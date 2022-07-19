Apple Pay陷壟斷風波，事務所稱蘋果一年藉此向發卡機構收超過10億美元費用

蘋果（Apple）目前因為Apple Pay正面臨一場集體訴訟。該訴訟由信用合作社Affinity Credit Union在7月18日所發起，指控蘋果公司壟斷了iPhone上的非接觸式支付， 並向發卡機構收取費用以提高利潤，而此一收入讓 Apple在2019年就因此賺取10億美元。

代表原告的律師事務所Hagens Berman便指出，蘋果每年向信用卡公司收取高達0.15%的Apple Pay手續費，更使Apple Pay成為唯一能夠在iPhone、iPad和Apple Watch上執行NFC支付的服務，此舉將涉及反壟斷法，而該公司的律師呼籲其他發卡機構加入集體訴訟。

Apple Pay的壟斷風波：向發卡機構收取額外的費用

根據《Bloomberg》報導，這起訴訟案主要由信用合作社Affinity Credit Union所發起，並在18日於加州北部的美國地方法院所提起。

原告Affinity Credit Union是美國一家金融機構，總部位在美國愛荷華州。其作為信用卡發行商，提供了 信用卡、簽帳金融卡等等任何與存款帳戶相關聯的支付服務。

依據起訴文件，蘋果在兩大層面上違反了壟斷法：首先，該文件說明蘋果公司將行動裝置和專有的行動錢包兩種產品綁定在一起，迫使iOS用戶只能使用Apple Pay。也就是在iOS裝置上，蘋果規定只有Apple Pay才可以在銷售點進行非接觸式支付。透過這種做法，蘋果公司壟斷了行動錢包的市場。

此外，蘋果還向使用Apple Pay的發卡機構收取費用，但這項服務在Android上卻是免費的。根據《The Verge》報導，在Android系統上的Google Pay和Samsung Pay不向發卡機構收取任何費用，但Apple卻收取 0.15%的信用卡交易費用和0.05%的簽帳金融卡（debit card）費用，並禁止發卡機構將這些費用轉嫁給客戶。

原告方Affinity Credit Union指出，透過排除競爭，蘋果可以向發卡商收取其他行動錢包所無法徵收的費用。並且，此一費用在2019年為蘋果公司帶來了10億美元的收入，預計到2023年，蘋果公司從發卡機構獲得的這一收入來源將翻四倍。

對此，代表原告的律師事務所Hagens Berman也表示，蘋果公司已經違反了旨在保護競爭的《謝爾曼法》（the Sherman Act）。

另外，值得注意的是，這已經是該律師事務所第三次因反壟斷問題起訴蘋果公司。

2015年，該事務所便就電子書的定價問題，與蘋果公司和出版公司達成了一項合計4億美元的集體訴訟和解。根據《The Verge》報導，該案件始於2012年，蘋果被指控與主要圖書出版商勾結，將電子書的價格提高到亞馬遜所出售電子書定價的9.99 美元以上。當時所有出版商都和解，但蘋果公司將此案帶上法庭，並於2013年敗訴。不過，蘋果在接下來持續提出上訴，最後在2016年被最高法院駁回，判處蘋果需要向消費者支付4億美元，並額外支付5000萬美元的訴訟費。

而在2019年的案件，根據《The Verge》報導，蘋果是被指控在App Store向開發商收取高達30%的佣金，並由Hagens Berman代表受蘋果App Store政策影響的美國iOS開發商，向蘋果發起集體訴訟。此一案件在2021年達成和解，蘋果被判處需要付給開發商1億美元。

對此，蘋果承諾要將此筆費用設為小型開發者援助基金（Apple Small Developer Assistance Fund），只要是在2015年6月4日至2021年4月26日期間，透過旗下開發者帳號打造，且在App Store每年營收低於100萬美元的小型開發商，都可以分到250美元到3萬美元。此外，根據和解內容，蘋果在未來至少3年內，對於小型開發商也需維持15%的分潤。

蘋果並非第一次因為Apple Pay面臨爭議

然而，這已經不是蘋果第一次被捲入壟斷的聲浪。歐盟委員會（European Commision）在 2020年6月便曾經展開調查，評估 Apple Pay 是否違反歐盟競爭規則。而在 經過近兩年的調查後初步發現，蘋果確實濫用了其在行動支付市場上的主導地位，原因便在於壟斷了近距離無線通訊（NFC）的技術。

NFC 作為讓兩個電子裝置能夠在近距離內無線連線的技術，在應用層面上， 大多數用手機支付的實體店家都依賴於此一無線技術。此外，由於NFC技術是由第三方開發的，因此在歐洲幾乎所有的支付終端都可以使用，是在歐盟最廣泛、最安全的體驗。

對此，歐盟委員會經過調查後指出，蘋果確實建立了一個封閉的生態系統，為任何想接觸使用蘋果設備消費者的競爭對手設定了遊戲規則，開發者必需要能夠存取蘋果裝置上的NFC功能以接觸蘋果的使用者；然而，該公司卻 強制使用旗下裝置的使用者都只能使用Apple Pay。 歐盟對此提出擔憂，認為蘋果的做法阻礙了行動錢包市場的競爭。