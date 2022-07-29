《台灣茶 你好》：感受媽媽傳遞的心意，我用「一期一會」的心情來泡茶

文：林昱丞

母親與我的三杯茶

希望您在天上是快樂的也看見快樂的我

「媽，如果有一天你去天上了，你希望看到的我，是做你希望我做的事情，但不快樂，還是希望看到的我，是做著自己喜歡的事情，而且是快樂的。」

「當然希望看到快樂的你。」

沒想到，這一天這麼快就來了……

二〇二一年八月十六日，是我人生第一天沒有媽媽的日子，回顧這些年與母親的相處，都是在一起喝茶的時光中度過的……

當我還在讀大學念法律系的時候，因為法律系上課不點名只有期末考，所以常常翹課。偶然的一次翹課，感受了令我讚嘆不已的梨山茶，從此更努力翹課跑茶行、買茶葉、買茶壺、練習泡茶。在家泡茶，一個人也喝不完，就會找媽媽一起喝茶。

茶是一個很奇妙的東西，總能開啟很多對話，媽媽也總是趁這個機會，關心我為什麼沒去上課啊、司法官考試準備地怎麼樣了、最近都在做些什麼。我一直都是一個會把自己心裡想法說出來的孩子，總是很坦白地跟媽媽說雖然我滿喜歡法律這門學問，但我不想成為律師或法官。

媽媽一開始總是好言相勸，認為律師、法官是很好的職業，對將來的生活、收入會有一定的保障，甚至半哄半騙說我們林家就你一個書念得特別好，一定要考上讓家裡的長輩們覺得驕傲啊！以後不當律師沒有關係，先去把執照考上了再說。

我總是回答，我的同學們每天都夙夜匪懈拚命讀書，都不一定能考上，我這種讀書態度怎麼可能考得上啦！媽媽就氣呼呼地說我不管，你就是給我考上就對了，然後把茶喝了，就走掉了。

大部分和母親喝茶的時光，都是在爭吵中結束。重複八百次之後，有一天喝茶，我心裡想，今天絕對不要再吵架了，趁媽媽還沒開口，我就先說「媽，合理來說，再過五十年，你已經一百歲了，如果有一天你去天上了，你希望看到的我，是做你希望我做的事情，但不快樂，還是希望看到的我，是做著自己喜歡的事情，而且是快樂的。」我媽毫不猶豫的回答「當然希望看到快樂的你呀！」就這樣，從此媽媽再也沒有提過考試的事，一次都沒有。

那杯茶，讓我明白也讓我媽明白，她內心最深處的心願，就是希望我快樂。

畢業許多年後，在媽媽的首肯與支持下，京盛宇成立了，成立初期，業績慘澹，晚上結帳打開收銀機算業績不用三分鐘就算完了，因為少得可憐，可笑與可悲的是泡一杯茶都不只三分鐘，心在痛錢在燒，仍然毫無頭緒不知道怎麼讓生意好轉，在這個極度煎熬、生不如死的過程中，我開始懷疑自己，懷疑自己原來頗為自豪的紫砂壺手沖茶，是不是孤芳自賞，只有自己覺得好喝，所以才沒有人買。也變得沒有自信，曾經的自信來自於學校的成績，但現在看見每天的業績，信心早已蕩然無存。

因為沒有自信，在家和媽媽喝茶的時候，我都會問：「媽你覺得今天的茶泡得怎麼樣？」這是以前從來不會問的問題，因為從前我對自己泡的茶充滿了信心，但現在我非常需要得到來自別人的意見或是肯定。沒想到，我媽不是回答我泡的好不好喝，或是濃淡的問題，而是對我說「其實只要是你泡茶給我喝，我都會覺得茶很甜。」（其實我很害怕媽媽會說當初叫你去考律師你不聽，賣什麼茶，但她從來沒有說過。）

這個出乎意料的答案，讓我對於眼前經營的困境，有了新的啟發：「心意」才是重點。

於是，我開始用一生只有一次緣分的「一期一會」的心情泡茶；我開始在日常服務中，融入我所珍視的茶的本質「寧靜、親切、相聚」；我試著忘卻業績的壓力，竭力「讓台灣茶的美好，更貼近每一個人的生活」這個理念化為真實有感的體驗。

媽媽在最後離開前的日子裡，很多東西都已經吃不下，但我每次餵她喝茶的時候，她都會很努力很願意張口喝茶，我可以感受到，那並不是生理上的想喝茶，而是她知道這杯茶，是我和她之間這二十年來最重要的相處時光。

因為這杯茶，我們有了很多起初刻意，但實際上超有意義的相處，這些喝茶時的天南地北，不只打屁，更能談心，每一杯茶，都讓我更理解母親所思所想所念，不僅可以幫她分擔煩惱、解決憂愁，也更理解她心境上的轉變。在最後倒數的日子裡，雖然我每天都很害怕那一天的來臨，害怕再也沒有機會泡茶給她喝，但很慶幸我所深愛的茶，在很多年以前就教會我「人世間有一些相聚，在某一天都一定會成為天上的人、地下的人最珍貴的回憶」，所以，當那一天來臨時，雖然悲痛不捨，但是了無遺憾。

今後，有媽媽在天上看著，我會更努力，用快樂的心分享台灣茶的美好，同時，也想和大家分享「三個務」：

第一、愛要及時，務必要及時，因為有些事情，沒了就永遠沒了。

第二、務必和家人在生前理性討論身後事，其實這是可以好好告別的開始。

第三、親人辭世，一定會同時帶走某部分的自己，務必讓自己變得更好，用更正向的思考、能量去填空，一定才是天上的人所樂見的。

祝福你的生命，可以透過一杯茶，充滿美好回憶，了無遺憾。

相關書摘 ▶《台灣茶 你好》：泡好一杯天地人的心血，首先要學會重視茶葉

書籍介紹

本文摘錄自《台灣茶 你好（新增版）：茶的永恆進化》，時報文化出版

作者：林昱丞

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