盤點全球外匯市場：美元獨強、歐元平價、日圓續貶，後續走勢怎麼看？
我們想讓你知道的是
隨著時序進入7月，原物料價格也開始出現回檔以反映全球經濟前景的下修，聯準會於6月會議進一步鷹派表態全年升息13碼後，海外各國與美國經濟差、利差以及貨幣政策差也是主導美元走勢的重點，我們拆解政策型、出口型、原物料型貨幣觀察重點如下。
全球匯市劇烈動盪，美元指數於近期再創新高，站上108關卡，非但美貨幣劇貶，就連避險貨幣──日圓也貶至新低，外匯市場究竟發生什麼變化？該如何看待後續走勢？本篇文章拆解三大貨幣類別，展望下半年外匯市場。
今（2022）年以來，美元指數漲幅高達12.7％，在全球主要匯率中一枝獨秀，從下圖觀察主跌幅集中在政策型貨幣的已開發國家，其中歐元YTD跌幅達-11.7％、英鎊YTD跌幅-12％，主要受到俄烏衝突、全球供應鏈緊張的高通膨環境影響，導致央行政策面臨經濟趨緩與對抗通膨的兩難。另外，日本因長期低通膨及經濟仍需寬鬆貨幣政策支持，使得日圓YTD跌幅高達-15.9％，成為今年主要匯率中跌幅最重國家。
而跌幅排名中段的國家主要為出口型貨幣，受到去年高基期、製造業進入去化庫存、出口下修等影響，韓圜YTD跌幅-9.0％、台幣YTD跌幅-7.4％、人民幣YTD跌幅-5.6％。全球主要匯率僅原物料型貨幣（如經濟動能部分來自原油出口的加幣）YTD跌幅-2.9％相對支撐。（延伸閱讀：【外匯觀測站】M平方帶你搞懂各國外匯關注重點）
隨著時序進入7月，原物料價格也開始出現回檔以反映全球經濟前景的下修，原先較為支撐的原物料型貨幣如澳幣，也在6月後大幅下跌約6～7％，同時美元指數再度突破5月以來的盤整區間，站上108的整數關卡，創下2002年以來高點。聯準會於6月會議進一步鷹派表態全年升息13碼後，海外各國與美國經濟差、利差以及貨幣政策差也是主導美元走勢的重點，我們拆解政策型、出口型、原物料型貨幣觀察重點如下。
政策型貨幣：歐元兌美元平價？日圓貶至新低！
1. 市場開始下修歐元區2023年利率，歐元、英鎊年內下跌逾10％
歐洲為俄烏衝突的重災區，能源供應為歐洲經濟最大變數，本週開始北溪一號將再度因維修而減少供應至少10天，荷蘭TTF天然氣期貨價格也上漲至3月以來最高水準，高漲的能源進口價格影響到歐洲的貿易表現，德國5月貿易餘額出現1991年以來首次的赤字，法國貿易赤字也擴大到歷史新高的水準。
歐洲信用利差開始反應歐洲經濟脆弱，德國與義大利10年期公債利差維持在2.1％的歷史高位，歐洲企業高收益債與德國公債殖利率利差則續創下疫情後新高。
在面臨經濟與通膨兩難抉擇下，歐洲央行仍將在Q3結束負利率，在最後一次的聲明稿也給9月升息2碼開了後門，不過歐洲長期利率路徑仍有很大的不確定性，目前市場正開始大幅下調中期的利率預期，利率期貨估計2023年5月利率水準降至1.25％（6月21日預估為1.97％），成為歐元近期破底的關鍵。
英國也面臨相似的情況，英國國家經濟和社會研究所（NIESR）預估今年Q2 GDP季增率就會出現負成長，利率期貨估計2023年5月利率水準降至3.04％（6月21日預估為3.5％）。在整體經濟趨緩及信用風險的攀升下，使得政策主導的歐元及英鎊在央行緊縮下，也難以阻擋貶勢，開始面臨政策空間受限的困境。
2. 日本央行堅定寬鬆政策，日圓避險性質無法顯現
過往影響日圓匯率包含央行貨幣政策、避險性質，然本次日圓在危機之下去持續貶至歷史新低，觀察主因為日圓 要發生避險效果，貨幣政策必需提供相應的支持，如在2008年金融海嘯、2011年歐債危機、2018中美貿易戰、2020年新冠疫情，日圓都在美國、歐洲主要央行進行寬鬆下，才因避險而出現升值。
若其他央行轉向緊縮，但日本央行維持或擴大寬鬆，日圓就會出現貶值，如2012～2015年日本央行實施QQE政策，同時美國聯準會則是轉向升息、縮表，美元／日圓從76一路貶至126。
今年也是相似的狀況，全球通膨雖持續加劇，但日本5月核心核心CPI年增率仍只有0.8％（前0.8％），日本央行也在6月購買超過10兆日圓政府公債以壓低公債殖利率。因此我們可以看到雖然市場已開始出現「衰退交易」（Recession Trade），風險資產如股市、原物料等均出現劇烈波動，避險資產如公債，價格則出現上揚（殖利率下降），但日圓在日本央行堅定寬鬆政策下，美日的貨幣政策差持續擴大，日圓避險性質無法顯現，美元／日圓仍持續貶破137關口。（延伸閱讀：【總經Spotlight】兩大央行面臨挑戰：歐洲預防歐債危機、日債兩度熔斷！）
出口型貨幣：亞幣齊跌，市場聚焦中國經濟動向
1. 人行逆向寬鬆，人民幣相對支撐？市場聚焦經濟復甦
近期人行政策連續數日30億的逆回購操作，引起市場議論是否貨幣政策轉向緊縮，不過動機主要是回收季初多餘釋放的流動性，且觀察DR007、Shibor等短期市場利率反而小幅下行，反映的是寬鬆環境並沒有改變。在中國政府下半年將有大規模刺激政策出台下（包括6月29日國常會將籌集3000億資金補充重大項目資本），寬鬆政策預計維持至年底。
與日本央行相同，年底前人行將繼續維持寬鬆政策，但人民幣走勢卻是在近期相對止穩，主要因市場逐步聚焦整體經濟情勢上，中國因復工政策後領先進行築底。近期中國10年公債利率未再破低，主要反映中國封控緩解後的經濟修復行情，中美利差進一步縮小，而下半年則需觀察持續加大的財政刺激方案能否加速製造業落底時程，使人民幣 相較其他貨幣具有支撐。（延伸閱讀：【總經Spotlight】中國33項穩經濟措施出爐，基本面有望落底回升？）
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夏日限定！以香草入菜徘徊舌尖，友善地球的開胃美食
我們想讓你知道的是
今年夏天，全家和社會企業芙彤園（Blueseeds）合作，使用台灣在地、以自然農法生產的香草，特製而成四款聯名夏季開胃美食，讓你在自己家旁邊就能幫地球還有小農一個忙，美味、環保、公益一次滿足。
近年友善地球的意識抬頭，我們越來越在乎那些跟我們息息相關的日常用品，在安全無毒之餘，是不是也能夠為地球的永續發展盡一份心力。換句話說，對食安或環保議題的討論和實踐，已經從「消費者可以安心使用」，提升至「降低生產過程中對環境的傷害」的層次。這樣進步的地球居民意識，除了歸功於我們對環境資訊的敏感度和接受度大幅提高之外，也多虧了許多富有使命感的企業，願意加入協助地球永續發展的行動。
100%零污染香草， 來自好山好水的台東
芙彤園成立的第一天起，就為了環保、自然、無毒而持續努力。
因為芙彤園看到了化學農藥與肥料，是如何剝削我們的土地，甚至形成環境荷爾蒙，對人體造成危害。這就是為什麼芙彤園願意用最古老、緩慢，但是可以與大地和平地共存共生的自然農法，和台東的在地小農合作栽植香草。這些天然、純淨、無污染的香草，製成精油之後可以加入最貼身的洗沐用品中，讓天然的力量來分解污垢，不只有效，對環境也不會有任何傷害。今年全家更進一步將芙彤園的天然香草入菜，香氣隨著美味一同安心下肚。
除了推廣自然農法之外，芙彤園也有一套公平的銷售系統，希望可以透過合理的經濟分配，協助農民加入建構土地復育的行列，讓農民願意以土地本身的條件為前提來適性栽種，就能緩慢但踏實的創造、恢復我們土地的多樣性；同時照顧土地及小農，讓環境能夠永續發展，這就是芙彤園持續努力的方向。
從此開始，用芙彤園香草妝點生活
對環境永續同樣有心的企業，還有就是你家的「全家」。
一直以來，全家相當積極的運用通路力量，不遺餘力展現社會價值，推動全台店舖化身綠色消費平台。今年和芙彤園攜手合作，以天然有機的左手香作為原料，共同開發了自有品牌的土地友善洗沐商品，包括「左手香甜橙精油洗髮露」、「左手香甜橙精油沐浴露」、「左手香甜橙精油洗手露」，以及「左手香甜橙精油旅行組」。這些洗沐商品都是全植物配方，完全不添加人工化學合成物、人工界面活性劑、防腐劑，能被大自然完全分解； 洗感清爽自然、不刺激，真正適合全家人使用。
不僅如此，除了洗沐產品之外，全家和芙彤園再加碼合作推出四款香草美食。用最簡單的食材，最自然的料理方法，創造出美味又沒有負擔，還有著迷人香氣的夏日輕食，跟大家一起對抗沒有食慾的炎熱夏天。四款香草美食包括每天都想來上一杯消消暑氣的「冰香蘭拿鐵」；午後有點饞又有點餓，適合忙裡偷閒品嚐的「薰衣草黑醋栗塔」和「百香果卡士達軟歐」；以及香味和份量都是恰到好處的「羅勒海鮮冷義大利麵」。嚴選芙彤園生產的萬壽菊、薰衣草和馬鬱蘭入菜，讓香草的清爽風味，與果香、乳酪香或海鮮滋味巧妙平衡，讓人迫不及待想試試看！
四款美食，四種夏天的迷人香氣
很多人每天早上都少不了的咖啡，在這次的聯名美食中當然不會缺席。冰香蘭拿鐵加入了號稱東南亞香料之王的香蘭葉，用清恬的香味強化了冰涼的氣息，一掃含奶咖啡免不了的厚重感。 香蘭葉特有的氣味，讓人喝一口就好像置身東南亞國家，無法出國旅遊的時候，就靠這杯咖啡解解癮頭吧！說到輕食，當然就是那些有點餓又有點饞的時候，最無法抗拒的小點心們。一塊水果塔、一片軟歐麵包，都是工作之餘、下午茶時間的最佳選擇。薰衣草黑醋栗塔和百香果卡士達軟歐，用水果作為基底，酸酸甜甜的氣氛已經太勾人，再加上萬壽菊的清爽甜香、薰衣草的恬靜悠香，一口咬下的瞬間，彷彿在安靜又涼爽的森林中，偷得浮生半日閒。
最後壓軸的是羅勒海鮮冷義大利麵，在這款十分適合夏日品嚐的冷義大利麵中，以羅勒青醬搭配蝦子、魷魚，以及香氣逼人的麝香葡萄白酒醋，時尚的大人感十足； 再添加帶有一股清香的馬鬱蘭入菜，是在忙碌緊湊的一天之後，最適合用來安撫自己的療癒美食。
7/13香草系列優惠起跑，讓土地的美好延續
迫不及待想讓來自台東的小農香草，陪你清爽地度過香氣迷人的夏天嗎？7月13日開始，除了可以在全家享用四款香草美食之外，還可以優惠價格購買左手香洗沐系列商品。你的每一次消費，都會用來支持公益捐贈計畫，響應《用飲食改變一個世代》活動，同步捐助賽德克族兒童永續食農教育計畫。現在就上官網，為自己安排一個不煩不悶的夏天吧！