檢視全台六都淨零碳排政策與運具電動化時程，誰做得最好？

國發會在今年3月已經提出「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，以「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等四大轉型，及「科技研發」、「氣候法制」兩大治理基礎，輔以「十二項關鍵戰略」，就能源、產業、生活轉型政策預期增長的重要領域制定行動計畫，落實淨零轉型目標。

除了中央政策之外，六個直轄市，台北提出「2050淨零行動白皮書」以及「台北市淨零排放管理自治條例」，新北與桃園也陸續公佈「城市淨零路徑圖」。而近三個月，台中、台南、高雄也分別公布淨零路徑，高雄更同時提出「高雄市淨零城市管理自治條例」，確立了六都對淨零排放的重視。

台灣智慧移動產業協會（SMAT）將六都已公開的淨零路徑及相關自治條例內容，進行差異比較及整理，列出六都各擅勝場的部分，希望讓更多關注運具電動化及淨零排放的讀者能輕鬆了解，也盼望六都地方政府可以相互參考，以良性競爭的方式，提出更好的淨零對策及運具電動化的執行政策。

減碳時程：台北、桃園最積極，台南階段性目標最明確

在整體減碳目標的規劃上，六都均提出2030年減碳30%（或以上）的目標，其中台北與桃園最為積極，分別在「台北市淨零排放管理自治條例」、與桃園市淨零路徑中提出2030年減碳40%的進步指標，是短期目標裡最積極的城市。台南則在市政會議專案報告中提出自2022年起，逐年減少5%排放量的明確階段性目標。

年度 減碳目標 城市 2030年 減碳40% 台北、桃園 減碳30% 新北、台中、台南、高雄 2040年 減碳65% 台北、台中、台南 2050年 達成100%淨零目標 台北、新北、桃園、台中、台南、高雄 ＊減碳比較基準為2005年；資料來源：各縣市政府，SMAT整理

在運具電動化的時程部分，為加速運具電動化，減少運輸部門排碳量，六都均在淨零路徑與法規條文中，將運具電動化的工作列入各階段目標。

時程 城市 運具電動化具體作法 2030年前 台北 2023年公務機車全面電動化 新北 2025年禁購燃油公務機車 高雄 2026年電動機車總數占比10% 2030年 台北 全市電動機車總數比30% 市區公車/公務汽車全面電動化 新北 禁購燃油公務汽車，公務機車/公車全面電動化 桃園 完成公務車輛及客運全面電動化 台中 公車全面電動化，公務機車全面電動化 台南 市區公車全面電動化 高雄 電動機車總數比15%，公車及公務機車全面電動化 2035年 新北 禁售燃油機車，公務汽車全面電動化 2040年 台北 私有運具總數比50%電動化 新北 禁售燃油車、小客車、小貨車，物流業全面電動化 台中 公務車輛全面電動化 高雄 電動機車總數占比50%，公務汽車全面電動化 2050年 台北 私有運具總數比95%電動化 新北 禁售燃油大貨車特種車 台中 私有運具總數比95%電動化 高雄 電動汽(機)車總數比95% 資料來源：各縣市政府，SMAT整理

上表二盤點了六都運具電動化時程，我們從中彙整了特色如下：

公務車輛電動化：台北、桃園進度最快

在公務車輛的電動化部分，主要透過政府採購即可逐步汰換燃油公務車輛，因此對各地政府來說，屬於相對容易達成的目標。其中台北及桃園在2030即預計達到公車及公務車輛全面電動化，屬於規劃進度最快的直轄市，而六都整體則在2040年能夠全面達到公務車輛電動化。

私人運具電動化：高雄率先以「總比例」進行控管

在私人運具電動化方面，因關係到各地的交通環境、大眾運輸普及度、市民交通習慣等等因素，六都各自提出不同的進度與路徑。在2050最終目標的設定中，台北、台中、高雄各自列出電動私人運具或電動汽機車總數95%的目標，屬於目標設定最明確的市府。而高雄更提出從2026年電動機車「總比例」10%的任務目標，並逐步成長，是六都當中率先納入總量思維的城市。

禁購禁售模式：新北市唯一提出

新北則是以不同於其他五都的模式，以逐步制定公部門禁購燃油公務車、民間禁售燃油車的方式，期望達到2050年新北市公私部門各型運具全面電動化的目標。

電動運具友善環境：台北市2050年全市低碳交通區

在電動運具友善環境的部分，六都均有規畫電動運具充電設施與停車優惠的方案，至於在台灣屬於新興觀念的「低碳交通區」，台北、新北、桃園、台中、台南均有規劃低碳交通區或低碳示範社區，其中台北市規劃於2050年將全市規劃為低碳交通區，屬於相當先進的規劃。

台北 2030年路邊充電車格2000個 2040年路邊充電車格1萬個，主要幹道劃設低碳交通區 2050年路邊充電車格2萬個，全台北市規劃低碳交通區 公有路外公共停車場劃設一定比例之專用停車格位，電動或其他新興能源運具以外之其他車輛不得占用。 公有停車場對電動運具得提供停車費率優惠。 新北 規劃八里淨零碳示範區 桃園 路外公共停車場應提供一定比例之自行車優先停車位供低污染車輛使用。 為維護空氣品質，得指定特定路段、區域或時段，限制供行人徒步或行駛低污染車輛種類或排氣污染物量低於一定濃度之車輛。 台中 2030年汽車充電站達2千座 2040年汽車充電站達1萬座 2050年汽車充電站達2萬座 中華民國110年起，得公告指定區域內禁止行駛燃油機車。 公有停車場對低碳車輛得採取優惠之停車費率。 台南 車位數達五十格以上之停車場，應設置一格以上之低碳車輛停車格位；公有停車場車位數每滿五十格，應設置一格低碳車輛停車格位。 公有停車場對低碳車輛得採取較優惠之停車費率或措施。 高雄 建置電動車充電站與專用停車格，完善低碳運具使用環境。 公共停車場應劃設一定比例專用停車格位，供電動、氫能運具停放或其能源補充設施使用。 資料來源：各縣市政府，SMAT整理

運具電動化時程：各都應更積極設定目標

最後，我們就國發會所公佈的運具電動化時程作為比較的基準，檢視六都運具電動化的積極度與目標設定。

如前所述，公務車輛的電動化屬於相對容易達成的目標，六都多數在2030年與國發會的時程一致。但對於電動運具市售比的目標，各都並無一致的時程，並且以不同的形式設定目標。

例如，電動機車總數、私人運具總數、禁售燃油車等等。但整體來說，六都將運具電動化的最終目標設定在2050年，與國發會2040年電動汽機車市售比100%的目標有一段差距，較為接近的是新北市以禁售的形式設定在2040年禁售燃油機車與汽車。這部分來說，各都在運具電動化的積極度與目標設定仍有改進的空間。

Photo Credit: 中央社

推動台灣永續發展：政策重在落實

政策或法規的制定，重在落實，尤其從今年到2050年的這段時間，如何制定階段性目標，定時管考，並視進度調整政策，是2050年淨零排放目標能否達成的關鍵。建議各地政府在公佈目標的同時，應同步制定管考工作，並定期公布各項進度，包括減碳百分比進度，運具電動化進度等等。

以直轄市長每四年一任期來說，建議以二年或至少四年公布一次進度，以供社會大眾瞭解推動情形，並作為該次任期的政績檢視參考。

六都作為直轄市，應該有更進步的作為，訂定比國發會2040年電動汽機車市售比100%更提早達標的時程，使六都成為運具電動化的「資優城市」。而除了設定目標之外，實務上也需要加強並持續鼓勵運具電動化的政策，例如台北市目前一次將補助方案規畫至2023年，相信必有助於運具電動化的長期推動。

同時，建議可以參考國外地方政府的鼓勵政策，例如東京都足立區將購車補助從一般民眾擴展到中小企業、法人機構等，均有助於運具電動化在地方上的推動。

台灣地狹人稠，各區域相鄰縣市其實是共同生活圈，任何改變均會互相影響。六都可以有更完整、更創新、更友善的運具電動化政策，就區域甚至全國來說具有一定的指標意義。對於全國共同達到淨零碳排的目標，無論是實務上，或公民意識的推動上，都會是一大助力。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航