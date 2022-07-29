《台灣茶 你好》：感受媽媽傳遞的心意，我用「一期一會」的心情來泡茶
我們想讓你知道的是
媽媽在最後離開前的日子裡，很多東西都已經吃不下，但我每次餵她喝茶的時候，她都會很努力很願意張口喝茶，我可以感受到，那並不是生理上的想喝茶，而是她知道這杯茶，是我和她之間這二十年來最重要的相處時光。
文：林昱丞
母親與我的三杯茶
希望您在天上是快樂的也看見快樂的我
「媽，如果有一天你去天上了，你希望看到的我，是做你希望我做的事情，但不快樂，還是希望看到的我，是做著自己喜歡的事情，而且是快樂的。」
「當然希望看到快樂的你。」
沒想到，這一天這麼快就來了……
二〇二一年八月十六日，是我人生第一天沒有媽媽的日子，回顧這些年與母親的相處，都是在一起喝茶的時光中度過的……
當我還在讀大學念法律系的時候，因為法律系上課不點名只有期末考，所以常常翹課。偶然的一次翹課，感受了令我讚嘆不已的梨山茶，從此更努力翹課跑茶行、買茶葉、買茶壺、練習泡茶。在家泡茶，一個人也喝不完，就會找媽媽一起喝茶。
茶是一個很奇妙的東西，總能開啟很多對話，媽媽也總是趁這個機會，關心我為什麼沒去上課啊、司法官考試準備地怎麼樣了、最近都在做些什麼。我一直都是一個會把自己心裡想法說出來的孩子，總是很坦白地跟媽媽說雖然我滿喜歡法律這門學問，但我不想成為律師或法官。
媽媽一開始總是好言相勸，認為律師、法官是很好的職業，對將來的生活、收入會有一定的保障，甚至半哄半騙說我們林家就你一個書念得特別好，一定要考上讓家裡的長輩們覺得驕傲啊！以後不當律師沒有關係，先去把執照考上了再說。
我總是回答，我的同學們每天都夙夜匪懈拚命讀書，都不一定能考上，我這種讀書態度怎麼可能考得上啦！媽媽就氣呼呼地說我不管，你就是給我考上就對了，然後把茶喝了，就走掉了。
大部分和母親喝茶的時光，都是在爭吵中結束。重複八百次之後，有一天喝茶，我心裡想，今天絕對不要再吵架了，趁媽媽還沒開口，我就先說「媽，合理來說，再過五十年，你已經一百歲了，如果有一天你去天上了，你希望看到的我，是做你希望我做的事情，但不快樂，還是希望看到的我，是做著自己喜歡的事情，而且是快樂的。」我媽毫不猶豫的回答「當然希望看到快樂的你呀！」就這樣，從此媽媽再也沒有提過考試的事，一次都沒有。
那杯茶，讓我明白也讓我媽明白，她內心最深處的心願，就是希望我快樂。
畢業許多年後，在媽媽的首肯與支持下，京盛宇成立了，成立初期，業績慘澹，晚上結帳打開收銀機算業績不用三分鐘就算完了，因為少得可憐，可笑與可悲的是泡一杯茶都不只三分鐘，心在痛錢在燒，仍然毫無頭緒不知道怎麼讓生意好轉，在這個極度煎熬、生不如死的過程中，我開始懷疑自己，懷疑自己原來頗為自豪的紫砂壺手沖茶，是不是孤芳自賞，只有自己覺得好喝，所以才沒有人買。也變得沒有自信，曾經的自信來自於學校的成績，但現在看見每天的業績，信心早已蕩然無存。
因為沒有自信，在家和媽媽喝茶的時候，我都會問：「媽你覺得今天的茶泡得怎麼樣？」這是以前從來不會問的問題，因為從前我對自己泡的茶充滿了信心，但現在我非常需要得到來自別人的意見或是肯定。沒想到，我媽不是回答我泡的好不好喝，或是濃淡的問題，而是對我說「其實只要是你泡茶給我喝，我都會覺得茶很甜。」（其實我很害怕媽媽會說當初叫你去考律師你不聽，賣什麼茶，但她從來沒有說過。）
這個出乎意料的答案，讓我對於眼前經營的困境，有了新的啟發：「心意」才是重點。
於是，我開始用一生只有一次緣分的「一期一會」的心情泡茶；我開始在日常服務中，融入我所珍視的茶的本質「寧靜、親切、相聚」；我試著忘卻業績的壓力，竭力「讓台灣茶的美好，更貼近每一個人的生活」這個理念化為真實有感的體驗。
媽媽在最後離開前的日子裡，很多東西都已經吃不下，但我每次餵她喝茶的時候，她都會很努力很願意張口喝茶，我可以感受到，那並不是生理上的想喝茶，而是她知道這杯茶，是我和她之間這二十年來最重要的相處時光。
因為這杯茶，我們有了很多起初刻意，但實際上超有意義的相處，這些喝茶時的天南地北，不只打屁，更能談心，每一杯茶，都讓我更理解母親所思所想所念，不僅可以幫她分擔煩惱、解決憂愁，也更理解她心境上的轉變。在最後倒數的日子裡，雖然我每天都很害怕那一天的來臨，害怕再也沒有機會泡茶給她喝，但很慶幸我所深愛的茶，在很多年以前就教會我「人世間有一些相聚，在某一天都一定會成為天上的人、地下的人最珍貴的回憶」，所以，當那一天來臨時，雖然悲痛不捨，但是了無遺憾。
今後，有媽媽在天上看著，我會更努力，用快樂的心分享台灣茶的美好，同時，也想和大家分享「三個務」：
第一、愛要及時，務必要及時，因為有些事情，沒了就永遠沒了。
第二、務必和家人在生前理性討論身後事，其實這是可以好好告別的開始。
第三、親人辭世，一定會同時帶走某部分的自己，務必讓自己變得更好，用更正向的思考、能量去填空，一定才是天上的人所樂見的。
祝福你的生命，可以透過一杯茶，充滿美好回憶，了無遺憾。
相關書摘 ▶《台灣茶 你好》：泡好一杯天地人的心血，首先要學會重視茶葉
書籍介紹
本文摘錄自《台灣茶 你好（新增版）：茶的永恆進化》，時報文化出版
作者：林昱丞
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【動畫】有些蔬果農藥洗不掉，你還放心給家人吃嗎？全台唯一百分百檢驗電商平台「無毒農」把關農藥殘留0死角
我們想讓你知道的是
蔬果外觀看不到的「農藥殘留」問題，是最常見的食安危機之一，非常值得留意。「無毒農」是台灣唯一「全產品檢驗」的農產平台，用最嚴謹的態度與決心，為消費者把關平台上的農產品安全。
「民以食為天」，吃是每天生活中不可或缺的一件事，而「天天五蔬果」則是維持健康的基本營養需求，但吃進肚裡的這些蔬菜、水果的食品安全，你放心嗎？
蔬果殘留的農藥不一定能洗掉，挑選優質蔬果來源最重要
農藥依據作用機制特性，可以分為系統性農藥、接觸性農藥兩種，接觸性農藥是將農藥噴灑在作物表面，讓病蟲害直接接觸藥劑而被殺滅；系統性農藥則會在植物體內透過輸導作用分布在植株中，以達到消滅病蟲害物的目的。由於系統性農藥是在植物體內而非僅在植物表面作用，若系統性農藥過量殘留時，無法透過清洗方式將其除去，所以挑選安心的蔬果來源，比將蔬果清洗仔細來得更重要。
蔬果農藥殘留怎麼驗？質譜快篩法最精準
要為所有的蔬果把關安全，可不容易！光是台北農產運銷公司（北農）單日的蔬菜成交量就可達約1,500噸，全台灣每天吃掉的蔬果這麼多，是怎麼把關的呢？目前國內的農產中心是採隨機抽驗方式，從大量蔬果中抽出一些樣本檢驗農藥殘留量，有時農藥殘留量不合格率可以達到10%，甚至在2021年時，行政院消保處抽驗網購蔬菜產品的農藥殘留結果更為驚人，不合格率達30%，其中一件青蔥產品的農藥超標量達到36倍；而2022年消基會抽驗同時抽驗進口草莓與本土草莓，不合格率竟也達到50%。這樣的狀況，實在讓人難以心安，非常需要仔細檢驗與把關。
那麼，蔬果的農藥殘留是使用什麼方式來檢驗呢？目前常用的農藥快速檢驗方法（快篩法）可分為生化法、拉曼光譜法、質譜快篩法。歷史最悠久的生化法是目前國內各大市場、量販店，最普遍的快篩方式，主要方式為讓農藥與試劑反應後生成顏色，以顏色變化測定農藥殘留量。這種方法快速、便宜，但對於農藥專一性較低，只能驗出30多種的農藥。
農藥種類越來越多、廠牌更複雜，接下來介紹的拉曼光譜法與質譜篩檢法，就是替代生化法的新科技。拉曼光譜法使用拉曼散射儀檢測，速度快是其優點，缺點則是偽陽性偏高，專一性不及質譜快篩法。至於質譜快篩法，是農委會農業藥物毒物試驗所研發的專利方法，獲得歐盟、美國、日本、台灣等多國專利，也是衛生福利部食品藥物管理署公開建議的檢驗方法。每種農藥只要有對應的有機物感應劑，就能驗得到，單件樣品檢測時間最快只要10分鐘。更重要的是檢驗結果更加精準、正確，是目前全世界農藥檢驗的標竿技術。但相對的，儀器成本非常高，需要長期投資，且對檢驗人員的專業有所要求。以防疫時代的醫療應用來譬喻，拉曼光譜法是很好的快篩試劑，質譜篩檢則是準確性、敏感性高的PCR檢測。
也因為質譜快篩法的成本高昂，因此除了農產中心、學術單位或專業檢驗公司外，一般通路平台投資的意願不高。以無毒、友善、安心為核心理念經營的農產電商平台「無毒農」，是全台灣第一個獲得國家藥毒所技術技術轉移的質譜快篩法的農產平台，也是台灣唯一「全產品檢驗」的農產平台，用最嚴謹的態度與決心，為消費者把關平台上的農產品安全。
日常選購蔬果時，除了確認業者是否符合國家標準，更要選擇科學方式檢驗合格的產品，且在食用之前多加清洗、去皮，以減低農藥的殘留，確保食用安全。
無毒農六大安心保證，是消費者最安心的後盾
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無毒農的第四保證，則是提供最完善放心的退換貨機制，消費者若對收到的商品有疑問，24小時內拍照、聯繫客服，就能無條件退換貨；第五保證是產品投保食品安全險，不只有質譜儀檢驗把關，更透過食品安全險提供消費者更完整的保障。第六保證則是推廣食農教育，與農友們合作一起推廣農業議題，讓更多人了解農產品的生產過程，珍惜農產資源的可貴。
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