檢視全台六都淨零碳排政策與運具電動化時程，誰做得最好？
我們想讓你知道的是
比較六都已公開的淨零路徑及相關自治條例內容與整理，除了讓關注運具電動化及淨零排放的讀者能輕鬆了解，也盼望六都地方政府可以相互參考，以良性競爭方式，提出更好的淨零對策及運具電動化的執行政策。
國發會在今年3月已經提出「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，以「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等四大轉型，及「科技研發」、「氣候法制」兩大治理基礎，輔以「十二項關鍵戰略」，就能源、產業、生活轉型政策預期增長的重要領域制定行動計畫，落實淨零轉型目標。
除了中央政策之外，六個直轄市，台北提出「2050淨零行動白皮書」以及「台北市淨零排放管理自治條例」，新北與桃園也陸續公佈「城市淨零路徑圖」。而近三個月，台中、台南、高雄也分別公布淨零路徑，高雄更同時提出「高雄市淨零城市管理自治條例」，確立了六都對淨零排放的重視。
台灣智慧移動產業協會（SMAT）將六都已公開的淨零路徑及相關自治條例內容，進行差異比較及整理，列出六都各擅勝場的部分，希望讓更多關注運具電動化及淨零排放的讀者能輕鬆了解，也盼望六都地方政府可以相互參考，以良性競爭的方式，提出更好的淨零對策及運具電動化的執行政策。
減碳時程：台北、桃園最積極，台南階段性目標最明確
在整體減碳目標的規劃上，六都均提出2030年減碳30%（或以上）的目標，其中台北與桃園最為積極，分別在「台北市淨零排放管理自治條例」、與桃園市淨零路徑中提出2030年減碳40%的進步指標，是短期目標裡最積極的城市。台南則在市政會議專案報告中提出自2022年起，逐年減少5%排放量的明確階段性目標。
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年度
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減碳目標
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城市
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2030年
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減碳40%
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台北、桃園
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減碳30%
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新北、台中、台南、高雄
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2040年
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減碳65%
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台北、台中、台南
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2050年
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達成100%淨零目標
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台北、新北、桃園、台中、台南、高雄
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＊減碳比較基準為2005年；資料來源：各縣市政府，SMAT整理
在運具電動化的時程部分，為加速運具電動化，減少運輸部門排碳量，六都均在淨零路徑與法規條文中，將運具電動化的工作列入各階段目標。
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時程
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城市
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運具電動化具體作法
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2030年前
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台北
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2023年公務機車全面電動化
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新北
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2025年禁購燃油公務機車
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高雄
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2026年電動機車總數占比10%
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2030年
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台北
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全市電動機車總數比30%
市區公車/公務汽車全面電動化
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新北
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禁購燃油公務汽車，公務機車/公車全面電動化
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桃園
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完成公務車輛及客運全面電動化
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台中
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公車全面電動化，公務機車全面電動化
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台南
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市區公車全面電動化
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高雄
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電動機車總數比15%，公車及公務機車全面電動化
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2035年
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新北
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禁售燃油機車，公務汽車全面電動化
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2040年
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台北
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私有運具總數比50%電動化
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新北
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禁售燃油車、小客車、小貨車，物流業全面電動化
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台中
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公務車輛全面電動化
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高雄
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電動機車總數占比50%，公務汽車全面電動化
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2050年
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台北
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私有運具總數比95%電動化
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新北
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禁售燃油大貨車特種車
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台中
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私有運具總數比95%電動化
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高雄
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電動汽(機)車總數比95%
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資料來源：各縣市政府，SMAT整理
上表二盤點了六都運具電動化時程，我們從中彙整了特色如下：
- 公務車輛電動化：台北、桃園進度最快
在公務車輛的電動化部分，主要透過政府採購即可逐步汰換燃油公務車輛，因此對各地政府來說，屬於相對容易達成的目標。其中台北及桃園在2030即預計達到公車及公務車輛全面電動化，屬於規劃進度最快的直轄市，而六都整體則在2040年能夠全面達到公務車輛電動化。
- 私人運具電動化：高雄率先以「總比例」進行控管
在私人運具電動化方面，因關係到各地的交通環境、大眾運輸普及度、市民交通習慣等等因素，六都各自提出不同的進度與路徑。在2050最終目標的設定中，台北、台中、高雄各自列出電動私人運具或電動汽機車總數95%的目標，屬於目標設定最明確的市府。而高雄更提出從2026年電動機車「總比例」10%的任務目標，並逐步成長，是六都當中率先納入總量思維的城市。
- 禁購禁售模式：新北市唯一提出
新北則是以不同於其他五都的模式，以逐步制定公部門禁購燃油公務車、民間禁售燃油車的方式，期望達到2050年新北市公私部門各型運具全面電動化的目標。
- 電動運具友善環境：台北市2050年全市低碳交通區
在電動運具友善環境的部分，六都均有規畫電動運具充電設施與停車優惠的方案，至於在台灣屬於新興觀念的「低碳交通區」，台北、新北、桃園、台中、台南均有規劃低碳交通區或低碳示範社區，其中台北市規劃於2050年將全市規劃為低碳交通區，屬於相當先進的規劃。
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台北
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新北
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規劃八里淨零碳示範區
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桃園
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台中
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台南
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高雄
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|資料來源：各縣市政府，SMAT整理
運具電動化時程：各都應更積極設定目標
最後，我們就國發會所公佈的運具電動化時程作為比較的基準，檢視六都運具電動化的積極度與目標設定。
如前所述，公務車輛的電動化屬於相對容易達成的目標，六都多數在2030年與國發會的時程一致。但對於電動運具市售比的目標，各都並無一致的時程，並且以不同的形式設定目標。
例如，電動機車總數、私人運具總數、禁售燃油車等等。但整體來說，六都將運具電動化的最終目標設定在2050年，與國發會2040年電動汽機車市售比100%的目標有一段差距，較為接近的是新北市以禁售的形式設定在2040年禁售燃油機車與汽車。這部分來說，各都在運具電動化的積極度與目標設定仍有改進的空間。
推動台灣永續發展：政策重在落實
政策或法規的制定，重在落實，尤其從今年到2050年的這段時間，如何制定階段性目標，定時管考，並視進度調整政策，是2050年淨零排放目標能否達成的關鍵。建議各地政府在公佈目標的同時，應同步制定管考工作，並定期公布各項進度，包括減碳百分比進度，運具電動化進度等等。
以直轄市長每四年一任期來說，建議以二年或至少四年公布一次進度，以供社會大眾瞭解推動情形，並作為該次任期的政績檢視參考。
六都作為直轄市，應該有更進步的作為，訂定比國發會2040年電動汽機車市售比100%更提早達標的時程，使六都成為運具電動化的「資優城市」。而除了設定目標之外，實務上也需要加強並持續鼓勵運具電動化的政策，例如台北市目前一次將補助方案規畫至2023年，相信必有助於運具電動化的長期推動。
同時，建議可以參考國外地方政府的鼓勵政策，例如東京都足立區將購車補助從一般民眾擴展到中小企業、法人機構等，均有助於運具電動化在地方上的推動。
台灣地狹人稠，各區域相鄰縣市其實是共同生活圈，任何改變均會互相影響。六都可以有更完整、更創新、更友善的運具電動化政策，就區域甚至全國來說具有一定的指標意義。對於全國共同達到淨零碳排的目標，無論是實務上，或公民意識的推動上，都會是一大助力。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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我相信未來一切會更好──約哈娜與媽媽的小豬農場
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在瓜地馬拉偏遠的山上，約哈娜和媽媽相依為命，母女兩人不懼低溫與遙遠路途，努力經營著小豬農場。透過參與世界展望會兒童資助計畫，他們也確信未來一切將充滿希望。
在瓜地馬拉山上一個偏遠的小村莊，9歲的約哈娜（Johana）和媽媽一起生活著，約哈娜的爸爸在約哈娜2歲時拋棄了她和媽媽，甚至當時媽媽的肚子裡還懷著妹妹。每個市集日，約哈娜和媽媽會在清晨4點出門，將飼養的豬隻運往市場販售，儘管一大早的天氣很寒冷，但這並沒有阻礙他們前進，約哈娜也說，「想一直支持媽媽做的所有事」。
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