請問翻譯師：像Google這樣的機械翻譯能取代人腦翻譯嗎？

文：Steve Wallace

在這期部落格文章，跟讀者們分享一些翻譯稿件的經驗。

身為一位翻譯師，常會注意到親友們興高采烈地拿機械翻譯機成功翻譯的文稿或相關的新聞，大肆張揚說機械翻譯將取代人腦翻譯。

聽到時，常常會一笑置之，但不是因為自己自視甚高，看不起機械翻譯。如果有人問我，那機械翻譯到底能否取代人腦翻譯，我的答案會是「視情況而定」，重點是看翻譯的內容是什麼。

光說不練、講空話誰都會，舉個具體的例子可能比較有說服力。以下是我的親戚最近傳給我的一封短訊：

“Finding the positive in difficult situations is hard, but not impossible. Dr. Misner shares 7 takeaways from 2020 to get you started reflecting on the good that came out of a difficult year. Micro-dose the news to avoid negativity. Look for opportunities, like a chance to spend more time with your children. Hope + a plan + action will lead you successfully through challenges. During difficult times, your network will be there for you. If you wait until tough times are over, your business will be over. You can travel the world without getting on a plane. Friends are more important than ever. （文章出處：Episode 695 (i.e., “Finding the Good in Bad Times”) of The Official BNI Podcast）

以下是Google的翻譯。

「在困難的情況下找到積極的一面很難，但並非不可能。Misner博士分享了 2020年的7個要點，讓您開始反思艱難的一年所帶來的好處。 微量新聞，避免消極情緒。 尋找機會，比如有機會多陪陪孩子。 希望＋計劃＋行動將帶領您成功應對挑戰。 在困難時期，您的網絡會在您身邊。 如果您等到艱難時期過去，您的生意就會結束。 不用坐飛機就可以環遊世界。 朋友比以往任何時候都重要。」

親戚告訴我，他看到第一個「微量新聞」就看不懂翻譯了。我笑了一下，回傳給他：

「雖然逆境（這裡的逆境是指過去一年的疫情，所以以下翻譯調整成「疫情」]當道、未來看似渺茫，但還是有解決的辦法。Misner醫生在2020年提出了七件您可以做的事情： 負面新聞太多，少看為妙。 多陪陪孩子。 勇敢希望、仔細計畫、確實執行。 疫情當道，您的社交網會是您最有力的幫手。 疫情發生時，倘若坐以待斃，不尋求解決方法，生活將會坐困愁城。 您不一定需要搭飛機才能環遊世界。 了解朋友是您最重要的寶藏。」

親戚看完之後感謝我解決了他的問題。

再來，我們看看以下範例：

「日環輕柔地圈住夕陽，隨著落日角度、天空色溫變化，捕捉仙境迷人的燦爛餘暉。」（Google翻譯） “The sun ring gently encircles the setting sun and captures the charming and brilliant afterglow of the fairyland as the angle of the setting sun and the color temperature of the sky change.”

雖說有點小瑕疵，但以上翻譯可能比大部份做翻譯的人翻的還好。那麼機械翻譯到底是能翻還是不能翻？

答案是，看原文類型跟內容。機械翻譯採用的方法是，較能掌握各語言之間主詞、形容詞、動詞等之間的排列組合，在翻譯過程中將它們成功地由原始語言轉換成目標語言。

所以，當原始語言完整，且正確地保有著所有該保有的資訊，讓原始語言跟母標語言的用字完全互通，也就是直譯完全沒有問題時，以及原文並沒有任何無用的贅字時，就算文章可能詩意濃濃（如上方的範例），機械翻譯仍有可能提供準確度相當高的翻譯。

但當原文有過多贅字、邏輯不通、前後矛盾、句子架構雜亂無章，或是該有的資訊做出了省略時，機械翻譯就無法判斷哪些是沒有用的字句、哪些字句需要重新調整、哪些字句需要加入更多必要的資訊，此時的翻譯成品就會讓讀者碰到有看沒有懂的問題。

舉例來說，當原文沒有提供完整資訊時，例如第一個範例中的「difficult situation」，機械翻譯機翻成「逆境」，雖然不能說它有錯，但看了前後文會知道文章指的是新冠肺炎，所以只翻成「逆境」讀者可能會不知道它指的是什麼，而產生誤解。同樣的，「7 takeaways」機械翻譯翻成「7個要點」，但根據下方內容，我們知道須改成「七件可以做的事情」可能更好理解。

所以，下次有人問您機械翻譯能取代人腦翻譯嗎？相信您也會能夠更具體的回答他們，機器翻譯沒有不可以，但還是要視情況而定。

本文經WALLACE華樂絲授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航