無本當沖的陷阱：「違約交割」是什麼意思？未如期履行交割義務會有哪些後果？
我們想讓你知道的是
投資人只要記得，在證券開戶時的銀行交割帳戶存入足夠的金錢，一切的交割作業便會由證券商及臺灣集中保管結算所幫你辦理完成。而所謂的「違約交割」，就是指投資人未如期履行交割義務。
文：財訊新聞中心
什麼是股票交割？
所謂的「股票交割」，即透過證券商買賣股票成交後貨銀兌付的過程，也就是買賣雙方通過結算系統實現「一手交錢、一手交貨」的過程。
簡單來說，就是投資人在買進股票成交後，必須付出交割所需款項，才能獲取所買進的股票。同樣，投資人在賣出股票且成交後，須交付賣出的股票，才能獲取應得的款項。
怎樣交割股票？
現在的交割手續已十分簡便，款券的收付及交割作業均委由證券商及臺灣集中保管結算所辦理，投資人交割不用再親臨證券商營業櫃檯「一手交錢、一手交股票」了，只要投資人先前在證券商的開戶手續辦理齊全，證券商都會為投資人處理完所有的交割手續。
投資人只要記得，在證券開戶時的銀行交割帳戶存入足夠的金錢，一切的交割作業便會由證券商及臺灣集中保管結算所幫你辦理完成。
為什麼會發生「違約交割」？
違約交割是指投資人未如期履行交割義務。
簡單來說，投資人在證券市場委託買賣成交後，務必要留意在成交日（T日）起算的次二個營業日（T+2日）上午10點前，在交割帳戶準備足夠支付買賣有價證券的價款，以完成交割。
如果在T+2上午10點前投資人交割帳戶內的餘額不足，銀行扣不到投資人應該要繳交的交割價款，就會發生「違約交割」。
投資人若違約交割，不僅可能要負擔法律上的責任，也會對個人信用產生負面影響。
投資人應審慎評估投資狀況，並隨時留意交易紀錄，同時也要注意交割帳戶餘額是否充足，避免無法履行交割義務，以維護自身投資權益。
萬一違約交割，後果會如何？
1. 民事責任
證券商可向違約客戶收取最高成交金額7%之違約金，並追償因違約所產生之債務及費用。
2. 刑事責任
情節重大足以影響市場秩序者，面臨三年以上至十年以下之相關刑責。
3. 影響開戶交易
未結案且未滿五年者，證券商應拒絕接受投資人申請開戶。已開戶者證券商亦應拒絕接受委託買賣或申購有價證券。
4. 影響信用紀錄
違約交割將留有紀錄，授信機構可透過金融聯合徵信中心取得相關資訊，個人信用將受到負面影響，未來要申請車貸、房貸等貸款將變得困難。
更多《財訊》文章
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
每一次消費都是改變世界的選擇！聯邦綠卡教你做「五件小事」就能支持永續生活圈
我們想讓你知道的是
為了地球資源的永續利用，永續消費理念早已是全球主流。要改變世界其實一點都不難，只要透過你每一次的消費選擇，或是申辦一張聯邦綠卡，就能為你想要的世界投票，並且獲得綠色消費10％超高回饋。怎麼選，都環保。
Every time you spend money, you're casting a vote for the kind of world you want .（你每一次的消費，都是在為你想要的世界投票。）——Anna Lappé（生態環保倡議者安娜．拉佩）
從早晨的第一杯咖啡、中午的便當餐盒、下午茶的美味蛋糕，甚至是旅途中不可或缺的電動汽、機車，到入住舒適旅店、網購美妝產品，每一次的消費行動都構築了我們的日常生活。你能想像嗎？如今，這一次次的消費選擇竟都能讓你參與世界改變。
你每一次的消費，都是對你想要的世界投票
由聯邦銀行推出的「綠卡」，便是透過綠色消費的通路回饋，創造金融、綠能的跨界合作。無論任何一筆消費，聯邦銀行都會在每一季結算綠卡持卡人的消費金額，並提撥0.1％回饋給「台灣環境資訊協會」，透過綠色公益團體資源，從事更多環保、推廣環境教育等相關公益活動，帶領持卡人從日常消費中做出對環境更友善的選擇。
同時，若持卡人申辦電子化帳單，更可以從下列通路享10％回饋：
- 友善電動車族群：TESLA充電費用、Gogoro電池資費、車麻吉市區停車
- 共享交通新生活：iRent、GoShare、WeＭo Scooter
- 低碳飲食愛地球：蔬食餐廳、生機選品
就連一般信用卡不回饋的水、電、瓦斯、電信等公用付費，只要經由綁定聯邦綠卡自動代扣繳，也可獲0.5％無上限回饋；為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，綠卡使用一卡通票證功能，不限通路自動加值，可獲每次回饋五元。
透過聯邦綠卡，每一次消費都能成為加入世界綠色行動浪潮的轉變動能。尤其，指定綠色消費的通路回饋，讓信用卡的回饋金，也能成為金流回饋到人文與土地友善的社會企業，使永續生活圈有機會被實踐。改變世界不一定非得透過宏偉的大計畫，只要透過每一次的日常消費，就能為自己想要的世界投票。
為什麼我們該支持永續消費理念？
根據「關鍵議題研究中心」調查，現今16至40歲受全球暖化最劇烈的「暖世代」，約有八 成願意以行動支持永續目標或消費於永續企業，並購買重視企業社會責任的企業所生產的產品，永續消費越來越重要。
「永續消費理念」是1992年聯合國《21世紀議程》，首度提出的概念與行動方針。近期聯合國更推出「懶人救世界指南」（The Lazy Person's Guide to Saving the World），旨在告訴大家，支持永續生活圈並非只有國際組織才能做得到，即使是躺在沙發上的懶人也可以是其中一員。
我們可以在日常生活中選用一些超級簡單的方法，其中，有五件小事，我們現在就可以做：
- 減塑生活：購買最小包裝的商品。
- 挑選真心喜歡的物品：計畫購物清單，減少不必要的購物浪費。
- 在地購物：支持具環保概念的品牌以及在地企業，促進環保又能提升就業率。
- 搭乘電動車或利用共享交通：尤其是一群人出遊時，避免大量汽車旅行。
- 申辦一張聯邦綠卡：這件事雖然沒有在指南上，但可以促使你更想完成上述四件事。因為綠卡有綠色消費指定回饋，且每一筆消費都會提撥回饋環境公益團體。
申辦一張聯邦綠卡，竟是支持永續消費最簡單的方式
聯邦綠卡不單純只是綠色消費回饋，連卡片本身都是採PETG環保材質製作，並結合虛擬卡技術，讓卡號可安全便利的儲存在手機中，不僅提升使用者的體驗，也減少卡片在生產過程中對環境造成的負擔。
如何讓消費成為幫助世界更好的解方？改變是可以由你開始的！除了不浪費食物、重複使用物品，換一張聯邦銀行信用卡可能會是你最簡單的選擇。一起練習對地球更好、讓世界美好的綠色生活方式吧。