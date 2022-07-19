新增2萬6779例本土個案、37例死亡，兩項口罩鬆綁、開放國外度假打工來台

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增2萬7146例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬6779例本土個案及367例境外移入，另確診個案中新增37例死亡。本土病例包含1萬2476例男性、1萬4289例女性，14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，境外移入案例在這5個禮拜逐漸上升，指揮中心研判今日的367例和國際病例數增加的趨勢一致，近期開放國門可能也有一些影響。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，本日死亡個案年齡分佈為90多歲到20多歲，最年輕的20多歲個案本身有慢性神經系統疾病，7月7日在家發現昏迷不醒，緊急送醫後已經沒有呼吸心跳，在急診時檢驗出新冠陽性確診。其死因是毛毛樣血管疾病，這是罕見的腦血管疾病，一般可能出現的是急性出血性腦中風，而因為有確診，所以第2個死因是新冠病毒感染。

羅一鈞也公布住宿式長照機構的確診送醫情形，截至7月17日，有1586家住宿式機構發生染疫事件，這週新增516例工作人員確診、1320例住民確診，累計確診住民到4萬4000多位。上週有109位中重症個案、53位死亡，相較前幾週都是下降趨勢。羅一鈞表示，機構染疫情形跟全國確診狀況都在穩定下降，致死率在2.6％左右。

指揮官王必勝表示，住宿式機構的防疫管理是指揮中心持續的重點工作，住宿式機構的住民會持續篩檢，有確診的話即時投藥，減少產生重症甚至死亡的狀況。

針對重複感染的情況，羅一鈞回應媒體詢問時表示，7月1日宣佈新的重複感染定義後，目前累積639位通報研判為重複感染個案，如果是7月1日以前，於去年或前年確診過後面又通報的話，累計是2382位。

兩項口罩鬆綁、開放外籍人士度假打工

王必勝宣布，從7月19日開始，除了維持現行防疫措施之外，還新增兩項口罩鬆綁。首先，騎機車或腳踏車可以不用戴口罩，這也是因為天氣越來越熱、戴口罩騎車會相當不舒服。再來，原先規定農林漁牧工作在空曠處不需要戴口罩，現在擴大到所有戶外從事工作者，只要在空曠處工作就不用戴口罩，空曠處是指能夠維持和不特定對象的社交距離，因此開放對象也包括建築相關工作者。

對此，王必勝也重申，現行規定從事室內外運動，以及室內外拍攝個人或團體照，都是可以不用戴口罩的。

外交部領事事務局副局長周中興今日出席記者會，宣布從7月25日、下週一開始，外籍人士符合志工、傳教弘法、研習、實習、國際交流、度假打工（青年交流）的事由，就可以備齊應備文件，向駐外館處申請特別入境許可的簽證來台。

周中興特別說明，度假打工並不只是單純的觀光，而是限定與我國訂有度假打工協定或青年交流協定的國民，其中必須符合年齡限制、一個人一輩子只有一次。目前簽有協定的17個國家中，絕大多數都已經允許我國青年適用度假打工機制前往他們的國家。

另外，王必勝宣布，指揮中心新聘兩位副指揮官，第一位是經濟部次長陳正祺，未來在物資方面或是經濟振興相關議題會給指揮中心很大的幫助，第二位是交通部次長陳彥博，他在發展觀光、旅宿管理、人流物流能帶來很大的幫助。至於甫請辭的內政部次長陳宗彥，也會持續留在指揮中心團隊，不論是內政、警政、消防、民政或是邊境管理，都會持續協助指揮中心。

王必勝指出，指揮中心的章程裡副指揮官是1到3位，因應不同情況、不同階段的防疫，會適當聘請副指揮官。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範