「2050淨零排放」如何達成？台灣的低碳轉型策略是什麼？
我們想讓你知道的是
淨零排放是2022年ESG十大趨勢之一，在去年的COP26之後，淨零與減煤相關話題在每個地區都十分熱門，政府及企業皆腦力激盪，想著如何擬定出完善行動策略。這篇文章將與你一同從零開始認識淨零（Net Zero），讓低碳轉型不再只是口號，成為你我日常實踐的一部分。
文：Vicky
2021年10月31日，第26屆聯合國氣候變遷會議（COP26）在英國格拉斯哥舉行，引發各界矚目。往年COP皆以減少碳排放量為主，這回首度明確提及逐步減少煤炭的使用，最終各國也成功達成了共識。
COP26還有一個關鍵目標：「將全球升溫控制在攝氏1.5度以下」，為了達成目標，各國必須透過「淨零」（Net Zero）的氣候行動來積極應對。迄今已有超過130個國家響應，宣示將在2050年之前做到「淨零排放」，台灣行政院也允諾把淨零目標納入現有《溫室氣體減量及管理法》修訂議程中，持續制定與優化相關政策。
淨零，又可細分為「淨零碳排」、「淨零排放」兩類，前者只關心二氧化碳（CO2）的排放，後者則是包含所有溫室氣體，而淨零排放較難達成、對環境產生的影響較為深遠，且涵蓋面向也更為廣泛，因此我們後續文章內容將圍繞在淨零排放為主。
淨零排放是什麼？怎麼做？
光看文字很容易對真正意思產生誤解，其實「淨零排放」並非一個好高騖遠的概念，它不是代表完全不排放，而是指透過種植樹木或乾淨能源技術等手段，來移除過多溫室氣體，並且最小化人為造成的排放量。
如果還是覺得有點抽象，讓我們用一道簡單算式來說明：「總排放量−已經被移除掉的排放量＝0」。換句話說，我們需要「等量」移除、把淨排放量減到最低，避免剩餘過多的溫室氣體對環境造成負擔，那麼現在只要掌握這個核心精神，就可以繼續探究怎麼做到淨零了。
然而，羅馬不是一日造成，淨零排放所牽涉的面向非常廣泛，當然更無法一步登天。政府與企業發布淨零發展藍圖的同時，應該制定一系列可量化、有科學根據且具備前瞻性的策略，妥善規劃短、中、長期行動目標，執行時也必須因應時空變遷，隨時優化調整，以終為始，一步步邁向永續發展。
台灣的淨零政策：低碳轉型
台灣於2015年三讀通過《溫室氣體減量及管理法》（簡稱溫管法），立法目的為因應氣候變遷、善盡環境責任，而今年度的最新推展是經濟部制定了「2050淨零排放路徑規劃」，並以四大策略、兩大基礎（科技研發及氣候法制）為主軸。
另外，你可能會感到好奇，為什麼2050年這個數字一直出現？
為了讓企業轉型步調趨於一致，各國大部分都會採用科學基礎減量目標倡議（SBTi）所頒布的標準，階段性施行政策；因此，我們在關心政策推動進度時，可以依照2030與2050年這兩個時間軸為準。
既然心中的好奇已經有了解答，那我們就回頭來看看經濟部「2050淨零排放路徑規劃」究竟包含了什麼內容吧！以下分別介紹四項低碳轉型策略：
1. 能源轉型
眾所周知，火力發電是台灣目前最大供電源，卻也是造成空氣污染的主因，未來勢必得減少對它的依賴。
藉由「打造零碳能源系統、提升能源系統韌性、開創綠色成長」三個維度，增加再生能源、普及使用無碳燃料，進一步整合綠能生態系，促進能源轉型。
2. 產業轉型
產業轉型聚焦在製造、商業、建築、運輸四大部門，以「先大後小」或「以大帶小」為原則，也就是從公營到民營事業、從大企業到小公司，循序推動。其中，製造部門關注製程改善與能源轉換、商業部門調整商業模式，建築部門則導入減碳技術工法，以達成循環經濟。
在運輸方面，經濟部提出了2040年電動車市售比達100%的願景，企圖營造以人為本的綠色運輸生活，大幅提升交通工具的電氣化。
3. 生活轉型
顧名思義，生活轉型跟人民息息相關，藉由落實食、衣、住、行的淨零理念，實踐低碳飲食、重複使用取代大量購買，也可以選擇淨零循環建築、多多搭乘大眾運輸，減少不必要的浪費，促進全民對話。
4. 社會轉型
社會轉型包含了公正轉型及公民參與兩種概念，不只是公家機關或企業組織，在實現淨零目標的路上，政府主張「盡力不遺落任何一人」，提升支持系統、促成公私協力，把衝突轉化成永續機會。
除了政府，跨國企業也積極淨零
看完了台灣政策實例，你是否好奇其他國際企業，針對淨零目標規劃了哪些作為呢？
企業自發性組成低碳聯盟
2020年由微軟、Nike、星巴克及聯合利華等十家知名跨國企業組成的 Transform to Net Zero 以打造2050零碳經濟體為目標，協助全球企業實踐淨零排放，透過資源共享與商業策略，並從價值鏈（value chain）出發，找出公司內部自身優勢，再延伸擴及到外部供應鏈（supply chain）邁向綠色轉型。
除此之外，全球還有許多理念一致的低碳聯盟致力於淨零目標，不管成立時間先後，皆蓬勃發展。由國際氣候組織發起的RE100聚焦能源議題，以「實現全球100% 綠電革命」為訴求，目前已號召超過 350 家具有規模影響力的企業加入，蘋果、Google、可口可樂及台積電都是其中一員。
再次把鏡頭拉回台灣，由中華電信、中鋼及各大金控公司等發起的「台灣淨零行動聯盟」，從辦公室擴及到生產據點，倡議達成全面綠電，並且著手設立一套評級機制，根據相應程度給予企業認證標章，促進淨零轉型發生。這些例子，一再顯示低碳轉型議題刻不容緩。
以上這些例子，都一再顯示低碳轉型議題刻不容緩，多數企業致力於有效的策略轉型，以淨零排放為首要目標，持續地優化、調整方案，積極向社會大眾提倡。如今第三方認證機構的評級制度也愈來愈完善，使得更多人能夠看見企業的優質作為，相信未來公私部門攜手合作，將朝著正向循環前進、產生更大力量。
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電子票券市場大調查：【Edenred宜睿智慧】直擊使用者痛點，整合服務與通路成最佳靠山
我們想讓你知道的是
根據創市際市場調查數據，台灣電子票券市場近年發展興盛、競爭激烈，身為產業先驅者的Edenred宜睿智慧究竟是如何將使用者痛點轉化為自身競爭優勢，獲得眾多使用者擁戴呢？
近年隨著一波波的新冠疫情衝擊，工作型態變得彈性多元，在降低社交接觸的社會共識下，日常消費的產業樣態及生活模式也默默改變，隨之蓬勃發展的是帶來全新消費體驗的數位科技，與自「電子票券」興起所開展的一連串虛實整合浪潮。
電子票券時代來臨：一機在手，便利無窮
市場研究顧問公司創市際於今年四月份進行市場調查，針對20至50歲且曾經使用過電子票券的民眾發放網路問卷，回收有效樣本數共800份。調查結果指出，所有受訪者中有84.1%的使用者同時使用過電子與紙本票券，但近一年常用的票券類型則以電子票券為主，佔比高達62.6%；而今年1月資策會公布的《2021年行動支付消費者調查》也顯示出相同趨勢，疫情期間四大支付方式除現金以外皆有所提升，相較去年，增長比率分別為行動支付近60%、實體卡34%、電子票證28%。
另一方面，近年各大電商平台、超商量販與餐飲品牌等，也開始開發自有會員APP系統來整合消費、資訊、福利等功能，電子票券逐漸取代了實體商品抵用券及兌換券；若再進一步觀察，更能發現過去曾吹起好幾波「電子票券贈禮」的風潮，從超商寄杯咖啡到量販店集點兌換，只要動動手指就能輕易贈送轉移、管理與使用。不知不覺間，電子票券已經從企業端反過來改變了消費端的使用習慣。
其實現今一機解決所有的電子票券服務，背後是十多年前企業對數位趨勢的未來洞見、以及系統開發和功能設計的努力痕跡。觀察本次調查中Edenred宜睿智慧備受好評的電子票券服務的發展歷程，便能窺見其佈局數位的遠見卓識以及虛實整合的精準策略。
直擊紙本票券痛點！電子票券好查詢、易使用、無紙更永續
每種科技或服務的發展，都源於美好生活的期待或想像。電子票券興盛的原因不單是智慧型手機與數位趨勢的推波助瀾，更重要的是其本質上遠勝於紙本票券的優質服務。傳統紙本票券雖然取得與使用方式都十分直觀，但實體票券往往容易破損或遺失，同時管理只能耗時費力的人工手動清點與保管，經常忘記攜帶更是造成使用非常不便。
Edenred宜睿智慧從使用者角度出發，以電子票券克服了傳統紙本票券的使用痛點，並應用在「行銷禮贈」與「員工福利」兩大電子票券市場中。其服務皆整合了量販、超商、藥妝、餐飲、百貨、飯店等遍佈全台的消費通路，憑藉跨通路與一機搞定的便利性，打造行銷禮贈中紅利、兌點、小額贈品等多項服務，這也呼應了調查結果中以速食店、餐廳、超商等為最常使用小額贈禮的生活場景結果。
此外，Edenred宜睿智慧還敏銳捕捉到企業市場的需求，將員工的三節禮金、旅遊津貼、部門獎勵等員工福利數位化，並以獨特的「品牌自選+面額任用」功能提供更個人化的選擇。「以電子票券作為員工福利」不只在過去是極具前瞻性的大膽觀點，如今還能減少企業大量購買、發放紙本禮券產生的作業成本與碳排放，為企業社會責任及環境永續添份心力。
使用滿意度大調查──Edenred宜睿智慧功能性電子票券更顯實用可靠
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本文內之數據皆為 2022 Edenred x 創市際電子票券調查所有。
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