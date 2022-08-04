缺乏生活機能、交通不便的重劃區，近年為何「鬼城變黃金」？

都市計畫隨著時間過去，越來越多的大小公自辦重劃區林立而生，雖然大多數還處在開發與流程範圍，但近年也有不少面積的新興開發區產生。

這些地方都不及現有蛋黃區來的方便，甚至缺乏基本的生活機能，都還需要未來發展的進程考驗爾後是否可以成為有一定足夠的集市率或居住人口密度。也因此尚未被市場看好之時，新建案的推行於兩、三年前都還不是那麼地炙手可熱，不僅銷售速度慢，週期長，就連新來客量也都不如預期，所以會被媒體戲稱是鬼城，這在全台灣為數不少的城市裡都可以看到好幾個案例。

供需是會透過核心圈輻射性的往外擴散，行情的支撐也來自於此，如果沒有足夠的需求量，房價很難上升，且買方也不會接受。只有供不應求的景氣發生時，才會打破這個原則。

近兩年的房市熱潮，投資動機的買盤過於巨大，遠遠超過剛需與自住客跟首購族的總值比，因此產生A級區域搶貨買不到房，轉而把目標投入B級區域再循環，而後流至C級區域。這種連帶效應並沒有因政府打房等政策而趨緩，反而更刺激了需求者的購買慾，變得整個城市範圍裡只要有房可看可買大多都能買單。交通方不方便、機能好不好、發展有沒有空間也不太重要了，而這些所謂的鬼城，也在短時間內變成一屋難求。

在這兩年不動產的氛圍變化極大，也加速了不少這些重劃區的推案速度及量能，建商原本不看好的地段，也紛紛擴大購地版圖。與消費者雷同的思維，一房難買等同一地難購，成本又不斷再上漲，你不加地價轉眼就被其他人買走。

而銷售週期事實上也的確比預想的還要短，這更加深了賣方對區域市場上的信心，再加大力度繼續買地。這樣的循環也讓這些原本被歸類為B、C級的地方，成了一個不差的購屋選擇性。

在正常不溫不火的市場環境下，一般新重劃區的發展都需要一定的時間，才能看到某種程度的認同感，有的甚至要耗時十年以上不等。當然不見得每一個被重劃的區域都是被低估的，也許會因都市成熟之後有裙帶效應而帶來加分效果。

可如同上述，行情是現實的，房價總是會有等級之差，而價格的反應也都是從買方的接受度與成本差異而得來的結論，好地段貴於其次地點是不變的定律與原則。因此在投資氣氛熱鬧的時候，大多人們都會先相中那些還不是很被看好的重劃區，以期時間過去可以帶來明顯的增值價差。

但這種優秀的眼光與正確的觀念跟耐性並非人人都有，因為對於大部分的消費者而言，都習慣也比較希望是眼見為憑後再做決定。在沒有很樂觀的買氣之中想押寶於大家都認為是鬼城的地段，要有相應的膽識跟主見。

Photo Credit: 中央社 圖為桃園一處重劃區房仲廣告看板林立

不動產的世界無論是買方或賣方，又或是自住或投資，看得、想的都是未來的願景。重劃區的魅力也在於此，透過重新分配後的區域土地有著完善的街廓與道路動線以及基礎建設，讓整個市容有著更迭後的新面貌，也讓居住者有個更舒適的生活空間。

但建築物的建造畢竟不是短期就能完工的，建商入主開發的意願度，消費者對其區域購屋的態度或看法，入住率代表了集市程度，沒有人就不會有商圈與各種生意，當然也就不會帶來機能。有了這個邏輯後就不難思考，如果你的眼睛能夠看得更為前端的畫面，你的持有成本就越低。

在台灣也有著不斷再循環的事實，就算在初始有多不被看好的地方，經過無數時間之後都有可能變為黃金，長與短的差別罷了。可若當市場發展已達到了成熟階段，不管是身為哪一種立場，早進場的話都一定會為其帶來可觀的收益跟獲利。以居住跟自用的角度而言，早買肯定早享受，晚買價格一定會更高；但前者同時會帶來些許的不方便，畢竟地段還在成長中，而後者雖然要付出較多的代價，可最少能夠讓你看到實況的一切。

這兩年，有太多重劃區的房價行情幾乎上漲了一倍，這結果也跌破不少資深開發商與專業人士的眼鏡，誰都想不到現在的結果是如此，這些建案在當時銷售時並沒有那麼好賣，更別說到熱絡，從預售賣到成屋的比比皆是，而如今看來都已不可同日而語了，所以買房子真的不需要去想得太多，千算萬算不知有多少人都算不出短短的幾年內，鬼城會變黃金。

當土地價位跟著水漲船高的時候，也意味著房價會有著基本的行情地板價，數十多年來，地價要降遠比房子還難，當地價有著明顯的下行波動時，也代表著景氣與經濟環境上的嚴重低迷。因此這些重劃區即便沒有顯著的發展進度，只要市場上的供需產生爾後的土地成本提高，那麼要期待房市有修正的機會是微乎其微。

畢竟土地持有者並非一般購屋消費者，有土斯有財的地主放越久就對他們越有利，只要不缺錢，養地的負面風險非常低，尤其是那些不缺錢又非運用槓桿在投資的人。

本文經丁丁的房產人生雜記授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航