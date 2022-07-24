【小說】許旭蓮《春之夢》選摘：我無法沒有怨言地讓心愛的人赴戰場送死，我是當不了真正的日本人

文：許旭蓮

空襲

一九四四年（昭和十九年）秋天，國家組成了神風特別攻擊隊，展開了用戰鬥機去撞擊敵艦的軍事計劃，徵兵年齡從二十歲降低到了十九歲。

聽說能參加神風特攻隊的，都是年輕優秀的青年，這些將來是國家棟樑的年輕人，他們犧牲自己去衝擊敵人的軍艦。想到如果政雄和他們一樣，我的心都要碎了。說是為日本盡忠，但我覺得是日本的損失。

當然這種想法對誰也沒有說過。如果被人知道了，可能會被憲兵帶走抓到監獄裡，我只能把自己的想法封存在心底。

我認為戰爭不但浪費金錢又犧牲生命，但是周圍的人，哦不，全體日本人，當他們家人或者愛人出征時，都會感到榮譽而高興地喊著：「萬歲！萬歲！」但是他們心中真的會這麼想嗎？是在內心哭泣呢？還是從心底感到高興呢？有這種想法的我，是不是因為體內流著台灣人的血呢？

我雖然生在日本、長在日本，但是我無法沒有怨言地讓心愛的人去送死，我是當不了真正的日本人。

那個時代，外國人很容易被懷疑是間諜。我也聽說過，有華僑說他對某個中國政客有好感，就被日本軍警抓去拘留審問。

雖說台灣是日本的一部分，但是從待遇來看完全不同。我擔心如果被人知道我是台灣人，會被當作間諜，而被憲兵抓起來嗎？養父母會不會因為收養了台灣人而被追究責任？因而導致整個家庭都被牽連？養母會不會因此想擺脫我？

我愈想愈害怕。因為自己有這樣的立場，應該加倍為國家盡我所能才對。

我白天在鶴見的國民學校工作，留在學校的大都是一、二年級的學生。

從養父去世的十一月開始，美軍就開始在東京進行夜間空襲。

十二月二十五日，橫濱第一次受到B29轟炸機的攻擊。

美國從塞班島開始，把馬里亞納群島作為據點，進行全面的空襲。

到了一九四五年（昭和二十年），警報聲每天不停地響，警戒的警報聲、空襲的警報聲、解除的警報聲，不斷重複地響，晚上也睡不好。白天在學校如果警報響了，就要把學生們帶到防空壕裡，那裡是不可能上課的地方。

人們忍飢挨餓，為國盡心盡力。我忍受喪父的痛苦和擔憂政雄的安否，也繼續為尋求一家人的糧食而奔波。

三月十日，東京市中心遭到大規模的空襲。

同樣在三月份，政府決定加強施行小學生的疏散，並催促所有剩餘的三至六年級學生及一、二年級學生緊急疏散到鄉下。

我就任的學校，原本剩下的六十多個學生也開始安排集體疏散。

四月十五日，就在開始集體疏散的前一天，我在學校值班，還有一位松本老師，她丈夫最近在戰場陣亡了，帶著一個三歲的男孩一起值夜班。

值班當晚，空襲警報突然又響起。當我走出校園時，我聽到B29轟炸機的爆炸聲。片刻之後，靠近海方向的川崎工廠地區被燒夷彈染成一片火紅。來不及思考，正上方一個照明彈直接落了下來，變得像白天一樣明亮，學校附近有一個大型貨車車庫，被視為空襲的目標吧。如果校舍著火的話，我們倆都必須去滅火，這是值班老師的職責。防空法規定，發生空襲時，滅火是人民的義務，不得逃避。

離校園不遠的地方，點燃的燒夷彈掉落得到處皆是。一片火海漸漸逼近，松本老師拿著天皇與皇后的合影照片和一本教育勅語謄本，大聲喊道：「我們先避一下吧。等敵機走了以後我們再去滅火吧！」校舍有一個地下室，兼作防空壕，她的小兒子已經先逃到那裡避難。我猶豫著，但是松本老師拉著我的手腕：「沼田老師，快點！」

我連忙拿起一個裝著學生們學籍的大袋子，揹著它衝進地下室。

好幾個小時裡，我們在地下室抱著恐懼的心情，祈禱能平安無事。

家裡的弟弟們情況不知如何？養母好像說她今天要去幫人家接生，在這樣的夜晚生孩子，該是多麼的可憐啊。能平安地生產嗎？對了，南京町的姑姑有沒有順利地避難？政雄現在做什麼呢？平安的回台灣了嗎？安全嗎？三毛這隻貓還在家嗎？

我不知道鶴見以外的地方有沒有遭到空襲，要顧慮及擔心的事太多，我整個思緒很混亂。

敵機在午夜一點後離開了。我走出地下室，去看看外面的景況，發現學校沒有受到燒夷彈的襲擊，但學校附近的住宅卻著火了，我嚇得說不出話來，回到地下室，等待天亮。

天亮了，我們終於能出去了。從鶴見到川崎，是一片燒焦的田野，到處都是煙霧，校舍奇跡般地沒有被燒毀。

受一場驚嚇後，我就地坐下來。松本老師抱起她的孩子，用臉撫揉著孩子的臉龐，流著淚說：「太好了，太好了，你平安無事……」

後來才知道，這次的空襲是發生在東京南部，以鶴見和川崎地區為目標，被稱為「鶴見．川崎空襲」。

在鶴見和川崎的這次空襲之後，我被指定擔任集體疏散的帶隊老師，疏散的地點是從小田原進到足柄裡的山村。我帶學生去疏散，心裡擔心著家裡的養母和兩個弟弟，但學校的指示就是國家的命令，不能違反。

「我想去疏散地之前，先到南京町和姑姑打個招呼。」

養母聽了就有點妒意又不耐煩地說：

「擔心秀子的還有其他人，妳可以不必去吧。」

不管養母是否同意，我還是決定去找姑姑。

騎腳踏車大約三十分鐘就到了南京町。半年前，我來這裡是為了告訴姑姑養父的死訊。現在的南京町似乎比那時更加冷清，而且充滿緊張的氣氛。

金山洋品店的門半開著。

我敲門問：「請問有人嗎？」老闆從裡面走出來。

「您好，我是沼田秀子的姪女依江。」