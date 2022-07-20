國民黨不願承認的「美中護欄說」盲點：北京意圖改變現狀才是所有紛爭的來源

由於台灣的政經地位，直接牽動到民主政治的核心價值、地緣政治的戰略地位以及全球供應鏈的關鍵樞紐，在當下中國面臨內外交迫的處境時，遂成為習近平輸出危機轉移內部矛盾的主要場域，使得兩岸關係與台海和平成為全球緊繃的神經末梢。然而，習近平在各個領域意圖改變現狀的「修正主義國家」角色，必然使得美中關係難以回到改革開放以來的友好狀態。

深入觀察，北京在民主人權、地緣政治、區域權力平衡、全球生產供應鏈、軍力擴張的積極作為將直接牽動華府的敏感神經，而這些衝突聚焦點與交鋒戰場則是台灣，因為已經含括議題的多數層面。

「美中護欄說」的盲點

習近平於十九大之後，在對台政策再度採取一系列積極與侵略性作為，這些政策表現在打壓台灣國際參與以及邦交國斷交、兩岸經濟交流的緊縮、軍事上的恫嚇。此外，中共進行各項銳實力的攻勢，這些意圖改變台海現狀的作為，都在2019年的習五點講話達到高潮，「一國兩制、台灣方案」與「不放棄以武力解決台灣問題」為其立場展現。

諷刺的是，國民黨這些好發議論的「秀才們」或「前朝政務官」，要不是不願意開罪中共，再不然就是一廂情願以為當下兩岸關係仍處在江澤民與胡錦濤時期，從來不願意接受習掌權的中國已有翻天覆地的變化，不論是政治上權力的絕對壟斷、經濟上的國進民退或國家對社會全面的監控壓制、外交與對台揚棄「韜光養誨」與「寄希望台灣人民」策略。

他們不願承認的真相是，北京意圖改變現狀的各項作為才是所有紛爭的來源，不論是美中經貿大戰、香港反送中與國安法爭議、各國對其隱匿疫情的究責動作以及對台的侵略性作為，與其說要建立兩岸護欄，不如正視全球民主國家正在建構的對中圍堵網絡。

藍營這群人有幾個思考上的盲點，除了誤以為九二共識真的是「定海神針」外，還偏執的認為民進黨是破壞兩岸和平與穩定發展的元兇；更離譜的是，他們往往放大了美國特定學者提出的「棄台論」，同時故意突顯美中關係的合作面，低估了彼此之間的競爭甚至鬥爭面。

所謂的「美中護欄說」，其實就是過去「中美共管台獨」的最新說法，糟糕的是，所謂「北京通往台北最近的道路，是經由華盛頓」這種說法是中共一廂情願的說法，完全不符合當下美國「一中政策」的內涵。

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對等尊嚴的兩岸交流，也該是護欄之一