「我12歲，唯一夢想是離婚」阿富汗童婚現象急遽攀升，世界展望會籲大眾勿忘阿富汗，伸援阿富汗女童教育

當台灣12歲女孩夢想長大能做什麼，阿富汗12歲女孩唯一的夢想，卻是離婚。自去年8月政權更迭至今，阿富汗當局仍禁止中學女生回到校園，更頒布女性包頭巾、非必要不得出門等規定，加上不斷蔓延的貧窮與飢餓問題，世界展望會、聯合國等國際組織均指出，阿富汗的童婚現象正日漸攀升，阿富汗世界展望會會長阿孫莎．查理絲（Asuntha Charles）表示：「許多阿富汗女孩都有很美的夢想，我們敦促當局盡快取消女孩上學的禁令。」台灣世界展望會邀請各界響應飢餓三十人道救援行動，透過前線工作人員執行的兒童保護、技職訓練方案，為阿富汗女孩提供替代教育，幫助孩子免於童婚恐懼！

儘管羅琪雅已經輟學去工作，但她和兄弟姊妹賺來的錢，仍無法還清家中債務。Photo Credit: 台灣世界展望會

「離婚是我這輩子唯一的夢想。」12歲的羅琪雅（Roqia）哭著跟媽媽說，女生應該等到長大成熟才能結婚，她不想在這年紀就嫁給可以當她祖父的巴石爾（Bashir）。羅琪雅的父親患有痼疾，長年臥床，母親因連年戰亂和動盪而陷入憂鬱，難以持家，他們只好跟巴石爾借錢維生。當這家人還不出錢時，巴石爾便要求娶羅琪雅，用她的嫁妝來抵債。

羅琪雅說，爸爸雖然不願意把她許配給人，「他說自己別無選擇，家裡沒有人可以照顧我們。」Photo Credit: 台灣世界展望會

「媽媽跟弟弟妹妹知道我的婚約時，他們也跟著我一起哭，」羅琪雅說，爸爸雖然不願意把她許配給人，「他說自己別無選擇，家裡沒有人可以照顧我們。」巴石爾不僅已婚，更有和羅琪雅年紀差不多的孫子，他幾乎每天都來敲羅琪雅的家門，要求女孩馬上嫁給她。可是羅琪雅想繼續上學，跟朋友在一起，「我已經為了還錢，不上學而去工作，但賺的錢只能勉強供家人生活，根本沒辦法還債。」

羅琪雅每天清晨起床，到處搜尋垃圾桶，撿拾人們丟棄的東西賺錢。Photo Credit: 台灣世界展望會

據阿富汗世界展望會2018~2019年的實地調查，至少超過四分之一女性在18歲以前已經結婚，這項數據在近期推估將逐漸上升。隨著近一年逐漸擴大的人道危機，有更多家庭像羅琪雅的父母一樣，選擇將女兒嫁給別人，以償還債務或解決糾紛。世界展望會推動兒童保護訓練，提升社區居民對反童婚、反童工等議題的意識，同時輔以個案心理輔導和生計培訓，讓面臨童婚威脅的孩子身心獲得療癒，家庭也有機會建立穩定生計，降低家長被迫嫁出年幼女兒的機率。

阿富汗世界展望會會長阿孫莎表示，女孩們上學、接受教育是基本人權，世界展望會及其他國際人道組織將持續向阿富汗當局爭取女童教育權。Photo Credit: 台灣世界展望會

出身印度南部的傳統家庭，阿富汗世界展望會會長阿孫莎．查理絲（Asuntha Charles）相當了解教育的重要：「社會期待我要結婚、建立家庭、養育孩子，但我為自己的夢想奮鬥，教育和就業使我成為獨立女性，而我殷切期盼能為每位阿富汗兒童創造同樣際遇。」阿孫莎表示，女孩們上學、接受教育是基本人權，世界展望會及其他國際人道組織將持續向阿富汗當局爭取女童教育權。而在女孩恢復正式教育之前，透過台灣愛心民眾的飢餓三十捐款，將能支持世界展望會推動的兒保與職訓方案，使阿富汗女孩學習不中斷，盼各界一同響應。