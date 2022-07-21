無本當沖的陷阱：「違約交割」是什麼意思？未如期履行交割義務會有哪些後果？

文：財訊新聞中心

什麼是股票交割？

所謂的「股票交割」，即透過證券商買賣股票成交後貨銀兌付的過程，也就是買賣雙方通過結算系統實現「一手交錢、一手交貨」的過程。

簡單來說，就是投資人在買進股票成交後，必須付出交割所需款項，才能獲取所買進的股票。同樣，投資人在賣出股票且成交後，須交付賣出的股票，才能獲取應得的款項。

怎樣交割股票？

現在的交割手續已十分簡便，款券的收付及交割作業均委由證券商及臺灣集中保管結算所辦理，投資人交割不用再親臨證券商營業櫃檯「一手交錢、一手交股票」了，只要投資人先前在證券商的開戶手續辦理齊全，證券商都會為投資人處理完所有的交割手續。

投資人只要記得，在證券開戶時的銀行交割帳戶存入足夠的金錢，一切的交割作業便會由證券商及臺灣集中保管結算所幫你辦理完成。

為什麼會發生「違約交割」？

違約交割是指投資人未如期履行交割義務。

簡單來說，投資人在證券市場委託買賣成交後，務必要留意在成交日（T日）起算的次二個營業日（T+2日）上午10點前，在交割帳戶準備足夠支付買賣有價證券的價款，以完成交割。

如果在T+2上午10點前投資人交割帳戶內的餘額不足，銀行扣不到投資人應該要繳交的交割價款，就會發生「違約交割」。

投資人若違約交割，不僅可能要負擔法律上的責任，也會對個人信用產生負面影響。

投資人應審慎評估投資狀況，並隨時留意交易紀錄，同時也要注意交割帳戶餘額是否充足，避免無法履行交割義務，以維護自身投資權益。

萬一違約交割，後果會如何？

1. 民事責任

證券商可向違約客戶收取最高成交金額7%之違約金，並追償因違約所產生之債務及費用。

2. 刑事責任

情節重大足以影響市場秩序者，面臨三年以上至十年以下之相關刑責。

3. 影響開戶交易

未結案且未滿五年者，證券商應拒絕接受投資人申請開戶。已開戶者證券商亦應拒絕接受委託買賣或申購有價證券。

4. 影響信用紀錄

違約交割將留有紀錄，授信機構可透過金融聯合徵信中心取得相關資訊，個人信用將受到負面影響，未來要申請車貸、房貸等貸款將變得困難。

Photo Credit: 證交所

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航