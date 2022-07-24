本土球員實力與心理不如以往，台灣籃球生態出了什麼問題？

文：賴冠儒

7月初進行的三場世界盃男籃資格賽賽事，中華隊全數慘敗，輸了中國隊兩次（36分、41分）、日本隊一次（40分）；而在近期舉辦的亞洲盃男籃資格賽賽事，中華隊首輪雖第一場大勝巴林，但後兩場連續輸給了韓國和中國，最後以分組第三晉級複賽。

世界盃的慘淡成績，尤其是對日本一役，受到不少台灣民眾的批評。本次中華隊派出青年軍應戰，國際賽事經驗的缺乏加上行前多名球員確診，多少對球隊造成影響。不過，對手日本同樣也是派二軍，中華隊卻仍然大輸40分，這樣的比分，完全顯現出兩國的實力差距。

亞洲盃的中華隊算是黃金陣容，不僅有CBA的劉錚、陳盈駿以及林庭謙助陣，又有新台灣人阿提諾的加入，被給予很高的期待。不料，對上死敵韓國隊和中國隊，依舊無法與之抗衡，分別輸了14分和15分。

台灣本土球員實力下降 職業賽事越來愈倚賴洋將

台灣職業籃球從原本的SBL聯盟，到近兩年新增的Plus League以及T1聯盟，讓籃球運動在台灣的被關注度直線上升，對運動產業有正面的影響。但，為了追求好戰績，每一隊都積極尋找洋將，且大部分傾向「巨塔型」以便鞏固禁區之籃板和防守。

以今年Plus League的「新竹街口攻城獅隊」為例，陣中的226公分巨人「辛巴（Bhullar）」場均數據約26分20籃板，雖獲選聯盟第一隊的殊榮，其無解的禁區稱霸卻受到無數網民的批評，認為攻城獅隊「靠洋將打球」，甚至諷刺其戰術就是「球給辛巴」。攻城獅隊的狀況只是現今台灣籃球生態一個較明顯的例子，事實上幾乎每一隊都在做相同的事──找洋將，且愈高愈好。

Photo Credit: 中央社

台灣本土球員普遍身高偏矮、技術不如歐美球員，整體比賽強度更是不及歐美，這讓洋將在台灣職籃佔有很大的優勢。此外，比賽幾乎都由洋將來主導，造成本土球員於許多關鍵時刻的嘗試機會減少，心理素質和籃球經驗都會大幅降低，即使有高強度的訓練，也沒有空間展現自我，整體的發展受到限制，台灣籃球的水準只會日漸衰弱。

本土球員不願為國爭戰 只想留在國內享受職業光環

台灣的籃球實力在亞洲地區相比鄰近國家如日本、韓國、中國等，算是十分落後，在FIBA世界籃球排名位居69名。近年來，中華隊在國際賽事更是頻頻挫敗，讓許多國內明星好手漸漸對為國出征反感，認為出去只會「被血洗」、回國還要遭受無數人的批評，因而拒絕加入中華隊。

不如待在國內打職業賽，不但可以領取豐厚薪水，還能享受球迷無止盡的歡呼聲，何必要冒著受傷的風險出國打不會贏的戰爭？

世界籃球的最高殿堂NBA，在奧運籃球賽事屢屢獲得金牌，即使被各國譴責實力的不公平性，但不得不說連NBA的巨星都願意代表國家出賽，台灣球員更沒有理由拒絕出征。

台灣球員的先天條件已經不如人，若又拒絕或無法派出最頂尖的球員與教練與他國的菁英一較高下，便是一種鴕鳥心態。本土球員職籃的數據再怎麼傑出，也很難得到實力的真正認可，甚至還會被認為是只敢在國內小市場耀武揚威的「井底之蛙」。

國內職籃已幾乎被洋將佔據，僅有少數本土球員能脫穎而出。在這嚴峻的情況下，台灣球員更應把握國際賽的機會好好磨練，結果和影響都是其次，最重要的是從比賽中記取教訓和經驗，為下次的對決做準備，如此一來才能進步，台灣籃球發展或許能避免每況愈下。

2013亞錦賽的輝煌歷史 新生代球員發展需黃金世代協助

2013年菲律賓亞錦賽，是台灣籃球史上國際賽的巔峰，當時的陣容有李學林、洪志善、陳世杰、林志傑、楊敬敏、蔡文誠、呂政儒、簡浩、周柏臣、田壘、曾文鼎、戴維斯等12人。

他們完成不可能的任務，不僅在預賽擊敗菲律賓，進到複賽更是強勢逆轉大敵中國，在上半場落後17分的情況下，下半場掀起反撲，最終大勝18分晉級4強，讓中國隊蒙受極大恥辱，回國後更是受到無止盡的批評。

當年的輝煌戰績，到如今已過了九年，雖然有不少新世代好手如陳盈駿、林庭謙等的出現，但相比當時的黃金世代國手群，台灣新世代球員的整體發展很明顯地有著極大落差，特別是在「投籃的穩定性（命中率）」方面。

Photo Credit: fiba.basketball

黃金世代明星的優秀表現，現今新世代的球員好像還無法跟上腳步。從近幾年的國際賽表現可以看出，中華隊輸球的最大關鍵不在高度，而是準度。

比賽時球員的防守很積極，戰術基本上也毫無問題，能夠頻頻製造空檔，但球員就是「投不進」，甚至猶豫出手；而對手如中國、韓國、日本等國，只要有空檔球員就直接出手，進球把握度也很高，造成雙方分數慢慢被拉開，中華隊的信心也被擊潰。

因此，台灣需要建立一套完善的訓練體系，增強球員的技術面和心理層面，讓其能專注且自信地面對大型比賽，能毫無畏懼地做好每一次地出手。

另外，新生代球員也需要黃金世代球員各方面的幫助，使新舊世代獲得有效的傳承，同時維持甚至提高台灣籃球的水準。相關單位也應齊心努力，從職籃賽季到國際賽事，讓中華隊選手和教練能得到確實的照顧與福利，使其更願意為國家征戰。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航