這2天造成球員受傷，這種品質外界無法接受。整個球場花了12億元重建，到底用了哪些陽春兩光的建材，應調查清楚。
謝克洋提及，新竹棒球場除了出現球員受傷等事件外，還有廁所門裝反、地板破洞等情形，林智堅與新竹市副市長沈慧虹都說要一肩扛下，但「請問一個桃園市民跟新竹市民要怎麼扛？還是要找其他人一起扛？」請林智堅與沈慧虹提出具體方案，既然這是任內政績，就別只喊口號，必須跟外界說清楚講明白。
Tags：
AWS 台灣雲端高峰會實體論壇8月10日盛大登場！精選場次同步提供線上直播，報名倒數中
我們想讓你知道的是
2022AWS台灣雲端高峰會將於8月10日在台北南港展覽二館盛大登場，聚焦雲端9大主題、超過45場產業與技術專題演講，而無法親臨現場的夥伴也別擔心，每日的主題演講與精選議程將同步進行線上直播，精彩不錯過！
AWS公開年度雲端技術盛會──2022 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將在8月10日至8月11日於台北南港展覽館二館舉行！歷經新冠疫情紛擾，睽違兩年AWS台灣雲端高峰會即將重回實體舉行，讓每位參與者走入規劃豐富的實體專區與各路開發者深度共學，而無法親臨現場的夥伴也別擔心，每日的主題演講與精選議程將同步進行線上直播，精彩不錯過！立即報名點此。
今年主題「佈雲今日 ‧ 決勝未來」明顯表達數位轉型已是現在進行式。隨著新冠疫情及國際局勢改變的雙重影響，全球迎來的新常態經濟模式使雲端技術不再只是企業應變關鍵，更是走向安全、永續，以及鏈結未來的必經之途。因此，2022AWS台灣雲端高峰會中不只將展示當代最前瞻的雲端趨勢，帶領參與者運用現代化雲端洞悉市場數據，探索商業與技術的未來，更邀請知名企業的高級經理人舉辦永續領袖座談，共同探索雲端數位及企業永續之間的無限可能性。
聚焦九大雲端主題：基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到
今年AWS台灣雲端高峰會不只集結領域中傑出的AWS技術專家、產業代表以及社群領袖，舉辦超過45場的產業及技術專題演講，分享最佳實踐案例、Demo 實機展演和客戶案例分析，還規劃包含證照認證、實作演練、CISO實戰工作坊等與AWS相關課程及工作坊。除此之外，會場也設置「AWS Game day & Developer Lounge」與「新創焦點」兩大專區，讓會眾能在精心規劃的空間內與其他開發者、新創公司透過高度互動的競賽與短講，深度交流彼此技術與經驗。
2022年，AWS台灣雲端高峰會致力打造深度交流的產業平台，聚焦雲端技術的九大面向，搭配各具特色的活動設計，從基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到。不僅為 C-level 與資深技術人員、企業經營與 IT 決策與管理者精心規劃議題內容，也在特別企劃內容中，為 IT Pro、解決方案架構師、開發人員、工程師與維運管理人員提供最佳實務經驗，讓無論AWS初學使用者還是資深產業經理人，都能在高峰會中吸收新知、了解趨勢，提升自我能力與視野。
無分初學大師，只要接觸雲端，你就應該參加AWS台灣雲端高峰會
符合以下關鍵字之一，你就應該參與AWS台灣雲端高峰會：
- 學無止盡－開發者、工程師、架構師
- 商業創新開發－新創團隊技術團隊成員
- 最佳化生產力－ IT專業人員、技術支援經理
- 掌握趨勢－創辦人、經營決策者
- 自我精進－學生、教職員、研究員
- 洞見趨勢－任何關注雲端趨勢者
AWS台灣雲端高峰會首日聚焦雲端服務、開發技術及新創，以技術相關內容為主，較適合具備初級主題知識之開發人員、工程師與 IT 專業人員；次日則圍繞產業解決方案提供、數位轉型等，以應用相關內容為主，較適合欲了解雲端技術如何為企業經營加分之經營決策者、解決方案架構師以及系統管理員。
如此縝密的規劃，無論是初上雲端的新手，還是乘雲縱橫產業多年的技術大師，甚至是非技術相關人士，都能在高峰會中依照自身工作職掌和興趣，安排個人化的專屬議程，從不同主題和技術能力演講中，滿足個人技術或視野的成長。
最重要的是，2022AWS雲端高峰會為免費參加，絕對是任何需要開拓雲端新經濟、自我加值的工作者不可錯過的年度盛會。
玩轉雲端核心技術！AWS DeepRacer人工智慧賽車同步登場
每年與台灣雲端高峰會共同舉行的「AWS DeepRacer智慧自駕車競賽」當然也不會缺席。AWS DeepRacer是 Amazon 產品背後所運用之人工智慧和機器學習等核心技術的具體化身，不僅是全球首個以自駕車競賽為主題賽車聯盟，也是機器學習（ML）與強化學習（RL）最友善、有趣、刺激的學習課程。
競賽設計不只替雲端技術增添不少趣味，激起各方開發者爭奪獎品、獲取冠軍榮耀的鬥志，搭配AWS所提供的免費入門課程及學習資源，更創造出技術學習與推廣的友善環境，也是AWS送給所有工程師最棒的寓教於樂場域。
精彩豐富的專題講座與寓教於樂的刺激競賽還不夠嗎？活動現場還有抽獎活動、深度參會集點以及問卷好禮，提早報到者再加碼早鳥禮！