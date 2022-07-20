無論拜登中東行取得什麼成果，都跟深陷通膨之苦的美國人一點關係也沒有
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新近的沙烏地之行，美國總統拜登得以同中東最重要掌權者重建關係，但在國內卻引發軒然大波。德國之聲記者Michaela Küfner認為， 這可能很快會讓他吃不了兜著走。
文：Michaela Küfner
握手還是不握手？——當空軍一號在特拉維夫和沙烏地港口城市吉達之間的歷史性首次直航準備降落時，它是記者們最感興趣的問題。最後，答案來了：不握手，但碰拳致意。此畫面瞬間傳遍全世界。
在碰拳致意的那三秒鐘內，沙烏地阿拉伯已基本大功告成：這位美國總統給了沙烏地王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）最終認可。而就在兩年前的大選中，拜登（Joe Biden）尚信誓旦旦地表示，要宣布沙烏地是「流氓國家」，理由是，美國情報機構查證，是沙爾曼本人下令殺害，進入沙烏地駐伊斯坦堡領事館的對當局持批評立場的記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）。
拜登稱，他此次會唔沙爾曼時，「一開始就提出了這名記者和作家被殺害問題」，但對方繼續失口否認與謀殺事件有染。由此，世人現在看到的不是一個孤立的沙烏地，而是與這位王儲在一起的「全家福」照片。
當然，拜登與 「MBS」（王儲姓名的首字母合成）的會談也有收獲：葉門的停火得以延長、以色列和沙烏地之間的直飛航線啟動、海灣合作委員會與埃及、約旦和伊拉克一起，準備為該地區的穩定落實相關承諾。拜登還許諾提供10億美元援助資金，緩解糧食供應問題。拜登說，這些都表明， 「美國在中東仍有舉足輕重地位」。
不過，有助於美國國內油價回落而增加產油等具體要求，暫告泡湯。拜登稱，「未來幾週內」或有結果。
拜登此行取得的大部分成果多為戰略性質，若有效果，也要在長時間後方會顯現，無助於在11月的國會中期選舉前改善他在國內受損的形象。
拜登在他以總統身份的首次訪以之行中明確表示，要不惜一切代價防止出現一個可能被 「中國和俄羅斯 」填補的 「真空」，尤其是考慮到必須擔心伊朗已危險地接近製造出核武器，重新調整而不是簡單地終止與沙烏地的關係，是防止美國在該地區進一步喪失影響力的需要。
憂慮伊朗核彈
遏制伊朗——這是以色列、沙烏地和美國為數不多的共同利益之一。不過，為此，拜登需施用某些外交技巧。拜登在以色列明告，美國將不惜動用 「所有 」選項阻止德黑蘭獲得核彈，但他本人目前仍首先考慮以純外交方式恢復核協議。這讓以色列大為失望。
巴勒斯坦權力機構主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）對拜登的訪問結果也難滿意。拜登承諾為巴勒斯坦提供三億美元援助，但磋商已久的美駐東耶路撒冷領事館重新開放卻沒實現。
同樣明顯的是，此行涉及的眾多議題和美國公民面臨的日常生活問題無甚關係。眼下，美國人正苦於物價上漲，這對拜登可能是危險的，尤其是，一段時間來，他常出現在國際舞台上。很多美國人認為，總統更該為國內的高汽油價格做點什麼，而不是花錢讓美國在全球大國較勁遊戲中保持什麼優勢。
在動身前的一次表態中， 拜登顯然覺得有必要替自己的中東政策辯護了。他強調，該地區的安全最終將 「使美國人受益」，算是回報國內吧。
出賣美國價值觀？
拜登所在的民主黨的一些重量級議員則事先便擔心，會晤沙烏地王儲有可能導致出賣美國價值觀。他們致函拜登，提醒他在與沙烏地和其它海灣國家會談時，將美國利益放在首位。此信牽頭人眾議院情報委員會主席希夫（,Adam Schiff ）。他指出，證據顯示，沙烏地也在同中國開展防務合作。
談及拜登和王儲的碰拳致意，希夫推文說，這讓人們清楚地意識到，「富有的石油專制者如何掌控著美國的中東政策。」
拜登最大的挑戰將是，如何向國內選民解釋清楚，他們可以從他的中東之行中獲得哪些日常好處。問題在於，相關好處可能要在中期內才顯現出來。對正在和40年來最高通膨率和一年內上漲60％的汽油價格作鬥爭的現任總統來說，或許已經晚了些，——目前，他的民意支持率正直線下降。
對拜登而言，最後期限是11月8日——美國國會期中選舉之日。屆時，人們方能看到，拜登是否能保有必要的政治控制力，以在其後半段任期內完成重要立法項目。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留
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穿在孩子身上的衣服，除了品牌、版型、舒適度以外，別忘了注意染料及材質，尤其是敏感肌膚型的孩子，往往對於透氣性和有毒化學物質特別敏感。到底該如何挑選，才能好穿、時尚又親膚不致敏呢？
「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。
市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受
衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。
一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。
然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。
有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全
人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」
由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」
高敏敏提到，有一次，她看見小蜜瓜身上出現莫名紅腫痕跡，「女兒一直抓腿、抓肚子，有時還會自己把衣服掀開來抓，整塊紅紅一片。」原以為可能是絨毛娃娃或其他過敏原造成，之後幾次穿到同一件上衣，小蜜瓜拼命抓癢的行為就會很明顯。「這才讓我意識到，原來不是材質摸起來舒服就沒有問題，往往是穿久了才會有感。」高敏敏指出，原來有機棉也是有分等級的，一般傳統有機棉，品質良莠不齊，所以造成布料容易破損，為了耐用進而混紡其他紗線，造成不夠親膚容易引起刺激與搔癢。
為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。
高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁
高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：
- 挑材質：挑選100%天然有機棉的材質，比較不容易刺激皮膚。
- 無車標：衣服標籤是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦，可挑選無車標衣服，或是買回來前先剪標。
- 選剪裁：避免過緊或有鬆緊帶的衣服，可選擇有立體剪裁者，除突顯衣服本身質感，也能增加穿衣的舒適度及透氣。
高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。
有機棉精品童裝bbc，舒適好穿又時尚
「我自己很喜歡baby baby cool的原創設計100%有機棉童裝，它同時符合我對於衣服要安全又好看的要求。」高敏敏說，bbc是台灣有機棉精品童裝，符合歐盟最高標準GOTS認證，確保有機紡織品從收獲、原材料、到加工，以及最後產品的包裝都符合環境與人道規範，同時在衣服領口、袖口、大腿處則以彈性織帶增加耐用度和美觀。
高敏敏提到，車標、鈕扣與拉鍊是不少人會忽視的挑選小細節，卻是造成皮膚物理性刺激的重點之一，「車標是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦；而鈕扣及拉鍊造成的金屬過敏案例也很常見，肚臍周圍容易有接觸性皮膚炎，而拉鍊若拉到頂端就會碰觸到下巴。」BBC使用進口副料、無鎳無重金屬的訂製扣子，衣服設計上沒有車標，穿起來也不會有異物感。
最讓高敏敏情有獨鍾的一點是，bbc採用3D立體剪裁，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，強調線條與比例，每件樣衣都經過孩童試穿並修改多次才可完成，「合身舒適又兼具美感，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，小蜜瓜穿起來合身舒適又可愛，看她穿得舒適不抓癢，我也安心很多。」bbc有適合長期穿搭的經典款式和品質，不論送禮自用都相當和宜大方。