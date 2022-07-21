最近將出現新的世界級金融危機，同時台灣也暗藏著許多潛在的金融地雷
我們想讓你知道的是
美國國債殖利率倒掛、中國金融系統性風險顯露，加上我國房地產危機，是否可能交互影響，在不遠後的將來引起金融風暴？
文：吳錫亮
筆者認為最近將出現新的世界級金融危機，同時台灣也暗藏著許多潛在的金融地雷。系望可以和各位媒體人、資訊接受者分享我的看法。
1. 美國國債殖利率倒掛
美國國債在7月13號殖利率倒掛，這被視為金融風暴的前兆。
在這之前我們先必須理解美國國債的特殊性。美元是被世界各國接受且使用，各國央行都匯出美元以利跟國際交易。但是央行美元不見得都要以貨幣的方式儲存。以出口導向的國家台、日、韓、中為例，都是長年累積外匯盈餘，因此台、日、韓、中的企業賺得的外匯主要儲存在各國央行手上。
但美元本身就會隨者時間貶值，所以台、日、韓、中的央行會將部分的美元來買美國國債，來賺利息錢。基於美元在各國受到的重視，金融界認為美國國債是最穩定的收益來源。
而常見的國債利率和債券利率算法是由票面利息除以購買時價格，債券利率＝票面利息／購買時價格。這邊要說個重點，購買時價格不見得是發行時價格。銀行機構或投資機構可以從一級市場或二級市場購買。以美債為例，一級市場是美國財政部（United States Department of the Treasury）為了籌資而發行的債券，此時的購買價格相等於債券發行價格。
但這在二級市場就不一定。美債的二級市場是美債自由交易，以已經發行過的美債進行交易。原本美債持有人可以自訂交易價格，通常會以持有者本身狀況進行調整。此時美債交易的價格會跟發行價格有所差異。
市場常說的美債殖利率是在集中市場，同時也是二級市場交易價格訂定。所以以下說的美債利率和購買價格，都是以集中市場為主。
美債殖利率倒掛常以十年債和兩年債比較。通常十年債因為債券到期時間長，造成風險提高，而成交的價格會比較低，同時拉高殖利率。兩年債剛好相反，因為債券到期時間短，造成風險降低，而成交的價格會比較高，同時降低殖利率。理論上兩年債殖利率會比十年債低，若出現兩年債殖利率比十年債高，那就被稱作殖利率倒掛。
殖利率倒掛原因有很多，但我的看法是有大型機構財務出了問題，或對經濟前景極度不樂觀，所以願意再比理論價還低的價格拋售債券。
許多金融業人員都認為美債殖利率倒掛是金融風暴的前兆。不管2000年的網路泡沫、2008次貸風暴、2020疫情重擊經濟之前都發生美債殖利率倒掛。而今（2022）年7月13號出現明顯的美債殖利率倒掛，似乎正暗示著經濟金融將出現大危機。
2. 中國金融系統性風險顯露
中國恆大集團在2021年9月被爆出嚴重的債務危機，後來爆發了債務違約，同時揭發中國建商以極高的債務槓桿進行房地產炒作。陸續也傳出各種房貸貸款弊案。加上今年3月上海封城，經濟嚴重停擺，之後中國經濟和金融出現了骨牌效應。也間接引想到河南銀行金融弊案，使得河南人民對中國因融體系出現質疑。房地產建商也因為房市極度冷落，同時無力籌錢，建商紛紛集體債務違約等等。
這幾項證明中國現行金融運作已經出了很大的問題，筆者擔心中國金融危機也會延燒到我國。
我國和中國貿易依存度高，2021年對中國達到出口額2499.79億美元，進口額達到783.64億美元。金融業在中國曝險1兆3,395億新台幣。若中國金融業繼續惡化下去，台灣經濟金融會受到很大的影響。
3. 我國房地產危機
根據央行近期公布的數據計算，房貸餘額與建築貸款合計占GDP比重已高達5成3，遠超過40％「泡沫警戒線」，主管機關、金融機構、建築業者須有居高思危的警覺，否則房價飆漲情況不容易遏止。
台灣人口已經開始減少，而房屋供給卻一直增加，但遺憾的是，屯房大戶與建商卻不肯以人民可以負擔的價格販售，就算肯以民眾可以負擔的價格販售，還是會在仲介那一環，將好物件扣留住直到有投資客願意買單。
現在房屋價格幾乎是由市場過去成交最高價決定，但能買在最高價的都是有錢人。那根本就不是一般平民可以負擔的價格。
這裡就出現問題，為甚麼建商不肯降價賣呢？除了持有稅率因稅基未提過低外，另一個是房屋是可以藉由銀行再貸款，還有為了向銀行貸款，還必須保持手上房屋的價格。
所以，即使台灣空屋率增加，房屋供給一直增加，價格還是居高不下。讀過經濟學的人都知道供給需求法則，但因為房屋的向下僵固性，所以房地產要馬就是一直漲，或是會以破壞金融經濟的方式恐慌大拋售。長也百姓苦，跌也百姓苦的局面就出現了。
台灣的經濟已經被房地產綁架了。我想，台灣人口下滑房地產絕對是主因。少子化跟買不起房互為因果。年輕人買了房子就養不起孩子，而養了孩子就買不起房子。這兩件事現在看起來都很難解決，因此少子化已經是不可逆的現象。
若要解決高漲的房價，第一步就是處理台灣低到不可思議的稅基，若稅基和實際成交差太多那就沒意義了。第二是增加國宅供給，讓弱勢有住的地方，也讓弱勢有經濟能力做其他消費。
第三是政府另開辦仲介公司，和私人仲介公司競爭。現在仲介公司背後都有財團撐腰，永慶房屋有台塑集團，信義房屋有國泰集團和信義集團支持，中信房屋由中信集團支持等等，這些有財團支持的仲介只會為了利益行動。政府可以成立國營的仲介公司打破仲介壟斷房地產搓合局面，同時可以掌握第一手房屋成交的資訊，不必再仰賴由財團支持的仲介打聽消息。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留
我們想讓你知道的是
穿在孩子身上的衣服，除了品牌、版型、舒適度以外，別忘了注意染料及材質，尤其是敏感肌膚型的孩子，往往對於透氣性和有毒化學物質特別敏感。到底該如何挑選，才能好穿、時尚又親膚不致敏呢？
「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。
市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受
衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。
一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。
然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。
有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全
人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」
由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」
高敏敏提到，有一次，她看見小蜜瓜身上出現莫名紅腫痕跡，「女兒一直抓腿、抓肚子，有時還會自己把衣服掀開來抓，整塊紅紅一片。」原以為可能是絨毛娃娃或其他過敏原造成，之後幾次穿到同一件上衣，小蜜瓜拼命抓癢的行為就會很明顯。「這才讓我意識到，原來不是材質摸起來舒服就沒有問題，往往是穿久了才會有感。」高敏敏指出，原來有機棉也是有分等級的，一般傳統有機棉，品質良莠不齊，所以造成布料容易破損，為了耐用進而混紡其他紗線，造成不夠親膚容易引起刺激與搔癢。
為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。
高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁
高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：
- 挑材質：挑選100%天然有機棉的材質，比較不容易刺激皮膚。
- 無車標：衣服標籤是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦，可挑選無車標衣服，或是買回來前先剪標。
- 選剪裁：避免過緊或有鬆緊帶的衣服，可選擇有立體剪裁者，除突顯衣服本身質感，也能增加穿衣的舒適度及透氣。
高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。
有機棉精品童裝bbc，舒適好穿又時尚
「我自己很喜歡baby baby cool的原創設計100%有機棉童裝，它同時符合我對於衣服要安全又好看的要求。」高敏敏說，bbc是台灣有機棉精品童裝，符合歐盟最高標準GOTS認證，確保有機紡織品從收獲、原材料、到加工，以及最後產品的包裝都符合環境與人道規範，同時在衣服領口、袖口、大腿處則以彈性織帶增加耐用度和美觀。
高敏敏提到，車標、鈕扣與拉鍊是不少人會忽視的挑選小細節，卻是造成皮膚物理性刺激的重點之一，「車標是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦；而鈕扣及拉鍊造成的金屬過敏案例也很常見，肚臍周圍容易有接觸性皮膚炎，而拉鍊若拉到頂端就會碰觸到下巴。」BBC使用進口副料、無鎳無重金屬的訂製扣子，衣服設計上沒有車標，穿起來也不會有異物感。
最讓高敏敏情有獨鍾的一點是，bbc採用3D立體剪裁，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，強調線條與比例，每件樣衣都經過孩童試穿並修改多次才可完成，「合身舒適又兼具美感，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，小蜜瓜穿起來合身舒適又可愛，看她穿得舒適不抓癢，我也安心很多。」bbc有適合長期穿搭的經典款式和品質，不論送禮自用都相當和宜大方。