中國逾20省份再現本土病例、亞型變異株多達10種，成都發現全新變異株18日起管控一週

（中央社）中國COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情雪球愈滾愈大，逾20省份出現本土病例，過去2週各地通報多達10種亞型病毒變異株，演變速度令人關注；北京、天津再現疫情，疫情清零潰敗。

中國國家衛生健康委員會官網今（19）日上午公布，18日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增776例病例（含確診與無症狀感染者），其中境外移入計77例、本土病例計699例。

18日本土病例焦點以廣西243例、甘肅231例為最多，安徽79例、河南45例等。北京、天津再現疫情，逾20省份已出現本土病例。

廣西本波疫情集中在北海市，廣西官方18日召開疫情防控發布會，表示北海市主要由Omicron變異毒株BA.2.3引起，傳播速度快、具多點社區傳播特徵，大部分感染者與某農貿市場有關聯，自12日疫情爆發迄今感染人數突破500例。

甘肅疫情以省會蘭州為核心，18日新增182例。蘭州市18日公布，為盡快控制疫情，將主城四區的臨時管控時間延長至24日。

北京在連續7天本土感染零成長後，18日通報順義區發現2例核酸陽性人員，1例為國際入境航班機組人員，另一例為其妻子（本土關聯感染者）。天津18日通報新增2名確診者，為嚴格排查感染者和潛在傳播風險，天津18日起全市展開核酸檢測。

據《第一財經》18日報導，自6日西安確認中國首例感染BA.5亞型變異株的本土病例以來，截至17日，不到兩週時間內，多地已報告多達10種亞型變異株，病毒加速進化引起科學家們的擔憂。

例如甘肅蘭州監測到BA.2.38，這項變異株近期在印度流行；另上海、天津和青島出現BA.5.2.1變異株；廣州、佛山和北海的BA.2.3變異株；廣東、上海和臨沂的BA.2.2變異株；西安的BA.5.2變異株；大連的BA.5變異株以及天津的BA.2和BA.4變異株；珠海的BA.5.1變異株。

成都18日出現Omicron BA.2.12.1變異株，這在中國境內疫情數據庫中是首起，未發現同源序列。

在香港及澳門部份，香港18日新增3436例確診，其中3182例本土病例，另增3例死亡個案。一間幼稚園校車群組感染繼續擴大，香港衛生防護中心說，由於Omicron傳播力高，仍有機會感染，所以每日需快篩。

澳門新增22例確診，應變協調中心將視本週「清零期」的病例及民眾配合防疫措施情況後，評估下週是否進入「鞏固期」。

成都新一波疫情為全新變異株，全市將管控一週

（中央社）中國四川成都爆發新一波COVID-19疫情，市內發現的Omicron BA.2.12.1變異株在中國未發現同源序列，目前病毒來源不明。成都全市18日起管控7天，民眾非必要不離市。

央視網報導，四川省成都市政府新聞辦17日召開新聞記者會，通報成都本土疫情累計有14例病例，迄今除首發病例外，其他病例都是密切接觸者或同時空曝露的人，傳播鏈條清晰，處於一個早期感染狀態。

據健康四川官微的微信公眾號通報，成都本輪疫情經病毒基因測序屬Omicron BA.2.12.1變異株，在中國國內本土疫情數據庫中未發現同源序列，在全球數據庫中查找病毒基因組，差異最小為德國5月份上傳的病毒序列。流行病學調查尚未發現病毒感染來源。

通報指出，Omicron BA.2.12.1變異株傳播力強，研究顯示傳播速度是BA.2的1.2倍。

成都市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部18日發出通告指出，15日以來發生新一輪本土疫情，為進一步加強防控，全市酒吧、KTV、健身房等密閉娛樂場所及各類公共文體活動場所暫停營業。

通告又指，民眾非必要不離市，需離市民須持48小時內核酸檢測陰性證明。市內暫不舉辦大型會議，各類校外培訓機構暫停線下培訓，宗教活動暫停，餐飲單位不承接宴席活動，各類診所禁止接診發燒病人。

通告提到，有關措施自18日下午5時起實施，暫定實施7天。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範