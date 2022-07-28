《音樂家的點子就是比你快兩拍》：跟碧昂絲學「合作」、跟菲董學「跨界」
我們想讓你知道的是
透過音樂家的眼睛，我們能從本書一睹創意思維事發現場。經典如披頭四、大衛．鮑伊，乃至大賈斯汀、瑪丹娜和女神卡卡等當代流行天王天后源源不絕的創作靈感以及擁抱多元的可能，都與Apple、Amazon、Adidas等知名企業的創新力與實驗精神，有著驚人的相似之處。
文：帕諾斯．巴奈（Panos A. Panay）、麥可．亨里克斯（R. Michael Hendrix）
合作，就是踏上追尋之旅
爵士小號大師戴維斯（Miles Davis）有段著名的往事：他為了追隨傳奇小號演奏家暨歌手迪吉．葛拉斯彼（Dizzy Gillespie），在十八歲時從聖路易搬到紐約。戴維斯當時已嶄露天才光芒，足以和爵士界任何傳奇人物比肩，但他還是想跟他最崇拜的人一起演奏。因為葛拉斯彼才華洋溢又獨樹一格，不甩樂譜上的和弦進行，大膽吹出刺耳的音階——這些都與戴維斯抒情、個人又內省的風格大相徑庭。英國《衛報》（Guardian）在一九六○年的一篇文章提到：「戴維斯和葛拉斯彼的風格差異再大不過。葛拉斯彼睥睨全場，用演奏取笑聽眾，考較他們聽不聽得懂。戴維斯似乎渾然不覺臺下有人，他做的演奏效果，全是為了自己和同台樂手。」
為什麼一名小號手會想追隨另一名小號手？因為那是探索新知的契機，他想要充實自己、與人共同成長。這種團隊合作不是為了聯手爭勝、追逐運動競賽或打仗那種勝利，而是要與人結合生出新的東西，跟調式一樣有主有從。音樂人或創業家有如孤狼，隻身在荒野中為個人理念打拼——這種形象已經老掉牙了，也未必是締造佳績最好的方法。有時候，成事要靠團隊。
在當今世上，要說哪個音樂人有獨闖天下的本事，非碧昂絲（Beyoncé）莫屬。她在二○○三年脫離天命真女合唱團（Destiny’s Child）單飛，從此成為史上最成功的藝人之一，賣出超過一億一千八百萬張唱片。美國唱片業協會（Recording Industry Association of America）認證她是二○○○年代的銷售冠軍。碧昂絲絕對有獨當一面的才華，她會想單飛也不意外。
然而，她在二○一六年推出了《檸檬特調》（Lemonade），是音樂史上最有野心的合作專輯。被《滾石》雜誌（Rolling Stone）評為「終極的拼貼，聲音、影像和概念爭奇鬥艷的豪華集錦，靈感來源五花八門，令人目眩神迷。」裡面的歌曲大多有至少三名作者，有幾首甚至超過十人。整張專輯有超過一百人參與，其中不乏樂壇大咖，如肯卓克．拉瑪（Kendrick Lamar）、白線條樂團（White Stripes）的傑克．懷特（Jack White）、威肯（Weekend）。此外也有獨立搖滾樂手，像是吸血鬼週末樂團（Vampire Weekend）、動物共同體（Animal Collective），還有迷霧聖父（Father John Misty）。整張專輯的曲風極廣，從硬式搖滾、鄉村、雷鬼、饒舌、放克到節奏藍調都有。
比起一般的流行音樂合作專輯，碧昂絲製作《檸檬特調》的手法超前很多，她不是只邀音樂人來寫個反覆段落、唱個短短一句，或是為中間的橋段（bridge）獻聲，而是詢問共同創作人有什麼點子，再逐漸累加、擴大發想。如此帶來的成果，跟她錄過的歌曲完全不一樣，不只證明她的才藝何其寬廣，也證明她有多麼信賴別人的才華。
拿其中的暢銷歌曲〈等一等〉（Hold Up）當例子吧。二○○三年，獨立搖滾樂團耶耶耶合唱團（Yeah Yeah Yeahs）發表了〈地圖〉（Maps），裡面有句歌詞是：「稍等一下，他們不像我愛你那樣愛你。」《NME》音樂週刊、音樂網站Pitchfork、《滾石》雜誌，都把這首歌評選為二○○○年代最佳歌曲之一。時隔八年，獨立搖滾樂團吸血鬼週末主唱寇尼格重寫這段歌詞，發到推特上：「等一等……他們不像我愛你那樣愛你。」
又過了幾年，寇尼格與迪波洛（Diplo）合作，也就是曾與瑪丹娜、小賈斯汀（Justin Bieber）、史努比狗狗（Snoop Dogg）共事的名製作人。他們倆大致根據這句歌詞寫了一段旋律：「等一等，他們不像我愛你那樣愛你。沒有比你更神的神，這樣對待愛你的人好殘忍。」這首歌原本是要寫給吸血鬼週末的，可是寇尼格決定改寄給碧昂絲聽聽。就像戴維斯追隨葛拉斯彼，寇尼格這麼做引發了連鎖效應，多位創作神人根據這首歌熱烈交換意見，最後全名列〈等一等〉的詞曲創作人。
碧昂絲首先把這首歌寄給艾彌爾．海尼（Emile Haynie），也就是曾與阿姆、基德卡迪（KidCudi）等饒舌歌手合作的製作人。令人意外的是，海尼提議邀喬許．提爾曼（Josh Tillman）幫忙填詞。提爾曼在樂壇活躍的圈子跟碧昂絲天差地遠，他因為擔任狐狸艦隊（Fleet Foxes）的鼓手而竄紅，後來又創造出自稱「正港假貨」的舞臺角色「迷霧聖父」，以惡搞樂手的人設演出。
提爾曼雖然只受邀寫幾句歌詞，還是狠狠下了一星期的功夫寫出一大堆詞曲和副歌，他自己覺得大部歐（Karen O）也是其中之一，畢竟她寫的那句歌詞是這一切的濫觴。Pitchfork網站說這首歌是「天外飛來的狂想。沒有重量、沒有地點，沒有時間——一場加力騷（calypso） 之夢，能穿越重重圍牆、跨越世代被人聽見。」
《檸檬特調》 問世後，學者專家紛紛為文探討，其中許多聚焦於這張專輯如何刻畫女性發現丈夫不忠、不知何去何從的心境。人生突逢變故，你該如何是好？為了消化現實生活中丈夫出軌的行徑，碧昂絲寫出大膽的獨立宣言，思索婚姻與感情關係的錯綜複雜，人與人又是如何彼此連結、互相錯過。最終，《檸檬特調》刻畫出社群的修復力量，而碧昂絲與人攜手創作，不只透過作品實踐了這個理念，也得以與世人分享這層洞察。
萬用鑰匙
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
我們想讓你知道的是
TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
康健人壽關心每個人的健康，啟動「健康隱憂調查」，希望透過日常生活不經意的飲食習慣，瞭解國人的健康風險，及早準備，為高齡化社會打下健康基礎，完整填寫問卷還有機會得到全家購物金500元！在邁向大齡男女路上的疾病風險，獲得讓一輩子幸福又健康的生活指南。