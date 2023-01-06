一次看懂歐亞各國法定性別變更規定，台灣該如何借鏡以保障跨性別者的人權？

在過去，一個人的生理性別若與自我所認定的性別不同，只能夠背負著這樣沈重的壓力並苦無解方；而在近代，跨性別者能夠在接受手術等醫療措施後變更法律上的性別。但在此類醫療要件背後，又是否對於跨性別者帶有著某種特定的想像？

根據聯合國《國際人權法》，在保障LGBTQ+群體的權益上，除了性傾向外，也包括消除基於性別認同和其他身份地位的歧視。而台灣身為亞洲首個同性婚姻合法化的國家，在法定性別變更的要件上，又是否有正視到跨性別者的人權困境呢？

這次，《關鍵評論網》以文字、圖表的方式為您整理歐亞各國進行性別變更的要件與程序，建議您一同閱讀才得以全面了解目前趨勢。

多數亞洲國家仍須檢附手術證明，才得以變更法定性別

首先，在亞洲地區就有部分國家仍未開放法定性別變更程序；而其餘可變更性別的國家，則多要求申請人須符合多項要件才能申請。

而在眾多規定中，就不乏對申請人進行醫療介入的要件，要求其透過性別重置手術（Gender confirmation surgery），亦或者要求申請人檢附能證明自我性別認同的醫療診斷文件，才能夠變更原先在法律上所登記的性別。

而包含台灣在內，新加坡、中國、日本等都要求申請人在變更前需完成性別重置手術，旨在藉此讓跨性別者的身體與性別認同一致。而手術就包含了多種形式，像是摘除睪丸或子宮、卵巢跟乳房等原有生殖器官或重建某種形式的異性生殖器官等。但整體而言，當事人在完成手術中的「摘除原有性器官」階段後，皆會喪失生育功能。

在新加坡，惟有已經接受過手術的人，才能向移民與關卡局（ICA）申請變更身分證上的性別，但不能更改出生證明上的性別，且需在術後28天內提出申請並檢附手術證明書。另外，在中國的跨性別者同樣在接受性別重置手術後，才能更改身份證件上的性別。根據《國家限制類技術臨床應用管理規範（2022年版）》，手術對象就需有醫院精神科或心理科醫師診斷的易性症等條件。

而日本，則遵循《性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律》（性別認同障礙特例法），以絕育、需進行性別重置手術並以重建與異性相似的生殖器官等5項要件。同時，當事人也需要檢附性別同一性障礙（Gender Identy Disorder, GID）的醫師診斷證明書。

至於韓國，據行政院在去（2022）年公布的「性別變更要件法制化及立法建議」研究案，主要依照2007年大法院通過的《變性人申請性別變更文書處理指導要點》 進行規範。目前的要件為未婚、被診斷為變性慾（Transsexualism）、無生育能力與已進行性別重置手術等。當事人需向戶政機關具管轄權的法院提出申請，而後就裁定結果進行性別變更。

值得一提的是，韓國在2020年的2月已將「已進行性別重置手術」與「無生育能力」等要件，從「調查事項」轉變為「參考事項」。不過，「性別變更要件法制化及立法建議」研究案中也指出，由於目前的韓國性別登記制度與變更要件，只屬於法院的內部指導準據而非中央法律。因此，跨性別案件仍仰賴裁判的法官，而侵害權益事件時有所聞。

中日韓等國的醫療診斷要件上，仍對跨性別者持有污名化標籤

整體而言，中日韓等國的法定性別變更程序上，仍要求跨性別者需進行性別重置手術、絕育與提供相關醫療診斷證明。不過，這卻也已違反他人的身體自主權。

事實上，聯合國在前年人權理事會47屆會議就已表示，各國應以符合隱私權、身份權和表達自由權的方式，為跨性別者的性別認同提供獲得法律承認的機會，而要求其提供醫生證明、接受手術、 絕育或要求離婚才能獲得法定性別承認，即有違身體自主權。

曾任職於隸屬在內閣府下，並旨在提供政策建言的時任日本學術會議副會長三成美保（Miho Mitsunari）教授，就在接受人權觀察組織訪問時強調，日本的要件是基於將他人的性別從偏差轉為正常的理念，而這就助長了對那些不能或不想改變自己身體的跨性別者偏見。

除此之外，在中國、日韓等國要求當事人需被診斷為易性症、性別認同障礙與變性癖的詞彙中，也仍存有對跨性別者的污名化標籤。

在精神病學診斷手冊第5版（DSM-5）中，性別認同障礙、變性癖就已被改為性別不安（gender dysphoria）。去年，世界衛生組織（WHO）第11版國際疾病分類（ICD-11）中，性別認同障礙症改為性別不一致（gender incongruence），並將其移到與性健康相關的章節，將重點放在跨性別者的成長歷程上，達到了去污名化的里程碑。

南亞、東南亞部分國家未開放變更法定性別；尼泊爾則未完善制度僅開放第三性別

綜觀上述各國的法定性別變更要件，可得知強制手術、絕育仍為必須；然而，有部分國家仍不允許跨性別者更改法定性別，亦或者未完善相關的法定性別變更程序。

關於LGBT+群體在馬來西亞的人權處境，根據人權觀察組織與姊妹正義聯盟（Justice for Sisters）在今（2022）年8月份調查報告，目前國內仍不存在相關的法定性別變更流程，同性性行為及多元性別也未除罪化，並引用禁止「男扮女裝」的法條處罰非常規性別。

此外，值得一提的是，即便泰國准許性別重置手術的執行，但卻也同樣未開放其變更法定性別。

據人權觀察組織在前（2021）年的報告，即便在2007年，泰國國會通過了《個人姓名法》，允許跨性別人士依據該法申請改名。不過，該法並未允許人們申請改變自己的法定性別。因此，姓名變更的請求能否獲得批准，仍全憑個別官員的行政裁量。因而，即便在泰國的跨性別人士得以進行性別重置手術，但在其所攜帶的證件上，仍然註記著與自我心理認同不同的性別。