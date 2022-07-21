最近將出現新的世界級金融危機，同時台灣也暗藏著許多潛在的金融地雷

文：吳錫亮

筆者認為最近將出現新的世界級金融危機，同時台灣也暗藏著許多潛在的金融地雷。系望可以和各位媒體人、資訊接受者分享我的看法。

1. 美國國債殖利率倒掛

美國國債在7月13號殖利率倒掛，這被視為金融風暴的前兆。

在這之前我們先必須理解美國國債的特殊性。美元是被世界各國接受且使用，各國央行都匯出美元以利跟國際交易。但是央行美元不見得都要以貨幣的方式儲存。以出口導向的國家台、日、韓、中為例，都是長年累積外匯盈餘，因此台、日、韓、中的企業賺得的外匯主要儲存在各國央行手上。

但美元本身就會隨者時間貶值，所以台、日、韓、中的央行會將部分的美元來買美國國債，來賺利息錢。基於美元在各國受到的重視，金融界認為美國國債是最穩定的收益來源。

而常見的國債利率和債券利率算法是由票面利息除以購買時價格，債券利率＝票面利息／購買時價格。這邊要說個重點，購買時價格不見得是發行時價格。銀行機構或投資機構可以從一級市場或二級市場購買。以美債為例，一級市場是美國財政部（United States Department of the Treasury）為了籌資而發行的債券，此時的購買價格相等於債券發行價格。

但這在二級市場就不一定。美債的二級市場是美債自由交易，以已經發行過的美債進行交易。原本美債持有人可以自訂交易價格，通常會以持有者本身狀況進行調整。此時美債交易的價格會跟發行價格有所差異。

市場常說的美債殖利率是在集中市場，同時也是二級市場交易價格訂定。所以以下說的美債利率和購買價格，都是以集中市場為主。

美債殖利率倒掛常以十年債和兩年債比較。通常十年債因為債券到期時間長，造成風險提高，而成交的價格會比較低，同時拉高殖利率。兩年債剛好相反，因為債券到期時間短，造成風險降低，而成交的價格會比較高，同時降低殖利率。理論上兩年債殖利率會比十年債低，若出現兩年債殖利率比十年債高，那就被稱作殖利率倒掛。

殖利率倒掛原因有很多，但我的看法是有大型機構財務出了問題，或對經濟前景極度不樂觀，所以願意再比理論價還低的價格拋售債券。

許多金融業人員都認為美債殖利率倒掛是金融風暴的前兆。不管2000年的網路泡沫、2008次貸風暴、2020疫情重擊經濟之前都發生美債殖利率倒掛。而今（2022）年7月13號出現明顯的美債殖利率倒掛，似乎正暗示著經濟金融將出現大危機。

2. 中國金融系統性風險顯露

中國恆大集團在2021年9月被爆出嚴重的債務危機，後來爆發了債務違約，同時揭發中國建商以極高的債務槓桿進行房地產炒作。陸續也傳出各種房貸貸款弊案。加上今年3月上海封城，經濟嚴重停擺，之後中國經濟和金融出現了骨牌效應。也間接引想到河南銀行金融弊案，使得河南人民對中國因融體系出現質疑。房地產建商也因為房市極度冷落，同時無力籌錢，建商紛紛集體債務違約等等。

這幾項證明中國現行金融運作已經出了很大的問題，筆者擔心中國金融危機也會延燒到我國。

我國和中國貿易依存度高，2021年對中國達到出口額2499.79億美元，進口額達到783.64億美元。金融業在中國曝險1兆3,395億新台幣。若中國金融業繼續惡化下去，台灣經濟金融會受到很大的影響。

3. 我國房地產危機

根據央行近期公布的數據計算，房貸餘額與建築貸款合計占GDP比重已高達5成3，遠超過40％「泡沫警戒線」，主管機關、金融機構、建築業者須有居高思危的警覺，否則房價飆漲情況不容易遏止。

台灣人口已經開始減少，而房屋供給卻一直增加，但遺憾的是，屯房大戶與建商卻不肯以人民可以負擔的價格販售，就算肯以民眾可以負擔的價格販售，還是會在仲介那一環，將好物件扣留住直到有投資客願意買單。

現在房屋價格幾乎是由市場過去成交最高價決定，但能買在最高價的都是有錢人。那根本就不是一般平民可以負擔的價格。

這裡就出現問題，為甚麼建商不肯降價賣呢？除了持有稅率因稅基未提過低外，另一個是房屋是可以藉由銀行再貸款，還有為了向銀行貸款，還必須保持手上房屋的價格。

所以，即使台灣空屋率增加，房屋供給一直增加，價格還是居高不下。讀過經濟學的人都知道供給需求法則，但因為房屋的向下僵固性，所以房地產要馬就是一直漲，或是會以破壞金融經濟的方式恐慌大拋售。長也百姓苦，跌也百姓苦的局面就出現了。

台灣的經濟已經被房地產綁架了。我想，台灣人口下滑房地產絕對是主因。少子化跟買不起房互為因果。年輕人買了房子就養不起孩子，而養了孩子就買不起房子。這兩件事現在看起來都很難解決，因此少子化已經是不可逆的現象。

若要解決高漲的房價，第一步就是處理台灣低到不可思議的稅基，若稅基和實際成交差太多那就沒意義了。第二是增加國宅供給，讓弱勢有住的地方，也讓弱勢有經濟能力做其他消費。

第三是政府另開辦仲介公司，和私人仲介公司競爭。現在仲介公司背後都有財團撐腰，永慶房屋有台塑集團，信義房屋有國泰集團和信義集團支持，中信房屋由中信集團支持等等，這些有財團支持的仲介只會為了利益行動。政府可以成立國營的仲介公司打破仲介壟斷房地產搓合局面，同時可以掌握第一手房屋成交的資訊，不必再仰賴由財團支持的仲介打聽消息。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航