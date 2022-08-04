透過「雜草」來野化城市，為後疫情時代帶來觀念翻轉的六感療癒
我們想讓你知道的是
「我們總是想利用植物、利用大自然做些什麼，在地球上享受著免費的生態系服務，卻常常矛盾的破壞生態循環，降低生態提供服務的功能。』《雜草稍慢》林芝宇認為沒有生錯地方或不該存在的植物，那些不被期望生長、生非其所的草、或沒有利用價值的「雜草」，只是在人類主觀感知下給予的定義。
文：林芝宇（雜草稍慢 Weed Day）
小時候家裡有個曬衣服的小院子，是我玩耍的秘密基地，摸摸樹葉和植物說話，為角落乾枯的盆栽澆水；某天土壤裡自己冒出美麗的小花草，那時我還不知道這就是「雜草」。國小自然課養蠶寶寶，媽媽帶我去採桑葉，我完全看不懂桑葉和其他綠色的樹葉有什麼不同，長大後才知道，路邊隨處可見的雜草就有小桑苗。
初中時，被預言是世界末日的1999年最後一天，熱血的國文老師帶著全班同學去學校後山探險，我們登上荒煙蔓草的小山丘，其實是學校施工後堆高的巨大廢土丘，長滿各種雜草；一群人進入未知，好刺激，有同學發現毛絨絨的「野百香果」結果實，一種台灣中南部常見的蔓性雜草「毛西番蓮」，年少的我第一次嚐到野味，酸香甜美和雜草探險的滋味。
這些那些都是雜草，到底什麼是雜草？
多年前的單車環島，受到農田裡雜草的啟發，成立「雜草稍慢 Weed Day」學習青草茶；有一回上山採草，在杳無人煙的深山小徑看見噴除草劑後的一片枯黃；所謂的珍貴藥草，因為有需求而被過度採集，所謂的雜草，因為不需要而被噴除草劑，兩者都讓我看見生命的死寂，土地正默默承受著，無聲哀號。
正在學茶的我心裡發願，為土地煮一鍋茶；這些圍繞著我們生活、茂盛的雜草們，教導我煮出土地孕育的配方──雜草茶。這些最被忽視、排擠的植物們，有原生野花草木、蜜源植物、昆蟲食草、青草茶原料、野菜，也有強勢入侵植物、藥毒植物等；更是許多小生物棲居的家，具有生態系服務之功能，幫助水土保持，孕育生物多樣性，蟲魚鳥獸覓食棲息之所在。
「雜草」是人們主觀的統稱，那些不被期望生長、生非其所的草、不認識的、尚未被發現利用價值的植物、不被需要的草，都可以是雜草。
然而這個世界上，真的有不被需要的植物、長錯地方的植物？地球上眾多生物們（不論是地上或地下）與雜草之間的千絲萬縷是個迷人的謎。雜草的生命力旺盛，常見於生態演替的先鋒期，是一塊剛被擾動的土地上首先出現的先驅植物，在大自然自發性的恢復穩定森林的過程中，作為開路先鋒來改善惡劣環境，涵養水分、增加有機質。
雜草，是最親近人類生活的野生植物，多樣的野花草木，是我們與野共生的開始。
雜草的親近性，是人們學習與萬物共生的一道任意門
近年國際提倡「生物多樣性主流化」，也提出日常生活為生物多樣性做的五件事：食、感受、表達、保育、選擇；然而大部分民眾可能連生物多樣性是什麼都不知道。
我發現這五件事，雜草稍慢一直在做：透過認識雜草與自然生態的保育活動，飲食在地的雜草，透過採集親身感受大地，並以創作、交流來表達對大自然的感受，選擇永續的綠色消費。
雜草也許很不起眼、常被忽略和莫名怪罪，但她強健的生命力、多樣化的可能性，又總是出現在人類的生活環境，是一個串連生物多樣性的關鍵。
如同水能載舟，亦能覆舟；過度採集會破壞環境，而適度的野採，能維護採集地之生態特性與物種，保留自然的環境棲地與其他生物共享。雜草稍慢2019年發起「當代採集」探索人與環境的共生之道，過程中不斷交流、學習與更新，首要為復育環境生態，從而促進文化交流與社會實踐。
以採集降低對環境生態的干擾，並平衡多樣草相，野放復育；將當代採集結合在地青草生活文化，帶領民眾從雜草到一鍋茶，手作自己家的雜草茶，及野菜料理、發酵飲食的親身實作，讓長久生活在人工環境框架的都市人，找回逐漸喪失的覺知感受，及與野共生的本能，在日常中萌發六感，並導入公民科學參與，讓生物多樣性融入日常生活。
當個城市裡的好野人
雜草稍慢多年來逐草而居，遊走城市鄉村與自然山野，2020年落腳台北大橋頭，成立藝文空間「雜草町 Grassland」交流當代採集與永續生活，並獲文化部社區計畫支持，進行「這里有點草」系列城市採集活動，從復育棲地到採集生活工作坊，來探索人與土地的心關係。
我們在社區校園認養一小塊野採地，就像城市裡的許多土地一樣，經常被擾動、填土而成；考量採集食安將土壤送驗，電話那頭的研究員說，這塊野採地的數值符合有機標準。那麼，接下來修復生態的大工程就交給大自然了，野放這塊地，讓雜草恣意萌發生長。
以雜草（先驅植物）野放復育生態最大的兩個工作：撿垃圾和溝通；人，永遠是最大的問題。垃圾（或水溝）會積水才是孳生蚊蟲的根源，卻總是讓雜草、落葉來背黑鍋；慣性的環境用藥，為了噴藥而噴，害蟲益蟲通殺；雜草長得太高太茂密，引來投訴等等；須傾聽各方意見，耐心的溝通和應變，彈性調整步調。
再來就是看野採地的草相進行平衡永續的採集，雜草裡若有強勢單一的植物，生物多樣性也會降低；相對於慣行的齊頭式除草，採集能依不同的植物特性，有不同的方式。
例如大花咸豐草、小花蔓澤蘭等入侵植物，花期前採摘避免散播繁殖，大花咸豐草的黑刺牙種子傳播力強、發芽率高，可全株連種子泡水發酵做液肥（另一種餵土地喝的雜草茶），同時讓出空間給其他植物生長，復育豐富多樣的草相；對於原生植物或弱勢植物，保留根部，視情況局部修剪，開花結果前不採摘。
這樣的一塊野採地，維護棲地、降低人為干擾、減少入侵植物競爭，慢慢地更有機、多樣化，驚奇的萌發新生命。我們也為這塊地設立iNaturalist專案「TPes太平國小有點草」來觀測四季野花草的消長變化，作為「這里有點草」計畫的公民科學活動。
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遠傳子公司－博弘雲端科技稱霸台灣，化身「助飛員」幫企業飛上雲端，打造現代化IT架構
我們想讓你知道的是
遠傳2019年聯手博弘雲端科技，提供創新的數位雲端服務，擔起「助飛員」重任，解決疫情及數位浪潮下企業面臨的各式轉型問題，並致力成為企業數位轉型的最佳夥伴，將數位轉型典範輸出國際。
21世紀的企業踏上數位浪潮，紛紛展開「上雲計畫」推動IT雲端化轉型工程。台灣第一家AWS MSP代管服務合作夥伴即為遠傳子公司－博弘雲端科技（以下稱博弘），擔起「助飛員」重任，為各產業客戶提供雲端搬遷、資安防禦、數據資料庫、視覺化圖表、開發工具等一站式雲端解決方案。
博弘年營收成長率達70%，於2019年加入遠傳，將雲端服務結合「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網），為遠傳大人物挹注雲端能量，亦為博弘掀開事業格局新頁。2020年博弘被美國CIO雜誌、國際調研機構ChannelE2E，評選為全球前25大雲端託管服務商。在專業技術與產業經驗上不斷精進的博弘，儼然已成為企業數位轉型不可缺少的雲端夥伴。
聯姻遠傳厚植兩大武力：擴大商業謀略、強化數據技術
博弘總經理何冠生（Shasta）笑談十年的創業「試錯」之旅，數位、遊戲、零售事業試過一輪，當AWS前來叩門談合作，創業經驗化成對客戶痛點的深度同理心，因而將服務不斷延伸，從雲端架構規劃、部署、監控到7×24代管，博弘集團不但取得各雲平台原廠的信任與合作，更與客戶養出共存共榮的夥伴關係。
博弘成為遠傳子公司之後，一方面獲得充沛資源，同時拓展企業價值鏈，進化為全新企業體。何冠生指出，「我們汲取了遠傳深耕產業ICT的整合經驗與集團財務紀律管理，又保留雲端公司的敏捷及彈性，以『雲端為體，大人物為用』，拉高我們經營格局與服務完整度。」另一方面，企業數位轉型專家遠傳聯手博弘，可以豐沛雲端基礎建設等資源搭載各種大數據、人工智慧、物聯網的技術，協助各領域的垂直場域，快速展開智慧創新應用。
除了拔尖商業戰略，博弘也沒有忽略技術本質的耕耘，今年更成立數據應用處，看準疫情迫使越來越多企業佈局現代化、雲端化IT之外，也開始講究數據驅動決策，才能在斷鏈、封城、停工等危機中速戰速決。何冠生表示，「我們此時擴大服務廣度，一部分也是洞察到『大人物』的市場機會」。
理解客戶思維鍛造上雲飛船，挖掘創新技術攻克每場戰役
何冠生解釋，「博弘先天具有致力解决客戶挑戰的DNA，提供面面俱到的服務；不斷挖掘新技術，加上團隊重視當責、不追求個人主義，也是我們在市場持續領先的關鍵！」不僅組織扁平、溝通透明，團隊總是面向同一目標進攻，就像同仁們經常一起登頂百岳、衝破馬拉松終線，練就遇到棘手挑戰，也無所畏懼的膽識。
經典成功戰役，就是協助台灣家樂福搬遷電商架構，助其提升70% 連網速度。何冠生表示，家樂福電商網站原設置於香港機房，但許多服務仍需連回法國，博弘集團協助搬遷至GCP台灣機房，進行架構的調整與優化，結合在地機房優勢，大幅提升消費者線上購物的使用體驗，更導入創新代管服務，提升維運管理效率與服務品質，創造三贏局面。
另受COVID-19影響，線上學習成為必要轉型的選項之一，博弘與遠傳更聯手協助公部門，改善傳統伺服器因學生上網爆量造成的不堪負荷。短短不到2個月時間，快速將大量數位教材從地端拋上雲端、客製化雲端架構，並因應人流離尖峰，自動調整機台負載效能，遠傳與博弘充分發揮綜效以雲端技術量能，幫助莘莘學子在三級警戒期，安全安心落實停校不停學。
在地練兵樹立大人物典範，放眼海外目標亞太第一大
為了持續擴大博弘雲端託管服務的競爭優勢，何冠生說，我們將祭出差異化的殺手鐧。首先博弘把雲端託管技術加以商品化，未來一兩年將以SaaS（軟體即服務）模式，推出自主開發的訂閱商品，同時結合遠傳大人物的相關技術與平台，形成深度、廣度兼具的完整解決方案，再加上遠傳顧問團隊在數位轉型的豐富實踐經驗與科技力，可進一步瞄準更多產業客戶。
博弘除了拓展在地市場，也沒有忽略海外商機，何冠生提到，「這三年我們經營香港、東南亞據點大有斬獲，海外營收大幅成長，特別是在金融保險產業、政府公部門及大型企業，都是我們的客戶群。」這個好成績讓博弘繼續勇敢造夢，下一階段策略聚焦「立足台灣、放眼全球」，何冠生相信與遠傳攜手可以累積更多企業部署「大人物」的成功故事，絕對有助於把數位轉型典範輸出國際。
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