本土球員實力與心理不如以往，台灣籃球生態出了什麼問題？
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本屆印尼亞洲盃，台灣代表隊以1勝3敗作收，止步12強。相較於黃金世代於國際賽大放異彩，甚至於2013年亞錦賽打贏不曾贏過的中國隊，近幾年不論是中生代或新生代的球員出戰國際賽事，動輒以3、40的大分差落敗。撇除某些沒有外援大洋將的比賽，本土球員在投籃、切入、罰球的自信心，都不如黃金世代來得果決，究竟台灣籃球在接班上是哪裡出了問題？
文：賴冠儒
7月初進行的三場世界盃男籃資格賽賽事，中華隊全數慘敗，輸了中國隊兩次（36分、41分）、日本隊一次（40分）；而在近期舉辦的亞洲盃男籃資格賽賽事，中華隊首輪雖第一場大勝巴林，但後兩場連續輸給了韓國和中國，最後以分組第三晉級複賽。
世界盃的慘淡成績，尤其是對日本一役，受到不少台灣民眾的批評。本次中華隊派出青年軍應戰，國際賽事經驗的缺乏加上行前多名球員確診，多少對球隊造成影響。不過，對手日本同樣也是派二軍，中華隊卻仍然大輸40分，這樣的比分，完全顯現出兩國的實力差距。
亞洲盃的中華隊算是黃金陣容，不僅有CBA的劉錚、陳盈駿以及林庭謙助陣，又有新台灣人阿提諾的加入，被給予很高的期待。不料，對上死敵韓國隊和中國隊，依舊無法與之抗衡，分別輸了14分和15分。
台灣本土球員實力下降 職業賽事越來愈倚賴洋將
台灣職業籃球從原本的SBL聯盟，到近兩年新增的Plus League以及T1聯盟，讓籃球運動在台灣的被關注度直線上升，對運動產業有正面的影響。但，為了追求好戰績，每一隊都積極尋找洋將，且大部分傾向「巨塔型」以便鞏固禁區之籃板和防守。
以今年Plus League的「新竹街口攻城獅隊」為例，陣中的226公分巨人「辛巴（Bhullar）」場均數據約26分20籃板，雖獲選聯盟第一隊的殊榮，其無解的禁區稱霸卻受到無數網民的批評，認為攻城獅隊「靠洋將打球」，甚至諷刺其戰術就是「球給辛巴」。攻城獅隊的狀況只是現今台灣籃球生態一個較明顯的例子，事實上幾乎每一隊都在做相同的事──找洋將，且愈高愈好。
台灣本土球員普遍身高偏矮、技術不如歐美球員，整體比賽強度更是不及歐美，這讓洋將在台灣職籃佔有很大的優勢。此外，比賽幾乎都由洋將來主導，造成本土球員於許多關鍵時刻的嘗試機會減少，心理素質和籃球經驗都會大幅降低，即使有高強度的訓練，也沒有空間展現自我，整體的發展受到限制，台灣籃球的水準只會日漸衰弱。
本土球員不願為國爭戰 只想留在國內享受職業光環
台灣的籃球實力在亞洲地區相比鄰近國家如日本、韓國、中國等，算是十分落後，在FIBA世界籃球排名位居69名。近年來，中華隊在國際賽事更是頻頻挫敗，讓許多國內明星好手漸漸對為國出征反感，認為出去只會「被血洗」、回國還要遭受無數人的批評，因而拒絕加入中華隊。
不如待在國內打職業賽，不但可以領取豐厚薪水，還能享受球迷無止盡的歡呼聲，何必要冒著受傷的風險出國打不會贏的戰爭？
世界籃球的最高殿堂NBA，在奧運籃球賽事屢屢獲得金牌，即使被各國譴責實力的不公平性，但不得不說連NBA的巨星都願意代表國家出賽，台灣球員更沒有理由拒絕出征。
台灣球員的先天條件已經不如人，若又拒絕或無法派出最頂尖的球員與教練與他國的菁英一較高下，便是一種鴕鳥心態。本土球員職籃的數據再怎麼傑出，也很難得到實力的真正認可，甚至還會被認為是只敢在國內小市場耀武揚威的「井底之蛙」。
國內職籃已幾乎被洋將佔據，僅有少數本土球員能脫穎而出。在這嚴峻的情況下，台灣球員更應把握國際賽的機會好好磨練，結果和影響都是其次，最重要的是從比賽中記取教訓和經驗，為下次的對決做準備，如此一來才能進步，台灣籃球發展或許能避免每況愈下。
2013亞錦賽的輝煌歷史 新生代球員發展需黃金世代協助
2013年菲律賓亞錦賽，是台灣籃球史上國際賽的巔峰，當時的陣容有李學林、洪志善、陳世杰、林志傑、楊敬敏、蔡文誠、呂政儒、簡浩、周柏臣、田壘、曾文鼎、戴維斯等12人。
他們完成不可能的任務，不僅在預賽擊敗菲律賓，進到複賽更是強勢逆轉大敵中國，在上半場落後17分的情況下，下半場掀起反撲，最終大勝18分晉級4強，讓中國隊蒙受極大恥辱，回國後更是受到無止盡的批評。
當年的輝煌戰績，到如今已過了九年，雖然有不少新世代好手如陳盈駿、林庭謙等的出現，但相比當時的黃金世代國手群，台灣新世代球員的整體發展很明顯地有著極大落差，特別是在「投籃的穩定性（命中率）」方面。
黃金世代明星的優秀表現，現今新世代的球員好像還無法跟上腳步。從近幾年的國際賽表現可以看出，中華隊輸球的最大關鍵不在高度，而是準度。
比賽時球員的防守很積極，戰術基本上也毫無問題，能夠頻頻製造空檔，但球員就是「投不進」，甚至猶豫出手；而對手如中國、韓國、日本等國，只要有空檔球員就直接出手，進球把握度也很高，造成雙方分數慢慢被拉開，中華隊的信心也被擊潰。
因此，台灣需要建立一套完善的訓練體系，增強球員的技術面和心理層面，讓其能專注且自信地面對大型比賽，能毫無畏懼地做好每一次地出手。
另外，新生代球員也需要黃金世代球員各方面的幫助，使新舊世代獲得有效的傳承，同時維持甚至提高台灣籃球的水準。相關單位也應齊心努力，從職籃賽季到國際賽事，讓中華隊選手和教練能得到確實的照顧與福利，使其更願意為國家征戰。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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Z世代成消費市場潛力股，如何突破痛點搶攻新藍海？
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信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。
Z世代指從1990年代末期到2010前期出生的族群，首批Z世代族群已逐漸步入社會，開始有了消費力。根據美國銀行《OK Zoomer：Gen A Primer》的分析報告，預測2030年Z世代將佔全球購買力的四分之一以上，是品牌不可忽視的重要族群。
Z世代成市場消費主流，解密Z世代消費習慣
Z世代被稱為數位原生代，在3C產品與社群媒體中長大，習慣透過數位科技來表達自我及與世界建立連結，也喜歡擺脫框架，展現特色，消費行為是他們表達自我的媒介之一。解密Z世代的消費習慣，Z世代成長於數位金融蓬勃發展的時代，數位支付平台越來越普及，只要擁有行動裝置就可以進行消費，因此金流對他們來說，並非掌握在手中的實體交易媒介，而是流動的數字，因此也較為敢衝敢花。
Z世代認為勤奮工作並不是財富成長的唯一方式，開源理財能幫助自己有更多的資本可以運用，且網路的資訊無遠弗屆，線上理財教學平台十分多元，因此Z世代也比父母輩有更多機會且更早接觸理財，對優惠的敏感度也提升，例如在消費之前會上網爬文比價、使用哪張信用卡較為優惠、回饋點數較多、較實用？哪裡可以得到優惠券？
另外，Ｚ世代生長在資訊爆炸的時代，快狠準的資訊和流程才能抓住他們的偏好，因此簡化的消費流程更是他們所求，尤其是即時順暢的使用體驗，能讓他們滿足當下的享受，更能打中他們的痛點。
想搶攻Z世代市場，傳統消費方式阻礙多
放眼望去目前的金融機構，雖然都想要搶攻Ｚ世代的市場，但傳統的模式卻仍豎起一道高牆。如傳統信用卡的優惠主要綁實體，但對於Ｚ世代消費者而言，他們重視數位體驗且已習慣在線上消費，不管是3C用品、化妝品、日常用品，甚至保險等服務都能在電商平台搞定，實體的優惠方式對Z世代而言拉力不足。
除此之外，過去信用卡核卡過程繁複、時間久，尤其是身為信用卡小白、沒有任何信用紀錄的Z世代，等待核卡的過程也會較久；再加上許多信用卡的首刷禮，都有要求在核卡的30~50天內完成條件，但是從核卡後到拿到卡片的期間便已耗上幾天，無形中也提高了優惠門檻。等拿到信用卡後，Z世代當下的消費欲望也已經消失。
點數跨業串聯，新興理財方式打中Z世代痛點
難道信用卡對Z世代而言已經是過去式了嗎？信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。電商回饋對於Z世代的吸引力龐大，近期電商和零售商不斷在擴展自己的金融生態圈，積極發展通路，因此電商回饋常常不僅能運用在電商平台，甚至是包抄線上線下通路，全面覆蓋消費者的生活圈。
近期台灣電商PChome與中華電信、中國信託推出ALL ME卡，主打無須綁定實體卡，即時綁定就能夠即時在Pi拍錢包、PChome 24h購物及Hami Pay進行消費；另外，特別首創業界全新點數架構，突破過去跨業轉換不易的門檻，讓回饋點數可同時跨平台自動累點顯示、兌點，消費者可依據當下使用需求，自由選擇要以「P幣」或「Hami Point」進行抵用，更提供橫跨電商、電信、四大超商、百貨、生活繳費等指定通路最高12%回饋，升級服務體驗，累計全台超過38萬個通路都可以使用。
為了提升Z世代的消費體驗，中國信託ALL ME卡推出快發服務，讓申請者無須綁定實體卡，在核卡當下就能夠進行即時消費。在中國信託ALL ME卡推出不久，便可看到討論區消費者回饋幾乎是「秒核」並能立即綁定進行消費，更吸引許多Z世代投入辦卡行列。
Z世代較長輩世代重視消費流程與體驗，若能了解Z世代的消費習慣對症下藥掌握未來市場趨勢，即使是傳統的消費方式，也能有新玩法進而奪得先機。
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