《自由》導讀：「自由」這個概念如何在走向現代的過程中，同時也走向束縛？

文:陳禹仲(中央研究院人文社會科學研究中心助研究員)

【導讀】「自由」的系譜

一八八七年十一月十日,喧囂的書市迎來了一本嶄新的著作。書籍的內容述說了一段歷史故事。但與其他歷史故事不一樣的是,這段故事的主人翁是一個概念,而這段故事,講述了主人翁如何走向奴役與屈服的過程。該書的書名是《道德系譜學》(Zur Genealogie der Moral: Eine Streitschrift),作者是尼采。

在《道德系譜學》裡,尼采述說了一個關於道德的故事。他說,道德這個概念的古典樣貌,強調了人的獨立與自主性,著重人是否能身體力行自我實踐。道德是屬於那些有足夠能力得以落實自我的人,是一種屬於「強者」、屬於有能力的人的美德。尼采認為,這樣的道德存在於希臘神話的時代,屬於那種對個人英雄式自我實踐的認可。而這種古典的道德,在道德這個概念發展的歷史中,被另一種道德所取代。

取而代之的,是一種壓抑的道德。這種新的道德強調的,不僅僅只是人們必須要克制自己的能力而已,而是要有能力的人必須為沒有能力的人犧牲奉獻。道德扼殺了個人,不再關乎個人的能力與稟賦,也不再著重個人的自我實踐。相對地,這種道德以「慈善」(benevolence)、「犧牲奉獻」(sacrifice)等標語為名,要求個人與自身為敵,否定自身的能力與落實能力的渴望,成為全然為他人而生的存在。尼采認為,這是我們現代人的道德,是源生於基督信仰教義裡屬於弱者的道德,也是他所謂的「奴隸道德」(slave morality)。

尼采的道德系譜學與一般的歷史不同,他要考察的並不純然只是道德這個概念發展的歷史。系譜學是一種特殊的政治哲學方法,藉由考掘出我們今日習以為常的概念背後那鮮為人知的故事,批判並顛覆我們對日常熟悉的概念的認知。換言之,系譜學是一種對現狀的示警。追溯概念的歷史發展是達成目的的媒介,而系譜學真正的目的是批判。這不是某種以古鑑今,而是藉由揭露根植於現況之下的問題,作為思辨如何脫離現狀牢籠的基礎。畢竟在能解決問題之前,我們必須先認知到我們正深陷某種不自知的困境裡。

尼采在《道德系譜學》裡對道德的分析,與政治思想史家安娜琳.德黛(Annelien de Dijn)的新作《自由:民主的盟友或敵人?思考現代社會的形成與危機》有不少發人深省的相似之處。儘管沒有多加著墨系譜學的方法,但《自由》無疑是一本探討「自由」這個概念如何在走向現代的過程中,同時也走向束縛的著作。和尼采的「道德」如出一轍,在德黛看來,讓「自由」走向束縛的,也正是「自由」概念本身的質變。正如英文書名的副標題所暗示的,這是一段自由這個概念「失控」(unruly)的歷史。

德黛是荷蘭烏特勒支大學現代政治史教授(Professor of Modern Political History),也是學界當前研究十九世紀法國政治思想史的重要中生代學者。她的第一本學術專著《從孟德斯鳩到托克維爾的法國政治思想》(French Political Thought, Montesquieu to Tocqueville: Liberty in a Levelled Society)分析了自啟蒙時期以降的法國政治思想傳統中,對自由與平等關係的辯證。《自由》是德黛的第二本著作。它的規模較第一本來得恢宏許多,涵蓋的範疇不再侷限於十八、十九世紀的法國。但它的論旨,卻也遠較德黛的第一本著作要來得直指現代政治經驗的核心。

在這本跨幅兩千六百餘年,對「自由」概念的系譜學探討裡,德黛指出了古代與現代兩種自由概念的差異。其中最根本的差別,體現在「自由—政治」的關係裡。根據她的分析,一直到十九世紀為止,西方對「自由」概念的理解,一直與公民的政治參與權有著密不可分的關聯。這種古典的自由概念是一種唯有透過實質政治參與方能實踐的特質。我們之所以能確定我們享有自由,正是因為我們得以透過實質參與政治,形塑甚或改變那些終將影響我們日常生活的政治決策,進而確保我們的生活是由我們所主導掌握的。正如本書的譯者所指出的,「自由」(liberty)的概念蘊含了「自主」(freedom to)的面相。

這種古典的自由理解,蘊含了兩種更為深層的含義。首先,自由是一種法律位階。一個人擁有自由,意味著這個人被法律賦予了參與政治的權利。其次,這表示一個人是否享有自由,維繫於這個人所在的國家是否擁有一個允許公民參政的政體。結合這兩種含義,我們可以得到一種古典自由的定義:自由取決於公民是否享有參與政治的權利。換句話說,古典自由的概念與「人民主權」(popular sovereignty)是一體兩面的。正如徳黛所強調的,這種古典的自由是一種「民主式的自由」(the democratic conception of freedom)。

與此相對的,是從十九世紀法國開始逐漸發展而生的現代自由概念。古典自由強調了政體必須要賦予公民實質政治參與的權利,現代自由則強調政體必須要約束由公民組成的政府所享有的權力。後者構成了我們習以為常的,對自由政治的理解:政府的權力必須被約束,以確保公民的自由不會被政府所侵犯。