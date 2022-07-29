《台灣茶 你好》：泡好一杯天地人的心血，首先要學會重視茶葉
我們想讓你知道的是
大部分的人，在走入茶道的領域一段時間之後，都會選擇紫砂壺作為常用的沖泡器具。儘管紫砂壺的學問深、使用難度高，但紫砂製成的茶壺，非常適合表現台灣茶的特點，甚至選對了茶壺，還能將茶湯提升到更高的境界。
文：林昱丞
沖泡一杯天地人的心血
學習用各種茶具泡茶的第一步：珍視茶葉
在茶道廣博、浩瀚的世界中，只要一旦走入，就會被形形色色的面向吸引，甚至到了痴迷的程度。
有的人非常喜歡具有特別風格、氣味的茶，這些茶有的是某些師傅用一些特殊手法製成，或是當年的氣候條件特殊，造就非常珍貴獨特的氣味；有的人特別喜歡蒐集紫砂壺，擁有許多不同泥料、造型、年代的茶壺，有些獨一無二的古茶壺，增添品茶時動人的歷史情懷，更讓收藏者視若珍寶，也只有在非常重要的場合才拿出來使用；有些人則專注研究茶道進行的儀式，超過千年的茶文化，歷朝歷代在表現茶道都有其獨特之處，茶席舉辦的季節、場地，茶席進行的程序、服裝、器具，沖茶者與品茗者的互動，在在體現出茶文化極高的美學層次。
從我一開始接觸茶道，就對「泡茶」這個部分特別感興趣，一直希望自己沖泡出各式茶最珍貴美好的滋味，除了自己品嚐，也讓其他人感受到茶的美好。在內心深處，一直把茶葉當成非常珍貴的寶物，小時候讀過「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」，理解農人的辛勞以及粒粒的白米得來不易，當我漸漸理解茶樹的生長歷程和茶菁的製作過程，更能體會捧在手中的這些茶葉，粒粒都是天、地、人的心血，而在「泡茶」這最後一個環節，就是即將要把蘊含在茶葉中的精華，轉化成一杯杯可口、甘甜的茶湯，每次想到這裡，我都會格外興奮，也總提醒自己必須更加專注、用心地泡茶，才不辜負天地以及製茶人的辛勞。
想要把茶泡好，除了要對於茶葉的特性、狀況非常了解，還必須認識各種主要的泡茶器具，不同的器具，使用方式不同，也能呈現不同口感。
在這些林林總總的茶具中，材質上不外乎分成瓷器、玻璃、紫砂三類，瓷和玻璃製成的茶具，因為器具表面幾乎沒有毛細孔，不會對茶湯有好或壞的影響，在沖泡時，能一五一十地表現出茶葉原來的氣味，比較常見的就是蓋杯，蓋杯使用的難度不高，只要放入的茶葉量適中，一般而言都能沖泡出不錯的茶湯，對於初學茶道的人，要先排除「沖泡技巧」的學習障礙，好好地認識茶葉的味道，蓋杯絕對是非常合適的茶具，唯一討厭的地方就是比較燙手，不熟練的人可能會因為注入熱水後燙手，一鬆手就打破蓋杯。
另外就是瓷器或玻璃製成的茶壺，很多人的家裡可能沒有蓋杯，但大部分都會有這類茶壺，一般來說，這類茶壺的容量比蓋杯多出許多，大約落在三百毫升至五百毫升，在沖泡時需要特別注意茶葉量和水量的比例是否適當。其他瓷器製成的茶具還有鑑定杯、鑑定碗、鑑定匙，這些不同的器具，主要是供鑑定茶葉品質、等級之用，儘管在茶行試喝時常見，但作為居家品茶之用，並不太適合。
大部分的人，在走入茶道的領域一段時間之後，都會選擇紫砂壺作為常用的沖泡器具。紫砂壺的學問非常深，要搞懂紫砂壺本身就不容易；泥料的成分是否天然、茶壺的做工是否精細、燒製的窯溫是否足夠等等，光是學會這些，就得花上很長一段時間。但儘管紫砂壺的學問深、使用難度高，但紫砂製成的茶壺，非常適合表現台灣茶的特點，甚至選對了茶壺，還能將茶湯提升到更高的境界。
台灣茶以緊實的球狀烏龍為主，紫砂壺的逼溫效果高，能在短時間內使茶葉舒展釋放精華；此外，紫砂壺的表面有很多毛孔，能吸附水分轉化茶湯，好的泥料製成的茶壺，能幫茶湯加分許多。紫砂壺也有非常多元的造型，相同的泥料，不同造型的茶壺，都會使茶湯呈現不同風味，也增添沖泡的樂趣。
如果和蓋杯相比，蓋杯沖泡出的茶湯，是比較乾淨、單純的口感，紫砂壺沖泡出的茶湯，則是比較豐富、細膩的口感。
近年來，市場上也出現許多新穎、便利的茶具，希望讓更多人能簡單享受泡茶的樂趣，輕鬆地品嚐台灣茶的美好，其實不管是用什麼樣的器具沖泡，一開始都不免有些不熟悉，無法沖泡出口感很好的茶湯，只要多用幾次、稍加調整茶葉量與浸泡時間，就可以學會泡茶，也希望你在慢慢摸索的過程中，漸漸體會這一杯來自天、地、人的心血，是多麼地珍貴而美好。
紫砂壺──紫砂壺是中國傳統品茗工具，相傳源自宋代至明武宗正德年間。製作紫砂壺的材料是紫砂礦土，由紫泥、綠泥和紅泥三種基本泥構成，統稱紫砂泥。因產自江蘇宜興，又稱宜興紫砂。
茶菁──從茶樹採下的新鮮茶葉叫做「茶菁」，還需要經過多道製茶工序，才會成為茶葉。
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書籍介紹
本文摘錄自《台灣茶 你好（新增版）：茶的永恆進化》，時報文化出版
作者：林昱丞
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一切都是從渴望一杯好茶開始，作者林昱丞一腳踏入了茶世界，基於一個想要改變台灣茶的信念，他從喝茶飲茶者，成為台灣茶的品牌創業者，將台灣茶帶到另一個境地，讓社會能重拾美好價值。
本書以短篇文字，搭配圖片，讓讀者跟著作者，一起品茗、一起沏茶。從文字進入台灣的茶文化、茶產業，理解我們每日暢飲，卻未曾深入了解的茶世界。看到以台灣茶為主的茶世界、即將襲來的茶潮流，喝一杯，真正的台灣茶。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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每一次消費都是改變世界的選擇！聯邦綠卡教你做「五件小事」就能支持永續生活圈
我們想讓你知道的是
為了地球資源的永續利用，永續消費理念早已是全球主流。要改變世界其實一點都不難，只要透過你每一次的消費選擇，或是申辦一張聯邦綠卡，就能為你想要的世界投票，並且獲得綠色消費10％超高回饋。怎麼選，都環保。
Every time you spend money, you're casting a vote for the kind of world you want .（你每一次的消費，都是在為你想要的世界投票。）——Anna Lappé（生態環保倡議者安娜．拉佩）
從早晨的第一杯咖啡、中午的便當餐盒、下午茶的美味蛋糕，甚至是旅途中不可或缺的電動汽、機車，到入住舒適旅店、網購美妝產品，每一次的消費行動都構築了我們的日常生活。你能想像嗎？如今，這一次次的消費選擇竟都能讓你參與世界改變。
你每一次的消費，都是對你想要的世界投票
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就連一般信用卡不回饋的水、電、瓦斯、電信等公用付費，只要經由綁定聯邦綠卡自動代扣繳，也可獲0.5％無上限回饋；為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，綠卡使用一卡通票證功能，不限通路自動加值，可獲每次回饋五元。
透過聯邦綠卡，每一次消費都能成為加入世界綠色行動浪潮的轉變動能。尤其，指定綠色消費的通路回饋，讓信用卡的回饋金，也能成為金流回饋到人文與土地友善的社會企業，使永續生活圈有機會被實踐。改變世界不一定非得透過宏偉的大計畫，只要透過每一次的日常消費，就能為自己想要的世界投票。
為什麼我們該支持永續消費理念？
根據「關鍵議題研究中心」調查，現今16至40歲受全球暖化最劇烈的「暖世代」，約有八 成願意以行動支持永續目標或消費於永續企業，並購買重視企業社會責任的企業所生產的產品，永續消費越來越重要。
「永續消費理念」是1992年聯合國《21世紀議程》，首度提出的概念與行動方針。近期聯合國更推出「懶人救世界指南」（The Lazy Person's Guide to Saving the World），旨在告訴大家，支持永續生活圈並非只有國際組織才能做得到，即使是躺在沙發上的懶人也可以是其中一員。
我們可以在日常生活中選用一些超級簡單的方法，其中，有五件小事，我們現在就可以做：
- 減塑生活：購買最小包裝的商品。
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- 申辦一張聯邦綠卡：這件事雖然沒有在指南上，但可以促使你更想完成上述四件事。因為綠卡有綠色消費指定回饋，且每一筆消費都會提撥回饋環境公益團體。
申辦一張聯邦綠卡，竟是支持永續消費最簡單的方式
聯邦綠卡不單純只是綠色消費回饋，連卡片本身都是採PETG環保材質製作，並結合虛擬卡技術，讓卡號可安全便利的儲存在手機中，不僅提升使用者的體驗，也減少卡片在生產過程中對環境造成的負擔。
如何讓消費成為幫助世界更好的解方？改變是可以由你開始的！除了不浪費食物、重複使用物品，換一張聯邦銀行信用卡可能會是你最簡單的選擇。一起練習對地球更好、讓世界美好的綠色生活方式吧。