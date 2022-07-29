《中醫四物所》：中醫怎麼看「過敏性鼻炎」？按壓哪些穴位可緩解鼻塞症狀？
我們想讓你知道的是
如果再進一步翻閱中醫古籍，就會發現過敏性鼻炎主要與肺、脾、腎三個臟腑有關，而且主要是這三個臟腑的機能下降所導致，也就是氣虛。從第一部的篇章中我們知道，肺與衛氣（人體對抗外界病原體的能力）有關，當肺氣虛，抵抗力下降之後，我們的身體就會比較容易受到外邪（如風寒）的侵擾。
文：中醫四物所
鼻子水龍頭關不緊！
你也經常起床就打噴嚏、鼻水流不停嗎？其實你一點也不孤單，所長以前每到冬天也是一個衛生紙不離手的過敏兒，常常一邊準備上學，一邊打噴嚏、擤鼻涕。雖然鼻子過敏看似不是什麼嚴重的疾病，卻會為生活帶來許多不便，甚至讓我讀書時的專注力下降（這真的不是藉口！）。根據過去一項對學童的過敏性疾病調查，大台北地區竟然有將近百分之五十的學童有過敏性鼻炎的困擾！既然有這麼多人都跟所長一樣有鼻過敏的問題，就讓我們在這個篇章用中醫的角度看看過敏性鼻炎吧！
我有過敏性鼻炎嗎？
一般人應該都對過敏性鼻炎的症狀不陌生，最顯而易見的像是流清涕、鼻塞、打噴嚏和咳嗽等，病人也常會有揉鼻子的動作。此外，患者常會受到睡眠品質差、頭暈、無法專心、黑眼圈等困擾所苦，加上因為鼻子呼吸不順，所以漸漸習慣用嘴巴呼吸。然而，從口腔進吸入的空氣因為沒有經過鼻腔的過濾或加溫加濕，容易引起喉嚨乾癢或感染。所以雖然鼻過敏看似是小病，但也不可以太輕忽！
中醫怎麼看過敏性鼻炎？
鼻過敏不是現代人專屬的疾病，事實上在中醫古籍中，我們就能看到古人用「鼻鼽（ㄑ一ㄡˊ）」來描述和過敏性鼻炎症狀很相似的疾病。但什麼是「鼽」呢？古書裡說「若其為病則窒塞者，謂之鼽」、「鼽者，鼻出清涕也」，而這剛好與我們前面提到的鼻過敏症狀不謀而合。
如果再進一步翻閱中醫古籍，就會發現過敏性鼻炎主要與肺、脾、腎三個臟腑有關，而且主要是這三個臟腑的機能下降所導致，也就是氣虛。從第一部的篇章中我們知道，肺與衛氣（人體對抗外界病原體的能力）有關，當肺氣虛，抵抗力下降之後，我們的身體就會比較容易受到外邪（如風寒）的侵擾。
不過，衛氣的產生也不全是由肺獨挑大梁，還需要脾的幫忙，將吃下肚的食物轉化為可供身體使用的物質與能量，才能讓你我有源源不絕的抵抗力。所以，如果過敏性鼻炎的病人有脾氣虛的情形，除了會表現典型的鼻塞、流清涕等症狀之外，也容易合併消化不良的狀況，像是食欲不佳、吃得少、容易腹脹等。
另一個與過敏性鼻炎相關的重要臟腑是「腎」。中醫認為，腎氣是身體先天的能量來源，因此有「腎為氣之根」的說法，也就是人體氣的推動都需要仰賴腎氣的協助；同時，負責抵禦外邪的衛氣，也有一部分源自於先天得來的腎氣。所以如果先天的腎氣不足，便會連帶影響到衛氣。病人的過敏性鼻炎若是合併腎氣虛，則可能合併表現手腳冰冷、腰痠、半夜想上廁所或是小便顏色很淡等症狀。
不過，臨床上的情況當然又複雜多了。《景岳全書》裡就有提到，除了外感風寒之外，內熱（簡單來說，可以理解為發炎）也有可能導致鼻病。我們從其他古籍以及中醫生理學的概念甚至可以看到，前面所提到的氣虛如果持續惡化，也會有氣鬱，甚至鬱久化熱的情形，這時在治療上就必須改變方向，考慮使用清熱瀉火的藥材。
鼻塞好不舒服，怎麼辦？
深受過敏性鼻炎困擾的讀者，應該都知道如果要減輕過敏症狀，就要盡量避開過敏原，如果無法避免的話，也要勤於清潔，像是臥室裡的被單、枕頭套，或是絨毛玩具等。但除了以上這些預防措施之外，中醫還有什麼方法可以改善鼻子過敏不舒服的感覺呢？
- 辛夷
在你因為過敏性鼻炎或感冒而去找中醫師看診時，「辛夷」這味中藥可能就會出現在你的處方箋上。它是一種木蘭科植物的乾燥花蕾，藥材特性屬辛、溫，歸肺、胃經，具有發散風寒、宣通鼻竅的效果，是治療鼻塞時相當好用的藥材，但前提是你的鼻塞是屬於因風寒引起的。曾經有許多研究評估了辛夷散對於過敏性鼻炎的療效，結果發現辛夷散不但能夠調節免疫反應，也確實能改善鼻塞的症狀。不過，如果你的病情比較複雜，例如像前面所說，已經有化熱的情形，則需要再加入菊花、連翹等，治療效果才會比較好。
順道一提，上述說的辛夷散是來自於清朝《醫方集解》中的方劑，成分除了辛夷之外，還有防風、白芷、細辛、藁本、升麻、川芎、木通和甘草，能驅風散熱、通竅，常用於治療感冒、鼻竇炎和過敏性鼻炎等。
- 迎香穴
介紹：屬於大腸經的穴位，具有通鼻竅、散風邪的效果，在臨床上可用來治療鼻塞、鼻竇炎、顏面神經麻痺、三叉神經痛等。
位置：位於鼻翼左右兩側約半指幅的鼻唇溝凹陷上。
按摩方式：可以用手指指節輕壓，或是用按摩棒按壓，按摩到有痠脹感即可。鼻塞時按摩這個穴位，你很快就可以感覺鼻子通暢，是個超級好用的緩解鼻塞穴位，半夜因為鼻塞難以入眠的人可以暫時利用此穴位緩解不適，之後再搭配中藥內服效果會更好。
【所長講堂】
看完上面所長選擇用迎香穴和合谷穴教大家緩解鼻塞症狀後，你會不會疑惑「為什麼要選擇這些穴位呢？」，況且這些都是大腸經的穴位，但所長不是說，過敏性鼻炎和肺、脾、腎三者有關嗎，怎麼突然提到大腸經呢？等所長在下面解釋完中醫使用經絡治病的基本原則，你或許就會豁然開朗了！
- 循經取穴
中醫師用針灸治療疾病的時候，其實有很多種取穴的方法，其中一種就是「循經取穴」。中醫說：「經之所過，治之所在。」
書籍介紹
本文摘錄自《中醫四物所：淺易圖文╳趣味漫畫，從中醫知識懶人包到分析日常病痛的眉眉角角，IG人氣平台帶你無痛理解中醫！》，臉譜出版
作者：中醫四物所
繪者：丸同連合
IG知識型圖文作家 中醫四物所 首作
史上最好懂的中醫超入門！
圖解中醫藥知識╳日常病痛小解方╳與時俱進的現代中醫
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我們想讓你知道的是
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