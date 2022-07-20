「2050淨零排放」如何達成？台灣的低碳轉型策略是什麼？

文：Vicky

2021年10月31日，第26屆聯合國氣候變遷會議（COP26）在英國格拉斯哥舉行，引發各界矚目。往年COP皆以減少碳排放量為主，這回首度明確提及逐步減少煤炭的使用，最終各國也成功達成了共識。

COP26還有一個關鍵目標：「將全球升溫控制在攝氏1.5度以下」，為了達成目標，各國必須透過「淨零」（Net Zero）的氣候行動來積極應對。迄今已有超過130個國家響應，宣示將在2050年之前做到「淨零排放」，台灣行政院也允諾把淨零目標納入現有《溫室氣體減量及管理法》修訂議程中，持續制定與優化相關政策。

淨零，又可細分為「淨零碳排」、「淨零排放」兩類，前者只關心二氧化碳（CO2）的排放，後者則是包含所有溫室氣體，而淨零排放較難達成、對環境產生的影響較為深遠，且涵蓋面向也更為廣泛，因此我們後續文章內容將圍繞在淨零排放為主。

淨零排放是什麼？怎麼做？

光看文字很容易對真正意思產生誤解，其實「淨零排放」並非一個好高騖遠的概念，它不是代表完全不排放，而是指透過種植樹木或乾淨能源技術等手段，來移除過多溫室氣體，並且最小化人為造成的排放量。

如果還是覺得有點抽象，讓我們用一道簡單算式來說明：「總排放量−已經被移除掉的排放量＝0」。換句話說，我們需要「等量」移除、把淨排放量減到最低，避免剩餘過多的溫室氣體對環境造成負擔，那麼現在只要掌握這個核心精神，就可以繼續探究怎麼做到淨零了。

然而，羅馬不是一日造成，淨零排放所牽涉的面向非常廣泛，當然更無法一步登天。政府與企業發布淨零發展藍圖的同時，應該制定一系列可量化、有科學根據且具備前瞻性的策略，妥善規劃短、中、長期行動目標，執行時也必須因應時空變遷，隨時優化調整，以終為始，一步步邁向永續發展。

台灣的淨零政策：低碳轉型

台灣於2015年三讀通過《溫室氣體減量及管理法》（簡稱溫管法），立法目的為因應氣候變遷、善盡環境責任，而今年度的最新推展是經濟部制定了「2050淨零排放路徑規劃」，並以四大策略、兩大基礎（科技研發及氣候法制）為主軸。

另外，你可能會感到好奇，為什麼2050年這個數字一直出現？

為了讓企業轉型步調趨於一致，各國大部分都會採用科學基礎減量目標倡議（SBTi）所頒布的標準，階段性施行政策；因此，我們在關心政策推動進度時，可以依照2030與2050年這兩個時間軸為準。

既然心中的好奇已經有了解答，那我們就回頭來看看經濟部「2050淨零排放路徑規劃」究竟包含了什麼內容吧！以下分別介紹四項低碳轉型策略：

1. 能源轉型

眾所周知，火力發電是台灣目前最大供電源，卻也是造成空氣污染的主因，未來勢必得減少對它的依賴。

藉由「打造零碳能源系統、提升能源系統韌性、開創綠色成長」三個維度，增加再生能源、普及使用無碳燃料，進一步整合綠能生態系，促進能源轉型。

2. 產業轉型

產業轉型聚焦在製造、商業、建築、運輸四大部門，以「先大後小」或「以大帶小」為原則，也就是從公營到民營事業、從大企業到小公司，循序推動。其中，製造部門關注製程改善與能源轉換、商業部門調整商業模式，建築部門則導入減碳技術工法，以達成循環經濟。

在運輸方面，經濟部提出了2040年電動車市售比達100%的願景，企圖營造以人為本的綠色運輸生活，大幅提升交通工具的電氣化。

3. 生活轉型

顧名思義，生活轉型跟人民息息相關，藉由落實食、衣、住、行的淨零理念，實踐低碳飲食、重複使用取代大量購買，也可以選擇淨零循環建築、多多搭乘大眾運輸，減少不必要的浪費，促進全民對話。

4. 社會轉型

社會轉型包含了公正轉型及公民參與兩種概念，不只是公家機關或企業組織，在實現淨零目標的路上，政府主張「盡力不遺落任何一人」，提升支持系統、促成公私協力，把衝突轉化成永續機會。

除了政府，跨國企業也積極淨零

看完了台灣政策實例，你是否好奇其他國際企業，針對淨零目標規劃了哪些作為呢？

企業自發性組成低碳聯盟

2020年由微軟、Nike、星巴克及聯合利華等十家知名跨國企業組成的 Transform to Net Zero 以打造2050零碳經濟體為目標，協助全球企業實踐淨零排放，透過資源共享與商業策略，並從價值鏈（value chain）出發，找出公司內部自身優勢，再延伸擴及到外部供應鏈（supply chain）邁向綠色轉型。

除此之外，全球還有許多理念一致的低碳聯盟致力於淨零目標，不管成立時間先後，皆蓬勃發展。由國際氣候組織發起的RE100聚焦能源議題，以「實現全球100% 綠電革命」為訴求，目前已號召超過 350 家具有規模影響力的企業加入，蘋果、Google、可口可樂及台積電都是其中一員。

再次把鏡頭拉回台灣，由中華電信、中鋼及各大金控公司等發起的「台灣淨零行動聯盟」，從辦公室擴及到生產據點，倡議達成全面綠電，並且著手設立一套評級機制，根據相應程度給予企業認證標章，促進淨零轉型發生。這些例子，一再顯示低碳轉型議題刻不容緩。

以上這些例子，都一再顯示低碳轉型議題刻不容緩，多數企業致力於有效的策略轉型，以淨零排放為首要目標，持續地優化、調整方案，積極向社會大眾提倡。如今第三方認證機構的評級制度也愈來愈完善，使得更多人能夠看見企業的優質作為，相信未來公私部門攜手合作，將朝著正向循環前進、產生更大力量。