Apple Pay陷壟斷風波，事務所稱蘋果一年藉此向發卡機構收超過10億美元費用
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蘋果（Apple）又因為Apple Pay再次陷入壟斷爭議。蘋果公司在18日面臨一場集體訴訟，原告方指控該公司透過其Apple Pay的政策，從信用卡發行商那邊非法獲利，據稱該公司每年收取高達10億美元的費用，而這已經違反了聯邦反壟斷法。
蘋果（Apple）目前因為Apple Pay正面臨一場集體訴訟。該訴訟由信用合作社Affinity Credit Union在7月18日所發起，指控蘋果公司壟斷了iPhone上的非接觸式支付，並向發卡機構收取費用以提高利潤，而此一收入讓Apple在2019年就因此賺取10億美元。
代表原告的律師事務所Hagens Berman便指出，蘋果每年向信用卡公司收取高達0.15%的Apple Pay手續費，更使Apple Pay成為唯一能夠在iPhone、iPad和Apple Watch上執行NFC支付的服務，此舉將涉及反壟斷法，而該公司的律師呼籲其他發卡機構加入集體訴訟。
Apple Pay的壟斷風波：向發卡機構收取額外的費用
根據《Bloomberg》報導，這起訴訟案主要由信用合作社Affinity Credit Union所發起，並在18日於加州北部的美國地方法院所提起。
原告Affinity Credit Union是美國一家金融機構，總部位在美國愛荷華州。其作為信用卡發行商，提供了信用卡、簽帳金融卡等等任何與存款帳戶相關聯的支付服務。
依據起訴文件，蘋果在兩大層面上違反了壟斷法：首先，該文件說明蘋果公司將行動裝置和專有的行動錢包兩種產品綁定在一起，迫使iOS用戶只能使用Apple Pay。也就是在iOS裝置上，蘋果規定只有Apple Pay才可以在銷售點進行非接觸式支付。透過這種做法，蘋果公司壟斷了行動錢包的市場。
此外，蘋果還向使用Apple Pay的發卡機構收取費用，但這項服務在Android上卻是免費的。根據《The Verge》報導，在Android系統上的Google Pay和Samsung Pay不向發卡機構收取任何費用，但Apple卻收取 0.15%的信用卡交易費用和0.05%的簽帳金融卡（debit card）費用，並禁止發卡機構將這些費用轉嫁給客戶。
原告方Affinity Credit Union指出，透過排除競爭，蘋果可以向發卡商收取其他行動錢包所無法徵收的費用。並且，此一費用在2019年為蘋果公司帶來了10億美元的收入，預計到2023年，蘋果公司從發卡機構獲得的這一收入來源將翻四倍。
對此，代表原告的律師事務所Hagens Berman也表示，蘋果公司已經違反了旨在保護競爭的《謝爾曼法》（the Sherman Act）。
另外，值得注意的是，這已經是該律師事務所第三次因反壟斷問題起訴蘋果公司。
2015年，該事務所便就電子書的定價問題，與蘋果公司和出版公司達成了一項合計4億美元的集體訴訟和解。根據《The Verge》報導，該案件始於2012年，蘋果被指控與主要圖書出版商勾結，將電子書的價格提高到亞馬遜所出售電子書定價的9.99 美元以上。當時所有出版商都和解，但蘋果公司將此案帶上法庭，並於2013年敗訴。不過，蘋果在接下來持續提出上訴，最後在2016年被最高法院駁回，判處蘋果需要向消費者支付4億美元，並額外支付5000萬美元的訴訟費。
而在2019年的案件，根據《The Verge》報導，蘋果是被指控在App Store向開發商收取高達30%的佣金，並由Hagens Berman代表受蘋果App Store政策影響的美國iOS開發商，向蘋果發起集體訴訟。此一案件在2021年達成和解，蘋果被判處需要付給開發商1億美元。
對此，蘋果承諾要將此筆費用設為小型開發者援助基金（Apple Small Developer Assistance Fund），只要是在2015年6月4日至2021年4月26日期間，透過旗下開發者帳號打造，且在App Store每年營收低於100萬美元的小型開發商，都可以分到250美元到3萬美元。此外，根據和解內容，蘋果在未來至少3年內，對於小型開發商也需維持15%的分潤。
蘋果並非第一次因為Apple Pay面臨爭議
然而，這已經不是蘋果第一次被捲入壟斷的聲浪。歐盟委員會（European Commision）在2020年6月便曾經展開調查，評估Apple Pay是否違反歐盟競爭規則。而在經過近兩年的調查後初步發現，蘋果確實濫用了其在行動支付市場上的主導地位，原因便在於壟斷了近距離無線通訊（NFC）的技術。
NFC作為讓兩個電子裝置能夠在近距離內無線連線的技術，在應用層面上，大多數用手機支付的實體店家都依賴於此一無線技術。此外，由於NFC技術是由第三方開發的，因此在歐洲幾乎所有的支付終端都可以使用，是在歐盟最廣泛、最安全的體驗。
對此，歐盟委員會經過調查後指出，蘋果確實建立了一個封閉的生態系統，為任何想接觸使用蘋果設備消費者的競爭對手設定了遊戲規則，開發者必需要能夠存取蘋果裝置上的NFC功能以接觸蘋果的使用者；然而，該公司卻強制使用旗下裝置的使用者都只能使用Apple Pay。歐盟對此提出擔憂，認為蘋果的做法阻礙了行動錢包市場的競爭。
歐盟強調，NFC和終端基礎設施都不是蘋果公司的財產，認定這種行為將扼殺了創新，導致Apple Pay是目前市場上最大、且基於NFC的行動錢包。
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【享受人生EP.5 】誰說降血糖只能靠飲食控制？新陳代謝科劉漢文醫師教你治療糖尿病不遲「胰」！
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若要疾病康復，病人除了要有病識感，更要對致病原因有正確認識，才能接受精準的治療方式，糖尿病患者也不例外。藉由萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師在《享受人生》Podcast裡的分享，將能幫助糖友更了解胰島素的重要性，及早使用將可獲得妥善治療！
台灣每年新發生的糖尿病個案數高達16萬人，其中絕大多數是第二型糖尿病。目前糖尿病治療藥物除了口服降血糖藥物外，注射胰島素仍是糖尿病治療中重要的方法之一，可幫助患者直接補充胰島素，幫助胰臟喘息。但是根據調查顯示*1，國人僅有12%糖友使用胰島素，使用率遠低於歐美國家，原因不外乎是糖友對胰島素存在錯誤的迷思。
本集《享受人生》探討糖尿病的治療觀念與方法，邀請到萬芳醫院新陳代謝科的劉漢文醫師與我們分享。
收聽連結：
認識胰島素作用原理 了解注射胰島素的好處
萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師指出：「我們身體調控血糖最主要的荷爾蒙是胰島素，而胰島素是胰臟β細胞分泌出來的，第二型糖尿病核心致病原因就是胰島素阻抗，以及胰島素分泌能力缺失。」舉例來說，一單位胰島素可以降十毫克血糖，讓血中糖分進到細胞裡面，被細胞利用代謝儲存能量，但因為胰島素阻抗，一單位胰島素只降了五毫克血糖，於是刺激β細胞分泌出更多胰島素讓血糖降下來。當血糖已經超過β細胞能夠負擔的程度，長時間賣力工作很容易疲勞，導致β細胞衰退。「這時如果適時有外來胰島素介入，補自己胰島素不足、讓β細胞休息，可以讓β細胞功能維持更久。蠻多患者注射胰島素半年、一年後就可以停掉，這也是及早注射胰島素的好處之一。」
- 01:32 第二型糖尿病致病成因
- 15:19 胰島素作用原理
即使如此，劉漢文略帶遺憾地說，臨床上跟病人提注射胰島素時，病人會非常抗拒，因為大家總以為注射胰島素代表腎臟壞掉，或一開始用就要一直用下去，其實這些都是錯誤迷思。「事實上是因為較少病人接受這種皮下注射的方式，大家都等到糖尿病控制不了、已經產生慢性併發症了才願意注射胰島素，那麼當然看到注射胰島素的病人都是很嚴重的。其實當糖友發現口服藥控制效果沒那麼好時，就可以及早注射胰島素控制血糖，減少併發症發生的機會。」
- 05:32 對胰島素的迷思與錯誤的認知
實例見證：糖化血色素九的阿嬤在注射胰島素後終於好轉
有一位七十幾歲阿嬤，她使用口服藥七、八年治療糖尿病，卻一直沒有控制得很好，糖化血色素高達九點多。劉漢文建議阿嬤要注射胰島素，但每次她都拒絕。有次阿嬤終於同意打看看，於是劉漢文便教她打長效胰島素，並指導她如何一邊觀測血糖一邊在家調整劑量，結果注射之後不僅糖化血色素降到七點多，也沒有為阿嬤生活帶來什麼困擾。「病人吃藥那麼久都沒有效果，就代表她身體需要胰島素幫助控制血糖。其實很多病人是因為怕打針怕痛而抗拒，他們不知道注射胰島素的針很短很細，不是像抽血那種針。我的經驗是怕痛的人開始打就不會再怕了，只需要突破一開始的心理關卡。」
- 09:42 糖友的案例分享
- 13:04 害怕打「針」的原因
去除不理性的恐懼與迷思 才能正確治療糖尿病
目前糖尿病治療包括飲食控制、運動控制、藥物這三個主要層面，但是糖尿病並非都是吃出來的，所以要適時透過藥物治療，其中包含口服與注射這兩種方法。而注射的人工合成胰島素，其分子結構與身體分泌的幾乎一模一樣，並且透過改變胺基酸排列，讓它有不同作用時間與效果，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效胰島素負責控制餐後血糖，要與吃飯時間相互配合；長效胰島素則負責控制空腹血糖，與吃飯時間沒有關係，只要自己固定一個時間打就好。
- 02:28 糖尿病治療方式有三個最主要層面
- 03:38 治療糖尿病的藥物包含口服與注射型藥物
- 08:01 胰島素的種類
劉漢文建議病人，在剛發現有血糖很高、小便很多、容易口渴、體重減輕、容易累等糖尿病症狀時，就可以使用口服藥加上注射胰島素，這樣血糖便可以很快降下來，且依據病情未來不一定要一直使用；若是已經罹患糖尿病很久、身體分泌胰島素的能力已經退步，更要注射胰島素，以免拖太久讓腎功能惡化或產生其他併發症。「其實現在糖尿病衛教越來越好，民眾逐漸知道胰島素的正確觀念，近年建議病人注射胰島素的成功率已經上升。所以我們更要持續努力，讓病人重新擁抱美好生活，不再被糖尿病的陰影壟罩！」
- 17:16 注射胰島素時機的介紹