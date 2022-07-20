土地再發現：哥爾夫球場發展24公頃選址彌補方案

今年5月，政府引述環評報告[1]指粉嶺哥爾夫球場舊場（Old Course）中大部分位置「具生態價值」不宜發展，一度令原有只得32公頃的發展縮水再縮水，雖然這個決定的理據惹人質疑[2]，但政府似乎已決意只留舊場其中9公頃用地作公屋發展。而方案大縮水後，與剛上任李家超「提速提量」積極覓地根本上背道而馳，政府實有責任尋找替代方案彌補粉嶺哥爾夫球場的縮水面積。

上星期五，有報章引述「本地研究社」（連名都寫錯）研究員的電台訪問，指研究員「不堅持在有關土地建屋」[3]，形容到各界人士也不反對放棄整個發展計劃，內容可斟酌。但我們卻發現，在粉錦公路以北、青山公路（古洞段）兩旁用地，其實還有著更大的潛力。

這片用地部分為哥爾夫球場內的練習場（Driving range），連同青山公路（古洞段）以北的地產商土儲及棕地群，面積24.5公頃，剛好可彌補現場公屋發展計劃被縮水的面積，值得研究其發展潛力，提供額外公屋居屋單位給上萬戶香港市民。

圖片由作者提供

值得進一步研究有其理由：

1. 位處三條公路交界「策略性位置」

主張保留哥爾夫球場人士亦「擔心」發展會引起交通問題，但選址位於整個球場的東北角，比舊場更加接近新市鎮，亦位於粉嶺公路、青山公路（古洞段）及粉錦公路交匯處，如適度發展公營房屋及公共交通配套，應比居民依靠私家車出入的私樓豪宅為低，不會為粉錦公路帶來負荷。

2. 相鄰已有私人中密度住宅發展先例

事實上練習場旁已有中密度私樓豪宅發展，基建配套不是難以解決的問題。2019年入伙的高爾夫．御苑（Eden Manor）被球場三面環抱，是在球場邊緣位置發展住宅的先例；青山公路（古洞段）以北亦有低密度豪宅高爾夫景園（Golf Parkview），與球場相隔一條路。

3. 選址內曾有住宅發展方案稱「環境影響可控」

今年5月，中建許氏家族向城規會申請在高爾夫景園東邊3.4公頃的土地興建近千個單位，地積比達4.4。中建委托顧問撰寫報告[4]，指能採取緩解措施解決對周邊環境影響（resulting in no adverse impacts to surrounding environment with appropriate mitigation measures）、亦能優化（optimise）粉嶺／上水新市鎮的發展潛力，和將為粉嶺／上水新市鎮的發展立下良好先例（setting a desirable precedent for optimising the opportunities for comprehensive development）。

相信同樣理據，亦適用於相應密度的公營房屋發展。現時公屋比私樓更短缺，政府應優先考慮收回地段發展公屋，而若由政府主導發展，選址內的一級歷史建築「愛園別墅」應有更大保障，選址內佔部分的林地亦可以在規劃方案上予以保留。

4. 與旁邊棕地合併發展，增加「協同效應」

中建土儲東邊約4.1公頃的棕地，現時用作為金屬買賣工場及貨倉，亦可與球場合併一起研究發展潛力，重置棕地作業亦可改善附近一帶環境。

5. 重置練習場（Driving Range）騰空優越地段

練習場相對容易在球場內其他位置重置，而且康文署亦營運兩個戶外練習場，賽馬會營運的滘西洲公眾高爾夫球場，南華會亦有同樣設施，還未計更多私人營運的高爾夫球練習場，對於純粹想練習發球的球手來說，他們亦有其他選擇。

初步研判，這24.5公頃土地確實值得社會進一步討論其發展空間。事實上，現有發展計劃只研究了粉嶺哥爾夫球場少於兩成土地的發展可行性，實在不應未先研究就蓋棺定論。

我們需要思考的是，長遠來說我們是否仍同意動用公帑，繼續補貼這些大體上只是會員專屬的會所地的運作。以粉嶺哥爾夫球場為例，公帑每年以億元計的地租優惠補貼，只是換來對公眾有限的開放時數，是否值得？除非只是為了富豪打golf不想見到公屋在旁「礙眼」，收回球場用地「公地公用」（如作公屋居屋或免費開放的大型公園），是這塊用地長遠的唯一出路。

注釋：

（文章獲授權轉載，題目由編輯所修擬，原文可見於此。）

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin