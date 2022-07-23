2022/07/23,
職場

怎樣的翻譯報價才是行情價？除了每字稿酬，接案前請考慮這五大要點

怎樣的翻譯報價才是行情價？除了每字稿酬，接案前請考慮這五大要點
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我們想讓你知道的是

如果你需要報價給對方，或者遇到對方已經開價的案子，你就需要考慮，對你來說這個案件的合理價是多少，並且設法讓對方也認同，協商出雙方合意的價格。那除了每字稿酬或案件總價多少錢以外，報價或議價應該要注意什麼？

文：Stella Chen

怎樣的翻譯報價才是行情價？為什麼有些譯案的徵才預算被人罵太低？到底用怎樣的價格接案才不會破壞行情？這些問題經常是許多譯者的疑問。

也許有的人會認為，要接案只要低價搶案不就好了嗎？

如果，先不管有些客戶是價格敏感型客戶（這年頭不能說窮，要說價格敏感），其實大部分正常徵求譯者的案子，應該會希望在預算範圍內，徵到適合的人並翻譯出可用的譯稿。

低價搶案對這些「正常的」客戶來說，是不太管用的做法，因為正常人看到太低的價格，第一個反應是，懷疑品質可能有什麼問題。也就是說，如果你總是報超低價給對方，預算充足並注重品質的客戶，未來可能都與你無緣。

因此，如果你需要報價給對方，或者遇到對方已經開價的案子，你就需要考慮，對你來說這個案件的合理價是多少，並且設法讓對方也認同，協商出雙方合意的價格。

那除了每字稿酬或案件總價多少錢以外，報價或議價應該要注意什麼？

一、案件總量

例如，一般的筆譯看總字數、影片看總時間多長等等，也有可能遇到圖文混合或檔案規格比較難算字數的。影響翻譯難度和花費時間的因素很難說，建議要自己眼見為憑，不要只聽對方對案件描述的一面之辭就決定報價。尤其當對方想殺價時，通常會低估案件難度。

另外，後續會不會有同系列或同類型的案件要發譯，也可以納入考量。有些譯者會傾向給長期合作或大量譯案的客戶優惠，你可以想想看這樣做有什麼利弊得失。

二、案件給的工作期

把總工作量除以工作日，可以初步估算這個案件的緊急程度，如果超過你的一般負擔範圍，可以考慮加收急件費。而明顯無法一人完成的案子，則可能需要找夥伴共同完成，若客戶信任你，讓你幫忙組織團隊負責統整，這部分也可以另談收費或調高稿費。

三、自己所需的工作時間

為什麼案件的工作期和自己所需的時間，要分開來看呢？因為生意好的譯者，手上常常已經有其他案件要忙，客戶給的時間並不一定可以完全拿來翻譯他的單一案件。

在需要擠壓到其他案件的狀況下，有的譯者可能會選擇加班處理新案子，這種情況也許能和對方溝通收取急件處理費。通常火燒屁股的案子，急件費也會比預期中好談，雙方是各取所需，請不用不好意思。

四、溝通成本

這是一項容易被忽視，卻可能在無形中耗費很多的成本。溝通不良除了浪費時間以外，還有情緒勞動的問題。如果你和對方在洽談階段就有溝通問題，建議不要忽略問題急著合作。

這些問題，包含對譯稿的要求還有其他種種細節。萬一問題累積到後續審稿結案的時候有爭議，例如發案方認為譯稿不能用，會陷入要修改還是找人重譯的兩難；而接案方若被扣錢或收不到稿費，也會覺得很委屈做了白工，對雙方都不是好事。

在談合作時溝通成本就比較高（俗稱毛比較多）的案件，不妨視情況提高報價。不過，當然也要提出合理的理由說服客戶，例如告知對方他的案子比較特殊、特殊在哪，所以要來回溝通並不好做。

五、機會成本

你可能會聽過有些譯者只接某價格以上的案子，為什麼他們會這麼做？很大一部分原因就是機會成本的概念。簡單來說機會成本就是你在「同一時間」只能做「一件事」，同時間放棄的最佳選擇的價值就是機會成本。

例如，假設你知道自己手上所有案子都是每字1元以上計費，在案件其他條件都相同的情況下，當你遇到每字不到1元的案子自然會想推掉。

因為如果接了低於每字1元的案子，花在上面的時間，就沒辦法去接其他1元以上的案子賺錢了。

【翻譯的報價與議價】小測驗

看完以上幾點評估要件後，來做個小測驗吧，以下情況如果是你，會如何回覆對方或報價呢？

假設你知道某領域譯案的行情價是每字1元以上，每個工作日你可以翻譯的字數是五千字。現在有一件十萬字、交期在發稿後三十天的案子請你報價，請考慮以下條件試著對每種情況報價或溝通回覆：（以下五點各為獨立條件）

  1. 在發稿日後的三十天，你完全有空專心做此案件，且十萬字做完即結案。
  2. 同條件1底線處，且十萬字結案後若合作愉快，對方預計每個月都會發譯十萬字給你。
  3. 在發稿日後的三十天，你有十五天必須忙其他案件。
  4. 除了通順正確的翻譯之外，對方指定此案要某種特定文字風格（例如文青風、詩歌體等等）。
  5. 你的其他案子（假設與該案的各種條件皆相同）收費都是每字1.5元以上。

不知道你會如何分別回覆以上五種合作條件呢？

如果想參考我的想法，可以點擊此連結，申請參考解答填寫Email，我會寄出自己的答案給你參考，日後有關翻譯接案的業界經驗談也會寄一份給你（若不想再收到也可以隨時取消）。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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2022/06/23,
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