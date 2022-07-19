《媽，別鬧了！》48小時衝上「Netflix台灣」排行榜冠軍，導演：「一起跟著媽媽又笑又哭！」

今（2022）年話題台劇《媽，別鬧了！》於上週五（7/15）正式於190個國家上架，翻譯超過30種語言。而本作上線甫48小時，就衝到台灣Netflix節目類別第一名的位置，顯見熱度。

Photo Credit: Netflix提供

近年，台劇浪潮興起，誕生數部口碑、人氣、話題等兼備的作品，包含《茶金》、《斯卡羅》、《華燈初上》、《火神的眼淚》、《俗女養成記2》、《天橋上的魔術師》、《村裡來了個暴走女外科》等膾炙人口作品。

從收視習慣以及網路討論度來看，觀眾對於台劇的期待回溫，而在各大串流平台的推波助瀾下，台劇逐漸灌入新活水，走出不同面貌，並積極嘗試「安內攘外」，在獲得台灣觀眾支持後，試圖走出國際，將影視內容推到更多地區。

而2022下半年的第一檔台劇大作，就是由《你的孩子不是你的孩子》金鐘獎導演陳慧翎與金鐘獎得主李俊宏導演共同執導的《媽，別鬧了！》。

本片改編自網路社群話題小說《我媽的異國婚姻》，耗資超過一億元拍攝，而作品未演先轟動，主要也是聚集台灣演員的一時之選，包含比莉、賈靜雯、柯佳嬿、寇世勳、吳慷仁、林柏宏、曾莞婷主演，從卡司陣容來看，也等同有了金馬獎、金鐘獎的加持保證。

故事核心圍繞著比莉、賈靜雯、柯佳嬿這對三人組合，比莉飾演媽媽，賈靜雯、柯佳嬿則是女兒。比莉10年未在螢光幕前演戲，但從預告來看未見生澀，而賈靜雯、柯佳嬿則是近年獎項豐收，前者在2021年甫以《瀑布》拿到金馬影后；後者則在2020年以《想見你》再拿金鐘視后，三人飆戲也預計成為本片最大亮點。

而事實上，《媽，別鬧了！》在台北電影節放映時就已傳出好口碑，《媽，別鬧了！》選擇在台北電影節公開放映前兩集做世界首映，截至7月5日，廣大影迷的熱愛將此片推上觀眾票選獎第一名的位置，力壓群雄，也可看出觀眾對於本作的支持。

Photo Credit: Netflix提供

揮別影展後，《媽，別鬧了！》就在7月15日上線，如今也衝上Netflix節目類別的冠軍寶座，換句話說，從影展的小眾觀眾，再到廣大劇迷，都開出亮眼口碑與熱度。對此，導演陳慧翎表示「謝謝喜歡《媽，別鬧了！》的觀眾，希望在炎熱的夏天大家可以放鬆笑笑哭哭，有益無害！如果觀眾有看到不認識的資深藝人、沒聽過的歌也可以google一下，當年他們都陪伴過我們度過青春歲月，希望大家可以給他們更多的掌聲！」

而李俊宏導演也說：「很高興《媽，別鬧了！》能受到那麼多人的喜愛，鬧上排行榜第一名，希望其他國家也能跟上，一起跟著媽媽又笑又哭吧！也期待已經看過一遍的觀眾可以再多細細品味幾遍，相信每一次的重看都能獲得不一樣的感受。」

此外，劇中三名女性主演，比莉、賈靜雯、柯佳嬿也都有所回應。

比莉說：「感動！謝謝所有一起拍攝時的工作夥伴，永遠難忘過程中的經歷。」賈靜雯表示：「每個人看進心裡的感受都不一樣，不管是什麼，都是整個劇組的努力。」至於柯佳嬿則說：「劇中每個演員大尺度演出一直被當成宣傳重點，但浮誇熱鬧的同時，其實也在探討女性議題和生命課題。很開心觀眾能在不同角色身上看到自己，找到共鳴，非常開心，也非常謝謝觀眾支持，

《媽，別鬧了！》故事描述一家三個瘋女人，失去生命中最重要的男人——爸爸（寇世勳 飾）之後，一起療傷、在成長和戀愛課題找尋自己存在的價值。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航