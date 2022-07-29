《對付職場神經病的社畜生存指南》：「慢性牢騷大王」不但會傳染，還會引發巨大的職場災難
我們想讓你知道的是
在三大牢騷類型當中，最容易引發各種問題的非這類牢騷莫屬。因為當事人完全不懂得滿足、也不懂得什麼是快樂，對於世界上的一切看法都非常負面。只要他稍微變得辛苦一點、事情的結果跟他想像的有點不同，他絕對不可能用積極正面的心態接受，只會一直哭喊著自己的難處。
文：職涯導航網
在公司裡有時會遇到直接攻擊我們的人，也有就算不是把我們當作箭靶，卻還是讓我們過得很辛苦、榨乾我們所有精力的同事。後者最常見的類型就是對每件事都滿腹牢騷的人。仔細聽聽他們抱怨的內容，會發現他們說的也並不完全是錯的。
而且他們有自己的邏輯，尤其是抱怨公司或豬頭主管的時候，有些內容也滿讓人贊同的，只要他們發牢騷時克制一點、適度一點就完全不會有問題。不過他們在發牢騷這件事情上不懂得踩煞車，總是超過正常範圍，結果反而讓身旁的同事變得辛苦。我們就一起來了解這種折磨別人的發牢騷類型吧！
牢騷的三大種類
有人可能會心想：「發牢騷就發牢騷，哪有什麼不一樣的？」但其實牢騷也有不同的種類。並不是所有牢騷都會對身旁的人造成困擾，只有特定的牢騷類型才會如此，因此我們現在要來檢視一下不同的種類。假如我們周圍也有總是把牢騷掛嘴邊的人，就可以對照以下三種分類，看看他屬於哪一種類型。
1. 工具型牢騷（Instrumental complaints）
第一種類型就是所謂的「工具型牢騷」，也就是把抱怨當成一種工具來使用的意思。例如有資歷淺的同事每次給的資料都出現重複的數字錯誤，或是主管每次抽完菸又會來一杯咖啡，跟他講話都會聞到很濃的口臭，遇到這類的事情無論是誰都會覺得不滿。
這種牢騷是牢騷沒錯，不過這顯然是可以用來解決問題的牢騷。因為製造問題的人很明確、問題的內容也很確實，如果清楚表達出來就可以讓工作成果或工作環境變得更好，所以這類型的不滿是必須的。
只是在傳達不滿時是選擇用讓對方聽了不刺耳的溫和語氣，還是用明確讓對方知道嚴重性的嚴厲語氣，就需要根據不同的狀況調整。總之，這一類型的牢騷是在職場上不可缺少的存在。
2. 發洩型牢騷（Venting）
在職場工作久了難免會看到一些荒謬的事、發生讓人煩躁的事、遇到讓人生氣的人，或是面對讓人委屈難受的狀況。最好的情況是我們每次遇到都可以冷靜地處理面對，不過當然也有很難維持冷靜的時候。我們常說會「澆熄滿腔熱血」的牢騷類型就屬於這一種。
碰到不合理的工作指令卻無法頂撞主管時，或是合作對象、顧客對我們做出失禮的行為時，要讓我們的腦袋冷靜下來，某種程度來說就需要這種發洩型牢騷。因為實際遇到這些問題時，適度的牢騷確實會有幫助。如果這個方法也行不通的話，可以試試跟比較要好的同事一起碎嘴，或是暫時到辦公室外面喝杯咖啡、吹吹風。
也就是說，這個類型的牢騷是用來舒緩、冷靜情緒，和一些轉換心情的小訣竅屬於同一等級的方法。只要別不小心讓對方知道、或是讓所有人都知道我們對他生氣，反而對於我們的工作效率是有幫助的，也是一個可以避免我們憋出內傷的好方法。
3. 慢性的習慣型牢騷
在三大牢騷類型當中，最容易引發各種問題的非這類牢騷莫屬。因為當事人完全不懂得滿足、也不懂得什麼是快樂，對於世界上的一切看法都非常負面。只要他稍微變得辛苦一點、事情的結果跟他想像的有點不同，或是有人稍稍改變了他做事的程序，他絕對不可能用積極正面的心態接受，只會一直哭喊著自己的難處。
長大成人之後，很多時候我們表現出來的極端反應，例如生氣、悲傷或開心等情緒，都已經在大腦中形成一種自動反應的模式了。也就是說，持續對每件事感到不滿的人，他們的大腦中已經設定了格式化的迴路讓他們自動做出這些反應。有人會覺得：「那就改變他們的大腦迴路，讓他們面對每件事都從消極變得積極不就好了？」然而人的情緒和衝動，正屬於個性中無法輕易改變的那一部分。所以說，用正常人理解的「努力」，是改變不了慢性牢騷這種問題的。
在這種狀況下，也有人會提出疑問：「這種慢性牢騷應該是他個人的問題，並不會因此在同事之間引發什麼問題才對啊！」但實際上，這些慢性牢騷大王們引發的職場災難可是比想像中來的巨大。
我們來了解慢性牢騷大王們是如何引發職場災難的吧！
A. 讓身邊的人都覺得狀況比實際情形還要更糟
前面提到，假如身旁有發牢騷的人，他的存在本身就會帶來時間和專注力的浪費。已經養成習慣、持續不斷且反覆發牢騷的同事，他們的牢騷攻擊會讓我們對於自己所在的公司、所屬的部門、以及我們正在執行的工作內容抱持著負面想法。
原本我們不覺得主管說的話怎麼了，不覺得公司的方針有什麼奇怪，也不覺得自己的工作跟其他部門有太大的不同，不過當有人在身邊無止境地發牢騷抱怨時，不知不覺也會影響我們看待事情的立場。因此我們也會開始懷疑，究竟是自己把一切想得太單純了，還是那個人充滿批判、否定態度的觀點才是事實。
之前也提到過，人的思考模式會有一定程度的自動化。當旁邊有人一整天都對我們輸入負面立場的消極訊息時，這就會成為我們自動化思考的基礎。一不留神我們也會被傳染成為慢性的牢騷大王。
B. 削減別人的工作能量與動機
跟凡事消極的人待在一起，就很難維持活力和熱忱。我們會受到鏡像神經元的影響，距離越靠近就越容易彼此同步，即使想忽略慢性牢騷大王的消極態度，我們也會變得很難專注在工作上，也因此對工作的專注力會下降，低落的專注力也會削減我們對於工作的熱忱。
慢性牢騷大王不只是會影響我們，而是會影響到整個部門，最後全部門的活力都會跟著下降。想必有人也曾經歷過，當身旁的人不斷散發憂鬱、不安情緒或不停發牢騷，連帶地就會讓我們感覺筋疲力盡，什麼都不想做。
C. 讓人變得敏感並情緒化
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為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留
我們想讓你知道的是
穿在孩子身上的衣服，除了品牌、版型、舒適度以外，別忘了注意染料及材質，尤其是敏感肌膚型的孩子，往往對於透氣性和有毒化學物質特別敏感。到底該如何挑選，才能好穿、時尚又親膚不致敏呢？
「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。
市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受
衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。
一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。
然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。
有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全
人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」
由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」
高敏敏提到，有一次，她看見小蜜瓜身上出現莫名紅腫痕跡，「女兒一直抓腿、抓肚子，有時還會自己把衣服掀開來抓，整塊紅紅一片。」原以為可能是絨毛娃娃或其他過敏原造成，之後幾次穿到同一件上衣，小蜜瓜拼命抓癢的行為就會很明顯。「這才讓我意識到，原來不是材質摸起來舒服就沒有問題，往往是穿久了才會有感。」高敏敏指出，原來有機棉也是有分等級的，一般傳統有機棉，品質良莠不齊，所以造成布料容易破損，為了耐用進而混紡其他紗線，造成不夠親膚容易引起刺激與搔癢。
為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。
高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁
高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：
- 挑材質：挑選100%天然有機棉的材質，比較不容易刺激皮膚。
- 無車標：衣服標籤是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦，可挑選無車標衣服，或是買回來前先剪標。
- 選剪裁：避免過緊或有鬆緊帶的衣服，可選擇有立體剪裁者，除突顯衣服本身質感，也能增加穿衣的舒適度及透氣。
高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。
有機棉精品童裝bbc，舒適好穿又時尚
「我自己很喜歡baby baby cool的原創設計100%有機棉童裝，它同時符合我對於衣服要安全又好看的要求。」高敏敏說，bbc是台灣有機棉精品童裝，符合歐盟最高標準GOTS認證，確保有機紡織品從收獲、原材料、到加工，以及最後產品的包裝都符合環境與人道規範，同時在衣服領口、袖口、大腿處則以彈性織帶增加耐用度和美觀。
高敏敏提到，車標、鈕扣與拉鍊是不少人會忽視的挑選小細節，卻是造成皮膚物理性刺激的重點之一，「車標是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦；而鈕扣及拉鍊造成的金屬過敏案例也很常見，肚臍周圍容易有接觸性皮膚炎，而拉鍊若拉到頂端就會碰觸到下巴。」BBC使用進口副料、無鎳無重金屬的訂製扣子，衣服設計上沒有車標，穿起來也不會有異物感。
最讓高敏敏情有獨鍾的一點是，bbc採用3D立體剪裁，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，強調線條與比例，每件樣衣都經過孩童試穿並修改多次才可完成，「合身舒適又兼具美感，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，小蜜瓜穿起來合身舒適又可愛，看她穿得舒適不抓癢，我也安心很多。」bbc有適合長期穿搭的經典款式和品質，不論送禮自用都相當和宜大方。