中國內部經濟形勢嚴峻，為何還堅持要對斯里蘭卡「大撒幣」40億美元？

中國經濟下滑，出現通膨壓力、增長速度驟降的現象，不僅僅如此，地方銀行屢屢暴雷，金融呆帳加劇社會不穩的風險。

不過，雖然中國經濟面臨嚴峻形勢，中國政府仍對外大撒幣進行凱子外交。近期，中國在G20財長及央行行長會議中表示，將向世界銀行捐款5000萬美元來對抗疫情，以及聲稱要對宣告國家破產的斯里蘭卡，提供40億美元的金援，背後的動機為何，值得觀察。

自顧不暇還要大撒幣，打腫臉充胖子？

今年4月，河南省村鎮銀行爆發金融弊案，近40萬存戶無法提款，金額約400億元人民幣，民眾對存款安全性的信心大受打擊，外界認為，這恐怕只是中國地方金融問題的冰山一角；除此之外，中國大型銀行也出現問題，中國對外展開「一帶一路倡議」，然而，隨著全球經濟衰退，多數弱勢國家無法償還債務，成了不良貸款，中國不但可能要註銷貸款，更會衝擊政府財政收入。

中國金融體系有崩壞的可能，據報導，中國有22個城市，發生了35個房地產項目出現「爛尾」或房價大跌的狀況，房地產危機正揭開序幕，市場消費又不斷疲軟，就業問題浮上檯面，有專家認為，中國經濟恐怕會出現泡沫化的危機。只是，中共內部面對國內經濟失調的現象，各勢力卻是各有各的盤算，掌權的習近平不但不為所動，依舊對內強力封控，對外撒幣捐款。

這可能會讓中國未來社會經濟形勢陷入更大的動盪，甚至出現社會矛盾問題。

不久前，接受中國一帶一路倡議挹注的斯里蘭卡，爆發獨立以來最大的經濟危機，不但對外宣布國家破產，總統及其家人也趁機逃往國外、拋棄人民出走。其實，中國近年來戰略重心已轉向東南亞與非洲，對南亞國家的關注早已不如以前；不過，面對斯國的經濟崩解，中國原本不聞不問、雨天收傘，現在卻態度大轉彎，突然改口將提供40億美元金援，這和地緣政治利益的盤算有關，讓中國迫不得以向斯國拋出善意，只是背後動機不良。

撒錢挽救區域影響力，信任難再重建

事實上，中國對斯里蘭卡的態度會轉變，主要原因就是印度對斯國提供經濟援助，讓中國不得不採取相應對策。