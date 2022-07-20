土地再發現：哥爾夫球場發展24公頃選址彌補方案
我們想讓你知道的是
我們需要思考的是，長遠來說我們是否仍同意動用公帑，繼續補貼這些大體上只是會員專屬的會所地的運作。
今年5月，政府引述環評報告[1]指粉嶺哥爾夫球場舊場（Old Course）中大部分位置「具生態價值」不宜發展，一度令原有只得32公頃的發展縮水再縮水，雖然這個決定的理據惹人質疑[2]，但政府似乎已決意只留舊場其中9公頃用地作公屋發展。而方案大縮水後，與剛上任李家超「提速提量」積極覓地根本上背道而馳，政府實有責任尋找替代方案彌補粉嶺哥爾夫球場的縮水面積。
上星期五，有報章引述「本地研究社」（連名都寫錯）研究員的電台訪問，指研究員「不堅持在有關土地建屋」[3]，形容到各界人士也不反對放棄整個發展計劃，內容可斟酌。但我們卻發現，在粉錦公路以北、青山公路（古洞段）兩旁用地，其實還有著更大的潛力。
這片用地部分為哥爾夫球場內的練習場（Driving range），連同青山公路（古洞段）以北的地產商土儲及棕地群，面積24.5公頃，剛好可彌補現場公屋發展計劃被縮水的面積，值得研究其發展潛力，提供額外公屋居屋單位給上萬戶香港市民。
值得進一步研究有其理由：
1. 位處三條公路交界「策略性位置」
主張保留哥爾夫球場人士亦「擔心」發展會引起交通問題，但選址位於整個球場的東北角，比舊場更加接近新市鎮，亦位於粉嶺公路、青山公路（古洞段）及粉錦公路交匯處，如適度發展公營房屋及公共交通配套，應比居民依靠私家車出入的私樓豪宅為低，不會為粉錦公路帶來負荷。
2. 相鄰已有私人中密度住宅發展先例
事實上練習場旁已有中密度私樓豪宅發展，基建配套不是難以解決的問題。2019年入伙的高爾夫．御苑（Eden Manor）被球場三面環抱，是在球場邊緣位置發展住宅的先例；青山公路（古洞段）以北亦有低密度豪宅高爾夫景園（Golf Parkview），與球場相隔一條路。
3. 選址內曾有住宅發展方案稱「環境影響可控」
今年5月，中建許氏家族向城規會申請在高爾夫景園東邊3.4公頃的土地興建近千個單位，地積比達4.4。中建委托顧問撰寫報告[4]，指能採取緩解措施解決對周邊環境影響（resulting in no adverse impacts to surrounding environment with appropriate mitigation measures）、亦能優化（optimise）粉嶺／上水新市鎮的發展潛力，和將為粉嶺／上水新市鎮的發展立下良好先例（setting a desirable precedent for optimising the opportunities for comprehensive development）。
相信同樣理據，亦適用於相應密度的公營房屋發展。現時公屋比私樓更短缺，政府應優先考慮收回地段發展公屋，而若由政府主導發展，選址內的一級歷史建築「愛園別墅」應有更大保障，選址內佔部分的林地亦可以在規劃方案上予以保留。
4. 與旁邊棕地合併發展，增加「協同效應」
中建土儲東邊約4.1公頃的棕地，現時用作為金屬買賣工場及貨倉，亦可與球場合併一起研究發展潛力，重置棕地作業亦可改善附近一帶環境。
5. 重置練習場（Driving Range）騰空優越地段
練習場相對容易在球場內其他位置重置，而且康文署亦營運兩個戶外練習場，賽馬會營運的滘西洲公眾高爾夫球場，南華會亦有同樣設施，還未計更多私人營運的高爾夫球練習場，對於純粹想練習發球的球手來說，他們亦有其他選擇。
初步研判，這24.5公頃土地確實值得社會進一步討論其發展空間。事實上，現有發展計劃只研究了粉嶺哥爾夫球場少於兩成土地的發展可行性，實在不應未先研究就蓋棺定論。
我們需要思考的是，長遠來說我們是否仍同意動用公帑，繼續補貼這些大體上只是會員專屬的會所地的運作。以粉嶺哥爾夫球場為例，公帑每年以億元計的地租優惠補貼，只是換來對公眾有限的開放時數，是否值得？除非只是為了富豪打golf不想見到公屋在旁「礙眼」，收回球場用地「公地公用」（如作公屋居屋或免費開放的大型公園），是這塊用地長遠的唯一出路。
注釋：
- 收回部份粉嶺哥爾夫球場用地作房屋發展可行性研究 Agreement No. CE17/2019(CE) Technical Study on Partial Development of Fanling Golf Course Site- Feasibility Study（備份）
- 最新：粉嶺哥爾夫球場建屋面積二度縮水剩下9公頃（本土研究社）
- 研究員當日在電台指球場發展爭議的重點在於公地公用，而非「公屋vs 環保」的對立。至於是否建屋，則視乎選址的情況，因環境等理由不能建屋的地方，亦可作公眾公園等用途，大原則為收回整個球場作公共用途，終止一小撮人廉價使用特權用地。頭條日報上星期五指本研社「並沒有堅持一定要利用有關土地來建屋」，來論證用地「有商量空間」，進而指不少人認為整個高球場值得保育，所以不應發展，屬曲解研究員的意思。（原訪問可見《香港電台》自由風自由phone 30/06/2022 - 專業界倡高球場改作「北都」中央公園）
- 城市規劃委員會：關乎申請編號Y/FSS/19而只作指示用途的擬議發展計劃的概括發展規範
（文章獲授權轉載，題目由編輯所修擬，原文可見於此。）
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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【動畫】有些蔬果農藥洗不掉，你還放心給家人吃嗎？全台唯一百分百檢驗電商平台「無毒農」把關農藥殘留0死角
我們想讓你知道的是
蔬果外觀看不到的「農藥殘留」問題，是最常見的食安危機之一，非常值得留意。「無毒農」是台灣唯一「全產品檢驗」的農產平台，用最嚴謹的態度與決心，為消費者把關平台上的農產品安全。
「民以食為天」，吃是每天生活中不可或缺的一件事，而「天天五蔬果」則是維持健康的基本營養需求，但吃進肚裡的這些蔬菜、水果的食品安全，你放心嗎？
蔬果殘留的農藥不一定能洗掉，挑選優質蔬果來源最重要
農藥依據作用機制特性，可以分為系統性農藥、接觸性農藥兩種，接觸性農藥是將農藥噴灑在作物表面，讓病蟲害直接接觸藥劑而被殺滅；系統性農藥則會在植物體內透過輸導作用分布在植株中，以達到消滅病蟲害物的目的。由於系統性農藥是在植物體內而非僅在植物表面作用，若系統性農藥過量殘留時，無法透過清洗方式將其除去，所以挑選安心的蔬果來源，比將蔬果清洗仔細來得更重要。
蔬果農藥殘留怎麼驗？質譜快篩法最精準
要為所有的蔬果把關安全，可不容易！光是台北農產運銷公司（北農）單日的蔬菜成交量就可達約1,500噸，全台灣每天吃掉的蔬果這麼多，是怎麼把關的呢？目前國內的農產中心是採隨機抽驗方式，從大量蔬果中抽出一些樣本檢驗農藥殘留量，有時農藥殘留量不合格率可以達到10%，甚至在2021年時，行政院消保處抽驗網購蔬菜產品的農藥殘留結果更為驚人，不合格率達30%，其中一件青蔥產品的農藥超標量達到36倍；而2022年消基會抽驗同時抽驗進口草莓與本土草莓，不合格率竟也達到50%。這樣的狀況，實在讓人難以心安，非常需要仔細檢驗與把關。
那麼，蔬果的農藥殘留是使用什麼方式來檢驗呢？目前常用的農藥快速檢驗方法（快篩法）可分為生化法、拉曼光譜法、質譜快篩法。歷史最悠久的生化法是目前國內各大市場、量販店，最普遍的快篩方式，主要方式為讓農藥與試劑反應後生成顏色，以顏色變化測定農藥殘留量。這種方法快速、便宜，但對於農藥專一性較低，只能驗出30多種的農藥。
農藥種類越來越多、廠牌更複雜，接下來介紹的拉曼光譜法與質譜篩檢法，就是替代生化法的新科技。拉曼光譜法使用拉曼散射儀檢測，速度快是其優點，缺點則是偽陽性偏高，專一性不及質譜快篩法。至於質譜快篩法，是農委會農業藥物毒物試驗所研發的專利方法，獲得歐盟、美國、日本、台灣等多國專利，也是衛生福利部食品藥物管理署公開建議的檢驗方法。每種農藥只要有對應的有機物感應劑，就能驗得到，單件樣品檢測時間最快只要10分鐘。更重要的是檢驗結果更加精準、正確，是目前全世界農藥檢驗的標竿技術。但相對的，儀器成本非常高，需要長期投資，且對檢驗人員的專業有所要求。以防疫時代的醫療應用來譬喻，拉曼光譜法是很好的快篩試劑，質譜篩檢則是準確性、敏感性高的PCR檢測。
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