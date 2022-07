土地再發現：哥爾夫球場發展24公頃選址彌補方案

今年5月,政府引述環評報告[1]指粉嶺哥爾夫球場舊場(Old Course)中大部分位置「具生態價值」不宜發展,一度令原有只得32公頃的發展縮水再縮水,雖然這個決定的理據惹人質疑[2],但政府似乎已決意只留舊場其中9公頃用地作公屋發展。而方案大縮水後,與剛上任李家超「提速提量」積極覓地根本上背道而馳,政府實有責任尋找替代方案彌補粉嶺哥爾夫球場的縮水面積。

上星期五,有報章引述「本地研究社」(連名都寫錯)研究員的電台訪問,指研究員「不堅持在有關土地建屋」[3],形容到各界人士也不反對放棄整個發展計劃,內容可斟酌。但我們卻發現,在粉錦公路以北、青山公路(古洞段)兩旁用地,其實還有著更大的潛力。

這片用地部分為哥爾夫球場內的練習場(Driving range),連同青山公路(古洞段)以北的地產商土儲及棕地群,面積24.5公頃,剛好可彌補現場公屋發展計劃被縮水的面積,值得研究其發展潛力,提供額外公屋居屋單位給上萬戶香港市民。

值得進一步研究有其理由:

1. 位處三條公路交界「策略性位置」

主張保留哥爾夫球場人士亦「擔心」發展會引起交通問題,但選址位於整個球場的東北角,比舊場更加接近新市鎮,亦位於粉嶺公路、青山公路(古洞段)及粉錦公路交匯處,如適度發展公營房屋及公共交通配套,應比居民依靠私家車出入的私樓豪宅為低,不會為粉錦公路帶來負荷。

2. 相鄰已有私人中密度住宅發展先例

事實上練習場旁已有中密度私樓豪宅發展,基建配套不是難以解決的問題。2019年入伙的高爾夫.御苑(Eden Manor)被球場三面環抱,是在球場邊緣位置發展住宅的先例;青山公路(古洞段)以北亦有低密度豪宅高爾夫景園(Golf Parkview),與球場相隔一條路。

3. 選址內曾有住宅發展方案稱「環境影響可控」

今年5月,中建許氏家族向城規會申請在高爾夫景園東邊3.4公頃的土地興建近千個單位,地積比達4.4。中建委托顧問撰寫報告[4],指能採取緩解措施解決對周邊環境影響(resulting in no adverse impacts to surrounding environment with appropriate mitigation measures)、亦能優化(optimise)粉嶺/上水新市鎮的發展潛力,和將為粉嶺/上水新市鎮的發展立下良好先例(setting a desirable precedent for optimising the opportunities for comprehensive development)。

相信同樣理據,亦適用於相應密度的公營房屋發展。現時公屋比私樓更短缺,政府應優先考慮收回地段發展公屋,而若由政府主導發展,選址內的一級歷史建築「愛園別墅」應有更大保障,選址內佔部分的林地亦可以在規劃方案上予以保留。

4. 與旁邊棕地合併發展,增加「協同效應」

中建土儲東邊約4.1公頃的棕地,現時用作為金屬買賣工場及貨倉,亦可與球場合併一起研究發展潛力,重置棕地作業亦可改善附近一帶環境。

5. 重置練習場(Driving Range)騰空優越地段

練習場相對容易在球場內其他位置重置,而且康文署亦營運兩個戶外練習場,賽馬會營運的滘西洲公眾高爾夫球場,南華會亦有同樣設施,還未計更多私人營運的高爾夫球練習場,對於純粹想練習發球的球手來說,他們亦有其他選擇。

初步研判,這24.5公頃土地確實值得社會進一步討論其發展空間。事實上,現有發展計劃只研究了粉嶺哥爾夫球場少於兩成土地的發展可行性,實在不應未先研究就蓋棺定論。

我們需要思考的是,長遠來說我們是否仍同意動用公帑,繼續補貼這些大體上只是會員專屬的會所地的運作。以粉嶺哥爾夫球場為例,公帑每年以億元計的地租優惠補貼,只是換來對公眾有限的開放時數,是否值得?除非只是為了富豪打golf不想見到公屋在旁「礙眼」,收回球場用地「公地公用」(如作公屋居屋或免費開放的大型公園),是這塊用地長遠的唯一出路。

