若開邦和平結束，緬甸少數民族武裝團體：俘虜14名軍政府士兵並殺死數人

（中央社）緬甸少數民族武裝團體今天宣稱俘虜14名軍政府士兵，並殺死數人，使得政變後唯一沒有發生鎮壓行動的地區，和平被打破。

去年政變後，軍政府與若開軍（Arakan Army）重新確認停火協議。若開軍多年來一直在緬甸西部的若開邦（Rakhine）為爭取更多自治權而戰。

由於雙方休戰，當緬甸大多數人都在反抗軍政府、異議分子遭到暴力鎮壓之際，這個西部邦是難得獲得喘息之地。

然而，停火已經破裂。自去年11月以來，陸續發生小型零星衝突，雙方互相指控侵犯領土、騷擾支持者。

若開軍發言人告訴法新社，孟加拉邊境附近的孟都（Maungdaw）昨天爆發2場衝突，「13名士兵與1名軍官遭到俘虜」，並扣押一批武器。

發言人表示，多名士兵在衝突中遭到殺害，但沒有詳述死亡人數。

法新社無法聯繫上軍政府發言人就此置評。

#Breaking Arakan Army confirmed local media they fought against junta’s troops in northern Rakhine’s Maungdaw Tsp, killing injuring many and catching 12 - warns residents to be cautioned the war may happen anytime anywhere - airstrike and heavy weapon mainly maybe used by junta. pic.twitter.com/p36Al3W0DB — Kyaw Hsan Hlaing (@kyawhsanhlaing1) July 18, 2022

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範