《自由》導讀：「自由」這個概念如何在走向現代的過程中，同時也走向束縛？

文：陳禹仲（中央研究院人文社會科學研究中心助研究員）

【導讀】「自由」的系譜

一八八七年十一月十日，喧囂的書市迎來了一本嶄新的著作。書籍的內容述說了一段歷史故事。但與其他歷史故事不一樣的是，這段故事的主人翁是一個概念，而這段故事，講述了主人翁如何走向奴役與屈服的過程。該書的書名是《道德系譜學》（Zur Genealogie der Moral: Eine Streitschrift），作者是尼采。

在《道德系譜學》裡，尼采述說了一個關於道德的故事。他說，道德這個概念的古典樣貌，強調了人的獨立與自主性，著重人是否能身體力行自我實踐。道德是屬於那些有足夠能力得以落實自我的人，是一種屬於「強者」、屬於有能力的人的美德。尼采認為，這樣的道德存在於希臘神話的時代，屬於那種對個人英雄式自我實踐的認可。而這種古典的道德，在道德這個概念發展的歷史中，被另一種道德所取代。

取而代之的，是一種壓抑的道德。這種新的道德強調的，不僅僅只是人們必須要克制自己的能力而已，而是要有能力的人必須為沒有能力的人犧牲奉獻。道德扼殺了個人，不再關乎個人的能力與稟賦，也不再著重個人的自我實踐。相對地，這種道德以「慈善」（benevolence）、「犧牲奉獻」（sacrifice）等標語為名，要求個人與自身為敵，否定自身的能力與落實能力的渴望，成為全然為他人而生的存在。尼采認為，這是我們現代人的道德，是源生於基督信仰教義裡屬於弱者的道德，也是他所謂的「奴隸道德」（slave morality）。

尼采的道德系譜學與一般的歷史不同，他要考察的並不純然只是道德這個概念發展的歷史。系譜學是一種特殊的政治哲學方法，藉由考掘出我們今日習以為常的概念背後那鮮為人知的故事，批判並顛覆我們對日常熟悉的概念的認知。換言之，系譜學是一種對現狀的示警。追溯概念的歷史發展是達成目的的媒介，而系譜學真正的目的是批判。這不是某種以古鑑今，而是藉由揭露根植於現況之下的問題，作為思辨如何脫離現狀牢籠的基礎。畢竟在能解決問題之前，我們必須先認知到我們正深陷某種不自知的困境裡。

尼采在《道德系譜學》裡對道德的分析，與政治思想史家安娜琳．德黛（Annelien de Dijn）的新作《自由：民主的盟友或敵人？思考現代社會的形成與危機》有不少發人深省的相似之處。儘管沒有多加著墨系譜學的方法，但《自由》無疑是一本探討「自由」這個概念如何在走向現代的過程中，同時也走向束縛的著作。和尼采的「道德」如出一轍，在德黛看來，讓「自由」走向束縛的，也正是「自由」概念本身的質變。正如英文書名的副標題所暗示的，這是一段自由這個概念「失控」（unruly）的歷史。

德黛是荷蘭烏特勒支大學現代政治史教授（Professor of Modern Political History），也是學界當前研究十九世紀法國政治思想史的重要中生代學者。她的第一本學術專著《從孟德斯鳩到托克維爾的法國政治思想》（French Political Thought, Montesquieu to Tocqueville: Liberty in a Levelled Society）分析了自啟蒙時期以降的法國政治思想傳統中，對自由與平等關係的辯證。《自由》是德黛的第二本著作。它的規模較第一本來得恢宏許多，涵蓋的範疇不再侷限於十八、十九世紀的法國。但它的論旨，卻也遠較德黛的第一本著作要來得直指現代政治經驗的核心。

在這本跨幅兩千六百餘年，對「自由」概念的系譜學探討裡，德黛指出了古代與現代兩種自由概念的差異。其中最根本的差別，體現在「自由—政治」的關係裡。根據她的分析，一直到十九世紀為止，西方對「自由」概念的理解，一直與公民的政治參與權有著密不可分的關聯。這種古典的自由概念是一種唯有透過實質政治參與方能實踐的特質。我們之所以能確定我們享有自由，正是因為我們得以透過實質參與政治，形塑甚或改變那些終將影響我們日常生活的政治決策，進而確保我們的生活是由我們所主導掌握的。正如本書的譯者所指出的，「自由」（liberty）的概念蘊含了「自主」（freedom to）的面相。

這種古典的自由理解，蘊含了兩種更為深層的含義。首先，自由是一種法律位階。一個人擁有自由，意味著這個人被法律賦予了參與政治的權利。其次，這表示一個人是否享有自由，維繫於這個人所在的國家是否擁有一個允許公民參政的政體。結合這兩種含義，我們可以得到一種古典自由的定義：自由取決於公民是否享有參與政治的權利。換句話說，古典自由的概念與「人民主權」（popular sovereignty）是一體兩面的。正如徳黛所強調的，這種古典的自由是一種「民主式的自由」（the democratic conception of freedom）。

與此相對的，是從十九世紀法國開始逐漸發展而生的現代自由概念。古典自由強調了政體必須要賦予公民實質政治參與的權利，現代自由則強調政體必須要約束由公民組成的政府所享有的權力。後者構成了我們習以為常的，對自由政治的理解：政府的權力必須被約束，以確保公民的自由不會被政府所侵犯。