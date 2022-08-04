透過「雜草」來野化城市，為後疫情時代帶來觀念翻轉的六感療癒

文：林芝宇（雜草稍慢 Weed Day）

小時候家裡有個曬衣服的小院子，是我玩耍的秘密基地，摸摸樹葉和植物說話，為角落乾枯的盆栽澆水；某天土壤裡自己冒出美麗的小花草，那時我還不知道這就是「雜草」。國小自然課養蠶寶寶，媽媽帶我去採桑葉，我完全看不懂桑葉和其他綠色的樹葉有什麼不同，長大後才知道，路邊隨處可見的雜草就有小桑苗。

初中時，被預言是世界末日的1999年最後一天，熱血的國文老師帶著全班同學去學校後山探險，我們登上荒煙蔓草的小山丘，其實是學校施工後堆高的巨大廢土丘，長滿各種雜草；一群人進入未知，好刺激，有同學發現毛絨絨的「野百香果」結果實，一種台灣中南部常見的蔓性雜草「毛西番蓮」，年少的我第一次嚐到野味，酸香甜美和雜草探險的滋味。

這些那些都是雜草，到底什麼是雜草？

多年前的單車環島，受到農田裡雜草的啟發，成立「雜草稍慢 Weed Day」學習青草茶；有一回上山採草，在杳無人煙的深山小徑看見噴除草劑後的一片枯黃；所謂的珍貴藥草，因為有需求而被過度採集，所謂的雜草，因為不需要而被噴除草劑，兩者都讓我看見生命的死寂，土地正默默承受著，無聲哀號。

正在學茶的我心裡發願，為土地煮一鍋茶；這些圍繞著我們生活、茂盛的雜草們，教導我煮出土地孕育的配方──雜草茶。這些最被忽視、排擠的植物們，有原生野花草木、蜜源植物、昆蟲食草、青草茶原料、野菜，也有強勢入侵植物、藥毒植物等；更是許多小生物棲居的家，具有生態系服務之功能，幫助水土保持，孕育生物多樣性，蟲魚鳥獸覓食棲息之所在。

「雜草」是人們主觀的統稱，那些不被期望生長、生非其所的草、不認識的、尚未被發現利用價值的植物、不被需要的草，都可以是雜草。

然而這個世界上，真的有不被需要的植物、長錯地方的植物？地球上眾多生物們（不論是地上或地下）與雜草之間的千絲萬縷是個迷人的謎。雜草的生命力旺盛，常見於生態演替的先鋒期，是一塊剛被擾動的土地上首先出現的先驅植物，在大自然自發性的恢復穩定森林的過程中，作為開路先鋒來改善惡劣環境，涵養水分、增加有機質。

雜草，是最親近人類生活的野生植物，多樣的野花草木，是我們與野共生的開始。

Photo Credit: 眼底城事 起初作為蜜源植物引進台灣的大花咸豐草，因大量黑刺黏人的種子而有「恰查某」之稱，入侵勢力太囂張，雖然令人頭痛，卻也是青草茶重要原料之一，嫩花葉還可煮湯、炒盤菜。

雜草的親近性，是人們學習與萬物共生的一道任意門

近年國際提倡「生物多樣性主流化」，也提出日常生活為生物多樣性做的五件事：食、感受、表達、保育、選擇；然而大部分民眾可能連生物多樣性是什麼都不知道。

我發現這五件事，雜草稍慢一直在做：透過認識雜草與自然生態的保育活動，飲食在地的雜草，透過採集親身感受大地，並以創作、交流來表達對大自然的感受，選擇永續的綠色消費。

雜草也許很不起眼、常被忽略和莫名怪罪，但她強健的生命力、多樣化的可能性，又總是出現在人類的生活環境，是一個串連生物多樣性的關鍵。

如同水能載舟，亦能覆舟；過度採集會破壞環境，而適度的野採，能維護採集地之生態特性與物種，保留自然的環境棲地與其他生物共享。雜草稍慢2019年發起「當代採集」探索人與環境的共生之道，過程中不斷交流、學習與更新，首要為復育環境生態，從而促進文化交流與社會實踐。

以採集降低對環境生態的干擾，並平衡多樣草相，野放復育；將當代採集結合在地青草生活文化，帶領民眾從雜草到一鍋茶，手作自己家的雜草茶，及野菜料理、發酵飲食的親身實作，讓長久生活在人工環境框架的都市人，找回逐漸喪失的覺知感受，及與野共生的本能，在日常中萌發六感，並導入公民科學參與，讓生物多樣性融入日常生活。

當個城市裡的好野人

雜草稍慢多年來逐草而居，遊走城市鄉村與自然山野，2020年落腳台北大橋頭，成立藝文空間「雜草町 Grassland」交流當代採集與永續生活，並獲文化部社區計畫支持，進行「這里有點草」系列城市採集活動，從復育棲地到採集生活工作坊，來探索人與土地的心關係。

我們在社區校園認養一小塊野採地，就像城市裡的許多土地一樣，經常被擾動、填土而成；考量採集食安將土壤送驗，電話那頭的研究員說，這塊野採地的數值符合有機標準。那麼，接下來修復生態的大工程就交給大自然了，野放這塊地，讓雜草恣意萌發生長。

以雜草（先驅植物）野放復育生態最大的兩個工作：撿垃圾和溝通；人，永遠是最大的問題。垃圾（或水溝）會積水才是孳生蚊蟲的根源，卻總是讓雜草、落葉來背黑鍋；慣性的環境用藥，為了噴藥而噴，害蟲益蟲通殺；雜草長得太高太茂密，引來投訴等等；須傾聽各方意見，耐心的溝通和應變，彈性調整步調。

再來就是看野採地的草相進行平衡永續的採集，雜草裡若有強勢單一的植物，生物多樣性也會降低；相對於慣行的齊頭式除草，採集能依不同的植物特性，有不同的方式。

例如大花咸豐草、小花蔓澤蘭等入侵植物，花期前採摘避免散播繁殖，大花咸豐草的黑刺牙種子傳播力強、發芽率高，可全株連種子泡水發酵做液肥（另一種餵土地喝的雜草茶），同時讓出空間給其他植物生長，復育豐富多樣的草相；對於原生植物或弱勢植物，保留根部，視情況局部修剪，開花結果前不採摘。

這樣的一塊野採地，維護棲地、降低人為干擾、減少入侵植物競爭，慢慢地更有機、多樣化，驚奇的萌發新生命。我們也為這塊地設立iNaturalist專案「TPes太平國小有點草」來觀測四季野花草的消長變化，作為「這里有點草」計畫的公民科學活動。