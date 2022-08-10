打破「玩樂 vs. 學習」錯誤二分法，哈佛大學零點計畫如何貫徹「玩的教育學」？

「玩」是孩子學習的核心，是他們探索友誼，塑造新想法，測試假設和理解世界的方式。關於「玩」在兒童發展中的重要性，研究界所知甚多，但很少有實證研究探索「玩」在正規學校教育中的角色。

「玩的學習」不僅涉及遊戲和有趣的活動，而是由一種玩的心態來啟動好奇心和創造力的體驗，讓老師和學生可以從中感到喜樂和能動性。2015年以來，「玩的教育學」（Pedagogy of Play）研究團隊一直致力於重新定義「玩」並建構學校裡的學習，探索三個核心問題：

「玩的教育學」的意義是什麼？為什麼重要？ 在教室和學校裡，玩的學習看起來如何，感覺如何？ 教育工作者如何創造條件，讓玩的學習蓬勃發展？

「玩的學習」在學校發揮核心作用的想法逐漸獲得關注，但現實情況是：除了幼稚園和下課時間之外，大多數孩子都無法在學校由玩中學習。在資源貧乏的學校上學的孩子尤其如此。

許多人繼續支持錯誤二分法：將玩與快樂享受的情感放一邊，學習與認真嚴謹的態度放另一邊。我們若要為孩子創造有力的學習體驗，就必須打破這種區別，將孩子自然而然通過玩來學習的方式，與教導他們成為貢獻社會成員的重要技能知識，結合起來。

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2015年以來，哈佛大學教育學院零點計畫研究中心（Project Zero）中「玩的教育學」（Pedagogy of Play）研究團隊與「樂高基金會」和世界各地的學者、教育工作者合作，重新構想學校裡玩的學習。

我們和參與教師研究的合作夥伴一起，像繪製未知領域的地圖一樣，探索紀錄在幼稚園、小學和中學裡通過玩來學習的地形。我們的研究是從丹麥的比倫國際學校（ISB）開始。ISB是一所以「玩」為願景和理念設計的學校，是探索在學校中玩的學習的沃土。

因為玩的學習是因地制宜的──如何詮釋及培養玩的學習，是因著社會背景和學校文化而異──我們擴大了研究範圍，在南非、美國和哥倫比亞的學校進行研究，進一步探索當地社會文化如何塑造玩的學習，在此過程中幫助各個學校瞭解自己由玩中學習的願景，同時有助於更廣泛的瞭解在不同學校文化環境中玩的學習是什麼樣子。

「玩的教育學」專案正處於研究的最後階段。我們將於2023年出版一本分享我們研究成果的書，提出玩的教育學的全面框架，來引導幼稚園、小學和中學教育實踐玩的學習。

為了讓教育工作者有建立課堂教學的實際例子和工具，讓玩的學習蓬勃發展，我們並將分享兩個給教育工作者的研究指南：「玩的參與式實踐研究指南」（Playful Participatory Research， 簡稱PPR）和「玩的學習指標研究指南」（Playful Learning Indicators Guide， 簡稱PLIG）。

前者是與丹麥比倫國際學校（ISB）共同開發的，後者是在人本教育基金會的支援下，與森林小學和數學想想合作在台灣開發的。與ISB一樣，森林小學和數學想想都以玩中學習作為願景，尊重孩子好奇、深思、自主和快樂的學習。老師們通過觀察和採訪學生，反思自己的教學，並參與研究小組共同分析搜集的影片和課堂紀錄的過程，為自己的學校創建了玩的學習指標。

我們邀請您在八月加入我們在台北的「玩的教育學工作坊」，哈佛零點計畫研究員Ben Mardell （馬斌）和 Yvonne Liu-Constant （劉奕欣）以及森林小學、數學想想老師們將分享我們合作研究的結果，並提供我們的想法、策略和工具，讓玩的學習也能在您的學校蓬勃發展。

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