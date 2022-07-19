在日常工作中，我面對的都是一群對未來十分迷惘的、大約18-23歲左右的年輕人。和他們的日常接觸中，可以看到許多故事，所以時常都想藉著這個平台和大家說說這些故事。

六月，是一個畢業季節，也是一個學年的完結。放完GPA後，通常我都要跟一些成績不好的學生見一見面，我們把這個過程叫作academic counseling。這天見的是幾位因為連續兩個學期成績未能到達最低要求而被要求退學的學生。通常這類學生知道自己被要求退學時的反應都是比我們想像的來得輕微，很可能他們其實都早已預計到這件事的發生，已有心理預備吧。

這三年的學生過得不易，網上學習儘管十分方便，但缺少了校園的氣氛及同儕們相互間的支持（social support），很容易會打散一個學生的學習動機。當然，有一些動機十分強烈的學生，無論任何環境下都會自動為自己打氣，但是我們不能太過依賴一個人自己的意志力，很多時候環境因素對一個人能不能把一件事做好也起著不能被忽略的作用。

面對著被要求退學的學生，有一個最主要的信息我想帶給他們：找一個屬於自己的方向。

到學校讀書是一個社會規範，是一個由社會時鐘（social clock）規定下的社會規範。3歲上幼兒園，6歲上小學、12歲上中學、18歲讀大學、22歲大學畢業。大學敎育當然很好，它幫助一位年輕人開拓眼界、擴闊人脈。但並不是每個18-22歲的人都能夠感受到大學教育的意義。這是現代教育做得不好的地方，它沒能令每一位學生感受到讀書學習的意義。一個人覺得一件事沒意義，自然做得不好，很多時候這不完全關於能力的問題，至少心理學並不是一個一定要天才才能學習的科目。

在大學迷惘的人比比皆是，因為在大學後，似乎每個人都要開始在他們人生中首次為自己的人生尋找一個大概的方向。然而，對於習慣被編排好人生行程的大學生們，自己選擇自己的方向是難的。

無論你現在在做什麼，是學生或是工作，一個屬於自己的人生方向至關重要，人生方向是人生意義感（meaning in life）的奠基。這個方向必然是屬於自己的，不是別人的，不是你父母想的，不是你伴侶想的，而是你想要的。你想要的人生方向，沒有任何一個人有資格批判。

每個人都一定有想做的東西，拿出勇氣去接近它。如果覺得追夢成本很大，那麼就想一個策略，把風險降低。

有一個方向，有策略，有行動，每個人都可以慢慢走近目標。

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin