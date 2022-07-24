晚清成立的輪船招商局，如何成功轉型蛻變為台灣炙手可熱的航海王與貨櫃三雄之一「陽明海運」
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陽明海運的成立，除取代招商局肩負國家海運發展政策外，也順應國際貨櫃浪潮的到來。在政府「國輪國造、國貨國運」政策下，陽明海運積極進行船舶汰舊更新與擴建新船隊，1975年向交通部提出2萬4000噸級多用途船舶建造計畫，以提高運輸量能，增加國際競爭力，同時配合6年經建計畫持續發展。
過往曾締造許多第一的輪船招商局，歷經清朝、民國與遷台一百多年的經營發展，最終仍走下歷史舞台，取而代之的，是70年代為因應我國外交困境而成立、90年代順應全球化潮流而民營化、進而成功轉型蛻變為現今世界貨櫃運力排名第九大，也是台灣貨櫃三雄之一的陽明海運。
輪船招商局（以下稱招商局）成立於1873年，是晚清一連串自強改革運動下的產物，它曾經肩負著外抗強權與利權收回的使命，在近代航運史上扮演著重要的角色。1946年，曾多次受命由旗下「海湘輪」等，負責將上海中央印製廠所印製的新台幣（1949年新台幣發行辦法頒布前的舊台幣）運送來台發行。
1949年，國民政府在國共內戰中失利，招商局成為協助政府撤遷的主力，除了大批軍、公、教人員和各省百姓撤退外，聞名世界的「故宮國寶」，也是在招商局秘密協助運送下，才得以安然運抵台灣。播遷來台前，招商局即奉令於5月派員至台灣設立辦事處，從而開啟該局在台灣重新發展經營的歷史。
招商局遷台後，面臨國內外的雙重壓力，內部經濟物價波動嚴重，外部又因美國發表中國白皮書及中共軍事威脅，處境相當艱難。1950年英國正式承認中華人民共和國，招商局在香港船隻竟遭英政府扣押（註1）；同時又發生招商局香港分公司13艘輪船集體投共事件，再加上喪失中國航線、船隻失事、船艦移交海軍使用等，都讓遷台初期招商局的經營陷入困境。
1951年，政府為集中航運力量，撙節開支，除要求招商局積極修復船隻，並致力拓展遠洋航運，又奉令合併中國油輪公司，負責承運國內與進口油料，以及台日糖蜜和軍需運送任務，經營狀況日漸好轉改善；但隨業務量的增加，加上修船資金、舊債及配合政府反攻、經濟、軍事運輸等政策需求，還有龐大冗員、開支浪費等，均造成其經營上沉重負擔與長期虧損（圖1）。
因此，招商局自1950年代起積極改善財務狀況，除遵奉政府命令出售閒置船舶，同時進行遠洋船舶汰舊換新計畫（圖2）。但受國際運價影響持續虧損，截至1958年底累計虧損達新台幣（以下同）6400餘萬元，已超過資本額1億6千萬元的40%，交通部並因此提出改善建議，包含：一、精簡駐外機構；二、加強船務管理；三、減輕負擔增加資本；四、增加業務等以協助整頓。但招商局當時已無力償還舊債，又須另行舉債建造新船，故行政院外匯貿易審議委員會認為，應先改善業務狀況，增加營收，並減少支出，再視船隻折舊及資金調度，擬定還債計畫，才可使其財務狀況穩定。
1960年，招商局整體營運持續惡化，負債已高達總資產額的83%，瀕臨破產邊緣。監察院多次提出具體改善意見，力促交通部澈底整頓，交通部雖於1961、1963年分別成立「招商局專案檢核小組」、「招商局整頓專案委員會」，但虧損情況仍未明顯改善。1967年，監察院再度對交通部提出糾正，敦促其務必重視並加改善。
1960年代，台灣經濟面臨轉型，內需市場的飽和，擴大出口市場成為台灣經濟成長重要的出路，在工業化發展，外貿快速成長下，連帶刺激航運業的發展（註2）。1964年交通部曾研擬將該局所有船舶已空船出租方式另組新公司經營，但被監察委員以疊床架屋、浪費公帑予以否決。1971年我國喪失聯合國的代表權，1972年日本與我國斷交，面對日益對台不利的國際局勢，同時為保住台日——黃金航線，同年12月招商局召開董事會，宣布成立陽明海運公司。
陽明海運的成立，除取代招商局肩負國家海運發展政策外，也順應國際貨櫃浪潮的到來。在政府「國輪國造、國貨國運」政策下，陽明海運積極進行船舶汰舊更新與擴建新船隊，1975年向交通部提出2萬4000噸級多用途船舶建造計畫，以提高運輸量能，增加國際競爭力，同時配合六年經建計畫持續發展。
1981年，政府為因應國際政治環境變遷，促進貨櫃航運發展及加強對外貿易需求，遂將陽明海運納入國營事業體系，直隸交通部。陽明海運改制國營後，配合國家政策需要，除向中國造船廠訂造四艘1846TEU全貨櫃輪，更積極將台灣至南歐、地中海定期航線延伸至西北歐，以充分配合我國海運需求。此外，為打破過去遠東——歐洲航線長期被遠東運貨同盟壟斷之情況，陽明海運以非運費同盟身分挑戰歐洲航線，提供國內最經濟、良善之海運服務，藉以降低進出口運輸成本。
就在政府核准陽明海運以新建四艘貨櫃輪投入歐洲定期航線後，卻引發已加入遠東運費同盟的中國航運公司反對，董事長董浩雲親自致函當時總統府秘書長馬紀壯，說明此舉將嚴重打擊民營航業，運費競爭恐將導致兩敗俱傷，因此希望政府取消決議。最後，政府以國際潮流趨勢與推展對歐貿易重任，實有拓增國輪航線之必要，因而維持原議（圖3）。
面對競爭激烈的全球貨櫃運輸，陽明海運貨櫃輪從1981年的10艘，持續擴增至1996年的38艘。在國家資本支持與台灣整體經貿環境、全球貨櫃化運輸下，陽明積極開闢亞歐、亞美全新航線（圖4），成功讓陽明海運轉型成長，而成為我國航運競爭力與全球化指標性的國際貨櫃運輸公司。
政府為面對瞬息萬變的國際局勢，掌握全球海運商機，積極加速規劃推動公營事業民營化，藉以增加競爭力，降低全球化的衝擊。1990年，行政院同意陽明海運公司以股票上市方式，辦理轉移民營作業，訂定分期執行計畫，以增資和官股釋出方式，分期辦理完成民營化。1992年第一階段公股釋出，1994年第三階段籌措新船建造資金，民股比例已增至36.1%；同年立法院與行政經濟建設委員會基於整合國營航運資源考量，同意招商局併入陽明海運。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep3：全球難民總人數首破億，逃難現場距離正常生活還有多遠？
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep3藉由來賓廖芸婕往返40多國的經驗，細數物質、社會、法律，甚至心靈等難民實際可能遭遇的危機，並透過救援案例認識世界展望會周全而細膩的事工行動。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第3集已於6月30日播出。本集邀請跨國自由記者廖芸婕深入對談，藉由「難民生存」的核心命題帶領觀眾重新認識難民在身分、物質、心理、未來規劃等方方面面的艱難處境；過程中我們也會了解那些常伴難民左右的世界展望會事工，如何運用專業的事工模式，陪伴承擔苦難的人們步入重回正常的漫漫長路。
「看似遙遠的故事並不如想像中遙遠，無論身分地位，任何人都可能因為天災人禍在下一刻成為難民──這正是為何，我們必需彼此了解、互相幫助。」
凝視真實：全球難民現況與兒童困境
你知道嗎？每年的6月20日為聯合國訂定的「世界難民日」，用以紀念世界各地的難民，希望藉此引起人們對難民問題的關注，認識並尊重難民為社會做出的貢獻及犧牲。根據聯合國難民署統計，累積至今年5月全球已超過一億人流離失所，一方面是受到俄烏戰爭爆發的影響，二方面則是因全球不曾終止的區域性衝突所造成的結果。
其中，敘利亞內戰自2011年開始至今已經持續超過十年，因戰事不止而迫切需要幫忙的兒童數量不斷上升，但國際焦點與資源挹注卻漸漸淡出。根據聯合國兒童基金會於今年5月8日發布的聲明指出，光敘利亞境內的難民兒童就有650萬，若再包含逃亡到周邊地區的難民兒童總數，整體將近有1230萬名孩童需要幫助，甚至此數字已突破內戰危機爆發以來的最高記錄。
失落的一代：喪失表達與發聲權利的人們
當看到統計數字裡反覆出現「難民」一詞時，我們腦中直覺聯想的或許是人們逃離故土，翻山越嶺或遠渡重洋到全新的國度，四處尋找棲身之所的漂流故事。但事實上，難民不只因其情況不同而有明確的定義與區分，他們在法律認定上還受到眾多外在因素影響。根據聯合國難民署的定義，在不同情況下人們會被區分為以下三種身分：
1. 難民：因種族、宗教、國籍、政治觀點或特定族群身分等多種複雜的因素而受到戰爭、壓迫或暴力威脅，產生生命安危顧慮，不得不離開國界到其他國土，就屬於國際法所稱的難民。
2. 境內流離失所者：因自然災害、戰爭、壓迫或暴力威脅被迫離開自己的家園，但沒有越過國境，最終在國內顛沛流離的四處尋找安身之所的人們。
3. 尋求庇護者：抵達本國以外的國家後正在申請難民身份的人，而一名尋求庇護者必需證明他或她有正當理由畏懼在自己的國家受到迫害。
雖然有如此明確的定義，但來賓廖芸婕也補充，在聯合國難民署統計出的近9000萬難民中，真正具備難民身分者其實不到三分之一，因為要成為法律意義上的難民之前必須經過層層關卡的審核；另外超過一半，大約有5000多萬人都是境內流離失所者，但在極權統治、言論限縮的狀況下，我們其實難以聽見他們的聲音。
撫平集體的時代創傷：世界展望會如何協助每個極待救助的心靈
在不得不四處流浪的過程，人們除了面對物質溫飽的問題，社會、語言、文化的差異更增添許多困難。普遍而言，大家對「救援」的聯想大多是糧食發放、居所安置等物質面的想像，但來賓廖芸婕特別提到，心靈救助往往才是人們潛在的需求。不論是在外飄盪或已獲安置的難民，在面對面目全非的家園與茫然的未來時，總會產生巨大的心理負擔。她以約旦河西岸的南納卜勒斯計畫區的親身經歷分享道：
數十年來以巴衝突帶來的影響在此地根深柢固，處處充滿權力不對等與權勢壓迫。像是軍隊影響居民活動自由、侵占土地農田、排放廢水到當地河川等，都讓居民生活相當困難，更甚至，軍隊還會勒索居民，若不從就砍伐居民的橄欖樹。但是，橄欖樹對巴勒斯坦人不但是重要的經濟作物，更是家族代代流傳的精神象徵──我曾目睹當地人跪在樹根前痛哭、跪拜，那種壓力是連生活一輩子的家園都無法擁有生為人的尊嚴，更甚至，一位父親該如何與孩子講述如此悲劇？
無論是權力壓迫或徬徨無助，人們都不可避免的面臨龐大的精神壓力，進而衍生家庭衝突、兒童暴力等負面循環。但幸好，世界展望會從2008年就投入南納卜勒斯計畫區從事救援行動，藉由相關機構設置，透過藝術治療給予心靈支持，讓孩子在混亂的環境中找到一個心靈壓力出口，也協助解決當地包括教育及家庭、醫療硬體不足、以及脆弱環境導致當地居民（特別是兒童）的長期心理創傷等問題。
真人真事：世界展望會的暖心故事
有位名為「莫商博」的伊索比亞青年在九歲時受到世界展望會的幫助，隨著他漸漸長大，這份愛在心中茁壯，數年之後他也加入了世界展望會成為工作人員。看著曾經的受援助者轉變為援助者，持續傳遞愛與希望，並從中獲得自我價值與成就感，主持人蔡尚樺也不禁感嘆，「扶助難民一時生活的潦倒，卻在不遠的未來轉換為實質的力量，反過來幫助更多的人，這也是真正正向的善的循環」。
長夜漫漫，如何幫助人們重迎黎明曙光？
「我們還有哪些方法，能夠幫助徬徨無助的人們重回日常？」除了參與或資助相關活動，我們還可以善加利用現代便利的網路科技來「創造」行動。例如來賓廖芸婕舉辦台灣難民週的經驗，運用更多方的力量，實際看見、聽見難民的聲音，並透過藝術創作、跨海合作等富有創意的方式來傳遞關懷與幫助。最重要的是，請謹記心中願意相互理解、包容與伸出援手的心意，這正是難民求生法則中，乘載一切的根基。
立即伸出援手，一起幫助孩子達成盼望！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。