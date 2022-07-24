盧彥勳《生於奮鬥》：難以撼動的大恐龍，台維斯盃事件提出建言卻被網協封殺
我們想讓你知道的是
20年來，他五度代表台灣參加奧運比賽，在亞運、台維斯盃等國際賽事中也看得到他的身影，他更是台灣男網第一位打入溫布頓大賽前八強的男子球員！在這些驚人紀錄的背後，有哪些酸甜苦辣是我們沒看到的？他又為何會在東京奧運後宣布退休？未來的他又有哪些計畫？
文：盧彥勳、盧威儒
提出建言卻被網協封殺
在職業生涯的中段，我與網球協會有過多次衝撞，當時眾說紛紜，還被扣上「盧彥勳就是愛錢，要求要有出場費」、「不愛國、不肯為國家犧牲」等帽子，但我覺得日久見人心，一路走來的作為，足以解釋我們對國家與網球的忠誠。
以不專業領導專業
2005年，我跟網協提出台維斯盃需要明確制度與專業進駐的想法，當時我已經小有成績，也因為到處比賽，見識了許多國家隊伍的規格，也能大致判斷賽事舉辦的好壞。
當年是在台灣迎戰日本，大家都認為這樣我們可以佔有主場優勢，但事情卻沒有這麼簡單，日本隊最強的鈴木貴男喜歡發球上網，喜歡快速球場，所以照道理來講，如果要擁有主場優勢，應該要選比較慢的場地，例如硬地場或紅土，但網協反而選擇陽光山林的球場當主場，因為當時東森的陽光山林旁有一個建案正在推，他們想要炒熱那裡的周邊環境，也節省經費。
但當時那球場年久失修，為了比賽要重新鋪蓋，偏偏遇到天天下雨，在比賽前一個星期才重新鋪好表層，我們台灣地主隊除了喪失先進場練習的優勢外，球場在趕工下，底層減少，導致那個球場非常的快速，反而迎合了日本隊的喜好。
所幸那次台灣的選手程度不比日本弱，最後還是成功擊敗日本，算是台灣有史以來第一次擊敗日本，也是台灣首次進入亞太第一級的賽事，大家都非常高興，但選手受到的照顧與待遇卻乏人問津。
記得那次日本派出四位選手外，還有一位總教練、三位教練和兩位助理教練，團隊中配有穿線師、物理治療師，他們在揚昇高爾夫球球場裡訂了十幾間房間，讓每位成員可以一人一間好好的休息。台灣也是四位選手，除了我，還有王宇佐、陳迪、劉泰瑋，但只有一位教練陳志榮，當時我請霍爾多夫前來協助，並希望能再加入體能訓練或防護員，但協會覺得這樣就夠了。
霍爾多夫也跟網球協會建議，希望選手能多選兩個做為後備，可以陪打也可以實習，藉此培養年輕選手，所以另外還有兩位陪練員易楚寰、張凱隆，勉強有六個選手加入團隊。後來沒想到房間不夠，無法安排兩位隨隊陪練員的住宿，只好讓他們睡在球員休息室；種種問題都讓這些不顧身上有傷、放棄職業賽事來參加台維斯盃的選手，感到非常不被尊重。
參加職業賽，婉拒國家徵召被攻擊
後來2006年我因為腳踝受傷剛復出，希望能先打幾場比賽找回狀態，也爭取積分提高自己的排名，台維斯盃是五盤三勝制，要連續打三天，對體能的負荷極大，受傷的機率也大幅的提升。在當年選手受傷，協會或政府並不會提供選手任何補償，對選手非常沒有保障，甚至會影響之後幾個月的賽事。由於之前我對中國比賽時，就因為手傷硬撐，導致賽後一、兩個星期沒辦法參加任何職業賽，從2005年後，我一直出現大大小小的傷勢，在沒有把握可以負擔高強度賽事前，我只能婉拒國家徵召2006年台維斯盃第一輪碰到巴基斯坦的比賽。
於是，當時協會選訓委員總召也是某大報體育記者寫了一篇文章，內容大致是：盧彥勳寧可在澳洲打一個小比賽，也不願意回到台灣，幫台灣打台維斯盃。他還透過其他管道讓我放棄當時進行的比賽，回台灣打台維斯盃。
當時除了要考量身體受傷的狀況外，我從澳洲飛回去還有一段時間，不一定趕得上，因此還是準備放棄參賽。最重要的是，他後來跟我哥哥說「彥勳回來，我們可以請東森王總裁給彥勳額外費用」，這個理由讓我更不可能回去打。若是大家希望我們回去，我可能會再考慮，但加上金錢的條件，若回去打，我相信這些人一定會說「盧彥勳愛錢」，我並不想落人口實。不過，似乎不管怎麼做，我都會被攻擊。
集結選手意見與協會溝通
2005年霍爾多夫會來台灣幫忙台維斯盃的主要原因，是他一直覺得台灣的台維斯盃有我和宇佐在，只要組隊方式稍作調整，制度跟待遇適宜的話，他相信台灣會有更好的表現，因此他一直鼓勵我們，若協會有提供合理照顧，一定要參加。
即使知道這兩年的狀況，霍爾多夫還是很希望我能與協會溝通，改善這個環境。我印象非常深刻，在2006年日本東京公開賽時，他建議我先找宇佐談談看，然後聚集選手意見，提出我們期望協會達成的事項，看看他們的反應。剛開始我很不想這樣做，就跟霍爾多夫說，「我跟Jimmy也沒有好到可以一起並肩作戰。」但霍爾多夫一直覺得我應該試試，我只好聽他的建議。
我還記得當時陳迪與宇佐住在同一間房，我去他們房間問宇佐，「假設我們一起拚下一次台維斯盃，你希望協會能做到什麼？然後我們大家同心協力跟協會一起討論可能性。」宇佐很快就表示，參加台維斯盃前後需要花費兩到三個星期，他覺得應該要有一萬塊美金的出賽費，大家接著又提到需要穿線師，一人一間房等，我則很清楚表示要防護員。我將大家意見彙整後，請哥哥威儒當代表跟協會討論，看他們能夠同意哪些。第一次協會的回應十分友善，並謝謝我們提出來的意見，他們會努力看看再討論。
但第二次我們要討論這件事情時，協會的態度一百八十度的大轉變，原來他們跟體育署溝通時，在所有條件中只強調出場費，並表示這些選手就是愛錢，忽略我們的本意。體育署只覺得我們想搞事，就以優秀選手的補助獎金可能會減半等說法警示我們。
當時的選手與家人都感受到壓力，宇佐後來問我的意見，我說，「這是我們唯一把這些事情制度化並確認清楚的機會。今天我們不是在乎出場費，而是要他們能提出一個清楚的標準，我們才知道打台維斯盃有哪些待遇，才會覺得除了為國家爭光以外，我們是受重視的，但若今天過不了關，我們以後都不需要再講任何話，因為他們知道我們沒有力量。」宇佐本來也堅持我的想法，但後來因為兵役與補助獎金等壓力，只能選擇退出。
Tags：
在溫泉的「聖地」長崎縣雲仙市，享受從源頭流出的酸性硫磺泉
我們想讓你知道的是
位於日本長崎縣海拔約700米的溫泉小鎮──雲仙市，幾乎可被稱為日本溫泉起源聖地，擁有豐富的酸性硫磺溫泉、地熱景觀以及美食佳餚，非常適合想要遠離塵世、度過一段特別時光的旅行者們。
長崎縣雲仙市
在過去「溫泉」不是「ONSEN」而是「UNZEN」（雲仙），據說長崎縣島原半島的雲仙很久以前就被稱為「溫泉山」（UNZENSAN）。這是一個或許該被稱為日本全國「溫泉」之起源地的「聖地」。
由火山氣體、地下水和雨水混合而成的美肌溫泉
雲仙或許對平時習慣「價錢便宜、距離近、時間短」的旅行者來說，會覺得有點距離。這是座位於海拔約700米的溫泉小鎮，被島原半島高達1000米的山脈環繞，距離長崎機場和長崎市需要1.5個小時的車程。而從羽田機場坐飛機到長崎機場大約需要2個小時，這可不是讓你隨便穿個拖鞋就可以出門的距離。
然而，旅行本來就是這樣的事情。遠離塵世，度過一段平時看不到或體驗不到的特別時光。「雲」之上的「仙」人們居住的另一個世界，是忘卻日常生活的理想場所。光是去一趟「雲仙地獄」享受被蒸氣包圍、觀賞被稱為「溫泉餘土」的白土覆蓋的廣闊景觀，就應該能夠體驗到非現實生活的世界。還可以從步道觀賞包括「阿糸地獄」、「清七地獄」、「大叫喚大地獄」等三十多個地獄，這些噴出的蒸汽來源是從地下岩漿室升起的火山氣體，以及氣體與地下水和雨水混合而成的溫泉。
在今年迎來創業118週年的「雲仙有明飯店」（TEL：+81-957-73-3206），您可以享受直接從源泉引流而來的溫泉。據說酸鹼度為1.9的強酸性硫磺泉有收緊皮膚的作用，只需要輕鬆地泡一下，就能讓你的身心得到放鬆，體驗一邊聽著流淌的潺潺水聲，一邊在露天浴池中溫暖身心的奢侈享受。晚餐時您還可以品嚐到使用小濱港炸鮑魚和使用當地島原產日本和牛烹調成的精美菜餚。
館內陳列著明治和大正時代的餐具和器物，給人一種老字號飯店的感覺，但從去年開始負責人平湯晃先生認為「飯店沒有跟上時代的變化」，而開始了一些新的嘗試。其中之一是推出邊在飯店工作，並幫忙在社群發文的話，就可以獲得住宿費折扣的「包住宿副業工作假期」服務。再下個月，還將重現昔日的熱鬧繁華場景的「雲仙浪漫高爾夫」活動，以作為外國人的避暑勝地。在這個活動中，客人們可以換上燈籠褲在「雲仙高爾夫球場」打球後，品嚐昭和時代初期在英國流行的美食。此外飯店也邀請以神奈川縣為主要活動據點的食育活動專家的川村裕子來擔任「遠距老闆娘」，對員工教育和公關活動也相當重視。運氣好的話，說不定有機會碰到這位一個月只有四分之一的日子住在雲仙的，日本第一位新型態的旅館老闆娘。
從普玄山噴發而誕生的「平成新山」
於 1913 年（大正2年）開業的「雲仙高爾夫球場」（TEL：+81-957-73-3368），是日本最古老的大眾球場。球場座落在在雲仙天草國家公園內，可以一邊打球一邊隨著四季變化欣賞美麗的風景，結束後再搭30分鐘車程回到溫泉小鎮，泡了溫泉出汗後配上一杯啤酒更是好喝。
從高爾夫球場駕駛汽車，穿過觀光公路前往仁田峠，就能從展望台近距離看到1991 年（平成 3 年）因普玄山噴發形成的「平成新山」。崎嶇的山面，似乎向我們傳達雄偉的大自然的可怕。如果您乘坐雲仙纜車到妙見山山頂，則可以欣賞到360度壯大的環繞景觀。
提供「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）名酒的物超所值居酒屋
位於雲仙南邊南島原市的「吉田屋」（TEL：+81-957-82-2032）是1917年（大正6年）創立的釀酒廠，他們使用名為「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）的傳統釀造技術。「長木棒」是被當作平衡桿的堅硬樹木，只要對木棒施加壓力，慢慢壓榨，就可以製作出清爽無雜味的清酒。在現在以機器壓榨為主流的時代，日本全國僅剩5、6個釀酒廠使用這樣的方式。
在同地一草町的「繽紛四季 Hiro」（四季彩々ひぃろ，TEL：+81-957-87-3342）是深受當地人喜愛，物超所值的居酒屋，包括現炸的鯖魚和黄尾鰤（平政）生魚片外，窯烤鰤魚、豬五花肉串燒和雲仙火腿等料理讓您吃到滿足。
位於雲仙北側山腳的「岩戶神社」則是一個傳說從前繩文人曾經居住過的，洞穴狀神體能量景點，被巨大的柏樹和杉樹環繞，宛如動畫《魔法公主》的世界。
本文章內容由「關鍵評論網日本站（The News Lens Japan）」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。