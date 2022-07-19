找一個屬於自己的方向
我們想讓你知道的是
在大學迷惘的人比比皆是，因為在大學後，似乎每個人都要開始在他們人生中首次為自己的人生尋找一個大概的方向。
在日常工作中，我面對的都是一群對未來十分迷惘的、大約18-23歲左右的年輕人。和他們的日常接觸中，可以看到許多故事，所以時常都想藉著這個平台和大家說說這些故事。
六月，是一個畢業季節，也是一個學年的完結。放完GPA後，通常我都要跟一些成績不好的學生見一見面，我們把這個過程叫作academic counseling。這天見的是幾位因為連續兩個學期成績未能到達最低要求而被要求退學的學生。通常這類學生知道自己被要求退學時的反應都是比我們想像的來得輕微，很可能他們其實都早已預計到這件事的發生，已有心理預備吧。
這三年的學生過得不易，網上學習儘管十分方便，但缺少了校園的氣氛及同儕們相互間的支持（social support），很容易會打散一個學生的學習動機。當然，有一些動機十分強烈的學生，無論任何環境下都會自動為自己打氣，但是我們不能太過依賴一個人自己的意志力，很多時候環境因素對一個人能不能把一件事做好也起著不能被忽略的作用。
面對著被要求退學的學生，有一個最主要的信息我想帶給他們：找一個屬於自己的方向。
到學校讀書是一個社會規範，是一個由社會時鐘（social clock）規定下的社會規範。3歲上幼兒園，6歲上小學、12歲上中學、18歲讀大學、22歲大學畢業。大學敎育當然很好，它幫助一位年輕人開拓眼界、擴闊人脈。但並不是每個18-22歲的人都能夠感受到大學教育的意義。這是現代教育做得不好的地方，它沒能令每一位學生感受到讀書學習的意義。一個人覺得一件事沒意義，自然做得不好，很多時候這不完全關於能力的問題，至少心理學並不是一個一定要天才才能學習的科目。
在大學迷惘的人比比皆是，因為在大學後，似乎每個人都要開始在他們人生中首次為自己的人生尋找一個大概的方向。然而，對於習慣被編排好人生行程的大學生們，自己選擇自己的方向是難的。
無論你現在在做什麼，是學生或是工作，一個屬於自己的人生方向至關重要，人生方向是人生意義感（meaning in life）的奠基。這個方向必然是屬於自己的，不是別人的，不是你父母想的，不是你伴侶想的，而是你想要的。你想要的人生方向，沒有任何一個人有資格批判。
每個人都一定有想做的東西，拿出勇氣去接近它。如果覺得追夢成本很大，那麼就想一個策略，把風險降低。
有一個方向，有策略，有行動，每個人都可以慢慢走近目標。
本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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Z世代成消費市場潛力股，如何突破痛點搶攻新藍海？
我們想讓你知道的是
信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。
Z世代指從1990年代末期到2010前期出生的族群，首批Z世代族群已逐漸步入社會，開始有了消費力。根據美國銀行《OK Zoomer：Gen A Primer》的分析報告，預測2030年Z世代將佔全球購買力的四分之一以上，是品牌不可忽視的重要族群。
Z世代成市場消費主流，解密Z世代消費習慣
Z世代被稱為數位原生代，在3C產品與社群媒體中長大，習慣透過數位科技來表達自我及與世界建立連結，也喜歡擺脫框架，展現特色，消費行為是他們表達自我的媒介之一。解密Z世代的消費習慣，Z世代成長於數位金融蓬勃發展的時代，數位支付平台越來越普及，只要擁有行動裝置就可以進行消費，因此金流對他們來說，並非掌握在手中的實體交易媒介，而是流動的數字，因此也較為敢衝敢花。
Z世代認為勤奮工作並不是財富成長的唯一方式，開源理財能幫助自己有更多的資本可以運用，且網路的資訊無遠弗屆，線上理財教學平台十分多元，因此Z世代也比父母輩有更多機會且更早接觸理財，對優惠的敏感度也提升，例如在消費之前會上網爬文比價、使用哪張信用卡較為優惠、回饋點數較多、較實用？哪裡可以得到優惠券？
另外，Ｚ世代生長在資訊爆炸的時代，快狠準的資訊和流程才能抓住他們的偏好，因此簡化的消費流程更是他們所求，尤其是即時順暢的使用體驗，能讓他們滿足當下的享受，更能打中他們的痛點。
想搶攻Z世代市場，傳統消費方式阻礙多
放眼望去目前的金融機構，雖然都想要搶攻Ｚ世代的市場，但傳統的模式卻仍豎起一道高牆。如傳統信用卡的優惠主要綁實體，但對於Ｚ世代消費者而言，他們重視數位體驗且已習慣在線上消費，不管是3C用品、化妝品、日常用品，甚至保險等服務都能在電商平台搞定，實體的優惠方式對Z世代而言拉力不足。
除此之外，過去信用卡核卡過程繁複、時間久，尤其是身為信用卡小白、沒有任何信用紀錄的Z世代，等待核卡的過程也會較久；再加上許多信用卡的首刷禮，都有要求在核卡的30~50天內完成條件，但是從核卡後到拿到卡片的期間便已耗上幾天，無形中也提高了優惠門檻。等拿到信用卡後，Z世代當下的消費欲望也已經消失。
點數跨業串聯，新興理財方式打中Z世代痛點
難道信用卡對Z世代而言已經是過去式了嗎？信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。電商回饋對於Z世代的吸引力龐大，近期電商和零售商不斷在擴展自己的金融生態圈，積極發展通路，因此電商回饋常常不僅能運用在電商平台，甚至是包抄線上線下通路，全面覆蓋消費者的生活圈。
近期台灣電商PChome與中華電信、中國信託推出ALL ME卡，主打無須綁定實體卡，即時綁定就能夠即時在Pi拍錢包、PChome 24h購物及Hami Pay進行消費；另外，特別首創業界全新點數架構，突破過去跨業轉換不易的門檻，讓回饋點數可同時跨平台自動累點顯示、兌點，消費者可依據當下使用需求，自由選擇要以「P幣」或「Hami Point」進行抵用，更提供橫跨電商、電信、四大超商、百貨、生活繳費等指定通路最高12%回饋，升級服務體驗，累計全台超過38萬個通路都可以使用。
為了提升Z世代的消費體驗，中國信託ALL ME卡推出快發服務，讓申請者無須綁定實體卡，在核卡當下就能夠進行即時消費。在中國信託ALL ME卡推出不久，便可看到討論區消費者回饋幾乎是「秒核」並能立即綁定進行消費，更吸引許多Z世代投入辦卡行列。
Z世代較長輩世代重視消費流程與體驗，若能了解Z世代的消費習慣對症下藥掌握未來市場趨勢，即使是傳統的消費方式，也能有新玩法進而奪得先機。
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