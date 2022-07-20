Meta首份人權報告遭抨擊，印度人權爭議難自清

Meta於7月14日發布了首份年度人權報告。這項報告著重於三大面向，主要是探討2020年和2021年間，Meta是如何解決旗下產品、政策與商業上的潛在人權問題。此外，該項報告同時也討論了Meta如何保護記者和人權捍衛者的隱私、提高Instagram青少年安全，以及保護世界各地自由和公平選舉等等。然而，報告發出後卻未能平息Meta多年來所面臨的爭議。

長期以來，身為社群平台Facebook與Instagram母公司的Meta，便被頻繁指控平台演算法未對於在緬甸、印度等地的仇恨言論採取措施，使少數族群因此面臨危險。對此，Meta在14日提出第一份人權報告，報告書長達83頁，強調Meta如何在產品開發中謹守人權原則。這些原則包含言論自由、隱私權、平等和不歧視權等等。

其中，這項報告中最受關注的焦點之一，就是Meta委託獨立的美國律師事務所Foley Hoag，對印度人權影響所進行的評估。而所謂印度人權事件爭議與Meta在印度的公共政策負責人Ankhi Das在2020年的請辭事件有關。

Meta被抨擊粉飾印度人權爭議

關於2020年的請辭事件，根據《TIME》報導，Ankhi Das之所以被捲入這起爭議，是因為《華爾街日報》的報導揭露，她曾出面阻止Facebook刪除當時身為印度民族主義執政黨成員的帳戶，而這些成員都曾經呼籲對印度的穆斯林少數民族實施暴力。不過，整起對於印度的人權評估卻仍然被草草帶過，而這便引起了人權組織的批評。

對此，報導指出，其實Facebook早在2020年便以委託的方式，進行人權影響評估（human rights impact assessment，HRIA），藉以確定其在網絡仇恨言論傳播中所扮演的角色。不過，這兩年來包括人權觀察（Human Rights Watch）和國際特赦組織（AI）在內的人權團體，都曾在2022年1月發表聯名信件，要求Meta公佈這項評估報告。直到14日在Meta所發佈的人權報告中，才對此發布整整4頁的摘要。然而，當中卻沒有任何有意義的細節，而也這引起了人權組織的批評。

整起印度人權影響評估主要由獨立律師事務所Foley Hoag進行，而該公司採訪了40多名民間社會利益相關者、活動家和記者以完成整起人權評估報告。

根據《TIME》報導，雖然Meta在報告中指出，事務所已注意到Meta平台涉及人權風險的可能性，包括「煽動仇恨、歧視或鼓吹暴力」，並就該 如何改善其在印度的人權影響向該公司提出了建議。 但在當中卻沒有透露這些建議是什麼，也 沒有對2020年的請辭爭議做出任何判斷。

此外，Meta更沒有表示會採納這些建議，只表示他們正在研究這些對印度市場的建議，但並 沒有向其他權利評估一樣，承諾會實施這些建議。

至於為什麼會存在這樣的差異，根據《Reuters》報導， 主導Meta人權報告的人權主任Miranda Sissons指出，聯合國工商企業與人權的指導方針警告「不要給受影響的利益相關者、人員或以合法要求進行商業保密帶來風險」。 因此， 報告的格式可能會受到多種因素的影響，包括安全原因。

對此， 人權觀察研究員（Human Rights Watch）Deborah Brown，便批評該摘要是具有選擇性的。原因便在於，該份內容並沒有讓人們更了解該公司在印度傳播仇恨言論中扮演的角色，以及它將如何解決這個問題。同時，曾經參與評估的印度公民觀察國際組織（India Civil Watch International）代表Ratik Asokan也表示，這份摘要是Meta試圖「粉飾」該律師事務所的調查結果，而這也表示他們對報告中所發現的資訊感到非常不安。

其他所涉及的隱私與安全風險

除了國家層面的評估外，根據《Reuters》報導，該報告還概述了Meta如何在COVID-19期間，針對不實訊息等議題進行處理。同時，也針對智慧眼鏡Ray-Ban Stories所涉及的隱私和安全風險進行評估。其中，便包括了可能存在的隱私風險，以及對於弱勢群體的影響。

然而，這份報告卻沒有深入探討AR和VR的影響。對此，Meta 人權主任Miranda Sissons表示， 對AR和VR的分析將主要在今年進行，並強調Meta著眼於metaverse，因此將優先考慮這些技術，但這些都將在後續的報告中討論。

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核稿編輯：楊士範