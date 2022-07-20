無論拜登中東行取得什麼成果，都跟深陷通膨之苦的美國人一點關係也沒有

文：Michaela Küfner

握手還是不握手？——當空軍一號在特拉維夫和沙烏地港口城市吉達之間的歷史性首次直航準備降落時，它是記者們最感興趣的問題。最後，答案來了：不握手，但碰拳致意。此畫面瞬間傳遍全世界。

在碰拳致意的那三秒鐘內，沙烏地阿拉伯已基本大功告成：這位美國總統給了沙烏地王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）最終認可。而就在兩年前的大選中，拜登（Joe Biden）尚信誓旦旦地表示，要宣布沙烏地是「流氓國家」，理由是，美國情報機構查證，是沙爾曼本人下令殺害，進入沙烏地駐伊斯坦堡領事館的對當局持批評立場的記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）。

拜登稱，他此次會唔沙爾曼時，「一開始就提出了這名記者和作家被殺害問題」，但對方繼續失口否認與謀殺事件有染。由此，世人現在看到的不是一個孤立的沙烏地，而是與這位王儲在一起的「全家福」照片。

當然，拜登與 「MBS」（王儲姓名的首字母合成）的會談也有收獲：葉門的停火得以延長、以色列和沙烏地之間的直飛航線啟動、海灣合作委員會與埃及、約旦和伊拉克一起，準備為該地區的穩定落實相關承諾。拜登還許諾提供10億美元援助資金，緩解糧食供應問題。拜登說，這些都表明， 「美國在中東仍有舉足輕重地位」。

不過，有助於美國國內油價回落而增加產油等具體要求，暫告泡湯。拜登稱，「未來幾週內」或有結果。

拜登此行取得的大部分成果多為戰略性質，若有效果，也要在長時間後方會顯現，無助於在11月的國會中期選舉前改善他在國內受損的形象。

拜登在他以總統身份的首次訪以之行中明確表示，要不惜一切代價防止出現一個可能被 「中國和俄羅斯 」填補的 「真空」，尤其是考慮到必須擔心伊朗已危險地接近製造出核武器，重新調整而不是簡單地終止與沙烏地的關係，是防止美國在該地區進一步喪失影響力的需要。

憂慮伊朗核彈

遏制伊朗——這是以色列、沙烏地和美國為數不多的共同利益之一。不過，為此，拜登需施用某些外交技巧。拜登在以色列明告，美國將不惜動用 「所有 」選項阻止德黑蘭獲得核彈，但他本人目前仍首先考慮以純外交方式恢復核協議。這讓以色列大為失望。

巴勒斯坦權力機構主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）對拜登的訪問結果也難滿意。拜登承諾為巴勒斯坦提供三億美元援助，但磋商已久的美駐東耶路撒冷領事館重新開放卻沒實現。

同樣明顯的是，此行涉及的眾多議題和美國公民面臨的日常生活問題無甚關係。眼下，美國人正苦於物價上漲，這對拜登可能是危險的，尤其是，一段時間來，他常出現在國際舞台上。很多美國人認為，總統更該為國內的高汽油價格做點什麼，而不是花錢讓美國在全球大國較勁遊戲中保持什麼優勢。

在動身前的一次表態中， 拜登顯然覺得有必要替自己的中東政策辯護了。他強調，該地區的安全最終將 「使美國人受益」，算是回報國內吧。

出賣美國價值觀？

拜登所在的民主黨的一些重量級議員則事先便擔心，會晤沙烏地王儲有可能導致出賣美國價值觀。他們致函拜登，提醒他在與沙烏地和其它海灣國家會談時，將美國利益放在首位。此信牽頭人眾議院情報委員會主席希夫（,Adam Schiff ）。他指出，證據顯示，沙烏地也在同中國開展防務合作。

談及拜登和王儲的碰拳致意，希夫推文說，這讓人們清楚地意識到，「富有的石油專制者如何掌控著美國的中東政策。」

拜登最大的挑戰將是，如何向國內選民解釋清楚，他們可以從他的中東之行中獲得哪些日常好處。問題在於，相關好處可能要在中期內才顯現出來。對正在和40年來最高通膨率和一年內上漲60％的汽油價格作鬥爭的現任總統來說，或許已經晚了些，——目前，他的民意支持率正直線下降。

對拜登而言，最後期限是11月8日——美國國會期中選舉之日。屆時，人們方能看到，拜登是否能保有必要的政治控制力，以在其後半段任期內完成重要立法項目。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航