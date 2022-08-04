請問翻譯師：像Google這樣的機械翻譯能取代人腦翻譯嗎？
我們想讓你知道的是
對於人腦翻譯是否可被電腦翻譯取代的這個問題，「不行」並非完全正確的答案，更正確的答案應該是──看原文類型跟內容。
文：Steve Wallace
在這期部落格文章，跟讀者們分享一些翻譯稿件的經驗。
身為一位翻譯師，常會注意到親友們興高采烈地拿機械翻譯機成功翻譯的文稿或相關的新聞，大肆張揚說機械翻譯將取代人腦翻譯。
聽到時，常常會一笑置之，但不是因為自己自視甚高，看不起機械翻譯。如果有人問我，那機械翻譯到底能否取代人腦翻譯，我的答案會是「視情況而定」，重點是看翻譯的內容是什麼。
光說不練、講空話誰都會，舉個具體的例子可能比較有說服力。以下是我的親戚最近傳給我的一封短訊：
“Finding the positive in difficult situations is hard, but not impossible. Dr. Misner shares 7 takeaways from 2020 to get you started reflecting on the good that came out of a difficult year.
- Micro-dose the news to avoid negativity.
- Look for opportunities, like a chance to spend more time with your children.
- Hope + a plan + action will lead you successfully through challenges.
- During difficult times, your network will be there for you.
- If you wait until tough times are over, your business will be over.
- You can travel the world without getting on a plane.
- Friends are more important than ever.
（文章出處：Episode 695 (i.e., “Finding the Good in Bad Times”) of The Official BNI Podcast）
以下是Google的翻譯。
「在困難的情況下找到積極的一面很難，但並非不可能。Misner博士分享了 2020年的7個要點，讓您開始反思艱難的一年所帶來的好處。
- 微量新聞，避免消極情緒。
- 尋找機會，比如有機會多陪陪孩子。
- 希望＋計劃＋行動將帶領您成功應對挑戰。
- 在困難時期，您的網絡會在您身邊。
- 如果您等到艱難時期過去，您的生意就會結束。
- 不用坐飛機就可以環遊世界。
- 朋友比以往任何時候都重要。」
親戚告訴我，他看到第一個「微量新聞」就看不懂翻譯了。我笑了一下，回傳給他：
「雖然逆境（這裡的逆境是指過去一年的疫情，所以以下翻譯調整成「疫情」]當道、未來看似渺茫，但還是有解決的辦法。Misner醫生在2020年提出了七件您可以做的事情：
- 負面新聞太多，少看為妙。
- 多陪陪孩子。
- 勇敢希望、仔細計畫、確實執行。
- 疫情當道，您的社交網會是您最有力的幫手。
- 疫情發生時，倘若坐以待斃，不尋求解決方法，生活將會坐困愁城。
- 您不一定需要搭飛機才能環遊世界。
- 了解朋友是您最重要的寶藏。」
親戚看完之後感謝我解決了他的問題。
再來，我們看看以下範例：
「日環輕柔地圈住夕陽，隨著落日角度、天空色溫變化，捕捉仙境迷人的燦爛餘暉。」（Google翻譯）
“The sun ring gently encircles the setting sun and captures the charming and brilliant afterglow of the fairyland as the angle of the setting sun and the color temperature of the sky change.”
雖說有點小瑕疵，但以上翻譯可能比大部份做翻譯的人翻的還好。那麼機械翻譯到底是能翻還是不能翻？
答案是，看原文類型跟內容。機械翻譯採用的方法是，較能掌握各語言之間主詞、形容詞、動詞等之間的排列組合，在翻譯過程中將它們成功地由原始語言轉換成目標語言。
所以，當原始語言完整，且正確地保有著所有該保有的資訊，讓原始語言跟母標語言的用字完全互通，也就是直譯完全沒有問題時，以及原文並沒有任何無用的贅字時，就算文章可能詩意濃濃（如上方的範例），機械翻譯仍有可能提供準確度相當高的翻譯。
但當原文有過多贅字、邏輯不通、前後矛盾、句子架構雜亂無章，或是該有的資訊做出了省略時，機械翻譯就無法判斷哪些是沒有用的字句、哪些字句需要重新調整、哪些字句需要加入更多必要的資訊，此時的翻譯成品就會讓讀者碰到有看沒有懂的問題。
舉例來說，當原文沒有提供完整資訊時，例如第一個範例中的「difficult situation」，機械翻譯機翻成「逆境」，雖然不能說它有錯，但看了前後文會知道文章指的是新冠肺炎，所以只翻成「逆境」讀者可能會不知道它指的是什麼，而產生誤解。同樣的，「7 takeaways」機械翻譯翻成「7個要點」，但根據下方內容，我們知道須改成「七件可以做的事情」可能更好理解。
所以，下次有人問您機械翻譯能取代人腦翻譯嗎？相信您也會能夠更具體的回答他們，機器翻譯沒有不可以，但還是要視情況而定。
本文經WALLACE華樂絲授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
我們想讓你知道的是
國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
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[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。