《對付職場神經病的社畜生存指南》：「慢性牢騷大王」不但會傳染，還會引發巨大的職場災難

文：職涯導航網

在公司裡有時會遇到直接攻擊我們的人，也有就算不是把我們當作箭靶，卻還是讓我們過得很辛苦、榨乾我們所有精力的同事。後者最常見的類型就是對每件事都滿腹牢騷的人。仔細聽聽他們抱怨的內容，會發現他們說的也並不完全是錯的。

而且他們有自己的邏輯，尤其是抱怨公司或豬頭主管的時候，有些內容也滿讓人贊同的，只要他們發牢騷時克制一點、適度一點就完全不會有問題。不過他們在發牢騷這件事情上不懂得踩煞車，總是超過正常範圍，結果反而讓身旁的同事變得辛苦。我們就一起來了解這種折磨別人的發牢騷類型吧！

牢騷的三大種類

有人可能會心想：「發牢騷就發牢騷，哪有什麼不一樣的？」但其實牢騷也有不同的種類。並不是所有牢騷都會對身旁的人造成困擾，只有特定的牢騷類型才會如此，因此我們現在要來檢視一下不同的種類。假如我們周圍也有總是把牢騷掛嘴邊的人，就可以對照以下三種分類，看看他屬於哪一種類型。

1. 工具型牢騷（Instrumental complaints）

第一種類型就是所謂的「工具型牢騷」，也就是把抱怨當成一種工具來使用的意思。例如有資歷淺的同事每次給的資料都出現重複的數字錯誤，或是主管每次抽完菸又會來一杯咖啡，跟他講話都會聞到很濃的口臭，遇到這類的事情無論是誰都會覺得不滿。

這種牢騷是牢騷沒錯，不過這顯然是可以用來解決問題的牢騷。因為製造問題的人很明確、問題的內容也很確實，如果清楚表達出來就可以讓工作成果或工作環境變得更好，所以這類型的不滿是必須的。

只是在傳達不滿時是選擇用讓對方聽了不刺耳的溫和語氣，還是用明確讓對方知道嚴重性的嚴厲語氣，就需要根據不同的狀況調整。總之，這一類型的牢騷是在職場上不可缺少的存在。

2. 發洩型牢騷（Venting）

在職場工作久了難免會看到一些荒謬的事、發生讓人煩躁的事、遇到讓人生氣的人，或是面對讓人委屈難受的狀況。最好的情況是我們每次遇到都可以冷靜地處理面對，不過當然也有很難維持冷靜的時候。我們常說會「澆熄滿腔熱血」的牢騷類型就屬於這一種。

碰到不合理的工作指令卻無法頂撞主管時，或是合作對象、顧客對我們做出失禮的行為時，要讓我們的腦袋冷靜下來，某種程度來說就需要這種發洩型牢騷。因為實際遇到這些問題時，適度的牢騷確實會有幫助。如果這個方法也行不通的話，可以試試跟比較要好的同事一起碎嘴，或是暫時到辦公室外面喝杯咖啡、吹吹風。

也就是說，這個類型的牢騷是用來舒緩、冷靜情緒，和一些轉換心情的小訣竅屬於同一等級的方法。只要別不小心讓對方知道、或是讓所有人都知道我們對他生氣，反而對於我們的工作效率是有幫助的，也是一個可以避免我們憋出內傷的好方法。

3. 慢性的習慣型牢騷

在三大牢騷類型當中，最容易引發各種問題的非這類牢騷莫屬。因為當事人完全不懂得滿足、也不懂得什麼是快樂，對於世界上的一切看法都非常負面。只要他稍微變得辛苦一點、事情的結果跟他想像的有點不同，或是有人稍稍改變了他做事的程序，他絕對不可能用積極正面的心態接受，只會一直哭喊著自己的難處。

長大成人之後，很多時候我們表現出來的極端反應，例如生氣、悲傷或開心等情緒，都已經在大腦中形成一種自動反應的模式了。也就是說，持續對每件事感到不滿的人，他們的大腦中已經設定了格式化的迴路讓他們自動做出這些反應。有人會覺得：「那就改變他們的大腦迴路，讓他們面對每件事都從消極變得積極不就好了？」然而人的情緒和衝動，正屬於個性中無法輕易改變的那一部分。所以說，用正常人理解的「努力」，是改變不了慢性牢騷這種問題的。

在這種狀況下，也有人會提出疑問：「這種慢性牢騷應該是他個人的問題，並不會因此在同事之間引發什麼問題才對啊！」但實際上，這些慢性牢騷大王們引發的職場災難可是比想像中來的巨大。

我們來了解慢性牢騷大王們是如何引發職場災難的吧！

A. 讓身邊的人都覺得狀況比實際情形還要更糟

前面提到，假如身旁有發牢騷的人，他的存在本身就會帶來時間和專注力的浪費。已經養成習慣、持續不斷且反覆發牢騷的同事，他們的牢騷攻擊會讓我們對於自己所在的公司、所屬的部門、以及我們正在執行的工作內容抱持著負面想法。

原本我們不覺得主管說的話怎麼了，不覺得公司的方針有什麼奇怪，也不覺得自己的工作跟其他部門有太大的不同，不過當有人在身邊無止境地發牢騷抱怨時，不知不覺也會影響我們看待事情的立場。因此我們也會開始懷疑，究竟是自己把一切想得太單純了，還是那個人充滿批判、否定態度的觀點才是事實。

之前也提到過，人的思考模式會有一定程度的自動化。當旁邊有人一整天都對我們輸入負面立場的消極訊息時，這就會成為我們自動化思考的基礎。一不留神我們也會被傳染成為慢性的牢騷大王。

B. 削減別人的工作能量與動機

跟凡事消極的人待在一起，就很難維持活力和熱忱。我們會受到鏡像神經元的影響，距離越靠近就越容易彼此同步，即使想忽略慢性牢騷大王的消極態度，我們也會變得很難專注在工作上，也因此對工作的專注力會下降，低落的專注力也會削減我們對於工作的熱忱。

慢性牢騷大王不只是會影響我們，而是會影響到整個部門，最後全部門的活力都會跟著下降。想必有人也曾經歷過，當身旁的人不斷散發憂鬱、不安情緒或不停發牢騷，連帶地就會讓我們感覺筋疲力盡，什麼都不想做。

C. 讓人變得敏感並情緒化