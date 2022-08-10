打破「玩樂 vs. 學習」錯誤二分法，哈佛大學零點計畫如何貫徹「玩的教育學」？
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在儒家教育系統中，學習被視為嚴肅且崇高的事情，與輕鬆、嘻笑、玩樂完全搭不上邊，但哈佛大學教育學院的一群學者卻希望能把「玩」鑲嵌進學習中，讓「做中學」更進一步成為「玩中學」。
文：哈佛大學教育學院「零點計畫（Project Zero）」研究中心「玩的教育學」（Pedagogy of Play）研究團隊／翻譯：劉奕欣
「玩」是孩子學習的核心，是他們探索友誼，塑造新想法，測試假設和理解世界的方式。關於「玩」在兒童發展中的重要性，研究界所知甚多，但很少有實證研究探索「玩」在正規學校教育中的角色。
「玩的學習」不僅涉及遊戲和有趣的活動，而是由一種玩的心態來啟動好奇心和創造力的體驗，讓老師和學生可以從中感到喜樂和能動性。2015年以來，「玩的教育學」（Pedagogy of Play）研究團隊一直致力於重新定義「玩」並建構學校裡的學習，探索三個核心問題：
- 「玩的教育學」的意義是什麼？為什麼重要？
- 在教室和學校裡，玩的學習看起來如何，感覺如何？
- 教育工作者如何創造條件，讓玩的學習蓬勃發展？
「玩的學習」在學校發揮核心作用的想法逐漸獲得關注，但現實情況是：除了幼稚園和下課時間之外，大多數孩子都無法在學校由玩中學習。在資源貧乏的學校上學的孩子尤其如此。
許多人繼續支持錯誤二分法：將玩與快樂享受的情感放一邊，學習與認真嚴謹的態度放另一邊。我們若要為孩子創造有力的學習體驗，就必須打破這種區別，將孩子自然而然通過玩來學習的方式，與教導他們成為貢獻社會成員的重要技能知識，結合起來。
2015年以來，哈佛大學教育學院零點計畫研究中心（Project Zero）中「玩的教育學」（Pedagogy of Play）研究團隊與「樂高基金會」和世界各地的學者、教育工作者合作，重新構想學校裡玩的學習。
我們和參與教師研究的合作夥伴一起，像繪製未知領域的地圖一樣，探索紀錄在幼稚園、小學和中學裡通過玩來學習的地形。我們的研究是從丹麥的比倫國際學校（ISB）開始。ISB是一所以「玩」為願景和理念設計的學校，是探索在學校中玩的學習的沃土。
因為玩的學習是因地制宜的──如何詮釋及培養玩的學習，是因著社會背景和學校文化而異──我們擴大了研究範圍，在南非、美國和哥倫比亞的學校進行研究，進一步探索當地社會文化如何塑造玩的學習，在此過程中幫助各個學校瞭解自己由玩中學習的願景，同時有助於更廣泛的瞭解在不同學校文化環境中玩的學習是什麼樣子。
「玩的教育學」專案正處於研究的最後階段。我們將於2023年出版一本分享我們研究成果的書，提出玩的教育學的全面框架，來引導幼稚園、小學和中學教育實踐玩的學習。
為了讓教育工作者有建立課堂教學的實際例子和工具，讓玩的學習蓬勃發展，我們並將分享兩個給教育工作者的研究指南：「玩的參與式實踐研究指南」（Playful Participatory Research， 簡稱PPR）和「玩的學習指標研究指南」（Playful Learning Indicators Guide， 簡稱PLIG）。
前者是與丹麥比倫國際學校（ISB）共同開發的，後者是在人本教育基金會的支援下，與森林小學和數學想想合作在台灣開發的。與ISB一樣，森林小學和數學想想都以玩中學習作為願景，尊重孩子好奇、深思、自主和快樂的學習。老師們通過觀察和採訪學生，反思自己的教學，並參與研究小組共同分析搜集的影片和課堂紀錄的過程，為自己的學校創建了玩的學習指標。
我們邀請您在八月加入我們在台北的「玩的教育學工作坊」，哈佛零點計畫研究員Ben Mardell （馬斌）和 Yvonne Liu-Constant （劉奕欣）以及森林小學、數學想想老師們將分享我們合作研究的結果，並提供我們的想法、策略和工具，讓玩的學習也能在您的學校蓬勃發展。
丹麥比倫國際學校 玩的學習小故事
夏洛特、馬修、愛爾絲和其他十幾個中學生正在做以前從未做過的事情：在橘子上畫世界地圖。孩子們二人成對合作，勾勒大陸地塊時查閱地圖集、地球儀、和Google Earth。二十分鐘內有笑聲、有挑戰困惑、有集中注意力的熱烈討論。地圖畫完後，孩子們剝了橘子，並注意到隨著果皮攤平，他們的地圖發生了令人驚訝的變化。
反思自己的經歷，學生們寫道：
- 夏洛特：很難把地球變成是平的。但是使用橘子會讓你的頭腦更清醒，你聽得和想得更多，我很喜歡。
- 馬修：這有點淩亂、不整齊、混亂和怪異。
- 愛爾絲：我們一起畫，一起笑。這很好玩，我也學到了很多東西──南極的大小，波拉波拉（Bora Bora）島。也許我們可以用蘋果來探索地球的內部？
丹麥比隆國際學校的老師Tue Rabenhøj領受了學校的使命，讓孩子們通過玩來學習。對他來說，在橘子上畫畫是幫助學生理解三維地球與二維地圖之間關係的一種好玩的方式。Tue認為，培養學生的玩心對於他們成為有協作性，賦權力以及創造力的全球公民至關重要。
像Tue設置的玩的學習體驗，在許多學校中都是感覺可能有效但實踐上難以捉摸的。當老師希望培養學生的智力、社交、情感和身體能力的發展，玩的學習可以成為一個強大的盟友。
夏洛特、馬修、愛爾絲的經歷反映在發展知識，技能和性格的過程中，學生體會到喜悅，驚訝和能動性的感覺。通過這種玩的活動，他們建立學科知識，批判性思維技能和協作能力。他們一同探索、感到好奇、建立聯繫、充滿笑聲。
本文經人本教育札記授權刊登，原文刊載於此
原標題：哈佛大學零點計畫之「玩的教育學」
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
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國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
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[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。