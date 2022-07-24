晚清成立的輪船招商局，如何成功轉型蛻變為台灣炙手可熱的航海王與貨櫃三雄之一「陽明海運」

過往曾締造許多第一的輪船招商局，歷經清朝、民國與遷台一百多年的經營發展，最終仍走下歷史舞台，取而代之的，是70年代為因應我國外交困境而成立、90年代順應全球化潮流而民營化、進而成功轉型蛻變為現今世界貨櫃運力排名第九大，也是台灣貨櫃三雄之一的陽明海運。

輪船招商局（以下稱招商局）成立於1873年，是晚清一連串自強改革運動下的產物，它曾經肩負著外抗強權與利權收回的使命，在近代航運史上扮演著重要的角色。1946年，曾多次受命由旗下「海湘輪」等，負責將上海中央印製廠所印製的新台幣（1949年新台幣發行辦法頒布前的舊台幣）運送來台發行。

1949年，國民政府在國共內戰中失利，招商局成為協助政府撤遷的主力，除了大批軍、公、教人員和各省百姓撤退外，聞名世界的「故宮國寶」，也是在招商局秘密協助運送下，才得以安然運抵台灣。播遷來台前，招商局即奉令於5月派員至台灣設立辦事處，從而開啟該局在台灣重新發展經營的歷史。

招商局遷台後，面臨國內外的雙重壓力，內部經濟物價波動嚴重，外部又因美國發表中國白皮書及中共軍事威脅，處境相當艱難。1950年英國正式承認中華人民共和國，招商局在香港船隻竟遭英政府扣押（註1）；同時又發生招商局香港分公司13艘輪船集體投共事件，再加上喪失中國航線、船隻失事、船艦移交海軍使用等，都讓遷台初期招商局的經營陷入困境。

1951年，政府為集中航運力量，撙節開支，除要求招商局積極修復船隻，並致力拓展遠洋航運，又奉令合併中國油輪公司，負責承運國內與進口油料，以及台日糖蜜和軍需運送任務，經營狀況日漸好轉改善；但隨業務量的增加，加上修船資金、舊債及配合政府反攻、經濟、軍事運輸等政策需求，還有龐大冗員、開支浪費等，均造成其經營上沉重負擔與長期虧損（圖1）。

Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供 圖1：1951年招商局營運決算說明書

因此，招商局自1950年代起積極改善財務狀況，除遵奉政府命令出售閒置船舶，同時進行遠洋船舶汰舊換新計畫（圖2）。但受國際運價影響持續虧損，截至1958年底累計虧損達新台幣（以下同）6400餘萬元，已超過資本額1億6千萬元的40%，交通部並因此提出改善建議，包含：一、精簡駐外機構；二、加強船務管理；三、減輕負擔增加資本；四、增加業務等以協助整頓。但招商局當時已無力償還舊債，又須另行舉債建造新船，故行政院外匯貿易審議委員會認為，應先改善業務狀況，增加營收，並減少支出，再視船隻折舊及資金調度，擬定還債計畫，才可使其財務狀況穩定。

Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供 圖2：招商局遷臺後船舶噸位損失情形表

1960年，招商局整體營運持續惡化，負債已高達總資產額的83%，瀕臨破產邊緣。監察院多次提出具體改善意見，力促交通部澈底整頓，交通部雖於1961、1963年分別成立「招商局專案檢核小組」、「招商局整頓專案委員會」，但虧損情況仍未明顯改善。1967年，監察院再度對交通部提出糾正，敦促其務必重視並加改善。

1960年代，台灣經濟面臨轉型，內需市場的飽和，擴大出口市場成為台灣經濟成長重要的出路，在工業化發展，外貿快速成長下，連帶刺激航運業的發展（註2）。1964年交通部曾研擬將該局所有船舶已空船出租方式另組新公司經營，但被監察委員以疊床架屋、浪費公帑予以否決。1971年我國喪失聯合國的代表權，1972年日本與我國斷交，面對日益對台不利的國際局勢，同時為保住台日——黃金航線，同年12月招商局召開董事會，宣布成立陽明海運公司。

陽明海運的成立，除取代招商局肩負國家海運發展政策外，也順應國際貨櫃浪潮的到來。在政府「國輪國造、國貨國運」政策下，陽明海運積極進行船舶汰舊更新與擴建新船隊，1975年向交通部提出2萬4000噸級多用途船舶建造計畫，以提高運輸量能，增加國際競爭力，同時配合六年經建計畫持續發展。

1981年，政府為因應國際政治環境變遷，促進貨櫃航運發展及加強對外貿易需求，遂將陽明海運納入國營事業體系，直隸交通部。陽明海運改制國營後，配合國家政策需要，除向中國造船廠訂造四艘1846TEU全貨櫃輪，更積極將台灣至南歐、地中海定期航線延伸至西北歐，以充分配合我國海運需求。此外，為打破過去遠東——歐洲航線長期被遠東運貨同盟壟斷之情況，陽明海運以非運費同盟身分挑戰歐洲航線，提供國內最經濟、良善之海運服務，藉以降低進出口運輸成本。

就在政府核准陽明海運以新建四艘貨櫃輪投入歐洲定期航線後，卻引發已加入遠東運費同盟的中國航運公司反對，董事長董浩雲親自致函當時總統府秘書長馬紀壯，說明此舉將嚴重打擊民營航業，運費競爭恐將導致兩敗俱傷，因此希望政府取消決議。最後，政府以國際潮流趨勢與推展對歐貿易重任，實有拓增國輪航線之必要，因而維持原議（圖3）。

Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供 圖3：陽明海運苦鬪遠東運費同盟

面對競爭激烈的全球貨櫃運輸，陽明海運貨櫃輪從1981年的10艘，持續擴增至1996年的38艘。在國家資本支持與台灣整體經貿環境、全球貨櫃化運輸下，陽明積極開闢亞歐、亞美全新航線（圖4），成功讓陽明海運轉型成長，而成為我國航運競爭力與全球化指標性的國際貨櫃運輸公司。

Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供 圖4：陽明海運船期表

政府為面對瞬息萬變的國際局勢，掌握全球海運商機，積極加速規劃推動公營事業民營化，藉以增加競爭力，降低全球化的衝擊。1990年，行政院同意陽明海運公司以股票上市方式，辦理轉移民營作業，訂定分期執行計畫，以增資和官股釋出方式，分期辦理完成民營化。1992年第一階段公股釋出，1994年第三階段籌措新船建造資金，民股比例已增至36.1%；同年立法院與行政經濟建設委員會基於整合國營航運資源考量，同意招商局併入陽明海運。