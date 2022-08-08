堅持自由的王小波，恐怕沒料到其遺孀李銀河會如此替中共擦脂抹粉

李銀河的幸福感從何而來？

2022年6月10日，擁有美國匹茲堡大學社會學博士學位的社會學家李銀河，在微博發表一篇驚世駭俗的短文〈我們是中國有史以來最幸運的一代人〉。文章引述哈佛大學甘迺迪政府學院對中美經濟的比較研究的一份報告認為，若用購買力平價（purchasing power parity，ppp）來衡量，中國已經高出美國15％。「能親眼見到、親身經歷這個變化，是此前千百萬代中國人沒有過的幸運。本人生於1950年代，應當說我們這代人是中國有史以來最幸運的一代人。」

除了哈佛報告，李銀河列出的兩大「如此幸運」的論據是：其一，出生於戰亂結束的年代，如今進入古稀之年時，已經僥倖過了70個和平的年頭。其二，這代人親身見證了中國經濟的劇變，如今可以隨心所欲買到所有生活必需品，享受消費完全不用現金的現代生活方式。所以，「我們是中國有史以來最幸運的一代人，這已經成為一個無可更改的事實。」

然而，這兩大論據都大有值得推敲之處。

其一，李銀河出生以來的70年，中國並非沒有戰爭，中國捲入韓戰、台海危機、中印和中越戰爭，戰死官兵多達數十萬人，比八路軍在抗戰中死的人多得多。中共內部的政治運動與殺戮，慘烈程度遠甚於戰爭。毛時代的大饑荒，活活餓死數千萬人，超過中國在二戰中軍民的死亡總人數。和平年代的1989年，鄧小平調動野戰軍進北京城屠數萬殺手無寸鐵的學生市民，當時在北京的李銀河難道如此善忘？

其二，中國經濟固然發生了劇變，但就連中共總理李克強都承認，六億民眾月收入僅千元，這些人不可能像李銀河所說的那樣「隨心所欲買到所有生活必需品」。而李銀河引用的哈佛報告中的有關數據，源頭都來自中國政府，這些數據當不得真。李克強曾親口對前美國駐華大使雷德（Clark T. Randt Jr.）說，中國的GDP數據是「人造」的——這算不算是洩露國家機密呢？

李銀河不是第一次發出此類奇談怪論。2010年，薄熙來垮臺之前，她在微博上發表短文〈薄熙來才是真正的共產黨人〉，文章寫道：「在重慶成功掃黑之後，薄熙來又開始發動反腐，採取獎勵實名舉報的辦法，重慶的吏治將會更加清明起來。」她的結論是：「在我看來，薄熙來的作為說明他是一個真正理想主義的共產黨人。……如果有一批薄熙來這樣的人，共產黨就還有希望。」幾個月後，薄熙來就垮臺了，她對此保持沉默。

三年後，李銀河又發表一篇題為〈從習近平吃包子說開去〉的文章，聲情並茂地寫道：「近日，習近平走進一家包子店，吃了幾個包子，自己掏出二十一元錢結了帳。這件事引起普遍好感，對於新一屆領導人要做的事情，大家的信任感與日俱增。」她的結論是：「從習近平吃包子這件小事可以看出，共產黨的官員完全可以是一個現代社會的奉公守法沒什麼特殊利益的公務員，現代政治家，而並不一定要成為傳統中國只知道作威作福的大官；共產黨完全可以成為一個現代社會的遵守憲法的執政黨，而並不一定要成為傳統中國專制獨裁式的統治者。」