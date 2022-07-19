中國逾20省份再現本土病例、亞型變異株多達10種，成都發現全新變異株18日起管控一週
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北京在連續7天本土感染零成長後，18日通報順義區發現2例核酸陽性人員，1例為國際入境航班機組人員，另一例為其妻子（本土關聯感染者）。天津18日通報新增2名確診者，為嚴格排查感染者和潛在傳播風險，天津18日起全市展開核酸檢測。
（中央社）中國COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情雪球愈滾愈大，逾20省份出現本土病例，過去2週各地通報多達10種亞型病毒變異株，演變速度令人關注；北京、天津再現疫情，疫情清零潰敗。
中國國家衛生健康委員會官網今（19）日上午公布，18日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增776例病例（含確診與無症狀感染者），其中境外移入計77例、本土病例計699例。
18日本土病例焦點以廣西243例、甘肅231例為最多，安徽79例、河南45例等。北京、天津再現疫情，逾20省份已出現本土病例。
廣西本波疫情集中在北海市，廣西官方18日召開疫情防控發布會，表示北海市主要由Omicron變異毒株BA.2.3引起，傳播速度快、具多點社區傳播特徵，大部分感染者與某農貿市場有關聯，自12日疫情爆發迄今感染人數突破500例。
《中國新聞網》報導，16日起依據控制疫情需要，北海市海城區、銀海區部分區域劃為紅區，施行封控措施，僅有城市保障類、疫情防控類，以及特殊需求類等3類人員可以進出。
北海市同時要求，民眾非必要不出市，如需出行的民眾，需持48小時核酸檢測陰性證明，各A級景區暫停開放。
甘肅疫情以省會蘭州為核心，18日新增182例。蘭州市18日公布，為盡快控制疫情，將主城四區的臨時管控時間延長至24日。
北京在連續7天本土感染零成長後，18日通報順義區發現2例核酸陽性人員，1例為國際入境航班機組人員，另一例為其妻子（本土關聯感染者）。天津18日通報新增2名確診者，為嚴格排查感染者和潛在傳播風險，天津18日起全市展開核酸檢測。
據《第一財經》18日報導，自6日西安確認中國首例感染BA.5亞型變異株的本土病例以來，截至17日，不到兩週時間內，多地已報告多達10種亞型變異株，病毒加速進化引起科學家們的擔憂。
例如甘肅蘭州監測到BA.2.38，這項變異株近期在印度流行；另上海、天津和青島出現BA.5.2.1變異株；廣州、佛山和北海的BA.2.3變異株；廣東、上海和臨沂的BA.2.2變異株；西安的BA.5.2變異株；大連的BA.5變異株以及天津的BA.2和BA.4變異株；珠海的BA.5.1變異株。
成都18日出現Omicron BA.2.12.1變異株，這在中國境內疫情數據庫中是首起，未發現同源序列。
在香港及澳門部份，香港18日新增3436例確診，其中3182例本土病例，另增3例死亡個案。一間幼稚園校車群組感染繼續擴大，香港衛生防護中心說，由於Omicron傳播力高，仍有機會感染，所以每日需快篩。
澳門新增22例確診，應變協調中心將視本週「清零期」的病例及民眾配合防疫措施情況後，評估下週是否進入「鞏固期」。
成都新一波疫情為全新變異株，全市將管控一週
（中央社）中國四川成都爆發新一波COVID-19疫情，市內發現的Omicron BA.2.12.1變異株在中國未發現同源序列，目前病毒來源不明。成都全市18日起管控7天，民眾非必要不離市。
央視網報導，四川省成都市政府新聞辦17日召開新聞記者會，通報成都本土疫情累計有14例病例，迄今除首發病例外，其他病例都是密切接觸者或同時空曝露的人，傳播鏈條清晰，處於一個早期感染狀態。
據健康四川官微的微信公眾號通報，成都本輪疫情經病毒基因測序屬Omicron BA.2.12.1變異株，在中國國內本土疫情數據庫中未發現同源序列，在全球數據庫中查找病毒基因組，差異最小為德國5月份上傳的病毒序列。流行病學調查尚未發現病毒感染來源。
通報指出，Omicron BA.2.12.1變異株傳播力強，研究顯示傳播速度是BA.2的1.2倍。
成都市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部18日發出通告指出，15日以來發生新一輪本土疫情，為進一步加強防控，全市酒吧、KTV、健身房等密閉娛樂場所及各類公共文體活動場所暫停營業。
通告又指，民眾非必要不離市，需離市民須持48小時內核酸檢測陰性證明。市內暫不舉辦大型會議，各類校外培訓機構暫停線下培訓，宗教活動暫停，餐飲單位不承接宴席活動，各類診所禁止接診發燒病人。
通告提到，有關措施自18日下午5時起實施，暫定實施7天。
新聞來源
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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想20年後坐擁3,000萬退休，45歲單親媽媽該如何危機入市？
我們想讓你知道的是
面對現金動盪的經濟狀況與股票市場變化，VI College價值投資學院台灣區總經理黃士豪以雅雯的案例出發，提供一些資金分配的建議給所有容易陷入投資焦慮的投資人。
最近投資人見面時互相問候的話語大多都是：你昨晚有睡嗎？虛擬貨幣、全球股市紛紛進入熊市，美國聯準會接連兩個月共升息5碼，台灣三月及六月雖然僅升息共1.5碼且低於市場預估，但對房貸族產生的壓力也不小。
股市跟房地產是許多台灣人投資的優先選擇，這也讓大家開始對於究竟該退場還是危機入市、房貸又該如何調整充滿焦慮及不安，而雅雯就是其中一個活脫脫的實例。
身為單親媽媽，雅雯靠著工作累積下400萬可活用資金，同時名下還有一間總價值700多萬的房產，小孩也已經讀大學。目前45歲的她最希望的是能在20年後累積3,000萬資產，並利用每年約莫150萬的被動收入度過退休生活。就當雅雯準備行動時，卻遇上疫情和戰爭帶來全球市場變化，加上近期屆滿寬限期的房貸又將面對升息帶來的額外壓力，都讓雅雯不知該如何走出下一步而裹足不前。
分析雅雯目前問題，雖然手邊有不少資金可以用來投資，但是躊躇不前的壓力也讓她必須在既有正職工作外，每天還要靠直播跟兼差寫文章的斜槓生活，才能避免當月入不敷出。
如果你也跟雅雯有相同急切的投資需求，卻因目前市場不明朗而不知該如何是好？或許以下3個危機入市的建議就相當適合你。
給雅雯的建議一：面對升息帶來房貸壓力，善用寬限期保留資金
雅雯目前最大問題還是一直只有還息沒還本的房貸，眼見兩年寬限期即將到期，回顧這兩年房貸只還了3萬多本金，每月多留下的錢也沒真正投入市場產生獲利，不知接下來該繼續只還息就好、或是本利攤還？
房貸利息該如何償還？這個問題的答案並沒有好或不好，而是該往有沒有符合目標的方向來做思考。對自住、不想有負債或是不會投資的人來說，本利攤還當然是最好選擇。而對於像雅雯這種有明確投資目標的人來說，降低每月房貸支出、把錢留下用於增加未來應用機會，是更該思考的事。有相當多房地產投資者都在兩年寬限期後，又找另一家銀行換約，繼續利用寬限期以繳房租形式持有房產。雖然升息後房貸利息也會增加，但「只繳息不還本」還是能減輕不少月負擔。
給雅雯的建議二：投資概念及選股混亂，就放緩腳步留住現金觀察
雅雯對現況最大焦慮便是過去將大把現金留在身上，表面上看似都沒有產生任何投資現金流。但就我觀察，目前掌握許多可動用資金就是她的最大優勢，也不需要急著找標的投入過多資金。
在熊市中，選擇穩定目標公司極為重要。簡單來說，就是將資金集中於那些倒了會對全球產生相當大影響的公司。雖然全球股市相對不明朗，但這時反而更能過濾出價值被低估的企業。
在市場相對低迷時不需要急著「危機入市」，好好挑選幾家企業，觀察這些公司營收跟美股收入有無增長，包含營運現金流、負債、收益資料。先了解目前股價是被高估還是低估，做好評估之後再進行投資。
全球股市進入熊市，給大家的4點資金分配建議
面對近期市場，如果你也跟雅雯一樣屬於比較容易焦慮的投資人，首先可將手邊預留現金提高至能維持一至一年半沒工作也可以無憂生活的標準，如此即使在全球市場動盪的局勢下，現金也足以承受市場重回水平這一段時間的風險。
再者，當對目標公司研究透徹時，應對市場保持信心，等候大局契機。第三點也是最重要一點，因為本身資產及財務配置屬於健全狀態，只要靜待市場回穩，無須焦慮。最後，嚴守投資紀律，不把資金全部all in一家公司，而是做好風險分散配置於不同公司。
資產配置要依據年紀、財務目標及收入來做判斷，一般容易焦慮之保守投資人，我都會建議防守型資產投入50%或60%。如果已經掌握進階投資知識，甚至可只放置20%資產於進攻型標的，80%用於防守，這時進攻型獲利也可能超越防守型，即使遇到熊市，80%防守型資產也相對穩固，能讓你不輕易做出錯誤決定和判斷。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。